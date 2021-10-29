Çamaşır makinesi yumuşatıcı almamasının nedeni nedir? Çamaşır makinesi yumuşatıcıyı ne zaman alır, nasıl kullanılır?

Beyaz eşyalar içerisinde en çok kullanılan ürünler arasında çamaşır makineleri gelir. Tabii kodlama sistemlerine ve yüksek teknolojiye sahip olan bu ürünler, bazı zamanlar değişik sorunlar yaratabilir. Özellikle çamaşır makinesi yumuşatıcı almaması yaygın meydana gelen problemler içerisinde yer alıyor. Böyle durumlarda farklı çözüm yöntemleri de ele alınabilir ve değerlendirilebilir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ YUMUŞATICI ALMAMASININ NEDENİ NEDİR?

Çamaşır makinesine fazla deterjan konulduğu vakit, yıkama anında yumuşatıcı ile deterjan birbirine karışmaktadır. Bu da yumuşatıcının önemli oranda gözünü tıkar. O yüzden mutlaka yumuşatıcı ile çamaşır deterjanı konusunda miktara dikkat etmek gerekmektedir. Diğer taraftan kireçlenme de yaşanan olası problemler içerisinde gelmektedir. Özellikle de su fıskiyelerinin çok olduğu noktalarda kireçlenme oluşur. Bu durumda yine çamaşır makinelerinin yumuşatıcı almamalarına neden olabilmektedir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ YUMUŞATICIYI NE ZAMAN ALIR?

Özellikle fazla su konulması durumunda çamaşır makinesi yumuşatıcıyı erken almaktadır. Böyle durumlarda deterjan ile yumuşatıcı bir araya gelmekte ve sorun yaşanmaktadır. Aynı zamanda suyun çok tazyikli atması ile beraber, çamaşır makinesinin deterjan gözünden aşarak yumuşatıcıya ulaşır. O yüzden yumuşatıcı daima max yazan seviyede olmalıdır. Bu sayede erken alım yaşanmadan, çamaşır makinesi gerekli olduğu vakit yumuşatıcı alır ve kullanır.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ YUMUŞATICISI NASIL KULLANILIR?

Çamaşır makinesi yumuşatıcısı genelde makinede yumuşatıcı bölmesine yerleştirilir. Özellikle Max yazan seviyede kalması ile beraber, yumuşatıcı gerekli zamanda çamaşır makinesi tarafından kullanılır. Ancak bazı çamaşır makinelerinde yumuşatıcı bölmesi bulunmaz. Böyle durumlarda ise yapılması gereken durulama esnasında yumuşatıcıyı kişinin kendisi koymasıdır. Böylece aynı şekilde ve dengeli olarak yumuşatıcı çamaşır makinesi bünyesinde değerlendirilir. Tabii bu konuda dikkat edilmesi gereken bir husus bulunuyor. Eğer yumuşatıcı deterjan bölmesine konur ise, o zaman su yıkama esnasında karışır ve istenilen sonuç alınamaz.