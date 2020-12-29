Ailenizin koronavirüse yakalanma riskini azaltmanın 8 yolu

Eğer bir ebeveynseniz muhtemelen koronavirüs ile ilgili haberleri sıklıkla takip edip, çocuklarınıza da aktarıyorsunuzdur. Milyonlarca insanı etkisi altına alan bu virüs için ebeveynlerin endişelenmesi de doğaldır. Sadece yetişkinleri değil çocukları da etkileyen bu virüs için maskeler ve sosyal mesafe çok önemlidir. Koronavirüsü çocuklara açıklamak ve dikkat etmesini sağlamak biraz zor olsa da bazı kolay yöntemleri denemelisiniz.

Çocuklara koronavirüsü basitçe anlatın

Çocuklar için anlaması güç olsa da koronavirüs mutlaka anlatılmalıdır. En çok vakit geçirdikleri ortamlardan biri olan okul örneğiyle açıklayabilirsiniz. Mesela koronavirüsün bir sim kutusu olduğunu söyleyin. Simlere eliniz değdikten sonra dokunduğunuz her yere bulaştıracağınızı ve koronavirüsün de aynı bu şekilde dokunulan her yerde olabileceğini söyleyin.

Sosyal mesafeyi uygulayın

Koronavirüs, soğuk algınlığı veya grip gibi bir solunum yolu hastalığıdır. Öksürme, hapşırma, konuşma veya nefes verme sonucu oluşan damlacıklar yoluyla birkaç metre hareket edebilir. Gözlerden, burundan veya ağızdan girerek insanlara bulaşabilir. Herkeste belirti göstermeyen bu virüs oldukça korkutucu. Bu sebeple sosyal mesafe kurallarını uygulamak hayati önem taşır. Başkalarından en az 2 metre uzak mesafede durulmalıdır ve bu durum çocuklara da anlatılmalıdır.

Halka açık yerlerde dikkatli olun

Sosyal mesafe kurallarına rağmen çoğu insan hala market alışverişi gibi temel amaçlarla dışarı çıkıyor. Aile bireylerinin de dışarı çıkarken gerekli önlemleri aldığına emin olun. Örneğin, alışveriş sepetinin tutacağını dezenfektan bir bezle silebilir ve kasada temassız ödeme yapabilirsiniz.

Mutlaka maske takın

Sosyal mesafe kurallarını sürdürmenin zor olduğu kamu ortamlarında, özellikle de toplu ulaşım araçlarında mutlaka maske takın. Maskenizi sık sık değiştirin ve çocuklarınıza da maske konusunda gerekli uyarıları yapın. Özellikle de çocukların kendi aralarında maske değişimi yaptığını düşünürsek, bunu kesinlikle yapmaması gerektiğini güzelce anlatın.

Eşyalarınızı dezenfekte edin

Koronavirüs havada ve eşyalarda birkaç saat hayatta kalabiliyor. Bu sebeple koronavirüse yakalanma riskinizi düşürmek için sık sık ev ve eşyalar dezenfekte edilmelidir. Çocuklara da temizlik öğütlenmelidir ve odalarını temizlemeleri sağlanmalıdır.

Çocuklara yüze dokunmamayı öğretin

Hareketli ellerini sık sık suratına götüren çocuklar için koronavirüs büyük tehlike oluşturuyor. Onlara koronavirüsü basitçe açıkladıktan sonra ellerini sık sık yüzüne götürmemesini söyleyin. Bu şekilde riski en aza indirebilirsiniz.

Çocukların ellerini yıkadığından emin olun

Bu dönemlerde özellikle el hijyeni büyük önem taşıyor. Bu nedenle çocuklarınıza ellerini en az 20 saniye sabun ve suyla yıkamasını söyleyin. Hatta doğru yıkama tekniklerini de çocuklarınıza öğretin. Yemek yemeden önce, dışarıdan geldiğinde ellerini temizlediklerinden emin olun.

Seyahat ederken dikkatli olun

Zorunlu olmayan yurt içi ve yurt dışı seyahatlerden kaçının. Eğer seyahatiniz zorunluysa da ellerinizi sık sık yıkayın, hasta görünen insanlardan kaçının ve ortak eşyaları kullanırken dikkat edin.