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Nasıl Yapılır?
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 18.01.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Bir kalıp sabun bu işleri kolaylaştırabilir

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Bir kalıp sabun bu işleri kolaylaştırabilir
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Sabun pek çok alanda kolaylık sağlıyor, özellikle de temizlikte... Ancak farklı şeylerde de deneyebilirsiniz. Sabunla elleri yıkamanın dışında daha fazlasını yapabilirsiniz. İşte öneriler...

İşte sabunla yapılabilecek şaşırtıcı şeyler...

- Sıkışan çekmece ve sürgülü kapılar

Çekmece ve sürgülü kapıların açılmasının zor olduğu durumlarda, tekrar düzgün bir şekilde açılmalarını sağlamak için bir kalıp sabun yardımcınız olabilir. Sabunu çekmecenin her iki kenarına veya kapı raylarına sürün. Probleminiz çözülecektir.

- Duvardaki küçük delikleri gizleyin

Duvarda küçük çivi delikleri mi var? Bunun için duvarla aynı renkte kalıp sabun kullanın ve deliğin üzerine sürün. Daha sonra deliğin kaybolduğunu görebilirsiniz.

- Boya lekelerini önleyin

Bir pencerenin yanındaki duvarı mı boyamak istiyorsunuz? Boyama öncesi pencereyi sabunla ovalayın. Eğer boya sıçrarsa cama yapışmasını önleyebilirsiniz. Bu sayede sıçrayan boya lekelerini kolayca temizleyebilirsiniz. Aynı yöntemi aynada da deneyebilirsiniz.

- Mobilyaları birleştirirken...

Mobilyalardaki vidalar monte etmek bazen zor olabilir. Ancak, sabunla ovalayarak işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu şekilde vidalar kolayca kayacaktır. Ayrıca sabunla, mobilyalarınızı evcil hayvanlara karşı da koruyabilirsiniz. Sabunun tadı güzel değildir. Masa ve sandalyelerin ayaklarına sabun sürdüğünüzde, evcil hayvanlarınız eşyalarınızdan uzak duracaktır. Bu sayede, ahşap eşyalarda diş ve tırnak izi bırakmazlar.

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- Sızıntıları bulun

Bisiklet lastiğinde sızıntı var, ancak bulması zor olabilir. Bunun için bir kalıp sabunu ıslatın ve hava kaçırdığını düşündüğünüz noktaya sürün. Sızıntı olan yerden hava kabarcıklarının yükseldiğini görebilirsiniz.

- Sıkışan fermuarı kolayca açın

Giysinin fermuarı sıkıştığında biraz can sıkıcı olabiliyor. Fakat bu sorunu sabunla halledebilirsiniz. Sabunu fermuara sürün ve kolayca açılıp kapandığını görebilirsiniz.

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