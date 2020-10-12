Bütüncül bir zayıflama programıyla tamamen yenilenin

Medikal Estetik Uzmanı Ahu Karaduman, kişiye özel protokollerle yapılan programın ayrıntılarını anlattı.

Pandemi sürecinde hepimiz evimizde yeni tarifler deneyip keyifli sofralar kurduk. Fırından veya marketten aldığımız ekmeği bile kendimiz yaptığımız oldu. Eve kapandığımız için kilolarımızı çok düşünmediğimiz bu süreç bitip sosyal hayatımıza döndüğümüzde bu durumun fiziksel ve psikolojik etkileri baş gösterdi. Bu süreçte yaşanan duygusal yeme ataklarıyla, strese bağlı ödemle, sağlıksız beslenmeyle ve stresin birlikte sebep olduğu selülitlerle de vedalaşmak mümkün.

Beslenme programı, biorezonans ve andülasyon terapisi bir arada

Diyetisyenin yaptığı ve yorumladığı vücut analizi sayesinde yağ, kas, ödem, organ yağlanması gibi parametreler değerlendirilir. Vücudun bölgesel analizleri yapılır. Bu doğrultuda hangi işlemin en uygun olacağı tespit edilir. Hangi zayıflama ve/veya selülit cihazına başlanacak olursa olsun sistemde biorezonans, beslenme programı desteği ve andülasyon terapisi mutlaka uygulanır.

Biorezonansla zararlı frekanslar temizlenir

Biorezonansın etkisini anlatmak gerekirse şöyle bir özet yapabiliriz. Dünyada bulunan canlı, cansız her madde bir frekans yayar. Nasıl bir radyo 88Mhz frekans yayıyorsa insan vücudundaki hücreler ve organların da kendilerine özgü titreşim ve frekansı vardır. Aynı şekilde bakteri, parazit ve virüs gibi hastalık yapan mikroorganizmalar, alerjenler, ağır metaller, nikotin,karbonhidrat ve şeker de zararlı frekanslar yayar. Bu frekanslar rezonans cihazına kaydedilmiştir. Hastalık yapan frekanslar 180 derece faz kaydırmayla cihazlarda ters çevrilir. Ters frekans kişiye iletken elektrotlar sayesinde gönderilir. Birbirinin tam tersi olan 2 frekans karşılaşınca nötrleşir ve bu şekilde zararlı frekanslar vücudumuzdan temizlenir.

Stres, uyku ve iştah dengeleniyor

Uygulama kişide yoksunluk yaşamadan karbonhidrat, şeker ve nikotini bırakmaya, organizmanın sağlıklı çalışmasına, bedenin kendini yenilemesine ve iyileşmesine, alerjenin vücuttaki reaksiyonlarının ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Stres, uyku ve iştahın dengelenmesini sağlıyor. Andülasyonun yaydığı kızılötesi ışınlar ve titreşimler sayesinde metabolizmada kan dolaşımı hızlanıyor, ödem ile selülitlerin hafiflemesine destek sağlayarak vücutta pozitif bir etki yaratıyor.