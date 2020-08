Anne babalar bu uyarıya dikkat! Okullar açılmadan önce…

Eğitim sezonu açılmadan çocukların aşılarının yaptırılmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Nuran Salman, “Çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların önüne geçmek için aşıların düzenli ve aksatılmadan yapılmaya devam edilmesi gerekiyor. Ebeveynlere özellikle okullar başlamadan önce çocuklarının eksik aşıları varsa ihmal etmeden yaptırmalarını öneriyorum” dedi.

Salgın döneminin devam ettiğine dikkat çekerek okullar açıldıktan sonra çocukların yetişkinlerle aynı ortamda daha sık bulunacağını belirten Salman, aşılamanın her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini belirtti. Aşıyla ilgili genel verileri de paylaşan Salman, “Çocukluk çağı aşıları, çocukların gelişen bağışıklık sistemlerinin korunmasına yardımcı olurken her yıl 2-3 milyon çocuk ölümünün önüne geçiyor. Bununla birlikte, aşılama sayesinde her yıl 750 bin çocuk sakatlık riskinden kurtuluyor. Aşılama ile sadece birey sağlığının değil toplum sağlığının da korunduğunu unutmayarak çocukların aşılarını mutlaka yaptıralım” diye konuştu.