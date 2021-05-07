Bebek bakımında koronavirüse karşı alınması gereken önlemler

Hijyene verilen önemin yanı sıra probiyotik içerikli ürünlerin de koronavirüs üzerindeki önemine değinen uzmanlar koronavirüs karşısında tıpkı yetişkinler gibi bebeklerin de bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulamaktadırlar.

Peki nedir bu probiyotikler ve bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri?

Yararlı bakteriler olarak da bilinen probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunmamızı sağlarlar. Koronavirüs döneminde bebeklerin cilt bakımında probiyotik içerikli ürünler kullanarak bebeklere gereken hijyeni sağlarken bağışıklık sistemlerini güçlendimek de mümkün.

Probiyotik içerikli bebek cilt bakım ürünleri dışarıdan gelen yabancı mikropları kolayca saptar ve potansiyel tehditlere karşı koruyucu duvar oluşturur. Aynı zamanda probiyotikler bebek cildinin doğal florasının korunmasına da yardımcı olurlar.

Deepfresh Probiotics Serisi doğal bileşenlere dayanan probiyotik içeriği sayesinde koronavirüs döneminde bebek bakımını daha kolay ve hijyenik hale getirmektedir. Islak mendil, şampuan gibi hijyen ürünlerinin içerisinde bulunan probiyotikler doğal yapısıyla bebeğinizin hassas cildinini koruyarak bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

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