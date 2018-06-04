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Ananas & Çilekli Ev Yapımı Yoğurt | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Ananaslı & Çilekli Ev Yapımı Yoğurt var!
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 yemek kaşığı yoğurt mayası
- Çilek
- Ananas
- Bal
- Fındık
Yapılışı:
- Arçelik Yoğurt Makinesi büyük porselen kabına 1 litre süt koyulur.
- 1 yemek kaşığı yoğurt mayası da içine eklenir karıştırılır.
- Yoğurt makinası 7 saat mayalanması için kenara alınır.
- Arçelik Eternity Doğrayıcı ile çilekler ve ananaslar ayrı ayrı iri şekilde doğranır.
- Yoğurtla meyveler karıştırılır, üzerine bal ve fındık eklenir.
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