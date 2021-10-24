'Yemeklerimi bir tek annem beğenmez!'

Onu New York’taki stüdyosunda, ofisinde yakalıyorum. Tıpkı yaşadığı şehir gibi kendisi de çok hızlı! Sevimli bir aksanla konuştuğu mükemmel Türkçesi, beyninin çalışma hızına yetişmekte adeta zorlanıyor. İnternetteki biyografileri ‘Babasının görevi nedeniyle 1960’ta Cleveland’da doğdu’ diye başlıyor. Ancak biz filmi daha geriye saracağız… Prof. Dr. Öz, “Babam Mustafa Öz Konya’nın Bozkır ilçesindendi. 1925’te doğmuş ve orada büyümüş” diye başlıyor: “Annem Suna Öz’ün ailesiyse saray kökenli. Çerkez olan anneannemin anneannesi haremdeymiş. Anneannemin annesi haremde doğmuş. Onları alan Abdülmecit Efendi 1861’te ölünce haremden ayrılmışlar ama hep İstanbul’da kalmışlar. Babam ile annem, İstanbul’da terzilik yapan halam sayesinde tanışmış. Babam devlet bursuyla tahsil için Amerika’ya gidecekmiş. Annemin elbiselerini diken halam, anneme babamdan bahsetmiş. Robert Koleji mezunu olup Amerika’yı hep çok merak eden annemin ilgisini çekmiş. Yaz aylarında babamla tanışmışlar. Kısa müddet sonra nişanlanıp evlenmişler ve 1955’te Amerika’nın yolunu tutmuşlar.”
SENE 1961: Atlanta
‘ÇOCUKLUĞUM İKİ ÜLKE ARASINDA GEÇTİ’
Çiftin üç çocukları oluyor. Mehmet Öz, 1960’ta Cleveland’da doğuyor. Bir yıl sonra kız kardeşi Seval Atlanta’da doğuyor. Aslında ailenin niyeti bundan sonra Türkiye’ye dönmek ama… Prof. Öz anlatmaya devam ediyor: “Babam verem üzerine çalışmalar yapıyordu. Türkiye’de o dönemler imkanlar çok kısıtlıydı ve babam gördü ki orada pek istikbal yok. Maaş da daha iyi olduğundan biz Delaware’de kaldık. Diğer kız kardeşimiz Nazlım da burada doğdu. Benim çocukluğum kış aylarında Delaware’in Philadelphia kentinde, yaz aylarındaysa hiç kaçırmadan, her sene üç aylığına, imtihanlar biter bitmez soluğu aldığımız Türkiye’de geçti. Yaz sonu da okullar açıldıktan ancak bir hafta sonra gelirdik çünkü annem hiç dönmek istemezdi. Yazları ilk seneler annemin ailesiyle Erenköy’deydik ama sonra babam hem Türkçe’yi ilerletmem hem de Türkiye’yi daha iyi anlayabilmem için kendi akrabalarının yanında vakit geçirmemi istedi; Ankara, Bozkır, Konya, Küçükçekmece…”
Yaş 2
‘ABD’DE İLERLEME, TÜRKİYE’DE KÜLTÜR VARDI’
İki ülke arasında büyümek Prof. Dr. Mehmet Öz’ü nasıl etkilemiş acaba? Beni, “İkisi bambaşka dünyalardı” diyerek yanıtlıyor: “Amerika çalışmak içindi… Başarılı olmak için ders çalışırdım, iyi bir öğrenciydim, spor takımlarında oynardım. Türkiye’ye döndüğümdeyse bambaşka bir yerdi… İstanbul zaten çok özel, dünyada ona benzeyen şehir yok. Philadelphia ise Amerika’nın kalbinde, endüstrinin merkeziydi. Fabrikalar var ama Beyoğlu yok, Boğaz yok… Bunları gördüğümde hem çok sevdim hem de Türklüğümü hissetmeye başladım ama bir ayağımı Amerika’da tutmakta menfaat gördüm. 1960’larda Amerika bir numaralı ülkeydi. İkinci Dünya Savaşı’nın galip devletiydi. Avrupa fakirdi, savaş yüzünden çok kayıp olmuştu. Amerika toprakları üzerinde savaş olmadığından inanılmaz bir ilerleme vardı ama bu ilerlemenin içinde Türkiye’nin kültürel zenginliği yoktu. İkisini birden anlamak benim için çok faydalı oldu. Dünyayı hem Batı’dan hem de Doğu’dan gördüm. Amerika’da istikbalimiz açıktı. Türkiye’de kültürel zenginliği benimserken fırsatlar çok daha azdı. Para yoktu, yatırım azdı.” Bu iki farklı tarzın Öz’e ne bakımdan katkı sağladığını biraz sonra dinleyeceğiz…
Tam 50 küsur yıldır sahnede! Kah biz onun tiyatro salonlarına konuk olduk kah o filmlerle, sinema salonlarıyla seyirciye geldi, bizi ekranlara bağlayan dizilerle evimize konuk oldu. Her jenerasyondan izleyicinin en sevdiği oyunculardan biri Erdal Özyağcılar. Bu sevginin sırrı nedir? Özyağcılar, “Bu sevgi karşılıklı…” diyerek başlıyor yanıtlamaya: “Mesleğimi severek yapıyorum. Bu meslek insanı ilgilendirdiği için insan ve canlı sevgim de çok fazla… Bu sevgi daha çocukluğumdan başlamış. Babam bana iki küçük kardeşim de doğduğunda ne kadar mutlu olduğumu anlatırdı. Onları hiç kıskanmamışım. Evde günler olduğunda gelen misafirlerin çocukları da hep benim odama gelirlerdi, onlarla ilgilenirdim…” Özyağcıların hikayesi Konya’da başlıyor. Türkmen kökenli aile daha sonra Bursa’ya yerleşiyor. Önce Mudanya’daki zeytin bahçelerinde, soyadlarını da aldıklarını zeytinyağı üretimi yapıyorlar. Daha sonra deri işine giriyorlar. Dede işini Erdal Bey’in babası devam ettiriyor. Erdal Özyağcılar da ailenin Uludağ’ın yamaçlarına bakan geniş bahçeli bir Rum evinde 1948’de dünyaya geliyor. Onu biri kız diğeri erkek iki kardeş izliyor; Ender ve Mustafa.
Anne ve babasıyla...
SAKİNLEŞSİN DİYE ÜFÜRÜKÇÜYE...
Erdal Bey’in çocukluğu, evde kalabalık aile, geniş bahçede ağaçlar arasında koşturarak geçiyor. Çocukluğunu şöyle anlatıyor: “Çevremdeki insanlar annem, babam, babaannem de keyifliydi.
Sene 1950'ler
Bahçede bir manolya ağacımız vardı. Manolya koklanmaz, koklanınca sararır…
Tıpkı Zeki Müren’in ‘Koklamaya kıyamam benim güzel manolyam’ dediği şarkısı gibi… Komşumuz bir hastaneydi. Bizden sürekli manolya isterlerdi. Ben de ağaca tırmanıp manolya koparır, verirken de ‘Ama bunu koklamayın, e mi?’ derdim. Babaannemin odasında kalırdım. Onunla aramızda büyük bir aşk vardı. Çok yaramaz bir çocuktum. Biraz da hiperaktivitem vardı. Babaannem sakinleşeyim diye beni üfürükçüye götürürdü.”
Yılın ne kadarı Londra’dasınız?
- Mümkün olduğunca bir denge bulmaya çalışıyoruz İstanbul ve Londra arasında. Ne sürekli oradayım, ne sürekli burada. Göçmenlikle göçebelik farklı haller. Çocukluğumdan beri hep göçebe oldum. Evlenince değişirim zannetti herkes. Ama değişmedi.
Bu göçebelik hali için herhangi bir yer olabilir miydi yoksa Londra’nın sizin için ayrı bir önemi mi var?
- Bu şehri seviyorum. Kozmopolit yapısını, çokkültürlülüğünü, hem geçmişe önem verip hem modern olabilmesini... Bir de gri havasını kendime yakın buluyorum. Dil de benim için önemli. Romanlarımı hem İngilizce hem Türkçe yazıyorum. 12 seneyi aşkın bir zamandır bunu yapıyorum. Daha evvel Amerika’daydım. Arizona-İstanbul arasında gidip geldik Eyüp’le (Can) beraber. 26 saat sürüyordu yol. Perişan oluyorduk.
Londra’daki hayatın hızı Türkiye’yle karşılaştırıldığında nasıl?
- Türkiye’de, bilhassa İstanbul’da hayat çok hızlı. Bu bir yanıyla güzel çünkü hiçbir şey durağan değil. Öte yandan yorucu. Kendimize bir ‘öte diyar’ bulmamız lazım. Çünkü bu şehir ruhumuzu kuşatıyor. Bunu söylerken illa herkes yurtdışına çıksın anlamında söylemiyorum. Herhangi bir kasaba da olabilir mesela. Enerjisi iyi gelen bir yer. Kimi doğduğu köye döner aralarda. Kimi Ege’de bir yere çekilir.
HER YAZ BUNALIMA GİRERİM
Master of Wine olmak için ne yapmak gerekiyor?
- Sınavlara giriyorsunuz. Üç ay boyunca tek işim sınavlara hazırlanmaktı. Her gün gözüm kapalı 12 şişe şarap tattım.
Peki en başa dönelim... Şaraba ilginiz nasıl başladı?
- Aslında gazeteci olmak istiyordum. İlk işim bir şarap dergisindeydi. O zamana kadar şarapla pek ilgilenmiyordum. Çeşitli eğitimler aldım ama şarabı öğrenmenin en güzel yolu bolca tatmak. Yanınızda sizden daha fazlasını bilen ve anlatan birileri varsa daha da iyi! Bu konuda çok şanslıydım. 2001’de de Master of Wine oldum.
Ayda kaç şişe şarap içiyorsunuz?
- Bin şişe! Gayet keyifli oluyor ama bazı kurallarım var. Örneğin evde tek başımayken veya gündüzleri içmiyorum. Limitim yok ama nerede durmam gerektiğini biliyorum.
Şaraptan sıkılmaktan korktuğunuz oluyor mu?
- Hayır çünkü şarabın içinde tarih, jeoloji, iklim bilimi ve coğrafya var. Bağları olan çok ünlü insanlarla tanışıyorum, seyahat ediyorum. Örneğin geçen yıl Boğazkere bağlarına bakmaya Diyarbakır’a gittim. Oradaki bağlar dünyanın en eski bağlarından.
Cooking Cup, her yıl İtalyan su markası Sanpellegrino’nun ev sahipliğinde Venedik’te yapılıyor. Yarışmanın iki ayağı var. İlki etkinliğin konuklarının da katılımıyla yapılıyor. Farklı ülkeleri temsil eden on şef özel yemekleri sunarak ‘Halkın Seçimi’ unvanını kazanmaya çalışıyor. İkinci etaptaysa şefler mürettebatla yelkenliye biniyor.
Tekneler, Lido ve San Giorgio Adası arasındaki muhteşem lagününün arasındaki 12 mili hızla geçmeye çalışırken şefler de daracık mutfakta en güzel yemeklerini yapmak için çalışıyor. Jüri, ünlü tasarımcı Vittoria Missoni’nin efsanevi teknesi Timoteo’da bekliyor. Limana en hızlı varan teknenin şefi, jüriye yemeğini veriyor. Yarışa katılabilmek için üç şart var: 30 yaşından genç olmak, bir restoranda çalışmak ve profesyonel olarak aşçılıkla uğraşmak.
KADINLAR SAYESİNDE ŞEF OLANLAR
Bu yılki yarışmaya katılmaya hak kazanan 10 şef İtalya, Çin, İsveç, Avustralya, Rusya, Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Belçika ve Lüksemburg’un en ünlü restoranlarından geliyordu. Ne yazık ki aralarında kadın yoktu ama hepsinin yemek yapmaya başlama sebebi bir kadındı. Bir kısmı anneleri çalıştığı için kendi kendilerine yemek yapmayı öğrenmiş; diğerleriyse evde anneleriyle mutfakta vakit geçirerek yemeğe merak sarmış.
Isınma turu, etkinliğin konukları için yapıldı. Yemekler tadımlık porsiyonlarda ve birbirinden lezzetli olsa da bir saat içinde 10 farklı yemeği tatmak hayli zor oldu; karidesli domates, füme somon yüzgeci, kuşkonmaz suyunda midye... Dolu midelerle sonunda en beğendiğimiz şef için Sanpellegrino şişelerinin kapaklarıyla oy verdik. ‘Halkın Seçimi’ ödülünü kazanan, istiridye sirkeli kurutulmuş langustin balığıyla İsrailli şef David Frenkel oldu.
PAZARDA MALZEME AVI
Asıl heyecansa ertesi gündü. İlk durak Venedik’in tarihi Rialto Pazarı’ydı. Çünkü bu yıl, yarışa ilk defa yeni bir kural kondu; şefler tariflerinde belli malzemeleri kullanmak zorundaydı. 100 Euro bütçeyle 50 dakikaları vardı. ‘Süpermarket’ yarışmasındaki gibi hızla pazara dağıldılar. Alışverişin ardından teknelerinin yolunu tuttular. Malzemeler yüklendi. Şefler alışık oldukları geniş çalışma alanlarından sonra teknenin daracık mutfağını önce yadırgadı. Çoğu daha önce hiç yelkenliye bile binmemişti. Binenler de küçücük mutfağında yemek yapmamıştı...
Geçen hafta bir İtalyan, bir Avustralyalı, bir Güney Afrikalı ve iki Türk’le bir yemek masasında buluştuk. Biz Türkler, İtalyanla güzel yemekleri, hava ve suyu konuşurken Avustralyalı ve Güney Afrikalı’nın gündeminde daha ciddi bir konu vardı. “Sizde durum nedir?” diye sordu Avustralyalı; “Geçen hafta yine korkunç bir saldırı oldu” diye cevapladı Güney Afrikalı: “Yalnızca 20 yaşındaydı. O kadar kötü durumdaydı ki kurtaramadılar.” Bahsettikleri kurban bir sörfçü; saldırgansa, denizlerin en korkunç katili büyük beyaz köpekbalığıydı...
TADINA BAKIP BIRAKIYORLAR
Köpekbalıkları bu ara okyanus kıyısındaki ülkelerin en çok konuşulan gündem konusu. Zira saldırılarda büyük bir artış var. Geçen yıl gerçekleşen saldırı sayısı 75. Kurbanların 13’ü hayatını kaybetti. Diğerleriyse yaşamlarına kimi uzuvları eksik devam etmek zorunda kaldı.
1993’ten beri ilk defa kurban sayısı bu kadar yüksek. Uluslararası Köpekbalığı Saldırıları Dosyası’na göre 1990’larda ortalama ölüm sayısı yılda 8.2’yken, bu rakam 2000’lerde 16.1’e çıktı. Kurbanların yüzde 60’ı sörfçü. Köpekbalıkları, sörf tahtası üzerinde yüzen insanları favori yemekleri foklarla karıştırıyor. Çoğu zaman bir ısırık aldıktan sonra yaptığı yanlışı anlayıp bırakıyor.
SEBEBİ ARTAN TURİZM
Aslında köpekbalığı saldırısına uğrama olasılığı ölçülemeyecek kadar küçük. Peki bu artışın sebebi ne? Uzmanlara göre cevap; artan turizm faaliyetleri. Geçen yılki saldırıların çoğu, tarih boyunca köpekbalığı-insan karşılaşmalarının çok az olduğu Kosta Rika, Kenya ve Şeyseller gibi ülkelerde gerçekleşti. Turizme açılan ‘el değmemiş’ kıyılar, köpekbalıklarının doğal yaşam alanları. Turistler, köpekbalıklarının restoranı olan sulara girince saldırılar da kaçınılmaz oluyor. Örneğin Brezilya’daki Recife’de saldırılarıdaki artışın sebebi, tatil köylerinin boğa köpekbalıklarının üreme alanına kurulmasıydı...
İNSANLAR DAHA TEHLİKELİ
Saldırıların artmasındaki bir diğer sebep de köpekbalıklarının davet edilmesi! Yeni ekstrem turizm aktivitelerinden biri köpekbalığı beslemek. Verilen yiyeceklerle, köpekbalıkları kıyılara yaklaşmaya alışıyor. Keşif gemileri de köpekbalıklarını davet etme konusunda sorumlu. Araştırmacıların attığı yemlerle köpekbalıkları doğal yiyecek bulma rotalarından sapıyor. Ancak belirtmeliyim ki köpekbalıkları denizin en yırtıcı hayvanı olsa da insanlardan daha tehlikeli değil. Köpekbalıkları yılda ortalama 12 can alırken, tüm dünyada her yıl insanlar tarafından avlanan köpekbalığı sayısı 30-70 milyon.
Lomography’nin hikâyesi 30 yıl önceye gidiyor; 1991’de bir grup Viyanalı öğrenci Çek Cumhuriyeti’nde eski Rus mercek fabrikası Lomo tarafından üretilen bir Lomo Kompakt Auto fotoğraf makinesi keşfediyor. Çektikleri fotoğrafların canlı renkleri ve hafif bulanık tarzı çok hoşlarına gidiyor ve ortaya Lomography ve Uluslararası Lomografi Topluluğu (ULT) çıkıyor.
Lomocuların ‘10 Altın Kural’ı yazılıyor; yeni ürünler, filmler ve aksesuvarlar geliştiriliyor. Sloganları: ‘Gelecek Analog!’... Dijital hiçbir ürünleri yok. ULT’nin şu an dünya çapında yarım milyonu aşkın üyesi var. Konseptleri; interaktif, canlı, flu ve çılgın bir yaşam tarzı. Tokyo, Hong Kong, Paris, Şanghay, Seul, Londra ve New York, Rio ve Berlin’de dükkanları var.
HEM MAĞAZA HEM GALERİ
İstanbul’daki ilk dükkânlarıysa da iki ay önce Nural İdrisoğlu tarafından açıldı. Mağazada rengarenk analog fotoğraf makineleri, lensler, aksesuarlar, kitaplar, çantalar, kırtasiye ve moda ürünleri var. Makinelerinin fiyatları 89 liradan başlıyor, 1200 liraya kadar çıkıyor. ‘Stop-motion’ filmler çekebileceğiniz küçük LomoKino kameraları şahane. Ayrıca dünyanın her yerinden lomocuların çektiği 3 bin 500 İstanbul fotoğrafından oluşan bir LomoDuvarı var. Bu arada mağazada workshoplar da yapılıyor. Ayda dört defa analog fotoğrafçılık anlatılıyor. Ardından hep beraber fotoğraf çekmeye gidiyorlar. Katılım ücreti yetişkinlere 30, öğrencilere 20 lira. Kendi makineniz yoksa mağazadan ödünç alabiliyorsunuz. Aktivite ve workshoplar hakkında daha fazla bilgi www.lomography.com.tr adresinde.
DİJİTAL SIKICI GELİYOR
Mağazanın tatlı müdürü Sophie Sevil Bayraktar analog trendinin Türkiye’de de yaygınlaştığını anlatıyor: “Birçok insan analoga geri dönüyor. Şu an 3 bin takipçimiz var. Dijitalin güzel yanı çok ama o kadar mükemmel ki fotoğraf çekmenin zevki kalmıyor.” Benim gibi dijital kolaylığına alışmışları da rahatlatmayı ihmal etmiyor: “Öğrenmesi çok kolay. Alıştıktan sonra dijital çok sıkıcı geliyor.” Haftaya deneme yaptıktan sonra bunun doğru olup olmadığını öğreneceğim!
LOMOGRAFİNİN 10 KURALI
1. Gittiğiniz her yere kameranı da götür. Nerede neyle karşılacağını bilemezsin.
Önce biraz geriye gidelim... Geçen yılki ABD Açık’ın yarı-finallerindeyiz. Dört saatlik mücadelenin sonunda İsviçreli Roger Federer’in, Novak Djokovic’e üstün gelmesine az kalmış. Federer servisi atıyor, Djokovic kaderini kabullenmiş şekilde karşılık veriyor. Ancak o da ne! Djokovic’in adeta sallayarak vurduğu top müthiş bir dönüş yapıyor. Djokovic, kazandığı sayı sonrasında toparlanıyor ve kazanıyor! Maçtan sonra Federer kızgın: “Bazı oyuncular, kaybederken topa öylesine vurmaya başlıyorlar. Onların şanslı vuruşları yüzünden kaybetmeyi kabullenmek zor.” Şanslı vuruşunu Djokovic’e sorduklarında gülerek karşılık veriyor; “Evet, bazen bunu yapıyorum. Arada işe yarıyor!”
TESADÜF DEĞİL
Djokovic’in boşvererek yenmesi aslında bir şans eseri değil. Bu konudaki rekortmen Federer’in son iki yıldır grand slam turnuvası kazanamamasının sebebi de artık yaşlanması değil. Geçen hafta Roland Garros’ta yine Djokovic’e yenilen Federer, zor zamanlarda ortaya çıkan yeni bir düşünce zayıflığından mustarip. Adı, spor jargonunda ‘boğulma sendromu’ olarak geçiyor. Örnekleri futbolda da var. Oyuncular çok fazla ‘kendine odaklanmış’ olmaktan penaltı kaçırıyor. Djokovic de bir zamanların yenilmez oyuncusunu sadece ‘çok fazla düşünmeyerek’ yeniyor.
YARATICILIĞA ENGEL
Çok fazla düşündüğünüzde başarılı olmak için gereken akıcılığı kaybediyorsunuz. Kafanızdaki sesler yetenekleri ve sahip olduğunuz sağduyuyu bastırıyor. Yapılması gereken, çok kritik bir anda, biraz kendinizi bırakarak yıllarca öğrendiklerinizi uygulamak. Çok fazla düşünmek sadece fiziksel performansa değil yaratıcılığa da engel oluyor. Nitekim ‘çok düşünmeme’ yöntemini kullananlar sadece sporcular değil, en iyi işlerinin bir trans halindeyken çıktığını söyleyen çok sayıda oyuncu ve müzisyen var. Mesela Bob Dylan, gençliğinde yazdığı en güzel şarkılarının hiç uğraşmadan ortaya çıktığını söylüyor.
CAHİLLİKLE KARIŞMAMALI
Peki düşünmemeyi nasıl öğreniriz? Bob Dylan’ın yaratıcı fikirler için formülü kendinizi analiz etmeyi kesmek: “Yaşlandıkça akıllılaşırsınız ve bu da size hep bir engel olur. Beyninizi fazla düşünmemek üzerine programlamalısınız” diyor. Her şeyin altında bir şey aramamak gerekiyor. Tabii buradaki kritik nokta düşünmemekle cahilliği karıştırmamak. Daha önce konu üstüne hiç düşünmediyseniz, o zaman hiç düşünmeme taktiğini uygulayamıyorsunuz. Djokovic’in şanslı vuruşlarının işe yaramasının sebebi bundan önce hem maçlarda hem antrenmanlarda aslında milyonlarca defa o vuruşu yapmış olması.
HAKEM BEDRİ BAYKAM
Aslında ekstrem turizm yeni bir konsept değil. Romanya’da Kont Drakula’nın Şatosu’na veya İskoçya’nın Perili Köşkleri’ne ziyaretler öteden beri yapılıyordu. Daha ‘hardcore’ bir şey arayanların listesinin başındaysa Ukrayna’da Çernobil faciasından sonra terk edilen Pripyat kasabası geliyor. 250 dolar karşılığında rehber eşliğinde Pripyat’a gidip, patlamanın olduğu, daha sonra üstü betonla kapatılan 4 numaralı reaktörü görebiliyorsunuz. Hollywood da konuya el attı. Ay sonunda gösterime girecek korku filmi ‘Çernobil Günlükleri’nde Çernobil’e giden ekstrem turistlerin macerası anlatılıyor. Gençler, tümüyle terk edilmiş Pripyat’ta yalnız olmadıklarını öğreniyorlar ve olaylar gelişiyor...
YEREL HALK DENEYİMİ
Ama hâlâ aksiyonun devam ettiği yerler varken bazılarına Çernobil bile yetmiyor; Couchsurfers, kendini turist olarak görmeyen seyahatseverlerin kurduğu bir website. 251 ülkeden 4 milyon üyesi var. Amacı, üyelerin gittikleri yerde otel yerine orada yaşayan birinin evinde kalmasını sağlamak. Gitmek istediğiniz şehirde sizi ağırlayacak gönüllüleri buluyorsunuz ve daha gerçek bir yaşam deneyimine sahip oluyorsunuz. Couchsurferların yeni gözde durağı Libya, Özbekistan, Irak, Suriye, Kuzey Kore ve Kolombiya’dan sonra Afganistan... Afganistan’da yerel gibi yaşama deneyimi için şu an 381 kişi sıra bekliyor. Peki insan sadece geçen yıl 3 bin 21 sivilin öldüğü Afganistan’a neden gitmek ister? Couchsurferlar ülkenin Hindukuş Dağları Band-e Amir Gölü gibi doğal güzelliklerini ve yıkılmış Buda heykellerinin kalıntılarını görmek istiyor. Haberlerde duyduklarını kendi gözleriyle görmek veya cesaretini sınamak isteyenler de var. “Taliban niye benim için bir kurşun harcasın ki?” diye düşünen Couchsurferlar kaçırılmaktan veya serseri kurşuna kurban gitmekten korkmuyor.
Başkanla yemek
ABD’de seçim zamanı yaklaştıkça başkan adayları da kampanyaları için fon toplama çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Başkan Barack Obama da Hollywood’daki popülerliğinden faydalanıyor! Geçen ay oyuncu George Clooney, Obama’ya destek için Los Angeles’da özel bir akşam yemeği düzenlemişti. Başkan’ı görmek isteyen 150 davetli, kişi başı 40’ar bin dolar ödemişti. Ayrıca yapılan bir çekilişle en az 3 dolar bağışlayan iki kişi de yemeğe katılma hakkı kazanmıştı. Bu hafta davet sırası ‘Sex and the City’ dizisinin yıldızı Sarah Jessica Parker’da... Oyuncu, haftaya New York’taki evinde bir yemek veriyor. Sistem aynı; en az 3 dolarlık bağış yapanlar arasında yapılacak çekilişin iki talihlisi yemeğe katılabilecek. Başkan Obama’yla aynı masaya oturacak diğer isimlerin ne kadar ödeyeceğiyse şu an için bilinmiyor...
FETİŞ
Babalara özel!
İmece usülü girişimciler modelinin fikir babası Perry Chen. Müziğe meraklı Chen bir konser organize etmeye çalışırken canına tak etti: “Bütçe toplamak bu kadar zor olmamalı!” diyerek internet üzerinden destek aramaya başladı ve ortaya, ‘kalabalıklardan para toplama’ olarak Türkçe’ye çevirebileceğimiz crowd-sourcing modeli çıktı. Chen, yanına Charles Adler ve Yancey Syrickler’i de alarak 2009’da İngilizce ‘marşa bastıran’ anlamına gelen ‘Kicstarter’ adlı siteyi kurdu.
HAYIR İŞİ YASAK
Sitenin amacı genç sanatçı, müzisyen, mucit ve girişimcilerin projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak. Sistem şöyle çalışıyor: Yapmak istediğinizi kısa bir videoyla anlatıp kickstarter.com’a gönderiyorsunuz. Proje içerikleriyle ilgili bir sınır yok. İcat ettiğiniz bir cihazın üretimi için de, açmak istediğiniz bir sergi için de para toplayabiliyorsunuz. Gereken para miktarını ve zaman hedefinizi belirliyorsunuz. Destekçilerinize cazip ödüller teklif ediyorsunuz. Örneğin fotoğraf sergisi açmak istiyorsanız; 10 liralık destek karşılığında sergiye indirimli giriş, 20 liralık destek karşılığında imzalı fotoğraf sahibi olabilme imkanı tanıyorsunuz. Projelerin içeriğiyle ilgili tek şart; sosyal projeler yararına veya bağış amaçlı olmaması. Elde edilen geliri kendi yararınıza kullanmalısınız!
YATIRIMCIYA ZIRNIK YOK
Belirlenen zaman içinde hedeflediğiniz desteğe ulaşırsanız Kickstarter, elde edilen paradan yüzde 5 komisyon aldıktan sonra kalanı size veriyor; ödüller de destekçilere dağıtılıyor. İstenilen miktara ulaşılamazsa hiçbir kesinti olmadan paralar destekçilere iade ediliyor.
Kickstarter sayesinde küçük girişimciler iyi fikirlerini, büyük yatırımcılara hisse vermek zorunda kalmadan gerçekleştirebiliyor. Kickstarter destekli filmler festivallere katılıyor, restoranlar açılıyor, sanat eserleri ünlü bienallerde sergileniyor. Bugüne kadar finansman arayan 50 bin projenin neredeyse yarısı başarılı oldu. Toplamda 200 milyon dolardan fazla para toplandı.
İKİ SAATTE FONLANDILAR
Kickstarter’ın en büyük kazananlarından biri mühendis Eric Migicovksy. Migicovksy, akıllı telefonundaki bilgi ve uygulamaları kol saatinde görebileceği Pebble adlı bir ürün yarattı. Finansman isteyeceği yatırımcılardan randevu alamayınca projesini Kickstarter’a koydu. Amacı, bir Pebble karşılığında herkesten 99 dolar alarak 100 bin dolara ulaşmaktı. Ürün öyle ilgi gördü ki hedeflenen miktar iki saat içinde toplandı. Haftaya cuma bitecek teklif için şu an 63 bin 979 kişinin desteğiyle 10 milyon dolara yakın gelir toplandı. Üstelik iş büyüdü, imkânlar arttı; 10 bin dolar destek karşılığında Pebble’ın distribütörü bile olabiliyorsunuz!
Saat 09.30’da bir ‘basın kahvaltısı’ için Le Meridien Oteli’ndeyim. Ancak giriş katında hiç de otel lobisine benzemeyen bir ortam var. Daha ziyade şık bir gece kulübünün girişine benziyor. Kırmızı şık bir kapı, kordonlar, kapıda görevliler, etrafta içeri girmeyi bekleyen kalabalık... En çok kahveye ihtiyacım olan saatte neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorum. Kapısında ‘adamlar’ bekleyen gece kulüplerinden hiç hoşlanmadığım için tedirginlikle etrafta bakınırken görevli hostes “Haydi içeri” diye beni davet ediyor.
ÜÇ KAHVE GÜCÜNDE ORTAM
Gündüz kıyafetlerimle butik bir diskonun içindeyim! Karanlık ortam, yanıp sönen ışıklar, yüksek müzikle parti kıyafetleriyle dans eden kızlar-erkekler... Hızlı tempoyla aniden silkindim. Sabah sabah içinde olmayı hiç beklemediğim bu ortamı bir süre kenardan izledim. “Gece dans ederken biz de böyle görünüyoruz demek, hiç fena değil!” diye düşünüp eğlenceyi kıskandım. Tam içimdeki dans etme isteğine daha fazla karşı koyamaz hale gelmiştim ki bir anda herkes dondu. Işıklar kapandı, müzik durdu. Kibarca bizi mini diskodan dışarı çıkarıp gerçek hayatın devam ettiği lobiye aldılar... Üç dakika süren performans bende üç bardak kahve etkisi yarattı. “Evet, haydi gün başlasın!” diye hayata döndüm!
KEPÇE KULAĞA SANATÇI ELİ
Bu ilginç deneyimin vesilesi, Le Méridien ve illycaffè’nin ortaklığında, Yasemin Baydar ve Birol Demir’den oluşan :mentalKLİNİK’in tasarladığı ‘Sanat Koleksiyonu Fincanı’nın tanıtımıydı. Ünlü İtalyan espresso markası illy’nin kepçe kulaklı sempatik fincanlarını bilirsiniz... Marka, 1992’den beri çağdaş sanatçılarla işbirliği yaparak bu fincanlara tasarım eli değdiriyor. Bugüne kadar işbirliği yapılan sanatçılar arasında Pedro Almadovar, Anish Kapoor, Michelangelo Pistoletto and Marina Abramovic, Jeff Koons ve Bob Rauschenberg, James Rosenquist ve Julian Schnabel var. 60’ı aşkın işbirliği sonucunda imzalı ve sınırlı sayıda üretlien ürünler dünya çapında satışa çıkıyor ancak fincanlar tükendikten sonra bir daha üretilmiyor.
PARLAK, İHTİŞAMLI VE OYUNCU
Ve illy, ilk defa bu yıl Türk sanatçılarla çalıştı. :mentalKLİNİK’in tasarladığı fincanlar, sanatçıların tüketim ve üretim alışkanlıklarına odaklanıyor. Zarif fincanlarda estetik anlayışlarındaki minimalistliği hemen fark ediyorsunuz. Beyaz porselen fincan ve tabağı, ışık ve kırılmanın etkisiyle farklı desenlerin de ortaya çıktığı son derece sade geometrik şekillerden oluşuyor. Ancak parlak ve yaldızlı rengi da hareket katıyor. Yasemin Baydar, bardakları kısaca “Parlak, ihtişamlı ve oyuncu” diye tanımlıyor.
Hayatımda gittiğim üçüncü maçtı. İlki uzun zaman önce Ankara’da bir Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasıydı. Sakin başladı, sakin bitti. İkincisi, üç yıl önce İnönü Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçıydı. Tribündeki ortam beni yepyeni bir dünyayla tanıştırmıştı; taraftar ruhu, heyecan, sevinç ve küfür... Maç berabere sonlanmıştı diye hatırlıyorum. Stattan iyi hislerle ayrılıp hayatıma yine maça gitmek için özel bir isteğim olmadan mutlu bir insan olarak devam ediyordum ki...
FELAKET FİLMİ SAHNESİ
Geçen haftaki derbi öncesi, Hürriyet Dünyası için Kadıköy’deki havayı anlatmak üzere kendimi Şükrü Saracoğlu Stadı’nın önünde buldum. Etraftan gelen, “Bu herhangi bir maç değil, yüzyılın maçı!” yorumlarıyla havaya da girdim. Spor muhabirleri İsmail Er ve Ahmet Ercanlar’la taraftarın arasına karıştık. Heyecana ortak oldum. O kadar ortak oldum ki, maçın başlamasına iki saat kala gerçekleşen ilk olayları heyecanlı taraftarların coşkusu zannettim. “Neler oluyor, orada bir hareketlenme var!” diye bakınırken beni Şeref Tribünü Locaları’nın girişine soktular. İçeri girdikten iki dakika sonra ortalık savaş alanına döndü. Taş ve şişeler havada uçuştu. Havayı biber gazı kapladı. Genç taraftarlarla çoğunluğu yine genç olan polisler çarpıştı; ortalık fena gerildi. Gördüğüm manzara bir felaket filmiydi; uçan şişeler ve biber gazından kurtulmak için kapalı alana sığınmaya çalışan çocuklu aileler kepenkleri kapanan VIP girişinin kapılarını zorluyordu...
ETRAF MAÇTAN HEYECANLIYDI
Şiddet dalgası başladığı gibi ansızın sona erdi. Kızgın kalabalık etrafı yerle bir etmiş olarak dağıldı. Ancak bu sefer maç başladı ve başka bir şiddete maruz kaldık; psikolojik! Gerginlik zaten had safhada. Benim ilgim maçtan ziyade etrafta olduğundan 90 dakika şunları izledim: Bulunduğum basın tribününün dört yanında en az sekiz kavga, hakeme kızıp kendini tribünlerden aşağı atmak isteyen arkadaşlarını zorlukla zapteden bir grup, meşalelerden çıkan bir yangın ve durmaksızın değil ama sıklıkla küfürlü tezahürat...
Maç ortamlarının yabancısı olduğumdan bunlar belki olağan sahnelerdir. Ancak maç sonucunda sahada çıkan meydan savaşı ve basın odasına sığınan gaz mağdurları karşısında şoke oldum. Orada uzun süre mahsur kaldığımızdan balkondan stat dışındaki olayları da canlı izledim: Stat önündeki polis ordusuna karşı mevzilenmiş kızgın taraftarlar... Bir taraf yanan meşaleler atıp insanları yakıyor; diğeri yoldan sadece geçmekte olanlar dahil herkesi boğan biber gazını fışkırtıyor... Kendimi Suriye muhabiri gibi hissettim; “Vay, ne maceraydı!” diye eve döndüm.
ÇİZGİ FİLM TERAPİSİ
Fakat tanıklık ettiklerimden sonra bir nevi derbi sonrası stres bozukluğu yaşıyorum; bir haftadır hayattan soğudum. Tedirgin bir ruh hali içindeyim. Haberlerden uzak durmak, eve kapanıp saatlerce çizgi film seyretmek istiyorum. Ben çok geçmeden normale dönerim ama merak ediyorum; böyle bir ‘maç’ deneyimi yaşamış, genç yaşta biber gazını deneyimlemiş çocuklar acaba ne hissediyor? Evet, televizyonlarda şiddet var; vurdulu kırdılı filmleri izliyorlar. Ama ailece maç seyretmeye gelip bir nevi iç savaşa bizzat tanıklık ettikten sonra psikolojileri ne durumda?
Televizyon ekranı eşcinsel hakları devriminin en geç gerçekleştiği mecra. Biz ne yazık ki o aşamaya hâlâ çok uzağız ama ABD şu aralar bu konuda altın çağını yaşıyor. Amerikalı izleyiciler, televizyon ekranlarında eşcinselleri önce yalnızca hikâyeye ‘komiklik katan figür’ olarak gördüler. O halleriyle fazla karışıklık yaratmadılar. 1990’ların ortalarındaysa ekrandaki eşcinseller tartışma konusu oldu. Meşhur televizyon yıldızı Ellen DeGeneres, 1997’de cinsel kimliğini açıkladığında kriz olmuş; 1998’den 2006’ya kadar yayınlanan Will & Grace dizisiyse izleyenleri eşcinselliğe özendirdiği gerekçesiyle çok eleştirilmişti.
STEREOTİPLER YIKILDI
O günler artık çok gerilerde kaldı... Bu sezon, Glee dizisinde (Bizde çok da uzun ömürlü olmayan MUCK dizisinin ilham kaynağıydı) transeksüel bir karakter yer alacak. Türkiye’de de gösterilen ve tabii ‘Doktorlar’ adlı yerel versiyonu da bulunan Grey’s Anatomy’nin lezbiyen doktorları Arizona ve Callie geçen yıl evlendi. Bu sezon evlilik hayatına adapte olmalarını izliyoruz. Geçen sonbaharda ikinci Emmy ödülünü alan Modern Family’deki gay çift Cameron ve Mitchell ikinci çocuklarını evlat edinmek için uğraşıyor. Happy Ending adlı diziyse ‘efemine, sürekli güzellik ve bakımdan bahseden, ilişkileri en fazla bir gece süren’ eşcinsel stereotipini yıkan karakteriyle beğeni topluyor. Gelen şikayetlerse yok denecek kadar az.
MUHAFAZAKÂR HAYRAN
Yapımcılar dizilerdeki eşcinsel karakterlerin çok sevildiği ve daha fazlalarının olması için baskı olduğunu belirtiyor. ABD’nin muhafazakâr başkan adayı Mitt Romney’nin bile Modern Family hayranı olduğu biliniyor. ABD Başkan Yardımcısı Demokrat partili Joseph R. Biden’ın eşcinsel evliliğini desteklediğini açıklamasından sonra alevlenen tartışmalar çerçevesinde de dizilerin etkisi çok konuşuldu. Biden, dizilerdeki eşcinsel karakterlerin, izleyicilerin gay, lezbiyen ve transeksüellerle ilgili önyargıların kırılmasında oynadığı büyük rolü, “1998’den 2006’ya kadar yayınlanan Will & Grace, Amerikan toplumunu herkesten daha fazla eğitti” diye ifade ediyor. Biliyorsunuz son olarak Başkan Obama da eşcinsel evlilikten yana tavır koydu.
FETİŞ
Kanallar arasında kaybolmadan,“Hangi kumada nerede?” derdine son.
MERDİVENALTINDA TASARIM ABAYALARDünyanın en büyük alışveriş merkezi Dubai Mall’a göz attım. Gerçekten yok yok; en lüks mücevher markaları, en trendy giyim-kuşam dükkanları... Bu varlık içinde sadece, kadın nüfusunun yüzde 70’inin giydiği yöresel kıyafet ‘abaya’ları bir türlü bulamadım; beni alışveriş merkezinin bodrum katında, tüm şaşaadan uzak, izbe bir yere gönderdiler. Ama yanlış fikir edinmemek gerekiyormuş; etiketlerdeki rakamlar Gucci elbiseyle aynı.
ÇÖLDEN KAÇIŞ YOKAbu Dabi, bir nevi Ankara. Sessiz, sakin. Bu şehirde ultra-modern gökdelenler yükseliyor ama bir yandan geleneksel, Arap mimarisi taşıyan yapılar da var.
Dubai’yse popülaritesini, çölün ortasına inşa ettiği fütüristik binalara borçlu. Aralarında en popüleri 2010’da açılan ve ‘Dünyanın en yüksek kulesi’ ünvanını taşıyan Burç Halife. 828 metre yüksekliğindeki binanın ‘En Üst’ diye anılan tepesine çıkmak için haftalar öncesinden randevu almak gerekiyor.
Yüksek bina cazibesinin içimizdeki maymundan kalan bir sevda olduğunu düşünmeme rağmen karşı koyamadım ve ‘En Tepe’ye çıktım; 126 katta sizi yine çöl manzarası karşılıyor...
Bu arada Dubaililerin ‘aşk nefret ilişkisi’ yaşadıkları çöl, turistler arasında gözde etkinliklerden biri. Özellikle havalar daha da ısınmadan, tam şu aralar çöl safarisinin tam zamanı!
FETİŞ
İftar sofrasındakileri unutun.
İrlanda merkezli Clique Araştırma Grubu’ndan Conrad Lee ve Padraig Cunningham, dünyadaki müzik dinleme alışkanlıklarını hangi şehirlerin yönlendirdiğini araştırdı. İkili, araştırmalarını müzik sitesi Last.fm üzerinden yaptı. Last.fm, en fazla dinlenen sanatçıların listesini coğrafi konumlarına göre belirliyor. Lee ve Cunningham da, 60 milyona yakın datayı analiz ederek 2003’ten bu yana 200 şehirdeki listelerin nasıl değiştiğini takip etti. İstatistiksel yöntemler kullanılarak hangi şehirlerin dinleyici alışkanlıklarını yönlendirmede ‘trendsetter‘ rolü üstlendiğini belirledi.
AVRUPA’DA OSLO VE PARİS LİDER
Sonuçlara göre, Kuzey Amerika’da hip-hop trendlerinde lider şehir Atlanta. Montreal, indie severlerin gelecek haftalarda ne dinleyeceklerini yönlendiriyor. Bu durumda New York’un indielerini barındıran Brooklyn semti bozulmuş olmalı...
Avrupa’da da ilginç sonuçlar var. Örneğin beklenenin aksine popüler müzikte lider Londra değil, Norveç’in başkenti Oslo. Avrupalı indie’lerse Paris’i takip ediyor. İstanbul, takip tablosunda ne yazık ki gerilerde; sadece Krakow ve Varşovalı dinleyicileri etkileyebiliyoruz.
KÜÇÜK AMA ETKİLİLER
“New York ve Londra yerine Atlanta ve Oslo mu?” diye şaşırabilirsiniz. Daha fazla ve değişik grupların çıkmasına imkan verdiği için trensetterların kalabalık nüfuslu şehirlerden çıkacağı düşünülür. Ancak araştırma, bu tezi kanıtlayacak delillerin yetersiz olduğunu gösteriyor. Yani, en azından müzik anlamında etkin olmak için büyük olmak gerekmiyor.
Ortaya çıkan bir diğer ilginç sonuç da benzer dinleme alışkanlıkları olan şehirlerin Last.fm’de birbirlerinden tümüyle farklı müzikler dinlemesi. Örneğin İngiltere’deki kardeş şehirler Birmingham ve Manchester’ın yerlileri birbirlerini etkilemiyor, yeni şeyleri keşfediyor.
DENEKLER SOSYAL MEDYA KULLANICILARI
Bana kalırsa bizim sokaklarda bırakın koşmayı, yürümek bile zor. Kendinizi adeta parkur yarışçısı gibi hissedersiniz; arabalar asla yol vermez, kaldırımlar sıkışıktır. Herkes yavaş hareket eder, tempo tutturamazsınız. Ancak yine de spor salonu yerine sokaklarda koşma trendi hızla yayılıyor. Bade İşçil, bu işin öncülerindendi. Nişantaşı’ndan İstinye’ye yürüyerek örnek olmuştu. Ancak koşu için daha popüler rotalar düz yollar; Beşiktaş-Bebek veya Beşiktaş-Sultanahmet... Üstelik spor salonunda nasıl sporunuzu saunayla taçlandırıyorsanız, Sultanahmet rotasını tercih edenler de egzersizlerini bir hamam keyfiyle sonlandırabilir!
Bununla beraber koşu için düzenlenen maratonlar ve katılımcı sayısı da artıyor. Geleneksel Avrasya Maratonu’yla birlikte, bu yıl katılabileceğiniz maratonlar; Likya Yolu Ultra Maratonu, Runfire Capadoccia, Bozcaada Yarı Maratonu...
İlk insan işini biliyormuş
Koşuya ilgi arttıkça değişik branşlar da türüyor. Son nokta; çıplak ayakla koşma trendi! Aslında çıplak ayakla koşmak yeni değil. Hatta çok eskilere dayalı bir gelenek. İlk insanlar, fiyakalı spor ayakkabıları olmadığından sürekli çıplak ayakla koşardı! 1960’da Etiyopyalı Abebe Bikila da olimpiyatlarda çıplak ayakla koşarak madalya kazandı.
Tabii, şimdi koşullar değişti. Daha ilk adımda tetanos olma riski ortaya çıktığından ayakkabısız koşmak önerilmiyor. Onun yerine minimalist, çıplak ayak hissiyatı veren ve o konseptte dizayn edilmiş ayakkabılar kullanılıyor. Peki çıplak ayakla koşmanın faydası ne? Ayaklara özgürlük, hızınızı sırf topuklardan değil ayağın ön kısmından da alabilmenizi sağlıyor. Ayrıca kasları kuvvetlendiriyor; sakatlanma riskini azaltıyor...
Müzik out, kitap in
İster sokakta, ister spor salonunda egzersiz yaparken müzik dinlemek de bu ara çok demode... Özellikle İngiltere’de son trend; egzersiz yaparken kitap dinleme! Koşu web sitelerinde insanlar artık müzikle beraber kitap önerilerini de paylaşıyor. Macera ve polisiye, koşuya en iyi giden türün başında geliyor. Özellikle Agatha Christie kitapları çok seviliyor. Katil kurbanına arkasından yaklaşırken, siz de o heyecanla hızınızı artırıyorsunuz! Komedi kitapları tercih edilmiyor çünkü gülmek, egzersiz sırasındaki nefes tempsonu bozuyor.
Trend, özellikle İngiltere’de çok yaygın ama bence sesli kitaplar dinleyerek yürümek İstanbul’a da çok yakışır; mesela Ahmet Ümit’in ‘Beyoğlu Rapsodisi’...
Bebekler için cinsiyet partilerinin çıkış noktası Amerikalı çiftlerin, “Bebeğimizin cinsiyetini, soğuk hastane odalarında doktorlardan öğrenmek zorunda mıyız?” derdi... Anne-baba adayları çocuklarının cinsiyetini artık özel ortamda öğrenmek istemiyor. Onun yerine tüm sevdikleriyle aynı anda aynı heyecanı paylaşmayı tercih ediyor. Bunun için de cinsiyet partileri düzenleniyor.
PASTA RENGİYLE ÖĞRENİYORLAR
Çiftler, ultrason teknisyeninden bebeklerinin cinsiyetini kendilerinden gizli tutmasını istiyor. Cinsiyet bilgisi, çifte kapalı bir zarfta veriliyor. Oradan doğruca bir pastaneye gidiliyor. Bebeğin cinsiyetini, ebeveynlerden önce mahalle pastacısı öğreniyor. Kolları sıvıyor; erkekse mavi, kızsa pembe bir pasta yapıyor. Dışını nötr bir renge boyuyor.
Bu sırada evde parti hazırlıkları başlıyor... Yemekler yapılıyor, etraf mavi veya pembe balonlarla süsleniyor. Aile üyeleri ve arkadaşlar toplanıyor. Evde bir maç havası yaratılıyor; davetliler iki gruba ayrılıyor. Bir grup pembe kıyafetlerle ‘kız takımı’, diğeri mavi kıyafetlerle ‘erkek takımı’ oluyor. Tezahürat yapılıyor; cinsiyetin ne olacağına dair bahisler oynanıyor. Ve... Pasta geliyor. Pasta kesilince içindeki renge göre alkışlar arasında bebeğin cinsiyeti kutlanıyor.
HAYAL KIRIKLIĞI KAYDEDİLİYOR
Cinsiyet partisi yapan çiftlerin sayısında son bir yılda müthiş bir artış var. YouTube’a sırf geçen altı ayda yüklenen cinsiyet partisi videosu sayısı 1.800. Parti organizatörleri etkinlik mönülerine ekliyor; ‘Kız mı yoksa erkek mi?’ temalı özel dekorasyon objeleri üretiliyor. Her şeyin paylaşıldığı modern zamanlarda kız veya erkek çocuk sevincini de aile ve dostlarla kutlamak güzel... Maksat parti olsun. Ancak bu bilgiyi özel ortamda değil herkesin içinde öğrenmenin ufak sıkıntıları da yok değil; çocuğunun cinsiyetinin içten içe erkek olmasını isteyen babaların kamera kayıtlarına yansıyan hayal kırıklığı gibi...
Beni yemediğin için teşekkürler anne
Hazır, bebeklerden bahsediyorken... Hollywood’da herkes doğuruyor; doğuranlar da garip çocuk yetiştirme yöntemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. En son ‘Mad Men’ dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu January Jones’un oğlu Xander’in doğumu sırasında kaybettiği enerjiyi geri kazanmak için kendi plasentasını yediğini itiraf etmesi çok konuşuldu. Jones bu işi yapan tek ünlü değil; Amerikalı aktör Tom Cruise ve eşi Katie Holmes da kızları Suri’nin doğumu sırasında plasentasını yediklerini söylemişti. Amerikalı televizyon yıldızı Mayim Bialik de ‘bağlanmalı ebeveynlik’ yöntemiyle 3 yaşındaki oğlu Fred’i hâlâ emziriyor... Garip yöntemlerde başıysa herhalde Alicia Silverstone çekiyor: Silverstone, oğlu Bear’ı, yiyecekleri önce kendi çiğneyip ardından oğlunun ağzına vererek besliyor. Zavallı Bear...
KAFELERDE KAST SİSTEMİ
Özellikle Champs-Elysee Caddesi’ndeki kafe ve restoranlardaki son trend; ırka göre masaya yerleştirme! Meşhur Fouquets’s, L’Avenue ve Maison de L’Alsace’ta aleni şekilde yapılırken gözlemleme imkanım oldu; en ön masalara Parizyenler, ortalara Avrupai görünümlü yabancılar ve en arkalara Ortadoğu ve Asyalılar oturtuluyor... Biraz isyan çıkardığınız takdirde daha iyi bir masaya geçmek neyse ki mümkün.
ÇOLUK ÇOCUK REVÜ ŞOVDA
Fransızların halk oyunu üstsüz dansözlerin bacaklarını havaya kaldırarak yaptıkları ‘cancan’ dansı. Revü gösterisi deyince akla ilk, 2001’de çekilen filminden tanıdığımız, ‘Moulin Rouge - Kırmızı Değirmen’ geliyor. Tabii, Moulin Rouge’da filmdeki gibi bohem bir hava yok artık. İzleyici kitlesinin yüzde 60’ı turist. Turistlerin en çok tercih ettiği revü kulüpleri de Crazy Horse ve Champs Elysee’deki meşhur Lido. Kötü yemeklerle beraber sınırsız şampanya eşliğinde izlenen gösteriler ihtişamından hiçbir şey kaybetmemiş. Bu arada, Arap Baharı bu mekânları da etkilemiş herhalde; ön masalarda çoğunlukla Arap işadamları, onların türbanlı eşleri ve yaşları 4-10 arasında değişen çocukları oturuyor. Kulüpler de şovları ona göre adapte etmiş; şov kızlarının hepsi esmer, Ortadoğu esintili...
D’ORSAY, LOUVRE’UN TAHTINI SALLIYOR
Paris’in Eyfel Kulesi’nden sonra en bilinen atraksiyonu Mona Lisa ve daha nice şahesere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi. Ancak bu ara Musée d’Orsay, Louvre’un tahtını sallıyor gibi. Musée d’Orsay, eski bir gar. Louvre’un tam karşısında; aralarında sadece Seine Nehri var. İçeri girmek için en az yarım saat kapıda beklemek gerekiyor. Kalabalığı turistlerden çok Parizyenler oluşturuyor. 1 Temmuz’a kadar devam edecek ‘Degas ve Çıplaklar’ sergisi o kadar gözde ki içeride ayrı bir sırada beklemek gerekiyor. Kalıcı koleksiyonda heykeltıraş François Pompon’un dünya tatlısı dev kutup ayısı heykelini kaçırmayın.
Bu arada Doğu’ya ilgi devam ediyor; Louvre’da bir ‘İslam Kanadı’ açılıyor. Musee d’Orsay’ın ‘Oryantal Eserler’ bölümü de müzenin en kalabalık yerlerindendi. Orada ilgi büyük, eserlere bakım en üst hassasiyette; Türkiye’deyse eserlerin başına gelenler malumken Kültür Bakanlığı’nın eser göndermeme ambargosu üzücü...
Marne-la-Vallée, Paris’in 32 kilometre uzaklığında tipik bir Fransız kırsalıydı. 1992’de mahalleye bir Amerikalı taşındı ve her şey değişti! Çünkü bu Amerikalı, dünyanın en meşhur faresi Miki’ydi. Üstelik Miki yanında, çocukların (ve kendim dahil birçok yetişkinin) bayılarak izlediği Walt Disney’in tüm fantastik karakterlerini ve dünyasını getirdi. Şato ve labirentleri kafeler, dükkanlar, oteller ve bir golf sahası takip etti. Ama herkes aynı heyecanı paylaşmadı; milyar dolarlık yatırımla açılan Euro Disney hemen kabul görmedi. Hatta Fransız entelektüelleri “Amerikan emperyalizmininin istilasını istemiyoruz” diye tepki gösterdi. Ne enteresan ki, aslında Miki’nin yaratıcısı Walt Disney’in kökleri Normandiya’daki, ‘Disney’ diye okunan d’Isigny’ye dayanıyordu.
2000’LERDE YENİDEN DOĞDU
Nitekim ilk yıllarında beklenenin çok altında ilgi gören Euro Disney birkaç defa iflasın eşiğinden döndü. İsmi değişti; Disneyland oldu. 2000’lerin başında silkinerek adeta yeniden doğdu. Disneyland Paris bünyesinde şu an iki temalı park, yedi resort otel, bir golf sahası, tren istasyonu ve Val d’Europe adında sıfırdan inşa edilmiş yeni bir kasaba var. Masal, macera ve keşif temalı orijinal Disney parkıyla beraber 2002’de açılan Walt Disney Stüdyoları’yla popülerliği de arttı. 2007’de Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, şimdiki eşi Carla Bruni’yle halk içindeki ilk buluşmasını Disneyland’de gerçekleştirdi. O zamandan beri ziyaretçi sayısı hep yükseldi; sırf geçen yıl 15.6 milyon kişi geldi. Parkın içindekiler yetmedi, beş dakika uzaklıkta oteller yapıldı; Vienna International’ın işlettiği Dream Castle (Rüya Şatosu) ve Magic Circus (Büyülü Sirk) aralarında en yenileri. Lüks otellerden tek farkı yemeklerinizi Miki kulaklarıyla süslü tabaklarda yiyor, şato veya sirk temalı lobilerde kahvenizi yudumluyorsunuz. Çocuklar için tam bir cennet. Onları zapt etmekte zorlanacak ebeveynler için ne kadar eğlenceli olur onu bilemem ama tuvaletlerde bile çalan neşeli müzikle havaya girmemek imkansız.
HERKES MUTLU
Disneyland, sırf aileler değil gençler arasında da çok popüler. Çocuklara yönelik atraksiyonlarda romantik deneyim yaşamak isteyen çiftlerin sayısı gayet fazla. Peki bu popülaritenin sebebi ne? Bir kere ulaşım rahat ve kolay. Trenle Paris’e 45 dakika. Tüm Avrupa’yı bağlayan hızlı tren TGV’nin bile Disneyland’de istasyonu var. Ama bu kadar yakın olmasına rağmen Disneyland, gerçek hayattaki her şeyden çok uzak. Resmen bambaşka bir dünyadasınız. Mükemmel mimarisi, rengarenk yapıları, bahçeleri, yalnızca en güzel şekerleri ya da bir çocuğun hayalindeki kıyafetleri satan dükkanları, en sevdiğiniz film karesinin içinde olmanızı sağlayan mekanlarıyla her şey inanılmaz yapay. Ama o yapaylık içinde herkes çok mutlu! Gerçek dünyadaki krizleri, sıkıntılarınızı unutuyorsunuz. Onun yerine ‘Karayip Korsanları’ filmine ilham veren atraksiyonda Tortuga’yı keşfediyor veya Alis’in Harikalar Diyarı’nın labirentinde kayboluyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz, en sevdiğiniz karakterlerle tanışıyorsunuz. Tabii sırada sabırla durursanız; Miki’yle fotoğraf çektirebilmek için bekleme süresi 60 dakika...
İYİ Kİ MİKİ VAR
20. yıl kutlamaları resmi olarak yarın başlayacak ve tüm yıl devam edecek. Doğum günü şerefine belirlenen tema: Büyü. Mutlu sonla biten hikayeleri ve gerçek olamayacak mükemmellikteki dünya için ideal bir tema... Arada gerçek hayattan uzaklaşmak istediğimizde, bir saatlik bir filmle bile nefes aldıran Miki’yi, Alice’i, Alaaddin’i, Aslan Kral’ı ve diğerlerini seviyoruz... Disneyland Paris; iyi ki doğdun, iyi ki varsın!
FETİŞ
'Yemeklerimi bir tek annem beğenmez!'
Yemek hazırlamak, onun için yalnızca karın doyurmak için yapılan bir eylem değil... Sorunca, “Hayatımdaki en büyük tutkum” diyor. ‘MasterChef Türkiye’nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu ile buluştuk... Bize büyüdüğü Kadıköy sokaklarını, kimsenin bilmediği hobi ve meraklarını, anneannesinin mutfağını, en sert jürisi olan annesinin restoranlarını ve Avustralya günlerini anlattı. Ayrıca iyi restoran seçimi ve lezzet sırlarından küçük tüyolar verdi.
Hikâyesi 1971’de Kadıköy’de başlıyor... Baba tarafı Eskişehir kökenli ama yıllar önce İstanbul’un Kadıköy ilçesine yerleşiyorlar. Somer Sivrioğlu, “Kadıköy’de, tam olarak Rexx Sineması’nın karşısına” diye detaylandırıyor çünkü bu detayın hayatında önemli bir yeri olacak! Annesi de Kadıköylü... Çift çok geçmeden boşanıyor. Somer Şef de Kadıköy sınırları içinde biraz anne, biraz baba evinde ama daha da çok sokaklarda büyüyor. Hem yemekle hem de hayatla ilgili ilk hatıralarının Rexx Sineması’nın karşısındaki aile apartmanında olduğunu söyleyerek başlıyor: “Apartmanda kapılar hiç kapanmazdı. Yemeği o sırada nerede oynuyorsak o evde yerdik. Anneannem Balkan göçmeniydi. Onunla çok zaman geçirirdim. Çok iyi börek ve karnıyarık yapardı. Halen en sevdiğim yemek karnı yarıktır. Çok güzel Balkan yemekleri yapardı. ‘Şekerpare yaptım, gelin’ diye çağrı yapar, bütün aile onun evinde toplanırdı. Yemeğin birleştirici gücünü ilk kez orada gördüm.”
‘EVİMİZİN ÜNLÜ MİSAFİRLERİ’
Somer Şef’in anneannesiyle bir başka ortak keyfi daha vardı; Rexx Sineması’nda film seyretmek... Öğreniyoruz ki ilk aşkı da aslında yemek değil sinemaymış! Anlatıyor: “Sinemaya çocukluğumdan beri düşkünüm. Anneannemle haftada bir mutlaka Yeşilçam filmlerine giderdik. Bir Cüneyt Arkın hastasıydım. Halen Hollywood ve Yeşilçam filmleri üzerine çok bilgim vardır. Yarışmaya girsem iyi derece alırım! Liseden itibaren okulun kültür-edebiyat kolu başkanıydım. Piyeslerde oynardım. Annem üçüncü kez evlendiğinde bana başka bir kapı açıldı. Annemin eşi Altın (Pınar) ağabeyin arkadaşları sanatçılardı. Savaş Dinçel, Müjdat Gezen, rahmetli Tuncel Kurtiz, Ferhan Şensoy hep bizim evdeydi. Onlardan çok etkilendim.”
'ANNEM HERKESİ KOVUNCA...'
Özel Moda Lisesi’ni bitiren Sivrioğlu sinema tutkusunu mesleğe dönüştürmek istedi ama... Devam ediyor: “Ben yönetmenlik, yazarlık istiyordum. Babam ‘Sinema okuma, başka mesleğin olsun’ dedi. Onun iknasıyla Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’ne girdim. Bu arada annemler Ataköy’de ‘Voo-doo Club’ isimli bir restoran-bar açtı. Çılgın bir projeydi! Bir kahvehaneden aldığımız, politikacılara küfür eden bir papağanımız, kadınların ayaklarını ısıran bir maymunumuz vardı. Ben mutfağa çok girip çıkıyordum çünkü annem devamlı birilerini kovuyordu!” Somer Şef gülerek: “Benim yemeklerimi de beğenmiyordu ama ben ciddiye almıyordum. Kendi çok güzel fava yapar. Altın abinin çok iyi bir rizottosu vardı, onu da yapardım” diyor. Bu günler, onu mutfaktaki geleceğine hazırlamış...
'EN SERT JÜRİM ÜLKÜ PINAR'
“İlk ve halen en sert jürim annem Ülkü Pınar’dır. Avustralya’da yaptığım yemek etkinliklerinde ‘Ben inanamıyorum, bu çocuk nasıl yemek yapıyor, Somer hiç yemek yapmaz ki’ filan derdi! Yemekleri bir ona beğendiremeyiz! Benim yemek yolculuğumda en büyük payı olan insandır annem. Bugüne kadarki en büyük iltifatı önce ‘Çiğ olmaz’ diye itiraz ettiği bir kereviz salatasına yaptı. Onda da ‘Bu kadar kremaya ben de güzel olurum’ diye ekledi (gülüyor)... Kendisi gerçekten çok iyi yemek yapar. Pek çok restoran açtı ve çok da başarılı oldu. Gastronomi çevresinde çok sevilir, sayılır.”
'MUTFAĞIM OLMADAN EVSİZ GİBİYİM'
Somer Şef’in öneri ve yorumlarını seyredebiliyoruz ama Türkiye’de yemeklerini tadamıyoruz. Kendi ülkesinde bir restoran açmayı hiç düşünmemiş mi? Şöyle yanıtlıyor: “Çocuklarım Deniz 2005’te, Derin 2007’de doğdu. O arada ikinci restoranımız ‘Anason’u açtık. ‘Anatolia’ kitabımız ödüller aldı. Bugüne kadar Türkiye’de restoran açmayı düşünmemiştim. İnşallah bu sene veya seneye... Mutfak, bir şefin her şeyidir. Restoranım olmayınca evsiz bir şef gibi hissediyorum!”
TAKSİM'E FAST-FOOD SEFERİ...
Somer Şef, çocukluğunda dışarı yemek yemeye gitmenin bir ‘olay’ olduğunu söylüyor: “Pazar akşamları Bostancı’daki Günaydın veya İkiler Et Lokantası’na gidilirdi... Sürekli dışarıda yenmezdi. Türkiye’nin ilk McDonald’s’ı ben lisedeyken Taksim’de açılmıştı. Hep beraber dolmuşlara binip kapısında iki buçuk saat sıra beklemiştik! Oradan alınan bardaklarla kantinde kola doldurmak modaydı; ben ‘McDonald’s’a gittim havası atılırdı!”
'ÇOK DA KOLAY MÜŞTERİYİMDİR!'
Peki meşhur bir şef, müşteri olarak gittiği restoranda nasıl karşılanır, nelere dikkat eder? Somer Şef, “Yeni gelen ün sebebiyle bazen mekan sahipleri heyecanlanıyor ama ben kimim ki... Bu ünün gelip geçici olduğunu bilerek yaşıyorum. Güzel duygu tabii, insanlar sizi seviyor. İşinizi iyi yaptığınızın bir göstergesi ama aslolan kalıcı ve doğru şeyleri yapmak. Çok da kolay müşteriyimdir! Beni şikâyet ederken az görürsünüz” diye yanıtlıyor. Somer Şef, Hürriyet’in ‘Lezzetli Hayat’ ekinin de yazarlarından...
AVUSTRALYA MACERALARI...
RESTORAN AÇTIM İLK GÜN 3 MÜŞTERİ GELDİ
Türkiye, Somer Şef’i dört yıl önce başlayan ‘MasterChef Türkiye’ yarışmasıyla, ‘Avustralya’dan transfer’ şef olarak tanıdı. Peki Avustralya’da ne işi vardı? Şöyle anlatıyor: “Bilkent’ten mezun olmadan İstanbul’daki Swiss Otel’de ‘yiyecek-içecek işletme stajı’mı yaptım. Uluslararası mutfağa ilgi duymaya başladım. Avustralya’daki Sydney Teknoloji Üniversitesi’nde yüksek lisansa karar verdim. Babam, ‘Ne işin var Avustralya’da! Madem öyle sat arabanı git!’ dedi. Arabayı sattık ama o da sağ olsun destek oldu. Kalktım Avustralya’ya gittim. Öğrenci olarak çalışma iznimiz vardı. Harçlık için otele girdim, mutfaklarda çalıştım. Okul bitikten sonra çeşitli yerlerde yöneticilik yaptım. Zaman kendi yemeğimi yapma zamanıydı... Bir Türk restoranı yapacağımı söylediğimde herkes şaşırdı. Orada Türk mutfağı olarak sadece döner vardı. İnsanlar içki içtikten sonra ‘pub’larda döner yiyordu. Hepsi aynı fabrikalardan çıkıyordu. Eskiden İtalyan lokantası olan bir villada Türk lokantası olarak ‘Efendy’i açtım. İlk akşam yalnızca üç müşteri geldi. Bir masa İtalyan restoranı zannederek gelmişti, hemen kalktılar. İkinci masa menüde kebap göremeyince kalktı. Üçüncü masa da ben mutfağa ulaşamadan kalkmıştı. Bomboş restoranı görünce, ‘Ben ne yaptım!’ dedim. Biriktirdiğimiz tüm parayı restorana koymuştuk. İnanılmaz bir başarısızlık hikayesiyle başladık. Sonra yavaş yavaş, direne direne ilerledik...”
'SABIR VE SEBAT YETMEZ ADAPTASYON DA LAZIM'
Somer Şef başarısızlığı başarıya döndürme hikayesinin sırrını şöyle veriyor: “Sebatla birlikte adaptasyon da gerekiyor. Avustralyalılar, Gelibolu savaşları sebebiyle Türkiye ile ortak bir tarih paylaşıyor. Anzak savaşlarının yıldönümleri için sık sık Türkiye’ye gidip geliyorlar. Ben bir göçmen olarak ‘Bulunduğum ortama uyayım’ felsefesindeydim ve oradaki şefler ne yapıyorsa onu yapıyordum. Örneğin en meşhur yemek neyse ona sumak ekleyip ‘Türk’ yapıyordum ama müşteri bize ‘Bunu istemiyoruz’ dedi. Anladım ki benden beklenti Avustralya malzemesiyle Türk yaklaşımını benimsemek; onların karidesini bizim kadayıfımızla birleştirmek. 2010’de Çiya Restoran’dan Musa Dağdeviren geldi. Ondan çok şey öğrendim. Aslolan her zaman malzemeydi; ürünün tazeliği ve bulunabilirliği. Dokunmayı dönüştürmeyi biliyorsan yapabileceğin çok fazla şey var. Sonra ödüller gelmeye başladı.”
İYİ RESTORAN SEÇME SIRLARI
Mutfağı hem şef hem de işletmeci kimliğiyle iyi tanıyan bir uzman olarak... İstanbul’da önereceği restoranlar nereler? Somer Şef, “Bu aslında çok boyutlu bir soru. O anda ne istiyorsun, kimle ne için gidiyorsun...” diyerek önerilerini şöyle sıralıyor:
* Nostalji için, çocukluğumdan beri bir gastronomi müzesi olarak gördüğüm; Kadıköy’deki Çiya ve Koço’ya giderim.
* Deneysel takılmak için; Mikla, Turk ve Neolokal... Başta Mikla, bu üçü Türkiye’de restoran kültürünü başka seviyeye taşıdı.
* Bistro olarak; Batard ve Alaf...
* Klasik Türk yemekleri için de Karaköy Lokantası.