Alerjik rinit nedir, belirtileri nelerdir? Alerjik rinit nedenleri ve tedavisi
Halk arasında saman nezlesi olarak da bilinen alerjik rinit, mevsimsel olarak hapşırma, geniz akıntısı ve boğazda kaşıntı gibi belirtiler gösteriyor. Bu belirtileri nedeniyle günlük yaşamı olumsuz etkileyen alerjik rinit nedenleri ve teşhisi, tedavisi açısından önem taşıyor. Peki, alerjik rinit nedir, belirtileri nelerdir? İşte alerjik rinit tedavisi ve merak edlenler...
Mevsimsel nedenlerin etkisinin olduğu alerjik rinit son günlerde merak edilen hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle alerjik yatkınlığı kişilerde gözlemlenen alerjik rinit nedir, belirtileri nelerdir? İşte alerjik rinit tedavisi ve merak edilenler...
Alerjik rinit nedir?
Alerjik rinit, burun içinde yer alan mukozanın alerjiye bağlı olarak iltihaplanması durumudur. Yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebilen bu rahatsızlık daha çok hapşırma, su gibi burun akıntısı, kaşıntısı ve geniz akıntısı şeklinde kendini gösterir.
Alerjik rinit belirtileri nelerdir?
Alerjik rinitin yaygın semptomları şunları içerir:
- Hapşırma
- Burun akıntısı
- Tıkalı bir burun
- Kaşıntılı bir burun
- Öksürme
- Boğaz ağrısı veya cızırtılı boğaz
- Kaşınan gözler
- Sulu gözler
- Gözlerin altındaki koyu halkalar
- Tekrarlayan baş ağrısı
- Aşırı kuru, kaşıntılı, kabarabilen ve ağlayabilen cilt gibi egzama tipi semptomlar
- Kurdeşen
- Aşırı yorgunluk
Genellikle bir alerjenle temas ettikten hemen sonra bu semptomlardan bir veya daha fazlasını hissedersiniz. Tekrarlayan baş ağrıları ve yorgunluk gibi bazı semptomlar ancak alerjenlere uzun süre maruz kaldıktan sonra ortaya çıkabilir. Ateş, saman nezlesi belirtisi değildir.
Belirtileriniz birkaç haftadan uzun sürerse ve düzelmiyor gibi görünüyorsa mutlaka doktorunuza danışın.
Yılın belirli zamanlarında polen özellikle sorunlu olabilir. Ağaç ve çiçek polenleri ilkbaharda daha sık görülür. Otlar ve yabani otlar yaz ve sonbaharda daha fazla polen üretir. Bu da alerjilerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca kedi tükürüğü, hayvan tüyleri, toz da alerjik rinite neden olabilir.
Alerik rinit evde tedavisi
Aşağıdaki tedavilerden bazıları mevsimsel alerjileri yönetmede yardımcı olabilir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Aşağıdakilerden herhangi birini denemeden önce doktorunuzla konuşun.
- Akupunktur
- Burun spreyleri
- Tereyağı takviyeleri
- Bal (çiğ, organik çeşitleri seçin)
- Probiyotikler
Bu alternatif tedaviler bitkilerden ve diğer doğal maddelerden elde edilse de, ilaçlarla etkileşime girebilir ve reaksiyonlara neden olabilir. Bunları dikkatli deneyin ve kullanmadan önce doktorunuza danışın.