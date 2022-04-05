Barbunya buzluğa nasıl konur, nasıl yaklanır? Buzlukta ne kadar süre saklanır?

Barbunyayı buzluğa konulurken ilk olarak ayıklama işlemini gerçekleştirmek gerekir. Fasulye ile benzerlik gösteren barbunya pek çok vitamin bakımından da zengin olması ile ön plana çıkmaktadır. Barbunyaları doğru bir şekilde ayıklarsanız daha kolay bir şekilde saklamanız söz konusu olmaktadır. B vitamini ve D vitamini bakımından son derece zengin bir yiyecektir. Pek çok farklı şekilde yemeği yapılmaktadır. Aynı zaman da salatası da çok fazla ön plana çıkmaktadır. Barbunyanın yapımı esnasında çok fazla pişirmemeye dikkat etmek gerekmektedir. Aksi takdir de besin değerinde azalma durumu söz konusu olacaktır.

Barbunya Buzluğa Nasıl Konur?

Barbunyaları buzdolabına koyarak kış aylarında da tüketimini sağlama imkanına erişmek mümkün olmaktadır. Barbunyaları ilk olarak ayıklamak gerekmektedir. Bol su ile yıkanan barbunyalar ayıkladıktan sonra içerisinden çıkarılır ve bir kenara alınır. Daha sonra ise buzdolabı poşetleri içerisine yemeklik ve tek porsiyonluk olacak şekilde konulur. Bu şekilde yapıldığı zaman yemek yaparken de son derece büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Barbunyaları bu şekilde poşetlere ayırdıktan hemen sonra buzdolabına koyabilirsiniz.

Bu şekilde hem besin değeri korunmuş olur hem de kış aylarında taze barbunya tüketimi sağlamanız mümkün olur. Barbunyaları kurutarak da saklamak mümkün olmaktadır. Fakat kuru barbunyanın besin değeri taze barbunyadan çok daha düşük olmaktadır. Bu sebeple buzdolabında taze bir şekilde saklamak çok daha faydalı olacaktır. Barbunyaları belirli bir süre buzdolabında bu şekilde saklayabilirsiniz. Yemek yapmadan 1 saat önce çıkararak kendiliğinden çözülmesini beklemek gerekir.

Barbunya Nasıl Ayıklanır?

Barbunya genel olarak fasulye ile benzerlik göstermektedir. Gerek ayıklanması gerek dış görünümü gerek ise tadı ile fasulye ile barbunya çok benzemektedir. Fasulye ayıklarken kullanılan yöntemin aynısı barbunya için de geçerlidir. Barbunyanın kenarında bulunan kılçık bıçak yardımı ile çıkarılır ve iç tarafında bulunan barbunyalar dışarı alınır. Son derece kolay bir şekilde ayıklama işlemi tamamlanmaktadır.

Doğru yöntem bulunur ise kısa süre içerisinde ayıklama işlemi tamamlanmış olacaktır. Ayıklanan barbunyalar bir kabın içerisine alınarak iyice yıkanarak temizlenmelidir. Böylece çok daha temiz olmaktadır. Barbunyaların ayıklama işlemi esnasında çürümüş ya da ezilmiş olanları atmak gerekir. Bu gibi barbunyalar sağlık açısından da sıkıntılı durumları meydana getirecektir. Rengi sarı ya da açık beyaz renklerinde olan barbunyaları da ayıklamanı gerekmektedir.

Barbunya Buzlukta Ne Kadar Süre Saklanır?

Kış aylarında barbunya tüketimi sağlamak adına buzdolabında saklamak en çok tercih edilen yöntemler arasında yer almaktadır. Doğru bir yöntem ile saklamaya çalışılır ise uzun süre buzdolabında sağlıklı bir şekilde kalmaktadır. Özellikle taze olan barbunyalar tercih edilir ise en iyi saklama ve en uzun süreli saklama gerçekleşmiş olur. 6 aya kadar buz dolabında saklama imkanı söz konusu olmaktadır. Saklanan bu barbunyaların dışarı ile temasının olmaması son derece önemlidir. Aks takdirde bozulma durumu söz konusu olur ve uzun süreli saklama durumu da ortadan kalkar. Buzdolabından çıkan barbunyayı yeniden buzdolabına koyma durumu da söz konusu değildir. Çıkarılan barbunya yumuşayacaktır. Yumuşadıktan sonra yeniden dondurmak olumsuz sonuçların oluşmasına sebep olacaktır. Bu durum sağlık açısından da sıkıntıları meydana getirmektedir.