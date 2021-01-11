Bebeklerin dişleri nasıl temizlenir?

Daimi dişi olmasa bile, bebeklerin süt dişlerini temiz tutmak çok önemlidir. Çünkü onların sağlığı gelecek yeni dişleri de etkiliyor. Süt dişlerinin çürümesi ağzı da deforme ederek yerine gelen daimi dişlerde de soruna neden olabilir. Düzenli diş fırçalama alışkanlıklarına erken yaşlarda başlamak, çocuğunuzun gelecekte diş hijyenini sürdürme olasılığını da artırabilir. Bu ipuçları bebek dişlerini düzgün bir şekilde temizlemenize yardımcı olabilir.

Süt dişlerinin aşamalarını öğrenin

İlk dişler, bebeğiniz yaklaşık 6 aylıkken çıkar ve genellikle de ortadaki iki diş önce davranır. Alttaki iki dişi de üstte bulunan iki diş izler. Daha sonra da yanları dolmaya başlar. Yaklaşık 3 yaşına gelene kadar da tüm dişler tamamlanır.

Dişleri çıkmadan da temizleyin

Çocuğunuzun dişleri henüz çıkmamışken de temizlemelisiniz. Beslenmeden sonra diş etlerini parmağınıza sardığınız ıslak bir bezle hafif dokunuşlarla temizleyin.

Temizleme işinde ustalaşın

Dişler görünür hale gelmeye başlayınca yumuşak kıllı diş fırçasıyla temizleyin. Dişleri tamamlanmaya başladığında da mercimek büyüklüğünde diş macunu kullanmaya başlayabilirsiniz.

Diş hekimine götürün

Çocuğunuzun dişleri tamamlanınca mutlaka bir diş hekimine götürün. Pediatrik diş hekimleri erken diş çürümesini tespit edebilir ve uygun ağız gelişimi hakkında bilgi verebilir.

Diş çürüklerine dikkat edin

Çürüklere dair ilk belirtiler genellikle üst ön dişlerde bulunan ufak lekelerle başlar. Bu lekeleri zamanla renk değişiklikleri ve çukurlaşmalar izler. Bu semptomlardan herhangi birini fark ederseniz, hemen bir tedavi planı oluşturmak için çocuğunuzun diş hekimine danışın.

Biberon çürüklerinden koruyun

Süt dişlerinin kaybına yol açabilen unsurlardan biri de uzun süreli biberon kullanımı. Bebeğinizin uzun süre biberonla beslenmemesine dikkat edin. Bazı bebekler içerisindeki süt bitse de sırf oynamak için biberonu emmeye devam eder. Biberonla verilen süt bebek uykuya geçtikten sonra dişlerin üzerinde birikir ve çürümeye sebep olur. Bebeğiniz gece illa ki biberon istiyorsa içerisine su koyabilirsiniz.