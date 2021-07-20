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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 04:21 | Son Güncelleme:

Abdulkadir isminin anlamı nedir? Abdulkadir ne demek? Abdulkadir adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Abdulkadir isminin anlamı nedir? Abdulkadir ne demek? Abdulkadir adının özellikleri, analizi ve kökeni

Arapça kökenli bir isim olan Abdülkadir Abdul ve Kâdir isimlerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Allah'ın sıfatlarından biri olan Kadir, her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi anlamına gelir. Abdul isminin sözlük anlamı ise kuldur. Abdülkadir isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 16 bin kişi Abdülkadir ismini taşımaktadır. Arapça ve Farsça konuşulan ülkelerde de bu isim oldukça yaygındır.

 Abdülkadir İsminin Anlamı Nedir? Abdülkadir Ne Demek?

 Abdülkadir isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Kayıtsız şartsız Allah'a ve resulüne teslim olan

 İkinci Anlamı: Her şeye gücü yeten, kudret sahibi Allah'a kulluk eden

 Üçüncü Anlamı: Haramdan sakınıp hayra yönelen, takva ehli

 Abdülkadir İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 10

 Uğurlu sayısı: 1

 Renk sembolü: Mavi

 Türü: Birleşik isim - Abdul + Kâdir

 Abdülkadir İsminin Analizi

 Harf analizine göre Abdülkadir isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Haramdan sakınır.

 2- İşlediği günahlar için tövbe eder.

 Abdülkadir Adının Kökeni

7.yüzyıldan beri kullanılmakta olan Abdülkadir ismi Arapça kökenlidir.

 Abdülkadir İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Abdullah

 2- Abdürrahim

 3- Abdülkerim

 4- Ali

 5- Abdülmuttalip

 6- Hamid

 7- Rezzak

 8- Murtaza

 9- Rıza

 10- Samet

 Abdülkadir İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Abdülkadir ismi Kur’an'ı Kerim'de yer almıyor. Ancak Allah'ın isimlerinden biri olan Kadir kelimesi, birçok ayette geçmektedir.

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