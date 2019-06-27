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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
27 Haziran 2019 - 16:44,

Yaz aylarının düşük kalorili sebzesi kabakla yapabileceğiniz yemek tarifleri

Kabak yaz aylarında en bol olan sebzelerin başında geliyor. Yapısı büyük oranda sudan oluşan, bu nedenle kalorisi de oldukça düşük olan kabakla dolmadan mücvere çeşit çeşit yemekler yapabilir, yaz sofralarınızı farklı lezzetlerle donatabilirsiniz. "Peki bunu nasıl yapacağım?" diye soruyorsanız, işte enfes kabaklı tarifler....

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1/12Mücver tarifi

Mücver tarifi

Mücver sebzeyle yapılabilecek en pratik ve lezzetli yemeklerin başında geliyor. Havuç, balkabağı, hatta brokoliyle bile yapılabilecek mücveri biz bugün klasik tarife sadık kalarak kabak ve patatesle yaptık. Yoğurtla yemenizi tavsiye ettiğimiz mücverin malzemeleri ve yapılışı hemen aşağıda...

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2/12Kabak imambayıldı tarifi

Kabak imambayıldı tarifi

İmambayıldı Türk ve Yunan mutfağının en sevilen sebze yemeklerindendir. Genellikle patlıcanla yapılan imambayıldıyı kabakla denediğinizde de enfes sonuçlar elde edebilirsiniz. Kalorisi de oldukça düşük olan bu sebze yemeğini siz de zevkle yiyeceksiniz. Şimdiden afiyet olsun…

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3/12Fırında kabak turtası tarifi

Fırında kabak turtası tarifi

Yaz gelince yeşil sebzeleri daha bir zevkle yemeye başlıyoruz. Bunların başında da kabak geliyor. Yoğurtlu, yumurtalı sosuyla bir nevi graten olan fırında kabak turtasının yapılışını arıyorsanız tarifimiz huzurlarınızda. İşte mutlaka denemeniz gereken fırında kabak turtası tarifi...

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4/12Fırında adaçaylı ekşi kremalı kabak tarifi

Fırında adaçaylı ekşi kremalı kabak tarifi

Her zaman aynı yemekleri pişirmekten, yemekten, ailenize yedirmekten sıkıldınız artık değil mi? Biraz da ünlü şeflerin elinden çıkmış gibi görünen, damak tadınızı geliştirecek yemekler yapmak istiyorsunuz. O halde doğru yerdesiniz! Fırında adaçaylı ekşi kremalı kabağı mutlaka denemelisiniz...

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5/12Cheddar soslu mücver tarifi

Cheddar soslu mücver tarifi

Kabak mücverin lezzeti hepimizin malumu. Peki bu yemeğe güzelce eriyen cheddar peyniri de eklersek ne olur? O hepimizin malumu olan lezzet birkaç katına çıkar. Peynirin erimesiyle de sadece damağa değil göze de hitap eden bir tarif ortaya çıkıyor. Herkesin bayılacağını garanti edebiliriz.

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6/12Şıhıl mahşi (Kabak mıhşısı) tarifi

Şıhıl mahşi (Kabak mıhşısı) tarifi

Görüntüsü bildiğiniz kabak dolmasına benziyor ama lezzeti çok farklı. Hatay, Kilis, Gaziantep gibi güneydoğu illerimizin mutfaklarında çok sık karşımıza çıkan şıhıl mahşi ya da bir diğer adıyla kabak mıhşısı, farkını kabakların çiğden değil, kızartılarak doldurulmasıyla yaratıyor. İç malzemeleri de klasik kabak dolmasından farklı olan şıhıl mahşi tarifimiz aşağıda…

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7/12Zeytinyağlı kabak kavurma tarifi

Zeytinyağlı kabak kavurma tarifi

Kabak yaz aylarının en sevilen ve en sık tüketilen sebzelerinden. Kalorisinin düşük olması, içeriğinde bol miktarda su olması da kabağı yaz aylarında hafif bir şeyler arayanların gözdesi haline getiriyor. Kabakla hep aynı yemekleri yapmaktan sıkıldıysanız bir de zeytinyağlı kabak kavurmasını deneyin. Et yemeklerinin yanında servis edebileceğiniz gibi tek başına ana yemek olarak da tüketebileceğiniz kabak kavurmasını çok beğeneceğinizden eminiz.

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8/12Tütsülenmiş somonlu, çilekli kabak makarnası salatası tarifi

Tütsülenmiş somonlu, çilekli kabak makarnası salatası tarifi

Makarna yemek istiyor ama çok fazla karbonhidrat ya da gluten tüketmek istemiyorsanız o zaman kabak makarnası imdadınıza yetişiyor. Biz kabak makarnasının üzerine avokado, somon, çilek ve peynir ekledik ama siz arzu ederseniz çok farklı malzemelerle de bu makarna salatasını yapabilirsiniz. İşte nefis tarifi...

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9/12Sandal sefası tarifi

Sandal sefası tarifi

Kabak dolması sevenleri de karnıyarık sevenleri de tek bir yemekle mutlu edecek bir tarifimiz var: Kabak sandal diye de bilinen sandal sefası. Kavrulmuş kıymanın kabakların içine doldurulması ve üzerinde beşamel sosla fırında pişirilmesi diye özetleyebileceğimiz bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Biz bugün kıymalı sandal sefası yaptık ama tavuklu hatta peynirli sandal sefası bile yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

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10/12Havuçlu kabak salatası tarifi

Havuçlu kabak salatası tarifi

İşte deneyebileceğiniz farklı bir salata tarifi daha! Hem pratik hem de oldukça lezzetli... Tek yapmanız gereken rendelenmiş havuç ve kabakları yağda hafifçe çevirip sonra da yoğurt, sarımsak ve cevizle karıştırmak. Hepsi bu kadar! Yoğurtlu meze ve salatalı sevenlerin bayılacağından eminiz.

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11/12Çıtır kabak kızartması tarifi

Çıtır kabak kızartması tarifi

Yaz aylarının en sevilen kokularındandır akşam üstleri mutfaklardan gelen mis gibi kızartma kokuları. Patlıcan biber de çok güzeldir ama çıtır çıtır kabak kızartmasının tadı da başka hiçbir şeyde bulunmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz kabak kızartması tarifimizi mutlaka denemelisiniz.

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12/12Kabak cacığı tarifi

Kabak cacığı tarifi

Genellikle pişirilerek yenen kabağı çiğ de tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin kabağa sarımsaklı yoğurt ekleyip farklı bir cacık elde edebilirsiniz. Bol miktarda su içeren bu tarif yaz günlerinde hem açlığınızı kolayca geçirecek, hem de buz gibi lezzetiyle içinizin ferahlamasını sağlayacak.

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Sebzeli yaz tavuğu tarifi

Yazın ağır yemekler yerine çok daha hafif yemeklere yöneliyoruz, yaz yemeklerine bir yenisini eklemek isteyenler için pratik bir o kadar da lezzetli bir önerimiz var: Sebzeli yaz tavuğu. Mevsim sebzeleri, kuşbaşı tavuk eti ile buluşuyor, ister makarna isterseniz de pilavla sunulacak bir tavuk yemeği ortaya çıkıyor. Peki, sebzeli yaz tavuğu nasıl yapılıyor? İşte, adım adım yaz tavuğu tarifi

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Kantaron yağı nasıl yapılır? İşte kantaron yağı tarifi ve püf noktaları

Çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiğine inanılan kantaron yağı, sarı kantaron çiçeğinden elde ediliyor. Birçok kişi son dönemde popülerliği artan kantaron yağını evde yapıp kullanmak istiyor. Bunun için kantaron yağının yapılışını ve püf noktalarını arama motorlarında arayanların sayısı günden güne artıyor. Siz de bu gruptaysanız ve kantaron yağı yapmak istiyorsanız, püf noktalarımızı gözden geçirmelisiniz.

Fotoğraf: Alamy /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

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