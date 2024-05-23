Karkamış ve Nizip’ten üç günlük notlar... Kılıçdaroğlu sahaya indi

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Kimler eşlik etti? İlginç geziye uzun yıllardır yol arkadaşı olan eski Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve eski milletvekilleri Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar ve ilgili kurulda görevli bilim adamları katıldı. 10. toplantısını yapan kurul, felsefeci, sosyolog, tarihçi ve doktorlardan oluşuyor.

SÜLEYMAN ŞAH KÖYÜ

Kulislere geçmeden önce isterseniz Kemal Bey ve yol arkadaşlarının misafir olduğu Tilhabeş (Erenyolu) köyünden biraz bahsedelim. Barak Ovası’nda binlerce fıstık ve zeytin bahçelerinin ortasına kurulmuş bir köy... Cerablus’a yani Suriye sınırına sıfır noktadaki köy 25 hane. Hepsinin soyadı Uzunaslan. Köydeki erkek çocuklarının özellikle yetişkinlerin büyük bir kısmının ismi Süleyman veya Abdurrahman. Kısaca Sılo.

Ev sahibi Prof. Dr. Abdurrahman Uzunaslan ve eşi Fatma Hanım misafirleri ile tek tek ilgilendi. Ağırlamaya İbrahim Tatlıses’in üstadlarından 90 yaşına merdiven dayamış baba Hacı Sılo yani Süleyman Uzunaslan, o yaşına rağmen refakat etti. Son derece modern evlerde ağırlanan misafirler için muhtar Süleyman Uzunaslan dahil bütün köy seferber oldu.

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Süleyman isimlerinin sırrı ise şu: Kemal Kılıçdaroğlu’nun da, sık sık dile getirdiği Süleyman Şah’ın ilk türbesi halen Karkamış Barajı altında kalmış. Zaten Süleyman Şah’ın köyü olarak da anılan köyde Kılıçaslan’dan etkilenerek Kılıç isim veya soyadı da çok yaygın.

HUN, GÖKTÜRK VE SELÇUKLU NEVBETİ HAVASI

Selçuklu’dan kalan Nevbeti ne demek? Kemal Bey üç davul ve Barak Ovası ile aynı adı taşıyan zurna eşliğinde Göktürklerden kalan ve bir Selçuklu geleneği olan devlet başkanlarına çalınan Türkmen nevbeti havası ile ağırlandı. Hükümdar, sikke ve hilat üçlemesinin anlamı için İslam Ansiklopedisi’nde ‘Nevbet kelimesi genellikle askeri müzika takımında kullanılır. Zulkarneyn zamanından beri düşmana korku salmak için her gece nevbet çaldırdığı bilinir. Nevbet hakimiyetin sembolü olan köpürge (davul) Hun ve Göktürklerden Selçuklulara geçmiş bir gelenektir’ deniliyor.

NİZİP’Lİ BAŞKAN SİYASİ DERS VE VEFA

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ziyaretleri de ihmal etmedi. İlk önce Süleyman Şah’ın ilk türbesinin bulunduğu ve şimdi sular altına kalan Karkamış Barajı’na gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oy aldığı Karkamış İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Güzel’in ziyaretine Bülent Kuşoğlu, Metin Lütfi Baydar, Metin Işık, Karkamış ilçe başkanı Metin Göğebakan da katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu 25 yıl sonra alınan Nizip’te balkonlara çıkan vatandaşların ilgisi arasında belediye binasına girdi. Kılıçdaroğlu’nu, eşi Aslıhan Hanım ve iki genç kızı ile karşılayan Ali Doğan ziyaretle ilgili resmi sosyal medya hesabından, “Emek ve mücadelesine her zaman şahitlik edeceğimiz kıymetli genel başkanımızın ziyaretleri ve iyi niyetleri için çok teşekkürler” mesajını paylaştı. Ziyarette Nizip CHP İlçe Başkanı Mehmet Fırat hazır bulunurken, Gaziantep İl Başkanı ve iki milletvekillerinin katılmadığı görüldü.

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KEMAL BEYİN ŞİFRELERİ

Peki Kemal Kılıçdaroğlu, Karkamış ve Nizip ziyaretlerinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere topluma mesajları neydi:

CHP içinde bir iç çatışmayı körükleme niyetimiz yok. Siyasi yasaklı da değilim. CHP’de olanlar beni ilgilendirir. CHP’ye katkı sunmam için illa genel başkan olmamama gerek de yok. Ben yüzde 48.5 ile birkaç yüz bin oy farkla cumhurbaşkanlığını kaçıran bir kişiyim. Sadece CHP seçmenine değil yüzde 48.5’a karşı da görevlerim var. Yüzde 100, yani Türkiye’nin tamamının sorunları benim sorunlarımdır.

Peki niye Suriye sınırı?

Bu konudaki mesajını da şöyle yorumlayabiliriz:

Türkiye’nin milli meselelerinde politik düşünmem. Suriye ve göç Türkiye’nin kalıcı bir sorunudur. Halkın içinde bir köyde yaşayan insanların sorunlarını yakından ilgilendirir.

Bu da bizim yorumumuz.

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Bu ziyaret Suriye ve göç başta olmak üzere dış politikaya bakışını daha tarafsız ve empati ile karşılamasına yol açacak. Her an televizyon ve gazetelerde yeni fikir ve bilgilerle donanmış Kemal Kılıçdaroğlu’nu görürseniz sakın şaşırmayın.

UYARIYI DİNLEMEDİLER

-ÖZGÜR Özel’in “Mal beyanını cama asmayan belediye başkanları benim belediyem değildir’ uyarısına ‘tınmayan’ başta Rıza Akpolat, İnan Güney olmak üzere İstanbul’da birçok belediyenin bir cezası olmayacak mı?

BİLİYOR MUSUNUZ?

- ANKARA’da yargının, Anıtkabir ve Maltepe Camisi’nin siluetini olumsuz yönde etkileyecek 10 katlı yapılaşma öngören plan değişikliğini iptal ettiğini...

-TÜRK-Bulgar iş insanlarının 2022 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği zirvesinin üçüncünün 7-8 Haziran’da Bansko kentinde toplanacağını, zirveye iki ülkeden 300 civarında iş insanının katılmasının beklendiğini...

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-Yunanistan Ekonomi Diplomamasinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis’in, Türkiye ile Yuna...

ARAKLI’NIN YAKASINDAN DÜŞÜN

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 1998’de turizm bölgesi ilan edilen Araklı sınırları içerisinde yer alan Pazarcık ve Yeşilyurt Yılantaş yaylalarının maden işletmeciliğine açılmasına sert tepki göstererek, Araklı halkının bu duruma asla izin vermeyeceğini belirtti. Suiçmez, sadece Araklı-Karadere Havzasının değil, tüm bölgenin yaşamına can suyu olan toprakların maden işletmeciliğine açılmasının ileride telafisi mümkün olmayacak zararlar doğuracağını vurguladı.

ÇİNLİ YAYINCILAR, KIRMIZI KEDİ’Yİ ZİYARET ETTİLER

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ÇİN Yayın Grubu (CPG) Başkanı Huang Zhijian başkanlığındaki heyet, Kırmızı Kedi Yayınevi’ni ziyaret etti. İşbirliği projelerinin konuşulduğu toplantının sonunda heyette bulunan ve aynı zamanda bir Çin kalifgraf sanatçısı olan Orient Publishing Center’in murahhas azası Chen Yi Wang’ın sürpriz hediyeleri vardı. Çinli sanatçı Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kurucusu Haluk Hepkon’a kendi yazdığı ‘Kırmızı Kedi’ kalifrgafisini hediye etti. Taraflar, Haziran ayı ortasında Beijing Uluslararası Kitap Fuarı’nda buluşmak üzere sözleşti.