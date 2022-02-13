Faiz bilmecesi

ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz günlerde faiz kararı değiştirmezken, faiz arttırımı için mart ayına işaret etmişti. Geçen hafta ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararını açıkladı. ECB de Fed gibi faizi sabit tuttu. Ancak asıl sürpriz hamle ECB Başkanı Christine Lagarde’dan geldi. Daha önce faiz artışının olası olmadığını söyleyen Lagarde bu kez faiz arttırımı olasılığını gündeme taşıdı.

Piyasalarda geçen hafta gündem oldukça yoğundu. Ekonomik verilerin yanı sıra merkez bankaları toplantıları, Rusya-Ukrayna gerginliği, OPEC toplantısı ve yayımı devam eden şirket bilançoları yakından izlendi. İç gündemde beklentilerin üzerinde gelen ocak ayı enflasyon verileri öne çıktı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48.69, aylık yüzde 11.10, Yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 93.53, aylık yüzde 10.45 olarak açıklandı. TÜFE-ÜFE makası daha da açıldı ve fark 44.84 oldu. TCMB faizi TÜFE farkı ise 34.69 seviyesine yükseldi. TÜFE-ÜFE farkı enflasyondaki yüksek seyrin bir süre daha korunabileceği yönünde bir görüş veriyor. Dış dünyada ise merkez bankaları faiz arttırım ve parasal sıkılaştırma sürecine hazırlanıyor. Bu koşullara rağmen, 17 Şubat toplantısında düşük faiz politikası uygulayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz politikasında bir değişiklik beklenmiyor. TCMB faiz kararıyla enflasyon arasında illiyet bağının kalmadığı bilinen bir durum. Ancak dış koşullardaki değişim sürecinin hızlanması oldukça önemli referans.

LAGARDE SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ

Zira Avrupa’dan iyi haberler gelmiyor. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası, 25 baz puanlık faiz artımı ile faiz oranını yüzde 0.50 seviyesine çekti. Birkaç saat sonra ise Avrupa Merkez Bankası’nın kararı vardı. Beklendiği üzere faizi sabit tuttu. Ancak toplantı metninde, “2022 Mart sonuna kadar PEPP programı kapsamındaki net varlık alımlarının durdurulması ve bu alımların faizleri arttırmaya başlamadan önce sonlandırılması” gibi detaylar vardı. Fakat vurucu hamle Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’dan geldi. Geçen ayki toplantı sonrası “2022 yılı için faiz artışı olası değil” açıklaması yapan Lagarde, son toplantının ardından bu söylemlerini değiştirdi. Risklerin yukarı yönlü arttığı, enflasyondaki sürpriz yükselişlere bağlı endişelerden söz ederek faiz artırım olasılığını gündeme taşıdı. Hatırlanacak olunursa, geçtiğimiz yazılarımızda birkaç defa ABD Merkez Bankası’nın (Fed) lokomotif olduğu, Fed faiz artırırken Avrupa Merkez Bankası’nın faizi düşük tutmasının zor olacağı türünden görüşlere yer vermiştik. Şahin söylemler ve faiz artırım olasılığının dillendirilmesi doğal olarak piyasalara olumsuz yansıdı. Borsalara satışlar gelirken uzun süredir baskı altında kalan Euro değer kazandı ve Euro/dolar paritesi 1.15 seviyesine yaklaştı. ABD doları ise zayıfladı. Altının ons fiyatında hafif bir yükseliş denemesi görüldü, ancak güç kazanamadı. Zira, hem merkez bankalarından gelen parasal sıkılaşma haberleri hem de piyasaların yakından izlediği ve önemli bir referans olarak aldığı ABD 10 yıllık bono faiz oranı %1.90 seviyesinin üzerine yükseldi. ABD tahvil faiz artışını körükleyen nedenlerden biri de cuma günü ocak ayı ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin oldukça üzerinde 467 bin olarak açıklanması oldu. (beklenti 150 bin, önceki 199 bin) Halbuki çarşamba günkü özel sektör istihdamı zayıf gelmişti ve Omikron varyantının ekonomi üzerindeki etkilerini de hesaba katarak tarım dışı istihdamın da düşük gelebileceği dillendiriliyordu.

TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

Açıklanan rakam ekonomideki canlılığın devam ettiği değerlendirmelerini beraberinde getirirken Fed’in faiz artırım konusunda elini daha da kuvvetlendirmiş oldu. Faiz arttırım adımlarının 25 veya 50 baz puan mı olacağı tartışmaları son veriler ile 50 baz puan olasılığını güçlendirebilir. Ayrıca Fed’in bilanço küçültmeye ilişkin tahminler de gelmeye başladı. Fitch, Fed’in bilançosunun 2024 sonuna kadar 6.4 trilyon dolara düşebileceği yönünde görüş bildirdi. Merkez bankalarının ardı ardına para politikalarında sıkılaşma hazırlıkları yapması piyasaların olduğu kadar dış finansman ihtiyacındaki ülkeler için de hiç iyi bir gelişme olmayacak. Piyasaları besleyen ucuz ve bol paranın kısılması ihtimali temkinli görünümün sürmesi olasılığını da artırıyor.

BORSADA TEPKİ ÇIKIŞI ZAYIF KALDI

Borsada tepki çıkışı direnç seviyelerini geçmekte zorlandı ve satışla karşılaştı. İlk destekler 1.930 ve 1.880 seviyelerinde görülüyor. Bu seviyelerin altında verilecek sonraki destek noktaları 1.820-1.730. Olası tepki alımlarında ilk dirençler ise 2.000-2.035 seviyelerinde bulunuyor. Tepki çıkışının devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 2.100-2.150. Endekste destek noktalarında tepki alımları görülse de zayıf görünüm korunabilir.

PETROLDE YÜKSELİŞE DEVAM