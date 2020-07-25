CHP kurultayında AB ile görüşmelerde bir madde var; aslında Türkiye buna çekince koydu...
Yani yerel yönetimlerin özerklik şartı... CHP’li bir grup delege, CHP’nin Kürt sorununun çözümü konusunda inisiyatif almasını ve bir proje geliştirmesini istedi.
‘ÖZERKLİK ŞARTI’
Önergede özetle şöyle deniliyor: “Avrupa Birliği’nin en temel ilkesi üye ülkelerin sınırlarının değişmezliğidir. Avrupa Birliği’nde halklar aynı ülke içinde birlikte kardeşçe yaşamaktadırlar, biz de yaşayabiliriz. CHP yetkili kurul kararlarıyla, seçim bildirgeleriyle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na konulan çekinceyi kaldıracağı taahhüdünde bulunagelmiştir. Türkiye iç barışını sağlamak, birlikteliğini pekiştirmek için demokrasiyi güçlendirmek gerekir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın hayata geçirilmesine çalışmalıdır görüşündeyiz. Önerilerin kurultayda görüşülüp karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz.”
ASIL AMAÇ NE?
Bu Kurultayın amacı Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan seçilmesini garanti etmek olamaz.
Bu görüş üzerinde ittifak sağlayan birçok delege var. Burada bir soru ortaya çıkıyor. 37. Kurultay’ın ‘anti-demokratik bir yaklaşımla, halksız, üyesiz, örgütsüz ve sadece seçim odaklı olarak, pandemi koşullarında’ yapılmasının asıl nedeni nedir? Görünen o ki, asıl amaç kurultay değil, çok yakın gelecekte yapılacak olan ‘Parti Programı’ değişiklikleri olabilir. ‘Altı Ok’taki ilkelere bir müdahale mi yapılacak, asıl endişe bu!..
CHP inisiyatif almalıdır
CHP kurultayında AB ile görüşmelerde bir madde var; aslında Türkiye buna çekince koydu...
Yani yerel yönetimlerin özerklik şartı... CHP’li bir grup delege, CHP’nin Kürt sorununun çözümü konusunda inisiyatif almasını ve bir proje geliştirmesini istedi.
‘ÖZERKLİK ŞARTI’
Önergede özetle şöyle deniliyor: “Avrupa Birliği’nin en temel ilkesi üye ülkelerin sınırlarının değişmezliğidir. Avrupa Birliği’nde halklar aynı ülke içinde birlikte kardeşçe yaşamaktadırlar, biz de yaşayabiliriz. CHP yetkili kurul kararlarıyla, seçim bildirgeleriyle Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na konulan çekinceyi kaldıracağı taahhüdünde bulunagelmiştir. Türkiye iç barışını sağlamak, birlikteliğini pekiştirmek için demokrasiyi güçlendirmek gerekir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın hayata geçirilmesine çalışmalıdır görüşündeyiz. Önerilerin kurultayda görüşülüp karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz.”
ASIL AMAÇ NE?
Bu Kurultayın amacı Kılıçdaroğlu’nun yeniden Genel Başkan seçilmesini garanti etmek olamaz.
Bu görüş üzerinde ittifak sağlayan birçok delege var. Burada bir soru ortaya çıkıyor. 37. Kurultay’ın ‘anti-demokratik bir yaklaşımla, halksız, üyesiz, örgütsüz ve sadece seçim odaklı olarak, pandemi koşullarında’ yapılmasının asıl nedeni nedir? Görünen o ki, asıl amaç kurultay değil, çok yakın gelecekte yapılacak olan ‘Parti Programı’ değişiklikleri olabilir. ‘Altı Ok’taki ilkelere bir müdahale mi yapılacak, asıl endişe bu!..