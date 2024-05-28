12 Eylül askeri darbesi mukadder değildi

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Bakanlığı sırasında da çok mücadele verdi.

O dağdağalı dönemde Gün Sazak, CHP ile MHP arasında uzlaşmayı savunmuş; rahmetli Baykal aracılığıyla rahmetli Ecevit’e haber göndermişti. Ne yazık ki Ecevit, o dönemde partisine hâkim olan katı ve uzlaşmaz tavır yüzünden sağ-sol arasında kardeşliği sağlayacak ve katı kamplaşmayı önleyecek bu teklife olumlu cevap vermedi.

Daha sonra rahmetli Türkeş’ten aracılar kanalıyla gelen uzlaşma teklifine de “Ben bunu partime kabul ettiremem!” diyerek olumlu cevap vermemişti.

“İki büyük parti (AP ile CHP) arasında uzlaşma ancak savaş şartlarında olur!” diyen rahmetli Demirel,affedersiniz, ‘iti ite kırdırmak’ denen, çatışmacı, uzlaşmaz ve toplumu bölücü bir siyaset takip ediyordu! Ecevit’in ‘uzlaşma’ çağrılarına da Demirel’in itibar etmemesi sonucu 1980’de ABD’nin kışkırttığı bir askeri darbe için uygun şartlar doğmuştu! Hatta darbeciler, ‘kardeş kavgasına son vermek’ gerekçesiyle faşist darbeye Bonapartçı bir görünüm vermişlerdi!

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Her halükârda 12 Eylül 1980 askeri darbesi mukadder değildi, kaçınılmaz değildi.

O dönemde Demirel, Ecevit’in uzlaşmacı tavrına olumlu yaklaşsaydı; aylardır seçilemeyen cumhurbaşkanı da seçilebilir ve askeri darbe önlenebilirdi. Böyle bir ortamda ‘kardeş kavgası’na da son verilebilirdi.

Yakın tarihimiz alınacak derslerle doludur, bütün bunlardan ders çıkarmalıyız.

Birleştirici vatansever şehidimiz Gün Sazak’ı rahmetle yâd ediyoruz. Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

F. Murat DOĞAN- E. Öğr. Gör.

GÜNÜN SÖZÜ

“Halk ekmek, Özal (oğluna) kız istiyor.” Hüsamettin CİNDORUK

DEPREMDE HAZIRLIK GEREKİYOR

-“MARMARA Bölgesi’ndeki deprem performansı düşük binaların bir an önce hazırlıklı hale getirilmesi gerekiyor.” (BÜ Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral ÖZEL)

-PROF. Dr. Mühip Kanko’dan TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi tarafından yapılması planlanan Alkilasyon Tesisi Projesi’ne tepki: “Kocaeli halkı kanser soluyor. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz. CHP olarak bizlerin önceliği halkın sağlığıdır.”

MESAJ PANOSU

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- GAZETECİ kardeşimiz Bedir Seferoğlu’nu kaybettik. Rahmetli babası Babıali’nin ünlü klişehanecilerindendi. Bedir, genç yaşında Cumhuriyet’e geldi, polis dışında savaş muhabirliği de yaptı. Ahmet Vardar döneminde yetişen ilginç bir gazeteciydi, sevilen bir isimdi. Allah rahmet eylesin.

- KADIKÖY Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan kök ve gövde çürüklüğü tespit edilen, devrilme riski bulunan ve tedavisi mümkün olmayan 19 meşe ağacı kaldırılacak. Ağaçların yerine caddeye 19 dişbudak ağacının dikimi yapılacak.

GAZETECİLERİN YEŞİL PASAPORT TALEBİ

TÜRKİYE’de özellikle gazetecilerin yeşil pasaport talepleri giderek artıyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş’un gazeteci dernekleri ve sendikalarıyla bir görüşme yaparak bu geniş talebi yerine getirmesi şık bir davranış olmaz mı? Bu konudaki yasa tasarısı bir an önce gündeme getirilemez mi?

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ÖLÜMCÜL TEHLİKELİ İŞLER

DAĞCI Alex Hannold, Arktik Tırmanış belgeselinde diyor ki: “Bu dağcılık tırmanışlarında birçok arkadaşımı kaybettim. Dağcılık bir spor ve tutku. Birçok dağcı korkunç şekilde düşüp ölüyorsa bu işleri yapmak akılsızlık, vicdansızlık, ölümcül tehlike. Dünyanın ıssız bir yerinde yüksek dağa çıkmasan ne olur? Şu olur; nefsi tutkusu tatmin olmaz. Tabii bu belgesel filmleri de değerli bir fiyatla satıyorlar, paranın da etkisi var.

Dağcılık, cambazlık, oto ralli yarışçılığı, bataklıklarda, balta girmemiş ormanlarda, dipsiz mağaralarda, hayaletli binalarda ve diğer şüpheli tehlikeli bölgelerde keşif gezisi yapmak ölümcül tehlike içerir. Umursamayanlar tarihe korkunç olayın oyuncuları olarak geçerler.

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Bulgar kahin kadın Baba Vanga ne demişti: Gelecekte temiz kalpliler kurtulacak.” Mahir ÖZKAN

METRODAKİ MARKETÇİ

BU akşam yine metroda / Kalabalık had safhada / Kimi şarkı dinler,

dev kulaklıkla / Kimi sohbet eder yanındaki insanla / Unutmadan bu arada / Ey ayı toplu taşımada sohbet edilmez / Yalnız iletişim kurulur / Yaramazlık edenin kulağı burulur /Ya sabır diyelim / Konuya dönelim

Metro sıkışık şarkı dinleyenler var / Kimileri gazete okur, koridor dar / Durduğum vagonda altı kişi kitap okuyordu / Bir abla da burnundan soluyordu /Elimde kitap zor duruyorum ayakta / Milletin aklı jetski’de kayakta / Birileri duysun metro seferleri çok olsun / İdare edin kafiye uysun. Volkan ENGİN

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EV SAHİPLİĞİ HAYAL

-ÖZGÜR Özel’in “Mal beyanını cama asmayan belediye başkanları benim başkanlarım, benim belediyem değildir” uyarısını ‘tanımayan’ başta Rıza Akpolat ve İnan Güney olmak üzere İstanbul’da birçok belediyenin bir cezası olmayacak mı?

-AREDA Survey Araştırma Şirketi’nin; Türkiye genelinde 1100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ev sahibi-kiracı algı araştırmasına göre kiracıların yüzde 86’sı resmi zam oranı üstünde kira ödüyor ve halkın yüzde 77.3’ü ev sahibi olmanın artık hayal olduğunu düşünüyor.