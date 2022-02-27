Alerjik rinit nedir, belirtileri nelerdir? Alerjik rinit nedenleri ve tedavisi

Mevsimsel nedenlerin etkisinin olduğu alerjik rinit son günlerde merak edilen hastalıklar arasında yer alıyor. Özellikle alerjik yatkınlığı kişilerde gözlemlenen alerjik rinit nedir, belirtileri nelerdir? İşte alerjik rinit tedavisi ve merak edilenler...

Alerjik rinit nedir?

Alerjik rinit, burun içinde yer alan mukozanın alerjiye bağlı olarak iltihaplanması durumudur. Yaşam kalitesini de olumsuz etkileyebilen bu rahatsızlık daha çok hapşırma, su gibi burun akıntısı, kaşıntısı ve geniz akıntısı şeklinde kendini gösterir.

Alerjik rinit belirtileri nelerdir?

Alerjik rinitin yaygın semptomları şunları içerir:

Hapşırma

Burun akıntısı

Tıkalı bir burun

Kaşıntılı bir burun

Öksürme

Boğaz ağrısı veya cızırtılı boğaz

Kaşınan gözler

Sulu gözler

Gözlerin altındaki koyu halkalar

Tekrarlayan baş ağrısı

Aşırı kuru, kaşıntılı, kabarabilen ve ağlayabilen cilt gibi egzama tipi semptomlar

Kurdeşen

Aşırı yorgunluk

Genellikle bir alerjenle temas ettikten hemen sonra bu semptomlardan bir veya daha fazlasını hissedersiniz. Tekrarlayan baş ağrıları ve yorgunluk gibi bazı semptomlar ancak alerjenlere uzun süre maruz kaldıktan sonra ortaya çıkabilir. Ateş, saman nezlesi belirtisi değildir.

Belirtileriniz birkaç haftadan uzun sürerse ve düzelmiyor gibi görünüyorsa mutlaka doktorunuza danışın.

Alerjik rinit neden olur?

Yılın belirli zamanlarında polen özellikle sorunlu olabilir. Ağaç ve çiçek polenleri ilkbaharda daha sık görülür. Otlar ve yabani otlar yaz ve sonbaharda daha fazla polen üretir. Bu da alerjilerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca kedi tükürüğü, hayvan tüyleri, toz da alerjik rinite neden olabilir.

Alerik rinit evde tedavisi

Aşağıdaki tedavilerden bazıları mevsimsel alerjileri yönetmede yardımcı olabilir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Aşağıdakilerden herhangi birini denemeden önce doktorunuzla konuşun.

Akupunktur

Burun spreyleri

Tereyağı takviyeleri

Bal (çiğ, organik çeşitleri seçin)

Probiyotikler

Bu alternatif tedaviler bitkilerden ve diğer doğal maddelerden elde edilse de, ilaçlarla etkileşime girebilir ve reaksiyonlara neden olabilir. Bunları dikkatli deneyin ve kullanmadan önce doktorunuza danışın.