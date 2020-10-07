Bahar depresyonu sizi esir almasın! İşte başa çıkmak için öneriler…

Bahar depresyonu, özellikle sonbahar aylarında görülür. Mevsimsel olması dışında diğer depresyon türlerine benzerlik gösterir. Bu dönemde bireylerin yetersiz güneş ışığı alması, beyindeki ve vücuttaki bazı kimyasalların dengesini bozabilir.

Değişime uğrayan kimyasallar özellikle uyuma ve vücut ısısını ayarlama gibi önemli rollere sahiptir. Biyolojik saatin farklılık göstermesi bireyleri depresyona daha açık hale getirir. Güneşli ve açık havalarda neşeli olan kişiler, bulutlu ve kasvetli havalarda mutsuz, yorgun olur, bu da biyolojik saatin farklılık göstermesine bağlıdır.

Bahar depresyonu neden olur?

Bireyin hava değişimine göre kendisini değiştirmesinden kaynaklanabilir. Eğer hava güneşli ise bireyler neşeli ve mutlu bir ruh haline bürünürken, yağmurlu ve kapalı havalarda kendini çok mutsuz ve isteksiz halde bulabilir. Biyolojik saat sayesinde bireyler yaşanan değişimlere ayak uydurur. Ancak bu düzenin oluşma süresi kişiden kişiye göre değişir.

Normal depresyonlarda görülen belirtiler bahar depresyonunda da görülebilir. Bundan dolayı aşırı duygusallık, halsizlik, isteksizlik, unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi belirtiler bahar depresyonu belirtisi olarak da kabul edilebilir. Bu depresyon yoğun olarak sonbahar aylarında görülür ve mevsimsel olmasından dolayı diğer depresyonlara göre daha kolay bir şekilde atlatılabilir. Ancak belli süre içinde birey depresyon durumundan kurtulamıyorsa psikolog ile görüşmesi tavsiye edilir.

Bahar depresyonu 15-55 yaş arasındaki bireylerde ve kadınlarda daha çok görülür. Özgüveni düşük, insan ilişkilerinde zayıf ve içe kapanık olan kişiler bahar depresyonuna daha kolay yakalanabilir. Bu bireyler çevrelerindeki kişilerin mutlu olmalarından dolayı kendilerini mutsuz hissedebilirler.

Bahar depresyonunun belirtileri

Bireyin kendisini çaresiz, umutsuz, suçlu ve değersiz hissetmesi,

Uyku düzenin bozulması ve iştahsızlık yaşaması,

Kaygı ve korku hissinde artış yaşaması,

Konsantrasyonda azalma yaşanması, herhangi bir kararı vermekte çok zorlanmak ve yer yer unutkanlık yaşamak,

Sürekli devam eden halsizlik ve günlük işlere karşı ilginin kaybolması,

İntihar etme düşüncesine kapılmak ve bunun için girişimlerde bulunmak,

Yaşanan bedensel ağrı ve şikayetlere karşı tedavi olmayı reddetmek.

Yukarıdaki maddeler bahar depresyonunun belirtileri arasında gösterilebilir. Ancak bu depresyon türüne yakalanmış olmak için her belirtinin görülmesi gerekmez. Kişi bu belirtileri göstermeden de depresyona girmiş olabilir. Ayrıca bu belirtileri gösteren kişilerin de bahar depresyonuna girdiğini söylemek pek doğru olmaz.

Bu durumda ne yapılmalı?