Bebek ıslak mendilleri nasıl seçilmeli?

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Bebeğinizin altını değiştirirken, elleri kirlendiğinde ya da kişisel temizliği için kullandığımız ilk şey ıslak mendillerdir. Bebeğinizin hassas cildine ıslak mendil kullanmadan önce seçeceğiniz üründe nelere dikkat etmeniz gerekir gelin bakalım…

Bebeğinizin cildinde alerjik reaksiyonu tetikleyebilecek koku ve koruyucular dahil olmak üzere olabildiğince az ilave bileşen içeren parfümsüz, hipoalerjenik ürünler arayın.

Bebeğinizin hassas cildine uygun pH değere sahip ıslak mendilleri seçin.

Gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşamalarına katkı sağlayacak, çevreye duyarlı ve doğada %100 çözünen ıslak mendilleri araştırın.

Kimyasal içermeyen ve biyolojik olarak doğada parçalanabilen bebek mendillerini tercih edin.

DeepFresh Doğal Yeni Doğan Islak Mendil

Doğal probiyotikten elde edilen peptidler ile bebeğinizin hassas cilt florasını bozmadan doğal koruma ve bakım sağlar.

Alkol, paraben, parfüm, alerjen, boya, ftalat, fenoksietanol ve koruyucu içermez.

Dermatolojik olarak test edilmiştir.

pH değeri bebeğinizin narin cildi için uygundur.

Bebeğinizin hassas cildi için uygundur.

Botanik kökenli elyaflardan üretilen VEOCELTM mendil kumaşı, ekstra yumuşak yüzey yapısı ve üstün nem tutma kapasitesi ile bebeğinizin hassas cildini nazikçe temizlemenizi sağlar.

VEOCELTM elyaflar yenilenebilir ağaç hammaddesinden üretildiği için doğada %100 çözünür, bu nedenle DeepFresh ıslak mendilleri doğa dostu anneler için çevreye duyarlı bir tercihtir.

Gelecek nesillerin temiz bir çevrede yaşamaları için katkı sağlar.

Formülasyonunda hayvansal kökenli hammaddeler kullanılmamıştır. Vegan sertifikasına sahiptir.

DeepFresh Probiyotik Doğal Bebek Bakım Ürünlerinde Lansman Fırsatı

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