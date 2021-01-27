‘Akıllı mercek operasyonu’ katarak hastalarına umut oluyor

Son yıllarda çok tercih edilen göz tedavi yöntemlerinden biri olan akıllı mercek operasyonu hakkında bilgiler veren Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, akıllı mercek operasyonunun 5-10 dakika kadar kısa sürdüğünü ve hastanın aynı gün günlük yaşamına dönebildiğini belirtti. Akıllı mercek tedavisini, ‘uzağı, yakını ve orta mesafeyi net bir şekilde görmenizi sağlayan, yakın gözlüğü ortadan kaldıran bir teknoloji’ olarak tanımlayan Yaşar, “Katarakt tedavisinde kullanılan akıllı merceklerde operasyon süresi yaklaşık 5-10dk kadardır. Damla anestezisi ile yapılır ve tamamen ağrısızdır. Göz içerisine hekiminizle beraber kararlaştırdığınız en uygun göz içi merceğiniz yerleştirilir. Bu mercekler ömürlük ve herhangi bir bakım gerektirmiyor. Bu operasyon sonrasında kişinin ömür boyu gözlüğe veya kontakt lense ihtiyacı kalmamakta” diye konuştu.

Sadece katarakt hastalarına uygulanmıyor

Katarakt hakkında bilgi veren Yaşar, “Görmemiz için ışıkları gözümüzün retina tabakasına odaklayan merceğimizin zamanla kesifleşerek netliğini yitirmesine Katarakt denir. Katarakt genellikle yaşlanmayla oluşur. Bununla birlikte göze alınan darbeler, ilaç kullanımı, genetik hastalıklar, UV ışınına uzun süre maruz kalma, elektrik çarpması, radyasyon maruziyeti de katarakta neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Akıllı mercek için kişinin katarakt hastalığı olmasının gerekmediğini belirten Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akıllı mercek için Kişilerin katarakt hastalığı olması gerekmez. 40 yaş sonrası gözünde refraktif kusuru olan (Myopi, Hipermetrop, Astigmat, Presbiyopi) her kişi bu operasyonla gözlüklerinden ömür boyu kurtulabilmektedirler. 40 yaş öncesinde ise bu operasyonun uygulanabilmesi için kişinin mutlaka bir katarakt hastalığının olması gerekmektedir. Bu tedavi sonrasında hasta, artık ömür boyu bir daha katarakt hastası olmaz.”

Tedavi nasıl gerçekleşiyor?

Tedavinin nasıl gerçekleştiğini anlatan Yaşar, “Tedavisi damla anestezisi altında uygulanan yaklaşık 10 dk süren bir cerrahi girişimdir. Bu cerrahi işlem tamamen ağrısızdır. Bu mercek operasyon sonrası kişinin Uzağı, Orta Mesafeyi ve Yakını net görmesini sağlar. Dikiş gerektirmediğinden çok hızlı rehabilitasyon sürecine sahiptir ve hastalar çok kısa sürede net görmeye başlamaktadırlar. PHACO metodunda yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılır. Katarakt bu ses dalgaları ile temizlenir ve göz içerisine yüksek teknoloji ürünü Trifokal (Üç odaklı) göz içi lensi yerleştirilir. Göze koruyucu antibiyotikli damla veya merhem uygulanır ve göz rondel ile kapatılır” ifadelerini kullandı.

Akıllı mercek bakım gerektirmez

Akıllı merceklerin bir ömür, bakım gerektirmeden kullanılabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özgür Yaşar, tedavi sonrası yapılacaklar hakkında da açıklamalarda bulundu.

Yaşar, “Operasyon sonrası size kullanacağınız ilaçlar ve göz damlaları hakkında bilgilendirme yapılır. Hangi damlaları ve ilaçları hangi sıklıkla uygulayacağınız anlatılır. Aksi belirtilmedikçe göz kapatma rondelinizi operasyondan yaklaşık 2 saat sonra çıkartabilirsiniz ve damlalarınızı göz üzerine damlatmaya başlayabilirsiniz. Eğer diğer gözünüze de işlem yapılacak ise genellikle ertesi gün yapmaktayız. İlk 4 gün göze su kaçırılmaması gerekmektedir. İlk 1 ay göze dokunulmamalıdır. Akıllı merceklerin halkalı yapısı gereği bazen 3 ay kadar ışıklar etrafında hareler görülebilmektedir. Genellikle 3’üncü ayın sonunda bu durum ortadan kalkmaktadır” diye konuştu.

1 hafta sonra tamamen net görüş sağlanıyor

Operasyondan 1 hafta sonra tamamen net bir görüş sağlandığına dikkat çeken Yaşar, “Bazı kişilerde bu süre çok daha kısadır. Operasyon sonrasında iyileşme tamamlanınca sportif faaliyetlerinizi sürdürebilmenizde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Koşma, yürüme, basketbol, tenis, scuba vs gibi aktivitelerinizi iyileşme süreciniz tamamlandıktan sonra rahatlıkla yapabilirsiniz. 6 aylık periotlarla rutin göz kontolünüz haricinde sizden herhangi bir şey beklenmez. İmplante edilen mercek ömürlüktür herhangi bir değişim veya bakım gerekmemektedir” dedi.