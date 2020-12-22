2021 yılının trend estetik uygulamaları hayatınızı güzelleştirecek

Estetik Cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu hayatınızı güzelleştirecek olan 2021 yılının trend uygulamalarını sizler için anlattı.

Dolgu yine revaçta

Yüz gençleştirmede tüm dünyada mucize olarak kabul edilen botolinum toksin 2021’de yine en çok tercih edilen tedavi olacak. Yüzdeki kırışıklıkları gidererek daha sağlıklı bir görüntü veren botolinum toksin uygulaması özellikle 30-50 yaş arasında çok etkin ve tercih ediliyor. Ardından yüzdeki çöküntüleri tedavi eden hyaluronik asit dolgu maddeleri popüler olmaya devam edecek. Ve yine 2021’de bu iki uygulamanın bir arada kullanılması da en büyük trendlerden olacak.

Yüz germe ameliyatları da ciddi bir yükselişte



Araştırmalar ameliyat yaşlarının daha erken yaşlara indiğini gösteriyor. Özellikle vücutlarında asimetri, küçüklük ya da büyüklük gibi sorunları olan kişilerin daha erken yaşlarda ameliyat olarak kesin çözümü tercih ettiğini gösteriyor. Kısacası 2021 yılında ameliyat sayılarının artmasını bekliyoruz.

Yeni yılda her daim olduğu gibi burun estetiği ilk sırada olacak. Onu meme estetiği ameliyatları takip edecek. Araştırmalar son yıllarda özellikle meme büyütme ve dikleştirme operasyonların 35 yaş sonrası kadınlar için popülerliğini koruyacağını gösteriyor.

Yine yüz germe ameliyatları da ciddi bir yükselişte. Yeni yılda yüz germe tedavilerinin artarak daha popüler hale geleceğini söyleyebilirim. Sadece kadınlar değil erkekler de yüz germe ameliyatını tercih ediyor. Çünkü artık çok rahat iyileşme süreleri ameliyatın tercih edilmesinde önemli bir faktör. Keza yüz germe ameliyatı sonuçlarının doğal olması tercih edilmesini sağlıyor. Anımsayın 80’lerde pek çok kadınımız uzaylı gibi gergin yüz ifadeleri ile dolaşıyordu. Şimdi ise nerdeyse 20’li yaşlarının sonuçlarını sağlayan yüz germe ameliyatları tercih ediliyor.

Gözlere dikkat!

Yeni yılda popüler olacak diğer tedaviler ise göz çevresi ameliyatları. Maskelerin hayatımıza girmesi ile birlikte herkes göz çevresine dikkat eder hale geldi. Bu nedenle göz kapağı ve kaş gençleştirme tedavileri trend olmaya devam edecek.

Evet pandemi ve belirsizlikler bize daha minimal yaşamayı öğretti. Bu nedenle daha uzun ömürlü, doğal ve az bakım gerektiren tedaviler tercih ediliyor. Ameliyatların çok tercih edilmesinin nedenlerinden birisi de bu. Sarkma yaşayan bir yüzü ihtiyacı olan bir ameliyatla tedavi etmek bir ömürlük sonucu ile çok cazip. Yine minimal cerrahi yüz germe işlemi de uygun hastalarda tercih edilebiliyor.

Cilt bakımları önemli

Kadınların yanı sıra erkekler de cilt bakım uygulamaları ile neleri başarabileceklerini artık çok iyi biliyor. Çünkü cilt bakım uygulamalarında kullanılan cihazlar daha sofistike hale geliyor. Kısacası cilt dokusunu ve tonunu iyileştirme prosedürlerine yönelik daha büyük ilgi görüyoruz. Örneğin hibrit fraksiyonel lazer yenileme prosedürleri uygulama süreleri minimum ve sonuçları yüksek olduğu için çok popüler. Lazerlere talep artarak devam edecek.

Estetik enjeksiyonlar

Yeni nesil hyaluronik asit dolgu maddeleri çok başarılı. Vücudun kendi hyaluronik asidine benzer yeni ürün serileri, daha doğal bir görünüm için yanaklardan dudaklara kadar tüm dinamik yüz kırışıklıklarını tedavi ediyor. İkinci olarak yeni yılda yeni bir nörotoskin uygulamasının kullanılmaya başlayacağını ön görüyoruz. Nörotoksin, daha pürüzsüz bir cilt ve daha az kırışıklık arayan hastalar için ezber bozacak. Kısacası 2021’de dolgu maddeleri ve nörotoksinlerin popüler tedaviler olacağı konusunda ortak bir beklenti var.

Şüphesiz, cerrahi olmayan yüz ve göz çevresi tedavileri ve uygun dolgu maddelerinin kullanıldığı cerrahi olmayan mini burun tedavileri sınırlı hasta grubu için eşsiz sonuçlar veriyor. Önümüzdeki yıl daha popüler olacak uygulamalar. Bu uygulamaların etkileri güzel ve hatta cerrahiye karşı mesafeli olan kişiler için olumlu.

Kombine tedaviler

Yüzümüzdeki tek noktayı iyileştirmenin avantajları olduğunu biliyoruz ama aslında tüm yüzü gençleştirmek daha etkili. Kapsamlı yüz gençleştirme ameliyatlarını bu nedenle cerrahi olmayan tedavilerle birleştirmek istiyoruz. Son on yılda, yüzün ve boynunun cilt kalitesini arttıran cerrahi olmayan tedavileri cerrahi ile birleştiren muazzam ilerlemeler kaydedildi. Bu tedaviler başarılı sonuçları ve uzun ömürlü olmaları nedeniyle tercih ediliyor. Tüm bu nedenlerle 2021’de kombine tedaviler trend olacak.