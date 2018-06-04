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Ananas & Çilekli Ev Yapımı Yoğurt | Mucize Lezzetler

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Ananas & Çilekli Ev Yapımı Yoğurt | Mucize Lezzetler
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Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Ananaslı & Çilekli Ev Yapımı Yoğurt var!

Malzemeler:

  •  1 litre süt
  •  1 yemek kaşığı yoğurt mayası
  •  Çilek
  •  Ananas
  •  Bal
  •  Fındık

Yapılışı:

  •  Arçelik Yoğurt Makinesi büyük porselen kabına 1 litre süt koyulur.
  •  1 yemek kaşığı yoğurt mayası da içine eklenir karıştırılır.
  •  Yoğurt makinası 7 saat mayalanması için kenara alınır.
  •  Arçelik Eternity Doğrayıcı ile çilekler ve ananaslar ayrı ayrı iri şekilde doğranır.
  •  Yoğurtla meyveler karıştırılır, üzerine bal ve fındık eklenir.
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