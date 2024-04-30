Yunanlar bayram ediyor

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Antalya’da iki gün geçirirken turizm sektörünü notlarımıza almıştık. Aslında turizmde yapay zeka toplantısına gitmiştik. Ancak turizmde Yunanistan, adaları Türklere açınca epeyce para kazanmaya başlamış. Euronews’in haberine göre Yunan adalarına giden Türk turistlerin sayısı üçe katlandı. Türk turistler için 10 Yunanistan adasında hayata geçirilen kapıdan vize uygulaması başarılı olunca diğer Yunan adaları da kendilerine aynı ayrıcalığın tanınmasını istedi. Geçen yıl nisan ayının ilk 10 gününde Midilli’ye 390 turist giderken bu sayı şimdiden aynı dönem için 3 bin 800’e çıktı. Toplamda Sakız Adası, Samos, İstanköy ve Rodos’a giden Türk turist 2023’te 5 bin 969 iken şimdiden 20 bin 690’a ulaştı. Bu sonuçlar adaların alışveriş trafiğini artırdı ve Yunan ekonomisini canlandırdı. Oysa gidenler memnuniyetsizliklerini, konaklama açısından yaşadıkları sıkıntılarla dile getirdiler. Türkiye’de en ücra köşede bile 3-4 yıldızlı otellerde konaklama imkânı bulunurken söz konusu Yunan adalarında pansiyon dahi bulamadıklarını söylediler.

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10 DİLDE YAYIN

Oysa Türkiye turizmine baktığımız zaman 2023 yılında 57 milyon ziyaretçi ile global ölçekte 5’inci sıradayız. Buna yol açan faktörlerin gerek turizm tesislerimizin kalitesi gerek her şey dahil sistemini en iyi uygulayan ülke olması gerekse de yapılan tanıtımlar olduğunu düşünüyorum. Buna katkı sağlayan unsurlardan biri de 10 dilde (Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, İspanyolca, Çince, Japonca, Farsça) yayın yapan Tourism Journal internet haber sitesi. İstanbul’dan Antalya’ya yerleşen medya ve reklam sektöründen Yasemin Arslan ile turizmci Aşkın Koç’un kurduğu site turizm sektöründe dikkat çekiyor.

Tourism Journal haber sitesi bir yıl önce kuruldu. Bu kadar kısa süre içerisinde dünyanın birçok yerinden ziyaretçi alarak önemli bir yol kat etti ve Türk turizmine katkı sağladı. Antalya merkezli site sadece Antalya değil Türkiye’nin dört bir yanındaki turizm destinasyonlarını, sınırlarımızın dışına taşıyor. Önceki gün birinci yaşını kutladı Tourism Journal. Yüzlerce kişi katıldı bu mutlu güne. Kutlama Antalya’nın simgesi Aquairum’un çim terasında turizm sektörünün önde gelen isimleriyle gerçekleşti. Antalya Aquairum’un kapılarını, turizmin gelişmesine katkı veren Tourism Journal’a açan Genel Müdür İsmail Arık’ın katkılarını da unutmamak lazım. Dünyanın en büyük akvaryum tüneline sahip Antalya Aquairum kısa zamanda kendi içinde büyümüş ve yenilenmiş. Antalya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin yüzde 10’u ziyaret ediyor, birbirinden farklı deniz canlılarını ve Atatürk başta olmak üzere dünyaca ünlü birçok ismin balmumu heykelini görme fırsatı yakalıyor...

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Aquairum’u gerçekten kutlamak gerekiyor.



YAPAY ZEKA TURİZM ALANINA DA EL ATTI

BİNLERCE GENCİMİZ NE OLACAK



* DÜNYA genelinde kullanımı her geçen yıl yaygınlaşan yapay zekâ teknolojileri, turizm endüstrisinde de seyahat deneyimlerini dönüştürmek, sektördeki verimliliği ve kârlılığı artırmak için büyük fırsatlar sunuyor. Yapay zekâ teknolojileri, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere çok yönlü faydalar sağlıyor.

Antalya’da Turizmde Yapay Zeka Buluşması etkinliğine de katıldık. Yapay zeka teknolojisi nedir? Bu konu hakkında International Hospitality Company CEO’su Selçuk Ceylan ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıda FutureLog uygulaması hakkında bilgiler de verildi. Bu toplantıda FutureLog Türkiye YK Başkanı Hasan Yiğit, Like Magic Üst Yöneticisi Markus Feller ve Türkiye Müdürü Turgut Güzeloz da konuşmacılar arasındaydı.

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Yapay zeka tabanlı, sürdürülebilir dijital satın alma platformu FutureLog, temelleri 1999 yılında İsviçre’de atılan ve günümüzde dünya genelinde 45 ülke ve 5 kıtada hizmet yürüten dijital satın alma platformu. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’de konaklama tedarik teknolojisi inovasyonunda yeni bir dönem başlattı. Dünya genelinde 8 bini aşkın otele tedarik teknolojisi hizmetleri sunan FutureLog, Yunanistan, Mısır ve Türk Cumhuriyetleri operasyonlarında Türkiye’yi merkez üs olarak seçti. Türkiye ülke merkezini geçen yıl Antalya’da konumlandıran şirket, Ankara’da veri işleme merkezi, İstanbul’da ise destek merkezi kurdu.

Otellerin satın alma süreçlerini, tesis içindeki stok yönetimini, reçetelendirme ve fatura takiplerini dijitalleştirerek disipline eden sistem, konaklama tesislerinin tedarikçilerle yaptığı sözleşmeleri sisteme aktarıp ürün ve fiyat kataloglarını kolay ulaşılabilir hale getiriyor ve hızlıca sipariş verilebilecek noktaya taşıyor. Dijital, güncel ve 7/24 yaşayan bir mekanizma olan FutureLog, analog sistemde 10 saati bulan satın alma sürecini 5 dakikada tamamlıyor. Programı kullanan oteller finansal boyutta yıllık yüzde 3 ile yüzde 5 arasında tasarruf sağladı.

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Bizi ne etkiledi biliyor musunuz? Turizm sektöründe çalışan binlerce gencimizin mağdur olacağı...



Dileriz çaresini bulurlar.

‘SUNA’NIN KIZLARI’NIN, ADIYAMAN ÇOCUK YAŞAM MERKEZİ AÇILDI



ADIYAMAN Çocuk Yaşam Merkezi; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Suna’nın Kızları kurucusu İpek Kıraç’ın katılımıyla 26 Nisan tarihinde düzenlenen törenle açıldı. Paydaşların ve merkezden yararlanan çocukların katıldığı açılış töreni, afetten etkilenen bölgelerdeki çocukların desteklenmesine yönelik ortak kararlılığın altını çizdi. Merkezin tanıtımında, çocuklar ve ergenler için güvenli alanların önemi vurgulandı. Merkez, çocukların ve ergenlerin fiziksel ve duygusal iyi olma durumlarını destekliyor, iyileşmeleri ve güçlenmeleri için temel hizmetlere erişimlerini kolaylaştırıyor.

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Adıyaman Çocuk Yaşam Merkezi’ndeki çalışmalar ile 6 Şubat depreminin ardından 12-18 yaş arası tüm çocukların esenliklerinin sağlanmasına odaklanılıyor. Merkezde çocukların sosyal etkileşimleri ve birlikte öğrenip büyümeleri için güvenli ortamlar yaratılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve Suna’nın Kızları işbirliğiyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerindeki toplam 5 merkezde hizmet veriliyor.

MESAJ PANOSU



* AYÇA Özdoğan, Ayşe Uyanık ‘Yargıtay Uygulaması ve Doktrinde Soru Cevaplarla Boşanma Davaları’ (Aristo Yayınevi)