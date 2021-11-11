Balık Çeşitleri Ve İsimleri - Evde Evcil Olarak Beslenen Akvaryum Balığı İsimleri Listesi

Balıklar hayvanlar aleminde omurgalılar sınıfında bulunan, yumurta ile üreyen solungaçlı, sucul hayvanlardır. Balıkların kendi içerisinde pek çok türü bulunmaktadır. Besin kaynağı olarak tüketilenlerin yanı sıra, süs balığı olarak bilinen ve akvaryumlarda beslenen balıklarda vardır.

Balık Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

KIRLANGIÇ (CHELİDONİCHTHYS LUCERNA): Halk arasında kırlangıç ismi ile bilinir. Triglidae familyasının üyesidir. Tüm denizlerde aktif olarak yaşayabilir. Balık ağları ile avcılığı yapılmaktadır.

PAPAS BALIĞI (CHOROMİS CHOROMİS): Halk arasında papas balığı olarak bilinir. Pomacentridae familyasının bir üyesidir. Tüm denizlerde dağılım gösterebilir. Kayalık zeminler ve deniz çayırlıkları habitatıdır. Vücut rengi en belirgin özelliğidir. Vücudu koyu lacivert ve çoğunlukla siyah renkten oluşmaktadır. Ekonomik değeri olmamasından dolayı avlanmaz.

PALAMUT (SARDA SARDA): Halk arasında palamut olarak bilinir, en yaygın olarak bilinen türler arasında yer alır. Scombridae familyasının bir üyesidir. Göç eden bir tür olduğu için sabit bir habitatı yoktur. Tüm denizlerde yaşayabilir. İyi yüzücü olan türlerden biridir. Balık ağları ile avcılığı yapılmaktadır.

ÇIRÇIR (SYMPHODUS CİNEREUS): Halk arasında ot balığı ya da çırçır balığı olarak bilinir. Labridae familyasının bir üyesidir. Kayalık alg bakımından zengin kesimler habitatıdır. Tüm denizlerde yaşayabilirler. Vücudu sarı ve kahverengi tonlarından oluşur. Ekonomik değeri olmayan bir tür olduğu için avlanmaz.

ZARGANA (BELONE BELONE): Halk arasında sargan ya da iğne balığı olarak da bilinen bir türdür. Vücut yapısından dolayı iğne balığı ismini almıştır. İnce uzun bir fiziksel yapıya sahiptir. Belonidae familyasına aittir. Tüm denizlerde dağılımı mevcuttur. Ağ ya da oltalar ile avlanır.

ÇİPURA (SPARUS AURATA): En çok bilinene ve besin kaynağı olan balık türlerinden birisidir. Sparidae familyasına aittir. Avcılığı çok yaygındır. Aynı zamanda üretimi de yapılmaktadır.

USKUMRU (SCOMBER SCOMBRUS): Halk arasında besin kaynağı olarak tüketilen ve yine çok yaygın olan bir türdür. Scombridae familyasına mensuptur. Göç eden bir türdür bu nedenle sabit bir habitata sahip değildir. Tüm denizlerde yaşayabilir. Avcılığı yaygın olarak yapılmaktadır.

Akvaryum Balıkları ve İsimleri Nelerdir?

LEPİSTES (POECİLİA RETİCULATA): Kuyruğu renkli vücudu sarı, yeşil, turuncu renklerinde dişileri genellikle 6 cm, erkekleri ise genellikle 3 cm boyunda olan bir türdür. Genellikle sakin ve barışçıl bir türdür.

MELEK BALIĞI (PTEROPHYLLUM SCALARE): Bazı durumlarda agresif olabilen bir türdür. Hem etçil hem otçul olduğu için akvaryumda kendinden daha küçük balıklar bulunması halinde acıktığında bu balıklarla beslenebilirler. Bu nedenle akvaryumda melek balığı varsa aynı akvaryuma yavru süs balıkları koymamalısınız.

PLATİ (XİPHOPHORUS MACULATUS): Turuncu renktedirler, kuyruk kısımlarında ince bir çizgi halinde siyah enine doğru bir şerit bulunur. İyi bakım sağlanırsa uzun ömürlü olurlar.

NEON TETRA(PARACHEİRODON İNNESİ): Melek balığı gibi neon tetra'da hem etçil hem otçul beslenmektedir. Akvaryum balıkları arasında en popüler olandır. Vücudunda parlak turkuaz, kırmızıya çalan turuncu, gri renkleri vardır, karışık renkli vücudu estetik bir görünüm verir.

ÇÖPÇÜ BALIĞI (CORYDORAS): Beyaz renkte vücuda sahip olan bu balık türü, akvaryumun dibine çöken yemleri yiyerek akvaryumdaki stabil dengeyi korur. Akvaryum dibindeki artık yemleri de yediği için çöpçü balığı ismini aldığı düşünülür.

JAPON BALIĞI (CARASSİUS AURATUS): Yavru iken diğer büyük akvaryum balıklarının yanına konursa hem etçil hem otçul olan diğer türler tarafından yenebilirler bu nedenle büyüdükten sonra diğer balık türlerinin yanına alınması tercih edilir. Japon balığı da hem etçil hem otçul bir türdür.