CHP’li avukat yanıtlanmayacak mı?

Veteriner hekimliği 179 yıldır öğretimi yapılan kadim bir meslektir. Veteriner hekimler bu süre zarfında sadece hayvan sağlığına değil insan sağlığına da büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.

Aynı zamanda Cumhuriyetle birlikte başlayan hayvan ıslahı çalışmalarında da önemli roller üstlenmişlerdir. Hayvansal ürünlerin ahırdan sofraya kadar uzanan üretim ve kontrol sürecinde veteriner hekimler hep önde yer almışlardır. Sağlıklı çevre/ sağlıklı hayvan / sağlıklı gıda / sağlıklı insan / sağlıklı toplum zincirinin her halkasında veteriner hekimler görev yapmaktadır.

Bu önemine ve kapsamına karşın veteriner hekimliği mesleği ne yazık ki toplumda yeterince tanınmamaktadır. Bunda hiç kuşkusuz biz veteriner hekimlerin de suçu vardır. İçinde yaşadığımız pandemi süreci bir ölçüde de olsa mesleğimizin tanıtımına katkıda bulunmuştur. Ancak yine de toplum bazı gerçekleri bilmemektedir.

Dünya’da ve Türkiye’de aşı üretimi konusunda en yetkili meslek veteriner hekimliktir. Bir örnek vermek gerekirse, hepimizin çocuklukta olduğumuz verem ya da BCG (Bacillus Calmette Guerin) aşısının iki mucidinden birisi olan Guerin bir veteriner hekimdir.

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASINA DAHİL DEĞİL

Dünyada aşı üretimi yapan Pfizer ve Astra Zeneca firmalarının CEO’su da veteriner hekimdir. Türkiye’de ise veteriner hekimler yıllarca hayvan ve insan aşıları üzerinde başarılı çalışmalar yapmışlardır.

İnsan aşıları üretimi konusunda dünya çapında bir kurum olan ama ne yazık ki 2011 yılında kapatılan Ankara Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü’ndeki aşı üretim laboratuvarlarında şef ve uzman olarak çok sayıda veteriner hekim çalışmıştır. Bu enstitünün başkanlığını uzun yıllar Necmettin Alkış adlı bir veteriner hekim yürütmüştür. Günümüzde Covid-19’a karşı yerli aşı üreten üç ekibin başında veteriner hekim profesörler görev yapmaktadır.

İnsan sağlığına yapmış oldukları bu önemli hizmetlere karşın veteriner hekimler sağlık sınıfında sayılmamakta, serbest çalışanlara aşı önceliği tanınmamakta, başta yıpranma payı olmak üzere sağlık sınıfına tanınan özlük haklarından yoksun bırakılmakta ve sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemektedir. Meslek örgütlerimizin bu konudaki çabaları da maalesef siyasette olumlu bir karşılık bulamamakta, sürekli göz ardı edilmektedir. Durumu bilgilerinize sunarım.

Prof.Dr. Hazım GÖKÇEN