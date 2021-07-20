Abdulkadir isminin anlamı nedir? Abdulkadir ne demek? Abdulkadir adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 16 bin kişi Abdülkadir ismini taşımaktadır. Arapça ve Farsça konuşulan ülkelerde de bu isim oldukça yaygındır.

Abdülkadir İsminin Anlamı Nedir? Abdülkadir Ne Demek?

Abdülkadir isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Kayıtsız şartsız Allah'a ve resulüne teslim olan

İkinci Anlamı: Her şeye gücü yeten, kudret sahibi Allah'a kulluk eden

Üçüncü Anlamı: Haramdan sakınıp hayra yönelen, takva ehli

Abdülkadir İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 10

Uğurlu sayısı: 1

Renk sembolü: Mavi

Türü: Birleşik isim - Abdul + Kâdir

Abdülkadir İsminin Analizi

Harf analizine göre Abdülkadir isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Haramdan sakınır.

2- İşlediği günahlar için tövbe eder.

Abdülkadir Adının Kökeni

7.yüzyıldan beri kullanılmakta olan Abdülkadir ismi Arapça kökenlidir.

Abdülkadir İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Abdullah

2- Abdürrahim

3- Abdülkerim

4- Ali

5- Abdülmuttalip

6- Hamid

7- Rezzak

8- Murtaza

9- Rıza

10- Samet

Abdülkadir İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Abdülkadir ismi Kur’an'ı Kerim'de yer almıyor. Ancak Allah'ın isimlerinden biri olan Kadir kelimesi, birçok ayette geçmektedir.