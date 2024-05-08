Parti enflasyonu olur mu... 145. partiyi de ‘Kutlu Parti’ adıyla Prof. Dr. Halaçoğlu kuruyor

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Ünlü tarihçi ve eski Kayseri milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu da ‘Kutlu Parti’ kuruyor ki 145 olacak. Parti enflasyonu da siyasette zirve yaptı. Pek çoğunun adını da genel başkanını da bilmiyorum.

Çok partili siyasi yaşam CHP’den ayrılan Celâl Bayar, Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan’ın 7 Ocak 1946 günü Demokrat Parti’yi (DP) kurmasıyla başladı. 14 Mayıs 1950’de CHP’nin 27 yıllık tek parti devri sona erdi. 27 Mayıs 1960’ta demokrasiye askerî müdahale geldi.

Yaşatılan hukuk skandallarına tepki koyarak darbecilerle görüş ayrılığına düşenler emekli Orgeneral Ragıp Gümüşpala liderliğinde 11 Şubat 1961’de Adalet Partisi’ni (AP) kurdular.

Ancak 1961 ’kara yıl’ oldu. 16 Eylül 1961’de liberal muhafazakar yapısı ile AP merkez sağda merhum başbakan ve cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in partisiydi. Türkiye’ye dev yatırımlara imza atan ve ‘Barajlar Kralı’ ve ‘Baba’ lakabı verilen merhum Demirel’in partisinden kopmalar oldu. İslamcı kanat, Necmettin Erbakan önderliğinde Millî Nizam Partisi’ni, Liberal kanat ise Ferruh Bozbeyli önderliğinde DP’yi kurdu.

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12 Eylül askeri darbesi ile tüm partiler kapatıldı liderlerine siyaset yasağı konuldu. 6 Eylül 1987’deki halk oylamasıyla siyaset yasağı kalktı. ‘Kurtar bizi baba’ sloganları ile 24 Eylül 1987’de DYP’nin genel başkanlığına seçildi.

DP, AP ve DYP merkez sağı yıllarca iktidarda tuttu. Ayrıca merhum Turgut Özal’ın siyasi yelpazede dört eğilimi birleştiren Anavatan Partisi merkez sağ iktidarının son parçası oldu.

Siyasi partiler elbette demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ancak 145 parti içinde doğrudan ‘merkez sağ’ diyebileceğimiz tek bir parti yoktur. Bugün mevcut siyasi yelpazede ‘merkez sağ’ siyasetini temsil etmek için bu hedefleri olan tüm partiler tek bir çatı altında toplanmalıdır.

DR. ÖZ’ÜN BİRLEŞME ÇAĞRISI

100 yıllık asırlık çınar CHP, merkez sol ya da demokratik solda yapılanmaktadır. DP ise tarihi kimliğinden tamamen uzak tabela partisi halindedir. Bu durumda AP’yi merkez sağda toplanma ve bütünleşme adresi olarak gösterebilirim. Merkez sağ prensipleri olan Atatürk ilke ve devrimlerini savunan Dr. Vecdet Öz’le görüştüm. Öz, DP, ANAP kökenli olan tüm siyasetçiler ile merkez sağda siyaset yapmak isteyen herkesi partisine davet ediyor.

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Orhan UĞUROĞLU - Gazeteci-yazar

GÜNÜN SÖZÜ

“BÖYLE büyük haksızlık olur mu? MEB’e bağlı öğretmenevlerinde bir gece kalmak 450-900 TL. MSB’ye bağlı olan orduevlerinde bir gece kalmak 90-120 TL. Bu haksızlığa dur diyecek yok mu?”

Ali ÖZDEMİR - E. öğretmen, yazar

CELAL BAŞLANGIÇ KÖLN’DE CUMA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

CUMHURİYET Gazetesi 100 yaşına bastı. Bizim de 29 yıl hizmet verdiğimiz asırlık çınar Cumhuriyet için dün Cemal Reşit Rey Salonu’nda bir kutlama yapıldı. Ancak, ihmal sonucu özensizlikten çağrılmayan eski çalışanları arasında ortaya çıkan ‘kırgınlık’ büyük üzüntü yarattı. Bir başka üzüntü kaynağı da gazeteye uzun yıllar hizmet veren Celal Başlangıç’ın üç gün önce Almanya Köln’deki hastanede vefat edişi idi. Eşi Ayşe Yıldırım’la birlikte ArtıTV ve Artı Gerçek’in kuruluşunda yer almak üzere 2017’de Almanya’ya gitmişlerdi. Başlangıç’ın cenazesi 10 Mayıs Cuma günü toprağa verilecek. Türkiye’deki arkadaşları da aynı akşam Başlangıç’ı anmak için Beyoğlu ‘Yakup’ta bir araya gelecekler.

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DEPREM İÇİN SORULARIMIZ VAR

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremleri sonrasında kaybolan çocuklarla ilgili açıklamasında “Kayıp yakınlarından alınan bilgiye göre toplamda 38’i çocuk 145 yurttaşımız hakkında hala bilgi sahibi değiliz; bu yurttaşlarımızdan 30’u çocuk olmak üzere 117’si Hataylı depremzedeler. Verdiğimiz önergeler hala gündemde bekliyor ya da AKP ve MHP tarafından reddediliyor” dedi ve şunları sordu: “15 aydır çocuklarından haber bekleyen yakınlarının, görüşme talepleri hangi sebeple yanıtsız bırakılıyor? Ailelerin bilgi sahibi olabilmesi adına niçin halen daha araştırma komisyonu kurulmasının önüne geçiliyor?”

MESAJ PANOSU

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- GÖKTE bir yıldız kayarsa eğer, sen yıldızı tut çocuk. Umut dile. Sevgi dile, barış dile.

Can YÜCEL

- FENERBAHÇE tüm zamanlarını Galatasaray’a değil de kendine ayırsa bu denli başarısız olmazdı. Şutluyorum.

Şevket ÇORBACIOĞLU

KİRACI FACİASI BİZE YAKIŞMIYOR

ENFLASYONU tetikleyen ve toplumun kanayan yarası olan kiracı olayları bize yakışmıyor. Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesine göre; 10 yılı dolduran konut ve iş yeri kiralarında, kira sözleşmesinin sebepsiz (!) olarak feshedilmesi, insan haklarına aykırıdır. Hiçbir sözleşme; sebepsiz yok etme hakkı ile sona eremez. Bu kanun; sözleşme hürriyetine haksız müdahaledir. Kiracı faciası; olaylar ve cinayetlerle daha ne kadar devam edebilir? Ülkemizin yüzde 46’sı konut ve ticarethane olarak kiracıdır. Hukuk devleti ilkesi korunmalı ve toplumsal barış bize güç vermelidir. Mazlumlara sahip çıkan adil bir dünyamız olsun.

Yavuz KAYA

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Yankı Dergisi