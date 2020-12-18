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Hürriyet
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Nasıl Yapılır?
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, iStock
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 17:41 | 

Temizlikte de oldukça etkili! İşte diş macununun kullanım alanları

Diş macununu sadece sağlıklı dişler için değil, ev temizliğinde de yardımcınız olabilir.

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İşte temizlikte de işinizi kolaylaştırabilecek diş macununun kullanım alanları...

2Mobilyanızda oluşan izler için...
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Mobilyanızda oluşan izler için...

Bazen sıcak içecek olan bardağı, altığıbı kullanmada masaya bırakırız ve bu da izler bırakır. Ancak bunun da bir çözümü mevcut. Masanızda oluşan izlerden kurtulmak için yumuşak bir bezle beyaz diş macununu uygulayın. Ardından nemli bir bezle silin ve kurumasını bekleyin.

3Kumaştaki mürekkep veya ruj lekesinden kurtulun
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Kumaştaki mürekkep veya ruj lekesinden kurtulun

En sevdiğiniz kıyafetinize mürekkep bulaşabilir. Burada macunun etkili olması mürekkebe bağlı olarak değişebilir. Fakat, giysinizi makinaya atmadan önce macun ile temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için de lekenin üzerine bir miktar macun sürün ve iyice ovalayın.

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Daha sonra durulayın. Eğer mürekkebin bir kısmı kaldıysa, lekeden tamamen kurtulana kadar aynı işlemi birkaç kez uygulayabilirsiniz. Ruj lekeleri için de aynı işlem geçerli.

5Gümüş eşyalarınızı parlatın
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Gümüş eşyalarınızı parlatın

Diş macununu gümüş eşyalarınızı parlatmak için de kullanabilirsiniz. Bunun için eşyanızı güzelce yıkayın. Ardından diş macununu yumuşak bir bezle gümüşünüze uygulayın ve ılık suda yaklaşık 30 dakika bekletin. Temizleyip kuruladığınızda kararmaların kaybolduğunu görebilirsiniz.

6Spor ayakkabılarınızı temizleyin
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Spor ayakkabılarınızı temizleyin

Ayakkabınızda çıkarılması zor lekeler mevcutsa beyaz diş macunundan faydalanabilirsiniz. Yumuşak uçlu bir diş fırçasına bir miktar macun ekleyin. Ardından spor ayakkabınızı yumuşak bir şekilde temizleyin. Lekelerin kaybolduğunu görebilirsiniz.

7Duvardaki kalem lekelerini çıkarın
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Duvardaki kalem lekelerini çıkarın

Duvardaki kalem lekeleri için beyaz diş macununu bir bez veya fırça ile lekeli bölgeye ovalayarak uygulayın. Daha sonra duvarı silin.

8Banyo aynalarının buğulanmasını önleyin
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Banyo aynalarının buğulanmasını önleyin

Banyo sonrası aynalar buğulanırsa, duşa girmeden önce macun ile silebilirsiniz. Ayrıca, banyo lavabonuzu da temizlerken de yardımcınız olabilir. Bunun için lavaboya bir miktar macun sıkın ve güzelce fırçalayın. Ardından yıkayın.

9Ayakkabılardaki çizgileri giderin
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Ayakkabılardaki çizgileri giderin

Az bir miktar diş macunu ile deri ayakkabınızdaki çizikleri yok edebilirsiniz. Sadece, öncesinde çizilen bölgeye bir miktar su püskürtün ve daha sonra macunu uygulayıp yumuşak bir bezle ovalayın.

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Ardından da nemli bir bezle temizleyin. Ayakkabınız yeni bir görünüme kavuşacak.

11Halıdan lekeyi çıkarın
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Halıdan lekeyi çıkarın

Diş macununu, bir sünger yardımıyla halıda oluşan lekeye sürün. Daha sonra temiz suda ıslatılmış bir bezle, lekenin çıkmasını sağlayın.

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