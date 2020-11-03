Bademcik ve geniz eti sorunlarında bu belirtiler sık görülüyor

Bademcik ve geniz etinin çocuklarda 5 yaşına kadar önemli bir işlev gördüğünü sonrasında genellikle önemini yitirdiğini ifade eden Dinçer, “Ancak bu 5 yaşına kadarki dönemde çok sık enfeksiyona yol açması veya farklı sorunlar nedeniyle bazı çocuklara bademcik ve geniz eti ameliyatını önerebiliyoruz” şeklinde konuştu.



Op. Dr. Dinçer, bademcik ve geniz eti sorunlarında en sık görülen belirtileri şöyle sıraladı: “Boğaz ağrısı, öksürük, yutma güçlüğü bademciklerin üzerinde beyaz bir örtü oluşması, geniz eti büyümesinde ise; horlama, uykuda nefessiz kalma gibi belirtiler görülebilir.”



Kanama takibi çok önemli



Bademcik enfeksiyonlarının büyük çoğunluğunun viral kaynaklı olduğunu ifade eden Elif Dinçer, virüslerin sebep olduğu bu sorunlarda semptomatik, yani belirtileri gidermeye yönelik tedaviler uyguluyoruz, sorun bakteriyel kaynaklı ise antibiyotik tedavisi verilir, bunun yetersiz olduğu durumlarda ise ameliyat devreye girer” dedi.



Op. Dr. Dinçer, “Bu ameliyatların genel anestezi altında 15-20 dakika sürdüğünü aktararak; “Cerrahi ve genel anestezinin riskleri burada da geçerlidir, özel bir risk durumu yoktur. Önemli olan ameliyat sonrası takiptir, kanamanın kontrolü çok önemlidir. Ameliyat sonrası ilk gün sızıntı tarzında ufak kanamalar olabilir, ciddi kanamalarda mutlaka hekimin bilgilendirilmesi gerekir. Çocuklar bunu fark etmeyebilir, ailenin kontrollü olması gerekir” ifadelerini kullandı.



Ameliyat sonrası beslenme



Ameliyat sonrası beslenme hakkında bilgi veren Op. Dr. Elif Dinçer, şunları söyledi: “Ameliyat sonrası ve birinci gün soğuk komposto suları, dondurma yenebilir, ikinci gün; soğuk çorbalar, sulu kıvamlı bir muhallebi olabilir, 3’üncü ve 4’üncü gün ise pürelere geçebiliriz, sütle ezilmiş bebe bisküvisi verilebilir. Burada en önemli nokta; portakal suyu limonata gibi asitli gıdalardan ve kanama ile karıştırılabildiği için kırmızı renkli yiyeceklerden uzak durulması gerekir, ilk haftada ekmek içini de çok önermiyorum. Ameliyat sonrasında çocuk evde serin bir ortamda dinlenmelidir. Özel bir sorunu yoksa genellikle çocuklar ameliyattan 1 hafta sonrasında okullarına dönebilir, 10 gün herhangi bir spor önermiyoruz.”



Ameliyat ne zaman şart?



“1 yılda 3 ve üzeri tekrarlayan ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor olmak ameliyat olmak için yeterli bir kriter” diye konuşan KBB Uzmanı Op. Dr. Dinçer “Bunun yanı sıra, bademciğin çevresinde apse oluştuysa, tıkayıcı semptomlar varsa, uyurken solunum güçlüğü ve beslenme güçlüğü yaşanıyorsa yine ameliyatı öneriyoruz. Zamanında ameliyat edilmeyen çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği görülebilir, bu durum adenoid face dediğimiz yüz şekil bozukluğuna dahi neden olabilir. Horlama, uykuda nefessiz kalma, uzun dönemde akciğer ve dolaşım problemlerine ve beraberinde kalp kapakçığı sorunlarına neden olduğu için mutlaka bademcik ameliyatını öneririz” dedi.



Kulağa tüp takılması



Bademcik ve geniz eti enfeksiyonlarının kulak ile ilgili de pek çok soruna neden olabildiğine dikkat çeken Op. Dr. Elif Dinçer, şöyle konuştu: “Geniz eti büyümesi ve östaki tüpünün tıkanması sonucunda içerde bir birikme meydana gelerek, kulak zarı zamanla çökmeye başlayabilir, zamanında müdahale ile orta kulak havalanması sağlanırsa bu sorun çözülebilir. Orta kulakta sıvı birikmesi varsa, hasta mutlaka takip edilmeli, gerekli görülürse işitme testi istenir, burada bir işitme kaybı görülürse bademcik ameliyatı ile birlikte kulağa tüp de takılabilir. Tüplerin genellikle 10, 12 ay kalması gerekir, tüpler 6-7 ayda kendiliğinden düşebilir, düşmezse bizim çıkarmamız gerekiyor. Tüpler yapısı gereği su geçirmez, ameliyat sonrası 10 gün kadar sudan korunma öneriyoruz, sonrasında gerek görmüyorum. Geniz eti ve bademcik ameliyatları sonrasında sorunlarından kurtulan çocukların büyüme ve gelişmeleri olumlu yönde gelişiyor, çocuklar uykularını daha rahat oluyor ve daha rahat besleniyorlar.”