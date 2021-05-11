Bebek şampuanı seçerken nelere dikkat edilmeli?

Bebek cildi daha incedir ve yetişkin cildinden çok daha hızlı kurur. Bu nedenle yumuşak, bebek dostu bir şampuan seçmek cildinin kuru ve kaşınmasını önlemeye yardımcı olur.

Bazı bebeklerin egzama ve kızarıklıklara eğilimli olabilecek hassas bir cildi vardır. Hassas ciltlerini tahrişten korumak için, bebeğinizin şampuanının toksik kimyasallar içermemesine dikkat edin.

Doğal içerikli formülasyonu ile bebeğinizin saç ve saç derisini besleyen, göz yakmayan formüle sahip şampuanları tercih edin.

Seçeceğiniz şampuanın; SLS, SLES, alkol, alerjen ve boya içermediğinden emin olun.

DeepFresh Probiotics Serisinin doğal ürünleriyle bebeğinizin cilt bariyer fonksiyonunu destekleyebilir, kimyasallardan korunmasını amaçIayan probiyotikler sayesinde de doğal koruma ve bakım uygulayabilirsiniz.

DeepFresh Probiotics Doğal Bebek Şampuanı, probiyotiklerden elde edilen peptidler içeren formülü ile bebeğinizin hassas cilt bariyerini korumaya yardımcı olur.

Doğal içerikli formülasyonu ile bebeğinizin saçını ve saç derisini besler ve canlandırır.

Dermatolojik olarak test edilen bebek şampuanı bebeğinizin cildine uyumlu pH derecesine sahiptir. Bebeğinizin gözlerini yakmadan saç ve saç derisini narince temizler.

SLS, SLES, alkol, alerjen, boya içermez.

Pediatrik olarak ve dermatolojik olarak test edilmiştir.

Bebeğinizin hassas cildi için uygundur.

Formülasyonunda hayvansal kökenli hammaddeler kullanılmamıştır. Vegan sertifikasına sahiptir.

DeepFresh Probiyotik Doğal Bebek Bakım Ürünlerinde Lansman Fırsatı

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