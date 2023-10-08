Piyasalarda yönü faiz belirliyor

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Yatırımcının derdi, enflasyona karşı getiri arayışı ve onu yenmek. Enflasyonun altında faiz BİST100 Endeksi’nin yeni rekorlar kırmasının en önemli sebebi. Diger yandan Ortadoğu’daki son gelişmelerin piyasalara etkilerini yarından itibaren görebileceğiz.

Borsa İstanbul’da dalgalı seyirle yükseliş hareketi devam ediyor. Hisse değişimleri sıklaştı. Lokomotif görevini bazen banka hisseleri, bazen holdingler veya çimento şirketleri alabiliyor. Kâr satışları alım fırsatı olarak görülürken dış borsalar ile uyumsuzluk sürüyor. Uyumsuzluk sadece borsa ile sınırlı değil. Diğer parametrelerde de görülebiliyor. Piyasaların seyrini faiz belirliyor.

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BİST 100 YENİ REKORLAR DENİYOR

Türkiye’de mevcut faiz oranlarının enflasyonun altında kalması (eksi faiz) yatırımcıları hisse senetlerine yöneltirken BIST100 Endeksi yeni rekorlar deniyor. TCMB, 26 Ekim toplantısında yeni bir faiz artırımı yaparsa tahvil ve mevduat faizlerinin daha üst seviyelere yükselmesi olağan bir gelişme gibi duruyor.

Bazı yatırım bankalarından (Morgan Stanley) 500 baz puanlık faiz artışı tahminleri gelmeye başladı. Bu durumda faiz mi, borsa mı sorgulamaları daha da artabilir. Mevcut durumda ise borsa yatırımcısı konumunu muhafaza ediyor.

Öte yandan ABD’de ise tam tersi bir durum var. Faizler enflasyonun üzerinde. Pozitif faiz söz konusu olunca borsalar düşüş eğiliminde. Aynı şeyleri Almanya için de söylemek mümkün.

PARA YOLUNU BULUYOR

Yatırımcının derdi enflasyona karşı tasarruflarını korumak, enflasyonu yenmek. Mevcut şartlara göre para kendine en uygun yolu buluyor. Borsa İstanbul’da eksi faiz dışında piyasayı taşıyacak yeni beklenti veya gündem bulmak bu aşamada zor. Dış finans çevrelerinden olumlu tepkiler alan yeni ekonomi yönetimi ve programı özel bir hikâye yaratıp yabancı yatırımcı çekerse onu ayrıca değerlendirmek gerekecek. Şimdiye kadar övgüler dışında ciddi bir para girişi görülmüyor. 29 Eylül ile biten haftada TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 98.3 milyon dolarlık satış; tahvil bonoda 18.2 milyon dolarlık alım yaptılar. Son birkaç aylık dönem yabancıların daha çok kısa vadeli trade (al-sat) yaptıkları görülüyor. 200-300 milyon dolarları geçemeyen miktarlarda al-sat yapıldı. Yabancı yatırımcı bir bakıma bekleme modunda. Aynı hafta TCMB brüt rezervleri 3.3 milyar dolar gerileyerek 122.3 milyar dolar olurken bankalardaki döviz mevduatı 3.6 milyar dolarlık düşüşle 172 milyar dolara geriledi. Kur korumalı mevduat (KKM) düşüşleri ise 1.2 milyar TL ile oldukça sınırlı kaldı.

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BİLANÇOLAR HAREKETLİLİĞİ ARTIRABİLİR

Faiz, döviz ve borsada önemli hareketler olurken parasal büyüklüklerde ciddi bir değişim gözlenmiyor. Diğer yandan endeksin seyri kadar hisse bazlı hareketlilik de olsa yakından takip ediliyor. Eylül sonu itibarıyla üçüncü bilanço dönemi tamamlandı. Bilançolar hisseler için fiyatlamaya konu olacak en önemli referans noktalarından biri. Birkaç hafta sonra bilançolar açıklanmaya başlayacak. Bu durumda hisse bazlı hareketler artacaktır. Borsa İstanbul’da çıkış trendi korunmakla birlikte “yorgunluk” emareleri görülebilir.

DIŞ PİYASALARDA ENFLASYON HAFTASI

-ÖNÜMÜZDEKİ hafta ABD, Almanya ve Çin enflasyon verileri (TÜFE) açıklanacak. Enflasyon ve istihdam piyasa fiyatlamaları ve merkez bankalarının faiz kararları açısından oldukça önemli veriler. Türkiye’de ise uzun süredir faiz ve enflasyon korelasyonu çok zayıf kalmıştı.

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-TCMB faiz kararları üzerinde enflasyonun etkisi minimum düzeydeydi. Yeni ekonomi yönetimiyle faiz oranları artırılmaya başlandı. Bu doğru bir karar olarak kabul gördü. Amaç talebi ve kurları baskılayıp enflasyonu kontrol altına almak. Ancak maliyet enflasyonu açısından sorun sürüyor. Yüksek petrol fiyatları, vergi ve ücret artışları maliyet enflasyonunu yukarı çekiyor. Enflasyon karşısında ücretleri mutlaka artırmak gerekiyor.

-Son günlerde biraz gerilese de petrol fiyat artışı dış koşullara bağlı. Döviz kurlardaki yükseliş baskı altına alınırsa maliyet enflasyonuna yavaşlama anlamında önemli katkılar yapacak. Bunun için de faiz artışı ve daha önemlisi Türkiye’ye sermaye girişi gerekecek.

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-Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Körfez Ülkeleri ve ABD’nin ardından geçen hafta da Londra’da yabancı yatırımcılar ile yaptığı görüşmeler yakından takip edildi. Bu görüşmelerin IMF ve Dünya Bankası toplantılarıyla birlikte Paris’te de sürmesi bekleniyor. Bu aşamada somut bir gelişme henüz görülmüyor. Dip not olarak biraz da moral açısından iyi gelecek bir görüş JP Morgan’dan geldi. JP Morgan, TL’nin adil değerinden ucuz olduğunu belirterek, bundan sonra değer kaybına gerek olmadığını kaydetti.

‘FAİZ ZİRVESİNE ÇOK YAKINIZ’

-DIŞ piyasada faizlerin yüksek kalacağı algısı, ABD hariç yavaşlayan ekonomik görünüm, ABD ve Avrupa merkez bankalarından (Fed, ECB) gelen açıklamalar öne çıkan konu başlıkları. Özellikle yüksek faiz borsaları zayıflatan bir etken olarak geçerliliğini sürdürüyor. Almanya ve Euro Bölgesi enflasyonlarındaki gerileme ‘kötü veri iyi piyasa’ algısını çalıştırınca piyasalar olumlu tepki vermişti. Ancak cuma günü beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD tarım dışı istihdamı bu algıyı zayıflattı. Yıl sonuna kadar Fed’in bir faiz artışı yapacağı tahminleri daha da ağırlık kazandı. ABD’de tarım dışı istihdamı Eylül’de: 336 bin kişi (Beklenti: +170 bin Önceki: +187 bin) oldu. ABD’de piyasalar bu defa da faiz artışlarına rağmen ekonominin canlılığını korumasını ve ‘yumuşak inişi’ olumlu fiyatlar mı? Bunu önümüzdeki günlerde test edebileceğiz.

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Cuma günü dış borsalarda görülen tepki çıkışları bu açıdan önemli. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda MB Başkanı Klaas Knot’tan “Şu anda yumuşak bir iniş görüyoruz. Mevcut faizlerle iyiyiz. Faiz zirvesine çok yakınız” açıklamaları geldi. Borsalardaki tepki çıkışına rağmen dış piyasalarda temkinli görünüm korunuyor.

ABD İSTİHDAMI PİYASALARI DALGALANDIRDI

-ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından hem dış piyasalarda tepki hareketleri görüldü. ABD 10 yıllık bono faiz oranında yükseliş eğilimi devam ediyor. Ancak ABD tarım dışı istihdamı sonrası hız kesti ve yüzde 4.80’in üzerinde kalamadı. Benzer durum Almanya 10 yıllık bono faizinde de görüldü. Dolarda değer kazanımı ve Euro’da değer kaybı sürüyor. Ancak istihdam verisinin ardından ivme kaybı söz konusu. Bu durum altının ons fiyatında dalgalanmaya neden oldu. 1.800 dolar bu aşamada ‘çıpa’ olarak görülüyor. ABD tahvil faiz oranlarındaki gevşeme ve ABD dolarındaki değer kazanımının durması altın fiyatına tepki olarak yansıdı ve 1.830 doları geçti. OPEC+ toplantısı sonrası petrol fiyatında başlayan düşüş sürüyor. Brent petrol 84 doları test etti. 95 doları görmüştü. Petrolde, yüksek faizler ve yavaşlayan ekonomilerin talep üzerindeki fiyatlanıyor. ABD petrol stoklarının beklentilerin üzerinde gelmesi düşüşe katkı yapan bir gelişme olarak değerlendirildi. Petrol fiyatını düşüren gelişmeler sanayi, tarım ve enerji emtia fiyatlarını da aşağıya çekiyor.

BORSADA DİRENÇLEREDİKKAT

-BORSADA kâr satışlarına rağmen çıkış trendi devam ediyor. İlk destekler 8.200-8.100 olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde çıkış trendinin devamı beklenebilir. Aksi takdirde sonraki destekler 7.700 ve 7.400 noktalarında. İlk dirençler ve satışla karşılaşması muhtemel noktalar 8.560 ve 8.750’de bulunuyor. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler 9.000 ve 9.400 seviyelerinde. Endekste çıkış hareketi gücünü korumakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir.

Yukarıda yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir, yatırımcı profilinize uymayabilir.