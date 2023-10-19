Piyasalarda Gazze gerginliği sürüyor

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Piyasaların gündeminde İsrail-Filistin savaşı ilk sıralardaki yerini koruyor. Fiyatlamalar savaşın şiddetine göre şekilleniyor. ABD Başkanı Biden’ın “İsrail’in Gazze’yi işgali hata olur” açıklamasının ardından İsrail’i ziyaret edecek olması kısa süreli bir iyimserliğe neden olmuştu. Buna bağlı olarak borsalarda tepki yükselişi, petrol ve altın fiyatlarında kâr satışlarına bağlı gerileme, ABD tahvil faizlerinde hafif düşüş görülmüştü.

Ancak, salı akşamı Gazze’de hastanenin vurulması ve çok sayıda can kaybı havayı tekrar gerdi. Çok ciddi tepki alan bu saldırı sonrası piyasalarda risk iştahı biraz daha düştü.

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ALTIN TEKRAR YÜKSELİŞTE

Borsalardaki tepki yükselişi yerini düşüşe bırakırken, güvenli liman olarak görülen altın fiyatı tekrar yükselişe geçti. Altının ons fiyatı 1.950 dolara yaklaştı. ABD tahvil faiz oranlarındaki yükselişe rağmen altın jeopolitik riskleri fiyatlamaya devam etti. İç piyasalarda ise gram/TL altın 1.760 seviyesini gördü. Ayrıca dolar/TL kurunun 28 seviyesini geçmesi yükselişi destekledi. Ortadoğu’nun önemli bir üretim bölgesi olması nedeniyle bu gelişmeler petrol fiyatı üzerinde de kendini gösterdi ve brent petrol 92 dolara ulaştı. Henüz petrol üretim ve sevkiyatında bir aksama yok. Ancak belirsizlik ve risk yüksek. Petrol fiyatlarındaki yükselişte beklentilerin üzerinde gelen ve yüzde 4.9 olarak açıklanan Çin büyüme verisinin de bir parça

katkısı var.

REKORU TEST EDİYOR

Diğer yandan ABD perakende satışları aylık yüzde 0.7 ile beklentilerin üzerinde geldi (beklenti yüzde 0.3). Bu rakam son beş yılın en yüksek rakamı ve ABD ekonomisinde talebin güçlü olduğu izlenimi verdi. Aynı zamanda Fed faiz arttırımlarını destekleyen bir veri olarak görüldü. Piyasalar için önemli bir referans olarak görülen ABD 10 yıllık bono faizi bu verinin de katkısıyla yükselişini sürdürdü ve yüzde 4.86’yı gördü. ABD tahvil faizleri 2007 yılından sonraki en yüksek seviyelerini test ediyor. Bu çerçevede ABD dolarında değerlenme, Euro’da ise zayıf görünüm hakim.

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BORSADA YATIRIMCI REKORU

- BORSADA yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, borsada yatırımcı sayısı dün itibarıyla 8 milyon 35 bin 700’e ulaşarak rekor kırdı. MKK’nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, pay senedi portföy değerinin 11.08 trilyon TL olduğunu açıkladı. Aylık yatırımcı sayısı artışının yüzde 9.79 ile 717 bin 112 olduğunu belirten MKK, yıllık artışın yüzde 192.32 ile 5 milyon 286 bin 814’e ulaştığını kaydetti. Ayrıca portföy değeri artışının aylık yüzde 9.52 ile 963.35 milyar TL, yıllık ise yüzde 166.04 artış ile 6.92 trilyon TL’ye yükseldiği belirtildi.

GÖZLER BIDEN ZİYARETİNDE

- Herkesin olduğu gibi piyasaların tedirgin olduğu konu savaşın yayılma olasılığı. Olaya İran dahil olursa tahmin edileceği üzere çatışmanın boyutları büyüyecek. Bu durumda şimdiye kadar sessizliğini büyük ölçüde koruyan Rusya muhtemelen daha yüksek tonda ses vermeye başlayacak. İran’ın çatışma ortamına dahil olması haliyle Suriye ve Lübnan gibi olmayacaktır. Bu açıdan ABD Başkanı Biden’ın İsrail ziyaretinin sonuçları önemli olacak. Ziyaret sonrası taraflar daha sağduyulu ve itidalli hareket ederse piyasalarda gerilim azalır. Borsalarda tepki çıkışları, altın ve petrol fiyatlarında gevşeme olasılığı gündeme gelebilir. Aksine, açıkça İsrail’e desteğini açıklayan Biden’ın mevcut duruma yapıcı bir katkısı olmazsa gerginlik daha da tırmanabilir. Bu durumda altın ve petrol fiyatlarında daha yüksek seviyelerin görülmesi ve borsalardaki zayıf görünümü devamı mümkün olabilir. Ortadoğu’ya komşu olması, bölge ülkeleriyle yakın ticari ilişkileri ve sermaye akışları yanında göç hareketlerine muhatap olması nedeniyle son gelişmeleri Türkiye ve iç piyasalar daha derinden hissediyor.