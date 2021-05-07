Annelerin hayatını kolaylaştıran 5 bebek cilt bakımı ürünü

Bebek Bakım Yağları

Bu dönemde yoğun bir nemlendirme için losyonların yeterli kalmadığı durumlarda bebek bakım yağları kullanılmalıdır. Kızaran ya da soyulan bebek cildine ıslakken uygulanarak yoğun nem elde edilebilir.

Yeni doğan Islak Mendilleri

Yeni doğan cildi yetişkin cildine göre daha hassastır. Bu hassasiyetin bir sonucu olarak yeni doğan bebeklerde birçok cilt problemine rastlanır. Bebeğin banyosu dışında en çok kullanılan cilt temizliği yöntemi ise bebekler için özel olarak üretilmiş ıslak mendillerdir. Yeni doğan ıslak mendillerinde ebeveynlerin işini kolaylaştıracak ve bebeklerin hassas ciltleri için özel olarak geliştirilmiş içeriklere sahip birçok seçenek bulunmaktadır.

Pişik Kremleri

Bebeklerin cildi ilk 6 aylık süreçte oldukça hassastır ve birçok problemle karşılaşır. Özellikle bezlenme esnasında havasız kalan bebek cildi kızarır ve tahriş olur. Bebek cildinin gösterdiği reaksiyonların giderilmesi için kullanılan en etkili ürün pişik kremidir. Bebek sahibi olanların mutlaka tercih ettiği pişik kremleri bebek cilt bakımın olmazsa olmazları arasındadır.

Bebek Şampuanları

Bebeklerin cilt bakımı söz konusu olduğunda akla ilk gelen banyo esnasında kullanılan şampuan ve sabun gibi ürünlerdir. Şampuanlar göz yakmayan seçenekleri ve içerisinde kimyasal barındırmaması gibi özellikleriyle ürün çeşitliliği yönünden cilt bakımında en çok tercih edilen ürünler arasındadır.

Bebek Pudraları

Bebek pudrası bebeklerin cilt bakımı için kullanılmasının yanında kadınların da cilt bakımında sık kullandığı ürünlerden biridir. Bebek bezinin yarattığı pişiği engellemek ve bebeğin cildinin yumuşak kalmasını sağlamak için kullanılan bebek pudrası ebeveynlerin bebek cilt bakımı rutininde kullandığı ürünler arasındadır.

DeepFresh Probiotics Serisinin doğal ve probiyotik içerikli ürünleriyle annelerin hayatı kolaylaşırken bebeklerin de ciltleri hiç olmadığı kadar sağlıklı olacaktır.

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