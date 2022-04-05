6’lar birlikte tören yaptılar

İkinci Yüzyıl Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Proje Ödülleri’ Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle sahiplerini buldu.
Tören birçok ilke ev sahipliği yaptı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte katıldığı törende ilk kez ‘Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, bağlı bulundukları muhtarlar ve genel başkan yardımcılarına hitap etti. Genel başkan yardımcılarından Metin Ergun İYİ Parti’yi, Yusuf Ziya Özcan, Mustafa Nedim Yamalı ve Selçuk Özdağ Gelecek Partisi’ni, Cafer Güneş SP’yi, Muhammet Kelleci DP’yi temsil ettiler; çok sayıda milletvekili, 100’e yakın kadın muhtar ve STK yöneticisi de törende hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a ‘Expo 2021 Organizasyonu’ projesiyle ‘Uluslararası Vizyon Ödülü’ takdim edildi. Daha sonra da ödül alan 40 CHP, 6 İYİ Parti ve 3 SP Belediye Başkanı hep birlikte ‘Dostlar Fotoğrafı’ çektirdiler.
Edremit BB Hasan Selman Arslan, Avrupa Konseyi Genel Kurulu’nda 35 ülkenin oybirliği ile Avrupa Konseyi’nin tescilli ve Türkiye’nin ilk kültür rotası olan ‘Aeneas Kültür Rotası’ projesi ile ödülünü alırken, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı güneş enerjisi panelleri ile enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve atıksız yaşam sokağı projesi, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Şişlililerin katılımıyla katılımcı bütçe projesi ile kentini borçtan kurtarması, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç halkın ücretsiz sağlık hakkına sahip çıkarak gerçekleştirdiği ‘Küçükyalı Tıp Merkezi’ projesi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öğrencilere yönelik ‘Öğrenci’YE’ projesi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ‘Atatürk Kadın Yaşam Köyü’ projesi, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritlioğlu Sengel, ‘Efes Tarlası Yaşam Köyü’ Projesi, İzmit BB Fatma Kaplan Hürriyet, ‘İzmit Kadın Girişimciler Merkezi–İZGİM’ projesinin yanı sıra 49 belediye başkanı da ödüllerini aldı.
Kılıçdaroğlu törendeki konuşmasında, İkinci Yüzyıl Derneği yöneticilerine teşekkür ederek ödül alan tüm belediye başkanlarını “Yerel yönetimler bütün zorluklara rağmen, zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlar” sözleriyle kutladı.
GÜNÜN SÖZÜ
“HAYAT ne kadar zor görünürse görünsün, yapabileceğin ve başarabileceğin bir şey mutlaka vardır; sadece vazgeçmemene bağlı.” Stephen Hawking
FTM CEZALARI ÇOK ARTTI
FAHRİ Trafik Müfettişliği (FTM) isimli bir müessese var. Bunların yazdığı trafik cezaları araç sahiplerine yağmur gibi yağıyor. Özellikle son zamanlarda FTM cezaları çok arttı, yakınma var. Bunların yasa, yönetmelik ile görev düzenlemeleri tamam... Ancak, yazılan cezalara bakınca güvenirlik sorunu olduğu açık. Ortada fotoğraf yok, kanıt yok, tek kişinin verdiği ceza var.
Örneğin, kırmızı ışıkta geçen araç plakasının arkasından önünden okunamadığı hallerde orada duran bir başka araca ceza yazılmadığının garantisi yok!
63 yıllık ömrümün 44 yılı araç üstünde geçti. Aldığım trafik ceza sayısı bir elin parmak sayısını geçmez.
Akaryakıtın fahiş fiyatı, araç alırken kullanırken ödenen vergiler, otoyol köprü tünel paraları, muayene ücretleri bir de üstüne haklı haksız tartışmalı FTM’lerin yazdığı cezalar...
Araç kullananlar ya da araç sahipleri, yolunacak “kazın” en semizi mi?
Metin ALTAY
SENDİKALAR SAHAYA İNDİ
“TOPRAĞIN üzerindeki, toprağın altındaki tüm değerler aynı öneme sahiptir. Kömürümüzü de koruyup savunuyoruz. Ağacımızı da sularımızı da” diyen sendikalar, Akbelen eylemi için sahaya indiler. İşçiler “Emeğe uzanan eller kırılsın”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarını atarken TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ Muğla İl Temsilcisi Fatih Erçelik ile MADEN-İŞ Sendikası Şube Başkanı Osman İlhan, “Enerji ve maden işçilerinin ekmeğiyle oynanmasını istemiyoruz” dediler.
‘KIRIM KİMİN Mİ?’
RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, iki gündür Aydınlık’a konuşuyor. Dün ve önceki gün ikinci sayfalar Büyükelçi’nin sözlerine ayrılmış. Dikkat çeken bölümler şöyle:
Kırım kimin mi? Kudüs kimin o zaman? Bir de şimdi Ankara ya da İstanbul sokaklarında bir Türk’ü durdurup Hatay kimin diye sorsanız? Cevap net olur ve soruyu soran kişi ‘Osmanlı tokadı’ yemezse iyidir.
Ukrayna’yı Batı yönetiyordu. Ukrayna’nın NATO’ya entegrasyonu için hazırlıklar yapılıyordu. Bizimle konuşmak istemediler, insanların sırnaşık bir sineği kovmak için yaptığı gibi ellerini salladılar.
Yerhov, Atatürk döneminde Türkiye’nin Batı’nın yaptırımlarına maruz kaldığını, bunları dostlarıyla aştıklarını hatırlattı.
Türk Ordusu’nun savaştığı insanlara silah vermiyoruz ve Türkiye de bunu çok iyi biliyor. Somut kanıt sunma zahmetine girmeyen bazı muhatapların hatırlatmayı çok sevdikleri o kişilerin Moskova’da bir ofisi de yok.
BİLİYOR MUSUNUZ?
İSTANBUL Milletvekili Turan Aydoğan’ın, İBB’nin İstanbul’daki ramazan etkinliklerine izin verilmemesini TBMM gündemine taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanı’na bu uygulamanın diğer belediyeler, kurum ve kuruluşlara da uygulanıp uygulanmayacağını sorduğunu...
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü işletme süresinin medyada yer aldığı gibi uzatılıp uzatılmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorduğunu...
TEKİRDAĞ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun’un “2006 TMO Faaliyet Raporu’na göre, o yıl TMO alımlarının yüzde 99.9’u iç alımlardan oluşmaktadır. 2020 Faaliyet Raporu’na göre ise TMO alımlarının yüzde 19’u iç, yüzde 81’i dış alımlardan oluşur hale gelmiştir. Gıdada dışa bağımlılığımızın resmidir. Yani gıda enflasyonu artarak sürecek. TMO, piyasayı yönetme vasfını yitirmiştir” dediğini...
6’lar birlikte tören yaptılar
İkinci Yüzyıl Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Proje Ödülleri’ Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle sahiplerini buldu.
Tören birçok ilke ev sahipliği yaptı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte katıldığı törende ilk kez ‘Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, bağlı bulundukları muhtarlar ve genel başkan yardımcılarına hitap etti. Genel başkan yardımcılarından Metin Ergun İYİ Parti’yi, Yusuf Ziya Özcan, Mustafa Nedim Yamalı ve Selçuk Özdağ Gelecek Partisi’ni, Cafer Güneş SP’yi, Muhammet Kelleci DP’yi temsil ettiler; çok sayıda milletvekili, 100’e yakın kadın muhtar ve STK yöneticisi de törende hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a ‘Expo 2021 Organizasyonu’ projesiyle ‘Uluslararası Vizyon Ödülü’ takdim edildi. Daha sonra da ödül alan 40 CHP, 6 İYİ Parti ve 3 SP Belediye Başkanı hep birlikte ‘Dostlar Fotoğrafı’ çektirdiler.
Edremit BB Hasan Selman Arslan, Avrupa Konseyi Genel Kurulu’nda 35 ülkenin oybirliği ile Avrupa Konseyi’nin tescilli ve Türkiye’nin ilk kültür rotası olan ‘Aeneas Kültür Rotası’ projesi ile ödülünü alırken, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı güneş enerjisi panelleri ile enerji ihtiyaçlarının karşılanması ve atıksız yaşam sokağı projesi, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin Şişlililerin katılımıyla katılımcı bütçe projesi ile kentini borçtan kurtarması, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç halkın ücretsiz sağlık hakkına sahip çıkarak gerçekleştirdiği ‘Küçükyalı Tıp Merkezi’ projesi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat öğrencilere yönelik ‘Öğrenci’YE’ projesi, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ‘Atatürk Kadın Yaşam Köyü’ projesi, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritlioğlu Sengel, ‘Efes Tarlası Yaşam Köyü’ Projesi, İzmit BB Fatma Kaplan Hürriyet, ‘İzmit Kadın Girişimciler Merkezi–İZGİM’ projesinin yanı sıra 49 belediye başkanı da ödüllerini aldı.
Kılıçdaroğlu törendeki konuşmasında, İkinci Yüzyıl Derneği yöneticilerine teşekkür ederek ödül alan tüm belediye başkanlarını “Yerel yönetimler bütün zorluklara rağmen, zorlukları aşıp halka hizmet etme konusunda büyük sorumluluklar üstlenerek görev yapıyorlar” sözleriyle kutladı.
GÜNÜN SÖZÜ
“HAYAT ne kadar zor görünürse görünsün, yapabileceğin ve başarabileceğin bir şey mutlaka vardır; sadece vazgeçmemene bağlı.” Stephen Hawking
FTM CEZALARI ÇOK ARTTI
FAHRİ Trafik Müfettişliği (FTM) isimli bir müessese var. Bunların yazdığı trafik cezaları araç sahiplerine yağmur gibi yağıyor. Özellikle son zamanlarda FTM cezaları çok arttı, yakınma var. Bunların yasa, yönetmelik ile görev düzenlemeleri tamam... Ancak, yazılan cezalara bakınca güvenirlik sorunu olduğu açık. Ortada fotoğraf yok, kanıt yok, tek kişinin verdiği ceza var.
Örneğin, kırmızı ışıkta geçen araç plakasının arkasından önünden okunamadığı hallerde orada duran bir başka araca ceza yazılmadığının garantisi yok!
63 yıllık ömrümün 44 yılı araç üstünde geçti. Aldığım trafik ceza sayısı bir elin parmak sayısını geçmez.
Akaryakıtın fahiş fiyatı, araç alırken kullanırken ödenen vergiler, otoyol köprü tünel paraları, muayene ücretleri bir de üstüne haklı haksız tartışmalı FTM’lerin yazdığı cezalar...
Araç kullananlar ya da araç sahipleri, yolunacak “kazın” en semizi mi?
Metin ALTAY
SENDİKALAR SAHAYA İNDİ
“TOPRAĞIN üzerindeki, toprağın altındaki tüm değerler aynı öneme sahiptir. Kömürümüzü de koruyup savunuyoruz. Ağacımızı da sularımızı da” diyen sendikalar, Akbelen eylemi için sahaya indiler. İşçiler “Emeğe uzanan eller kırılsın”, “Direne direne kazanacağız” sloganlarını atarken TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı ve TÜRK-İŞ Muğla İl Temsilcisi Fatih Erçelik ile MADEN-İŞ Sendikası Şube Başkanı Osman İlhan, “Enerji ve maden işçilerinin ekmeğiyle oynanmasını istemiyoruz” dediler.
‘KIRIM KİMİN Mİ?’
RUSYA’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, iki gündür Aydınlık’a konuşuyor. Dün ve önceki gün ikinci sayfalar Büyükelçi’nin sözlerine ayrılmış. Dikkat çeken bölümler şöyle:
Kırım kimin mi? Kudüs kimin o zaman? Bir de şimdi Ankara ya da İstanbul sokaklarında bir Türk’ü durdurup Hatay kimin diye sorsanız? Cevap net olur ve soruyu soran kişi ‘Osmanlı tokadı’ yemezse iyidir.
Ukrayna’yı Batı yönetiyordu. Ukrayna’nın NATO’ya entegrasyonu için hazırlıklar yapılıyordu. Bizimle konuşmak istemediler, insanların sırnaşık bir sineği kovmak için yaptığı gibi ellerini salladılar.
Yerhov, Atatürk döneminde Türkiye’nin Batı’nın yaptırımlarına maruz kaldığını, bunları dostlarıyla aştıklarını hatırlattı.
Türk Ordusu’nun savaştığı insanlara silah vermiyoruz ve Türkiye de bunu çok iyi biliyor. Somut kanıt sunma zahmetine girmeyen bazı muhatapların hatırlatmayı çok sevdikleri o kişilerin Moskova’da bir ofisi de yok.
BİLİYOR MUSUNUZ?
İSTANBUL Milletvekili Turan Aydoğan’ın, İBB’nin İstanbul’daki ramazan etkinliklerine izin verilmemesini TBMM gündemine taşıyarak, Kültür ve Turizm Bakanı’na bu uygulamanın diğer belediyeler, kurum ve kuruluşlara da uygulanıp uygulanmayacağını sorduğunu...
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü işletme süresinin medyada yer aldığı gibi uzatılıp uzatılmadığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sorduğunu...
TEKİRDAĞ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun’un “2006 TMO Faaliyet Raporu’na göre, o yıl TMO alımlarının yüzde 99.9’u iç alımlardan oluşmaktadır. 2020 Faaliyet Raporu’na göre ise TMO alımlarının yüzde 19’u iç, yüzde 81’i dış alımlardan oluşur hale gelmiştir. Gıdada dışa bağımlılığımızın resmidir. Yani gıda enflasyonu artarak sürecek. TMO, piyasayı yönetme vasfını yitirmiştir” dediğini...