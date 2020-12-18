Temizlikte de oldukça etkili! İşte diş macununun kullanım alanları

Mobilyanızda oluşan izler için... Bazen sıcak içecek olan bardağı, altığıbı kullanmada masaya bırakırız ve bu da izler bırakır. Ancak bunun da bir çözümü mevcut. Masanızda oluşan izlerden kurtulmak için yumuşak bir bezle beyaz diş macununu uygulayın. Ardından nemli bir bezle silin ve kurumasını bekleyin.