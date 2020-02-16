San Francisco’da Musa pizza

Geçen hafta Berkeley’deki favori lokantalarımdan bahsettim. Bu hafta San Francisco’dakilerden söz edeceğim. Tabii bunlar kentteki iyi lokantaların küçük bir yüzdesi. Zaman sınırlı olunca her yeri deneme şansınız olmuyor. Eminim siz de araştırmanızı yapar, farklı yerleri bana önerirsiniz.
Kapıda kuyruk oluyor
Tartine Bakery
Ekşi maya ekmekleri dünya çapında. Yaş pastaları iyi ama bence daha da iyisi sıcak sandviçleri. Kruvasanı da özel. Yakın zamanda Tartine Manufactory diye ikinci bir mekân açtılar. Ancak ben ilk yerlerini tercih ediyorum. Belli saatlerde kapıda ciddi kuyruk olabiliyor.
Üst düzey pizza için üç adres
Pizzetta 211, Pizzeria Delfina (Guerrero Sokağı’na yakın olan asıl şube), Flour & Water
Buralarda İstanbul’da bulamayacağınız düzeyde pizza bulursunuz. En iyisinin Del Popolo olduğunu duydum ama henüz teyit etme şansım olmadı. Gidenler bana sosyal medyadan düşüncelerini yazabilir.
İtalya’nın ruhunu kapmış
Delfina
Makarnaları doğru teknikle pişiriyorlar. İtalya’nın ruhunu kapmışlar. Antipastiler çok iyi. ‘Sformatino’ varsa kaçırmayın. Bir salata... Izgara minik kalamar... Ardından bir pasta... ‘Trippa’ yani dana işkembe (bu benim favorim)... Son gidişimde yediğim Fas usulü kuzu kaburga çok iyiydi.
İstanbul’a kaçırılacak ekip!
La Ciccia
Mümkün olsa mutfaktaki Massimo ve salondaki Lorella çiftini İstanbul’a kaçırırım. Sardunya mutfağı... Acılı ahtapot yahnisi ve Monterey taze kalamar iyi başlangıçlar. Arkasından ‘fregola pasta’ ve ‘bottarga’lı (balık yumurtası) spaghetti’ kaçırılmamalı. Ana yemek olaraksa keyfiniz ne isterse...
Yemeğin birleştirici gücü
Boulettes Larder
Ayça ve eşi Emrah’ın tavsiyelerine güveniyorum. Lezzet Rehberi’ni beraber düzenlediğimiz arkadaşım Besim Hatinoğlu sayesinde tanıdım onları. Besim buraya benim tavsiyemle gitmiş. Sonra Emrah ve Ayça’yı götürmüş. Şimdi onların da en sevdikleri lokanta bu. Yemeğin birleştirici gücü... Yoğurttan baharata her şey dört dörtlük. Fiyatlar da kaliteye göre makul. ‘Musa pizza’ favorim. Adını buranın sahibi Amaryll Schwertner, arkadaşı, Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren’den esinlenerek koymuş. Baharatlı ve yoğurtlu, kuzu kıymalı bir pizza.
Kızımın en sevdiği hamburger bu...
Trou Normand
San Francisco kokteyl cenneti. Buranın kokteylleri böyle bir kentin en iyilerinden. Ev yapımı şarküteri harika. Kızım Ceylan yediği en iyi hamburgerin burada olduğunu söyledi. Domuz pirzola uzmanı eşimse sırf mangalitsa ırkı domuzun pirzolası için bu restorana gidiyor. Kobe, sığır için neyse mangalitsa da domuz için o deniyor. Ben son gidişimizde balık olarak ‘black cod’ ısmarladım. O da Pasifik Okyanusu’nun kalkanı gibi! Bayağı lezzetli.
BUNLAR DA VAR
Dandelion Chocolate
Her gidişimde tablet çikolata ve karamelli, siyah inci gibi olan çikolatalarını alıyorum.
House of Nanking
Bayılıyorum bu salaş lokantaya. Öyle güler yüz beklemeyin. Dan dun! Ama yeşil soğanlı katmer için bile gidilir.
Arsicault Bakery
Kruvasanları çıktığı gibi bitiyor.
Linea Caffe
Espresso’ları tam damak zevkime göre.
San Francisco’da Musa pizza
Geçen hafta Berkeley’deki favori lokantalarımdan bahsettim. Bu hafta San Francisco’dakilerden söz edeceğim. Tabii bunlar kentteki iyi lokantaların küçük bir yüzdesi. Zaman sınırlı olunca her yeri deneme şansınız olmuyor. Eminim siz de araştırmanızı yapar, farklı yerleri bana önerirsiniz.
Kapıda kuyruk oluyor
Tartine Bakery
Ekşi maya ekmekleri dünya çapında. Yaş pastaları iyi ama bence daha da iyisi sıcak sandviçleri. Kruvasanı da özel. Yakın zamanda Tartine Manufactory diye ikinci bir mekân açtılar. Ancak ben ilk yerlerini tercih ediyorum. Belli saatlerde kapıda ciddi kuyruk olabiliyor.
Üst düzey pizza için üç adres
Pizzetta 211, Pizzeria Delfina (Guerrero Sokağı’na yakın olan asıl şube), Flour & Water
Buralarda İstanbul’da bulamayacağınız düzeyde pizza bulursunuz. En iyisinin Del Popolo olduğunu duydum ama henüz teyit etme şansım olmadı. Gidenler bana sosyal medyadan düşüncelerini yazabilir.
İtalya’nın ruhunu kapmış
Delfina
Makarnaları doğru teknikle pişiriyorlar. İtalya’nın ruhunu kapmışlar. Antipastiler çok iyi. ‘Sformatino’ varsa kaçırmayın. Bir salata... Izgara minik kalamar... Ardından bir pasta... ‘Trippa’ yani dana işkembe (bu benim favorim)... Son gidişimde yediğim Fas usulü kuzu kaburga çok iyiydi.
İstanbul’a kaçırılacak ekip!
La Ciccia
Mümkün olsa mutfaktaki Massimo ve salondaki Lorella çiftini İstanbul’a kaçırırım. Sardunya mutfağı... Acılı ahtapot yahnisi ve Monterey taze kalamar iyi başlangıçlar. Arkasından ‘fregola pasta’ ve ‘bottarga’lı (balık yumurtası) spaghetti’ kaçırılmamalı. Ana yemek olaraksa keyfiniz ne isterse...
Yemeğin birleştirici gücü
Boulettes Larder
Ayça ve eşi Emrah’ın tavsiyelerine güveniyorum. Lezzet Rehberi’ni beraber düzenlediğimiz arkadaşım Besim Hatinoğlu sayesinde tanıdım onları. Besim buraya benim tavsiyemle gitmiş. Sonra Emrah ve Ayça’yı götürmüş. Şimdi onların da en sevdikleri lokanta bu. Yemeğin birleştirici gücü... Yoğurttan baharata her şey dört dörtlük. Fiyatlar da kaliteye göre makul. ‘Musa pizza’ favorim. Adını buranın sahibi Amaryll Schwertner, arkadaşı, Çiya’nın sahibi Musa Dağdeviren’den esinlenerek koymuş. Baharatlı ve yoğurtlu, kuzu kıymalı bir pizza.
Kızımın en sevdiği hamburger bu...
Trou Normand
San Francisco kokteyl cenneti. Buranın kokteylleri böyle bir kentin en iyilerinden. Ev yapımı şarküteri harika. Kızım Ceylan yediği en iyi hamburgerin burada olduğunu söyledi. Domuz pirzola uzmanı eşimse sırf mangalitsa ırkı domuzun pirzolası için bu restorana gidiyor. Kobe, sığır için neyse mangalitsa da domuz için o deniyor. Ben son gidişimizde balık olarak ‘black cod’ ısmarladım. O da Pasifik Okyanusu’nun kalkanı gibi! Bayağı lezzetli.
BUNLAR DA VAR
Dandelion Chocolate
Her gidişimde tablet çikolata ve karamelli, siyah inci gibi olan çikolatalarını alıyorum.
House of Nanking
Bayılıyorum bu salaş lokantaya. Öyle güler yüz beklemeyin. Dan dun! Ama yeşil soğanlı katmer için bile gidilir.
Arsicault Bakery
Kruvasanları çıktığı gibi bitiyor.
Linea Caffe
Espresso’ları tam damak zevkime göre.