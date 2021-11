At İsimleri Ve Anlamları - En Güzel, İyi, Komik, Türkçe Ve İngilizce Erkek Ve Dişi At İsimleri

Dünya tarihi boyunca atlar savaşlarda ve endüstride önemli roller oynadılar. Gerçek bir ata sahipseniz ona en değerli ismi vermek istersiniz.



At İsimleri ve Anlamları



Atınıza isim vermek hafife alınacak bir şey değildir. İsimler, bizi gerçek benliğimize bağlı tutan çapalardır. Her zaman bizim ve sevdiklerimiz üzerinde güç sahibi olacaklardır. Özellikle bu ismin atın kişiliği, ana özellikleri veya genel görünümü ile rezonansa girmesini istiyorsanız, zorlu bir süreç olabilir. İsimlerden birine karar vermeden önce muhtemelen biraz beyin fırtınası yapacaksınız.



Yüzyıllar boyunca, sahipleri atlarına babalarının veya soyundan gelenlerin isimlerini verdi. Bir ata bir kişinin veya hayatınızdaki olağanüstü bir şeyin adını vermek, hayatınızdaki önemli insanları ve olayları tanımanın bir yoludur. Mitolojik at isimleri gelenek ve gücü çağrıştırır. Bariz seçenekler arasında Yunan ve Roma mitolojisi figürleri bulunur. Mitolojide, efsanelerde ve eski harikalar ve büyü hikayelerinde atlar için harika isimler bulabilirsiniz. Pek çok farklı kültüre hitap etmesinden dolayı, mitolojik isimler tercih edilir.



Doğa bol bol çiçek sunar ve bununla birlikte atlarımızı adlandırmak için kullanabileceğimiz birçok benzersiz ve uygun kelime vardır. Ayrıca renkler de bir atın ismine ilham verebilir. Atın kişiliği de burada önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, neşeli bir ata eğlenceli bir isim, sinirli bir ata öfkeli bir isim ya da hızlı koşan bir ata “rüzgar” benzeri isimler takabilirsiniz.



En Güzel Türkçe ve İngilizce At İsimleri



Erkek At İsimleri



Yakışıklı atınıza Türkçe bir isim düşünüyorsanız Jüpiter, Ardıç, Hayalet, Kahve ve İnanç gibi isimler düşünebilirsiniz.



As: yüksek kalite ve mükemmelliği ifade eder. Aynı zamanda iyi şanslar anlamına da gelmektedir.

Apollon: Antik Olimpiyat tanrısıdır.

Sonbahar: Sezonların tartışmasız en renkli ve güzel mevsimidir.

Aramis: Üç Silahşörler romanlarındaki kurgusal karakteridir.

Aztek: Aztekler, Orta Meksika'dan Mezoamerikan kültürüdür.



Dişi At İsimleri



Dişi atınız için Türkçe isimler arıyorsanız Lotus, Anemon gibi çiçek isimleri ya da Çingene, Zencefil, Kivi gibi tatlı isimler de düşünebilirsiniz.



Black Beauty: İngiliz yazar Anna Sewell'in 1877 tarihli romanıdır.

Carmen: Latince gazel veya şiir anlamına gelir.

Floransa: Orta İtalya'da bir şehir ve Toskana bölgesinin başkentidir.

Juno: Roma evlilik tanrıçası ve tanrıların kraliçesidir.

Kelpie: Kelt efsanesinde İskoçya'nın göl ve havuzlarında yaşayan, şekil değiştiren su ruhudur.



En İyi Türkçe ve İngilizce At İsimleri



Erkek At İsimleri



Erkek atınız için Türkçe ve iyi isimler arıyorsanız Ekselans, Muhafız, Abanoz, Umut ve Görkem gibi isimler koyabilirsiniz.



Herkül: Roma kahramanı ve yarı tanrıdır. Yaşayan en güçlü adam olarak bilinir.

Ichabod: Samuel'in ilk kitabından dini figürdür.

Kripto: Amerikan çizgi romanlarında görünen hayali süper kahraman köpeğidir.

Norton: Kuzey yerleşimi anlamına gelir.

Opal: Yunanlılar opal taşların aslında Zeus'un gözyaşları olduğuna inanıyorlardı.



Dişi At İsimleri



Eğer dişi atınıza Türkçe ve iyi isimler koymak istiyorsanız Şifacı, Prenses, Tatlım, Balım ya da Unutma Beni gibi isimler seçebilirsiniz.



Zelda: Legend of Zelda serisinden prensestir.

Zeyna: Robert Tapert'in Zeyna, Savaşçı Prenses serisinden kurgusal karakterdir.

Uila: "Yıldırım" veya "flaş" anlamına gelir ve Maori kökenlidir.

Sirius: Gece gökyüzündeki en parlak yıldızdır.

Roswell: New Mexico eyaletinin güneydoğu bölgesinde yer alan bir şehirdir.



En Komik Türkçe ve İngilizce At İsimleri



Erkek At İsimleri



Erkek atınıza Türkçe bir isim vermek ve bunu daha eğlenceli hale getirmek istiyorsanız Şekil, Samur, Kuzgun, Artist ya da Yavuklu gibi komik isimler verebilirsiniz.



Wild Thing: Kelimenin tam anlamıyla vahşi bir hayvanı ifade eder.

Taffy: Şekerleme anlamına gelir.

Romeo: Romeo Montague, William Shakespeare'in trajedisi Romeo ve Juliet'in Trajedisi'nin başkahramanıdır.

Roach: Geralt of Rivia'nın atının adıdır. Hamamböceği anlamına gelir.

Quiver: Titreme anlamına gelir.



Dişi At İsimleri



Dişi atınıza hem Türkçe hem de komik bir isim vermek istiyorsanız Gofret, Süslü, Saten, Moda ya da Viski gibi isimler verebilirsiniz. Ayrıca;



Whisper: Fısıldamak, alçak sesle konuşmak demektir.

Unagi: Japon yemeklerinde malzeme olarak kullanılan tatlı su yılan balığıdır.

Tekila: Mavi agav bitkisinden yapılan damıtılmış içecektir.

Quail: Bıldırcın, birkaç orta boy kuş türü için ortak bir isimdir.

Popcorn: Dünyanın en popüler mısır bazlı atıştırmalıklarından biridir.