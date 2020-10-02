Parti kuşları kural tanımıyor

◊ Uzun bir aradan sonra yeniden ekranlardasın Özlem... Hayırlı olsun...
- Çok teşekkür ederim.
◊ Adı “Konuştukça...” değil mi? Biraz programın içeriğinden söz eder misin?
- Evet, “Konuştukça...” oldu adı. Konuştukça konuşacağız, konuştukça öğreneceğiz, birlikte eğleneceğiz. Hayatı paylaşacağımız, yaşamın içinden her şeyin olduğu bir program.
Hafta sonları ailece oturduğumuz ve keyifli sohbetlerin olduğu kahvaltı sofraları için farklı, pratik ve ekonomik tarifler de vereceğiz; sağlıktan doğal yaşama, güzellikten kişisel bakıma, eğitimden psikolojiye kadar her konuyu akılda kalıcı içerikler ve renkli anlatımlarla, uzman konukların görüşlerini aktararak izleyiciye sunacağız. Müzik ve televizyon dünyasının sevilen yüzlerini samimi sohbetler, hayatlarına dair en özel kesitler ve sürprizlerle evlerinize konuk edeceğiz.
Ayrıca programımızda izleyicilerimize yepyeni bir hayatın kapılarını aralayacak değişim bölümümüz de olacak; küçük dokunuşlarla yaşanan büyük farklara birlikte şahit olacağız, onların hayatına dokunacağız. Yani hafta sonu ailece ekran karşısına geçip keyifli zaman geçirecekleri bir sabah programı “Konuştukça”...
Koskoca şehirde sadece bir adam ile köpeğinin kaldığı fantastik korku filmi...
Miami uluslararası havalimanında dönüşte aynen o hissiyata kapıldım. Sanki dünyalar savaşı olmuş, insanlığın sonu gelmiş gibi...
Pandemi öyle böyle vurmamış anlayacağınız, takım topla çift kale maç yap, o kadar boş yani...
Koca alanda bizim beklediğimiz THY uçağının yolcuları dışında neredeyse kimse yoktu.
Dükkanlar kepenk indirmiş... Yurtdışı uçuşlarda illaki içinde bir tur atılan free shop’lar bile kapalı...
Öyle bir yalnızlık, öyle bir dünyanın sonu hissi...
Nihayet İstanbul’a vardığımda eğilip toprağı öpmediğim kaldı o yüzden...
Vaka sayıları giderek artarken bunca saat uçmak başta gözümü korkutmadı değil.
İstanbul Havalimanı’na bu endişelerle geldim. Pasaport kontrolünden geçtikten sonra THY Business Lounge’a yöneldim.
Kapalıydı...
Bunun üzerine şansımı diğer taraftaki Elite ve Elite Plus yolcuların kullandığı lounge’da denemeye karar verdim, açıktı...
Bir tarafta çoğu yolcunun favorisi olan pide yapılıyor, diğer tarafta köfte tavuk pilav üçlüsü servis ediliyordu.
Biraz atıştırdıktan sonra uçağa binmek için kapıya yöneldim.
Yine temkinli, yine hafif tedirgin...
◊ Banu Noyan kimi zaman organizatör olarak karşımıza çıkıyor, kimi zaman bir stil yarışmasında jüri üyesi olarak... Öncelikle sormak istiyorum, gerçek mesleğiniz ne?
- Ben koreograf ve organizatörüm. Aynı zamanda da Artistik Sanatlar Akademisi adlı bir akademinin sahibiyim.
◊ Büyük beden model ve tasarımlar özel ilgi alanınıza ne zaman girdi?
- 1993’te büyük beden sektörünü keşfettim. Ardından Türkiye’nin ilk ve tek büyük beden model yarışmasını düzenledim. Aslında ben her zaman “Kadının bedeni yok” diyenlerdenim. Neden büyük beden kadınlar hep gizleniyor, niye hiç ortalarda değiller, neden hep 34-36 bedenler podyumda? Bu düşünceyle XL model yarışmasını başlattım, yıllarca da sürdü. Işın Karaca sundu falan...
◊ O dönem sizin de kilo fazlanız varmış, yanlış mıyım?
- O yıllarda değil ama evet benim de öyle ciddi bir dönemim olmuştu.
◊ Hangi dönem o?
- Anne olduğum süreçte kilo aldım. Loğusalık dönemi, devam eden yoğun iş hayatı, kucakta bir bebek... Gerçekten travmaydı. Ve o dönem beni en mutlu eden şey de yemek yemekti. Zaten yemek yemeyi çok seviyorum. Dolayısıyla annelikle beraber fazla kilolar hayatıma yerleşti.
Ama... Çoğumuz artık okumuyor, izliyoruz. Bir-iki dakikadan fazla hiçbir konuya odaklanamıyoruz.
Yani bir yandan da sürat çağının bedellerini ödüyoruz.
Değişen zamanın olumsuz etkilediği alanlardan biri de dil bilgisi...
Artık en sıradan kelimeler bile doğru yazılamaz hale geldi. Yazmayı geçtim, doğru telaffuz bile edilmiyorlar artık. Elbette bu noktada radyoculara ve ekran yüzlerine önemli görevler düşüyor.
Doğru telaffuzun online eğitmenleri de onlar olmalı... Düzgün telaffuzları ve akıcı Türkçeleriyle herkes için örnek teşkil etmeliler.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da Türkçeyi korumak adına güzel işlere imza atmayı sürdürüyor.
Dilimizin doğru ve anlaşılır biçimde kullanılması için çalışmalar yürüten Üst Kurul, son olarak daha önce bastırmış olduğu telaffuz sözlüğünü yeniledi.
◊ Sizi yoğun bir gününüzde yakaladık. Bir reklam filmi için kamera karşısındasınız.
- Evet. Bugün Kiğılı’nın kış sezonunun reklam filmini çekiyoruz. Güzel bir koleksiyon hazırladılar. O koleksiyonun reklam filmi var, daha sonra fotoğraf çekimleri yapılacak.
◊ Ama sadece reklam yüzü değilsiniz bildiğim kadarıyla...
- Şöyle... Marka için bir sürü ürün hazırlanıyor. Ben onların arasından “Bu bu bu” diye seçim yapıyorum. Sonra üretim safhasına geçiliyor. Benim seçtiklerim, benim kreasyonum olarak adlandırılıyor ve satışa öyle çıkıyor.
◊ Bu işbirliğinin devamı geleceği belli miydi?
- Tabii geçen sene başlamıştık, yolculuk devam ediyor. Hatta ilk defa size söylüyorum; Oktay Kaynarca markası olarak özellikle yurtdışında corner’larla başlayıp mağazalara dönüşecek bir zincire gidiyor mesele.
İYİ GİYİNMEYİ SEVİYORUM
Bu kaotik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın da işi gerçekten çok zor. Sürecin mümkün olduğunca hasarsız, noksansız yürütülmesi, eğitim kalitesinin düşmemesi için azami gayret içindeler.
Bakanlık hem hızlı kararlar alınması hem de bu kararların yine hızla uygulamaya geçirilmesi işinin altından başarıyla kalktı.
Okullar aynı süratle organize oldu. Ve eğitimciler, tüm ders programlarını günlük olarak internet ortamına taşımayı, bunu dizayn etmeyi başardı.
Bu sebeple, pandemi başlangıcından bu yana öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için özveriyle çalışan Milli Eğitim Bakanlığı ve ekibini yürekten kutluyorum.
Gelelim online eğitim konusuyla ilgili akıllarda dolaşıp duran soru işaretlerine.
Sistem yeni, elbette tam anlamıyla oturması ve alışılması için zamana ihtiyaç duyuluyor.
Ama şu da bir gerçek ki eğitim dünyada yeniden dizayn ediliyor ve bundan kaçmak imkansız görünüyor.
◊ 5 yıl önce “Aşk ile” albümüyle çıkış yaptınız ve sanki Allah “Yürü ya kulum” dedi. İlk albümle patlayanların çoğu aynı hızla yok olurken, sizin yıldızınızın parlamaya devam ediyor, sırrı ne?
- Biz albüm çıkarmadan önce de konserler yapıyorduk. Ben hep insan kazanmayı tercih ettim. Karşımda binlerce kişi olsa da hepsiyle tek tek ilgilenmek istedim. Belki de sahnelerim bu yüzden 3 saat sürüyor. Çünkü konserime gelen herkesi mutlu uğurlamak isterim. Karşılıklı okuyacağımız ortak şarkılarımız, hikayelerimiz var. Herkese hitap edecek bir repertuvarımız var. Bir tarzımız yok, her tarzımız var. Bu yüzden dinleyicilerimizle aramızda enteresan bir bağ oluştu.
◊ Ve şimdi yeni albümle müzikseverlerin karşısındasınız. Ne zamandır üzerinde çalışıyordunuz?
- Dördüncü albümüm “Seni Çok Özlüyorum” 28 Ağustos’ta çıktı. Üçüncü albümüm “Senin İçin Değer”den hemen sonra iki single çıkardım. O dönemde konser maratonumuz oldukça arttı ve stüdyoya girip yeni bir albüm çalışmasına başlayamadık. Pandemi döneminde orkestra arkadaşlarımdan Köksal ve Alper benimleydi. Bu süreci fırsata çevirdik ve çalıştık. Yeni albümün çalışmalarını daha önce başlatmıştım ama pandemi sürecinde hız verdim.
Albümün her ayrıntısı ile tek tek kendim ilgilendim. Düzenlemeleri bana ait.
Bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle katılım sınırlı, önlemler ise çok sıkıydı.
Gelelim detaylara...
25 Ağustos’ta ordusuyla Ahlat’ta kamp kuran, 26 Ağustos’ta Malazgirt’e hareket eden Sultan Alparslan’ın zaferiyle sonuçlanan Malazgirt Muharebesi’nin yıldönümü kutlamalarının başlangıç noktası elbette Ahlat oldu.
Bu yılki kutlamalara bir başka heyecan eşlik etti. Ahlat’ta inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışı yine bu etkinlik kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.
Ahlat’ta bir günlük konaklamanın ardından Malazgirt’e geçildi.
Orada da Ahlat’ta olduğu gibi kontroller ve önlemler en üst seviyedeydi. Etkinlik alanına sadece sandalye sayısı kadar izleyici alındı.
◊ Basketbol sahalarından film setlerine uzanan bir hikaye sizinki. Ayrıca ara basamak diyebileceğim bir de modellik geçmişiniz var. Öncelikle Cengiz Coşkun’un hikayesi ne zaman, nerede başladı
- Hikayem 29 Nisan 1982 yılında, Küçükköy-Gaziosmanpaşa’da başladı.
◊ İstanbul...
- Evet, İstanbul’da.
◊ Tek çocuk muydunuz?
- Hayır, kız kardeşim var, benden 2 yaş küçük. Kendisi şu an evli ve dünyalar tatlısı iki de yeğenim var.
Alaçatı burnunda tütenler için “Çeşme ve Alaçatı’da pandemi açısından güvenlik zafiyeti söz konusu mu?” diye birçok mekan sahibine sorular yönelttim.
Aldığım cevaplar karşısında, böyle bir sıkıntının olmadığı, hemen hemen her gün zabıta ve polis ekiplerinin mekanları dolaştığı ve denetimlerin çok sıkı tutulduğu kanaati oluştu bende.
Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “Cudi bizim sağ gözümüz ise Çeşme sol gözümüzdür” açıklaması başta Belediye Başkanı Ekrem Oran olmak üzere neredeyse tüm Çeşme halkı ve esnafını mutlu etmiş görünüyor.
Yapılan kontrollerin kimseyi rahatsız etmediği, aksine bunun “güvenli ortam” açısından şart olduğu inancı hakim.
Ne var ki en büyük görev yine tatilcilere düşüyor.
Mesafeye dikkat, maskeyle dolaşmaya devam...
◊ Müzik efsanesinin oğlusunuz. Sanat dünyasında Selami Şahin’in ayak izlerini ne kadar takip ettiniz, “Babasının oğlu” oldunuz mu?
- Hem de en büyük oğluyum. (Gülüyor) Senelerce onunla çalışma fırsatı buldum. 30 sene aynı evde yaşadım. 3 sene menajerliğini yaptım, 8 sene sahnede back vokal olarak kendisine eşlik ettim. Hem iş hem de ev arkadaşıydık. Aslında biz hep arkadaş gibiydik.
◊ Otoriter değil miydi?
- Çok öğretici bir babaydı... Ama küstürmeden... Doğru yolu bizi hiçbir zaman hayallerimize küstürmeden gösterdi.
◊ Hangi konularda fikrine önem verirsiniz?
- Öncelikle müzik konuları tabii ama onun dışında da birçok konuyu babama danışır, “Ne yapmalıyım” diye sorarım.
◊ Bir nevi bilirkişi...
- Yani... Neticede 50 yıllık bir müzik kariyeri var. Tecrübeleri bizim için çok kıymetli, çok önemli. Diğer yandan ondan aldıklarım özümü oluştursa bile kendi yolumu çizmem gerektiğini öğrendim.
“Evden röportaj” sayfasını kapattım, hem röportajlar hem de köşe yazıları için leylek misali uçuştayım.
Arada ailemi görmek için bir günlüğüne Hollanda’ya gittim, dönüşte ise “Malazgirt 949. Yıl Kutlamaları” tanıtım toplantısını takip etmek üzere İstanbul’dan Zafer Hıdır arkadaşımızın kullandığı araçla direkt Bilecik-Söğüt’e geçtim.
25-26 Ağustos’ta Ahlat ve Malazgirt’te yapılacak etkinliğin tanıtım toplantısında, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Vali Bilal Şentürk, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da vardı.
Önce Şeyh Edebali Türbesi ile Orhan Gazi Camisi’ni ziyaret ettik, ardından Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi önünde düzenlenen toplantıya katıldık.
Toplantıda yaptığı konuşmada Bilal Erdoğan’ın hedefinde gençler vardı.
Türkiye Cumhuriyeti’nde doğan her gencin liseyi bitirmeden önce mutlaka hem Ahlat ve Malazgirt’i hem de Çanakkale’yi görmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Gençlerimizin seyahat planlarken akıllarına getirecekleri yerlerden biri de muhakkak Söğüt olmalı” dedi ve ekledi:
◊ İngiltere’de “kırmızı halı” dendiğinde ilk akla gelen tasarımcılardansınız. Bu macera nasıl başladı?
- Eşimin işi nedeniyle 2004 senesinde İngiltere’ye taşındık. İngiltere’de moda dünyasını daha da kavramak adına tekrar okumaya başladım. Mezun olduktan sonra öğretmen olarak okulda devam etmemi istediler. Ben farklı bir şekilde şansımı denemek istedim. O süreçte iş bulamayınca böyle bir adım attım. Kendi markamı da oradaki ikinci senemde kurdum.
◊ İyi ki iş bulamamışsınız mı demeli...
- (Gülüyor) Belki de. Bu işin başında en çok eşim destekledi. Zeynep Kartal markasının mimarının o olduğunu söyleyebilirim.
◊ İngiltere’de bir Türk markasını kabullendirmekte zorlanmadınız mı?
- Markamı ilk kurduğumda oluşan önyargıları yıkmak biraz zaman aldı aslına bakarsanız... Vogue Fashion Night Out’ta defilemi gerçekleştirdikten sonra çok güzel geri dönüşler aldım ve yolculuğuma devam ettim.
◊
Bu süreçte kantarın topuzu kaçtı.
Hakaretleşme safhası bile aşıldı, artık küfür kıyamet gırla gidiyor.
Savunulan ne, neyi protesto ediyorduk arada unutuldu sanki. Acilen çözüme ulaşması gereken bu önemli konu da politize edildi çünkü.
Örnek, TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun’un yaşadıkları...
İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olduğunu açıkladığı günden beri sosyal medyada resmen linç ediliyor.
Düşüncelerine katılırsınız ya da katılmazsınız, fark etmez... Sonuçta hiçbir şey bu tür bir lincin bahanesi olamaz.
Medenice karşı çıkar, itiraz eder, tartışırsınız. Ama olay bir karalama kampanyasına dönüştüğünde, küfür yağdıranlara, hakaret edenlere sorarlar; bu sizin yaptığınız da bir tür şiddet değil mi?
◊ Pandemi döneminde ortalığı bir dalgalandırdınız.
- (Gülüyor) Gerçekten de “Dalga Dalga” şarkım internette iyi patladı. Ciddi sayıda paylaşım oldu.
◊ Nereden çıktı böyle keyifli bir şarkıyla karantinayı delmek?
- Aslında beni harekete geçiren Demet Akalın oldu.
◊ Sizin aranızdaki buzlar eridi, değil mi?
- Bir dargın bir barışık durumu yaşamıştık ama şimdi aramız çok iyi. İkimiz de Acarkent’te oturuyoruz zaten, komşuyuz yani. O beni izlemeye geliyor, ben onu izlemeye gidiyorum.
◊
◊ Neredeyse görünmeyen adam gibisiniz. Neden gözlerden uzaksınız? Neden hiç röportaj vermiyorsunuz?
- 800’ün üzerinde bölümü gözler önünde yazamıyorsunuz çünkü. Her yazar gibi izole bir hayatım var. Açıkçası fikri üretimin başka türlü gerçekleştirilebileceğini de düşünmüyorum. Yani ömrüm masa başında 18 saat çalışarak geçiyor diyebilirim. Neden röportaj vermediğime gelince, kendi duygu ve düşüncelerini yazarak ifade eden bir adamım. Konuşmak pek bana göre değil.
◊ Ben Hollanda’da küçük bir kasabada yaşadım. Perşembe günleri ben de dahil Avrupa’da yaşayan milyonlarca kişi için “Kurtlar Vadisi” günüydü. O yapımın milyonlara vatan sevgisi aşıladığını düşünüyorum. Bunu nasıl başardınız?
- Vatanımı ve milletimi seven bir adamım. Türkiye’nin güçlü ve tam bağımsız olması yolunda söylenebilecek ne varsa söyledim. Ve izleyenler de bu samimiyeti önce hissetti, sonra gördü, sonra da benimsedi. Dolayısıyla “Kurtlar Vadisi” diyorsa doğrudur gibi bir düşünce oluştu.
◊ Hatta “Kurtlar Vadisi” için “Bazı olayları önceden biliyorlar” bile dendi. Devletin çeşitli kurumlarından bilgi aldınız mı hiç?
- Tabii ki hayır. Ama anlıyorum ki bu bir rant kapısına dönmüş. Adamın biri “Kurtlar Vadisi’ni ben yazdırıyorum” diye kitap yazdı. Üstelik utanmadan kitabını yolladı “Dizide reklamını yapar mısınız” diye. (Gülüyor)
15 TEMMUZ GECESİ YAŞANANLAR
Geçen hafta sonu yine iki günlüğüne Bodrum-Türkbükü’ne kaçtım. Bu kez valizlerimi, hayatımda çok özel bir yeri olan Mavi Suit Otel’e bıraktım.
Hayatımın birçok dönüm noktasına şahitlik eden Mavi’nin en sevdiğim yanı, kendinizi otelde değil de evinizdeymiş gibi hissettirmesi.
Bunda işletmecisi Cemal Yarar’ın payı büyük.
Herkes tarafından sevilen, sayılan, Türkbükü’nde kimine abi, kimine kardeş, kimine dost olan Cemal Bey sayesinde Mavi Otel, Türkbükü tatilcilerinin buluşma noktası haline gelmiş.
Yaptığı isim, kazandığı müdavimlere rağmen yeniliklere devam eden otelin iskelesine bu yıl bir de Mavi Restoran konuşlanmış.
◊ Ve nihayet karantina sonrası Linet de sahnelere dönüyor.
- Çok teşekkür ederim. Pandemiden dolayı herkes gibi beklemede ve herkes gibi endişeliydim. Bununla da yaşamaya alışacağız sanırım.
◊ Bu bayram Cahide Alaçatı sahnesindeymişsiniz. Nasıl gidiyor hazırlıklar, heyecan var mı?
- Olmaz mı? Hem bayram konseri, hem uzun zamandan beri ilk kez Cahide’de çıkıyorum. Bana şans getireceğine inanıyorum, çünkü bu mekanla sinerjimiz farklıdır.
◊ Korona salgınından dolayı aylardır suskunsunuz ama kulaklarımda hâlâ “Yatsın Yanıma” şarkınız çınlayıp duruyor.
- Son çıkardığımız şarkıydı. Gülden’in (Mutlu) imzasını taşıyor.
◊ Artık albüm yok mu?
Parti kuşları kural tanımıyor
Sağlık çalışanları aylardır canları pahasına, ecel terleri dökerek, sevdiklerine hasret kalarak çalışıyor.
Yaşlılar aylarca evlerine kapanıp kaldı, gidişat böyle devam ederse yeniden dört duvar arasına sıkışmaları da kuvvetle muhtemel...
Çocuklar okullarına, tiyatrocular seyircilerine hasret.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün maske ve sosyal mesafenin öneminden bahsediyor, rica ediyor, “duyarsız davranmayın” diyor. Kendiniz için değilse bile sevdikleriniz için, onları önemseyin...
Amma velakin bazı şımarıklar sınır tanımıyor, vicdan nedir bilmiyor.
1 ay önce Yiğit Marcus Aral ve sevgilisi Şevval Şahin, Aral’ın villasında bir doğum günü kutlaması düzenledi. Organizasyon daha çok korona partisine dönüştü.
Davetliler arasında koronaya yakalananlar olduğu haberleri yayılsa da çift bunu inkar etti.
Ta ki o partiye katılan model Daria Kyryliuk, korona pozitif olduğunu sosyal medya hesabında paylaşana kadar...
Gel gelelim Şahin sevgilisinden daha da pişkin çıktı, “Sadece 10 kişi pozitif. Abartıldığı kadar yok!” dedi, bunu söylerken yüzü bile kızarmadı.
Sanki bu olay günlerce konuşulmamış, abesliği cümle aleme duyurulmamış gibi şimdi de Caner Karaloğlu adı gündemde...
Kendisi geçenlerde evinde doğum günü partisi düzenlemiş ve partiye yine 100’ün üzerinde davetli katılmış.
Üstelik parti o kadar uzun sürmüş ki komşuların şikayeti üzerine polis kapıya dayanmış.
Hani gizlileri saklıları da yok, yaptıklarını ya normal buluyor ya da her şeyi kendilerine hak görüyorlar.
Onlar ayrı âlem, biz korona kabusundan neredeyse meyveleri bile sabunlayacak kıvama gelmişken koşa koşa partiye katılanlar ayrı âlem...
Ayrıca bu partilere katılanlar da üç aşağı beş yukarı hep aynı yüzler, aynı isimler.
Merak ediyorum, neden bu aymazlığa “dur” denmiyor? Neden caydırıcı cezalar getirilmiyor?
Alınan tedbirler gereği kalabalık partiler de yasaklanmadı mı?
Bu şahıslara izin varsa gece mekanları için 00.00’da başlayan yasakların mantığı ne?
Ya bu şahıslara yaptırım uygulansın ki kurallara uymayı öğrensinler ya da mekanlar da serbest bırakılsın ki insanlar paralarını kazansınlar...
Komisi, garsonu, müzisyeni, işvereni, herkes zor durumda.
Bunlar keyif için yasak deliyor, insanlar yasaklar yüzünden ekmeğinden oluyor. Terazi bir türlü dengelenmiyor.
İnternet ücretsiz olsa...
Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime devam ediliyor.
Hiç beklenmeyen bu olağanüstü durumdan dolayı sistem hâlâ tam manasıyla rayına oturmuş değil.
Zaman zaman internet bu yükü kaldırmıyor, yayın kopuyor, dersler aksıyor.
Ama ondan da önemlisi tablet ve internet meselesi...
Herkesin evinde tablet yok. Hadi bir tane var diyelim, çocuk sayısı birden fazla...
Üstüne üstlük canlı derslere internet de dayanmıyor. Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu konuya eğilmeli, bir an önce çözüm bulunmalı.
En akla yatkın çözüm de devletin pandemi boyunca, tüm öğrencilerin evine sınırsız ve tabii ki ücretsiz olarak internet erişimi sağlaması...
Çocuklar geleceğimiz... Onların eğitimleri aksamamalı, aksaklıklar acilen giderilmeli, EBA’ya ulaşım konusunda eşitlik sağlanmalı.
Pisliğin lüzumu yok
Gezmek, görmek, ruhumuzu arındırmak için doğaya koşuyor, sonra gittiğimiz yerleri çöplüğe çevirip yeniden “kirletecek” bakir alanlar aramaya başlıyoruz. İflah olmuyoruz!
İklim krizi bağıra çağıra kapımıza dayandı. Mevsimler şaştı, alışılmadık doğa olayları kırmızı alarmın göstergesi...
Ama biz hâlâ doğaya kafa tutmaya, onu kirletmeye, tüketmeye devam ediyoruz.
İntikamının ne kadar ağır olduğunu bile bile, göz göre göre...
Geçen gün okudum; masmavi suları için her yıl milyonların aktığı Bodrum’da deniz dibi temizliği yapılmış.
“Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla düzenlenen temizlik etkinliği kapsamında bir dalış ekibi, Bitez sahillerinde dip taraması yapmış.
Sonuç... Sadece 2 saat içinde tam 257 kilogram atık toplanmış. Plastik, demir, cam... Ne ararsanız...
Bu pisliğe sebep olanların, elindeki pet şişeyi, alışveriş poşetini denize fırlatanların içi nasıl rahat ediyor, anlamak güç...
Düpedüz seyretmeye doyulamayacak bir güzelliği yok ediyorlar.
Hadi estetik kaygıları yok diyelim, çocuklarının geleceğini mahvediyorlar.
Dünya alarm veriyor, doğa artık intikam istiyor.
Pisliğin hiç lüzumu yok.
Azıcık duyarlılıktan kimseye zarar gelmez!
Kendini keşfetmeye hazır mısın?
Ünlülerin menajeri ve yakın dostu olarak tanıdığım Özgür Aras, bir yandan da yazmaya devam ediyor. Onun yeni kitabı “Henüz Tanışmadık”la da Miami seyahatim sırasında tanıştım. Uçuşta iyi bir yol arkadaşı oldu bana...
Bir kadının kendini yeniden keşfetme macerasını konu alan, bazen yeniden başlamak için her şeyden vazgeçmek gerektiğini gösteren, eline alır almaz akıp giden bir roman...
Ben henüz finaline gelmedim ama tanıtım metninde şöyle deniyor: “Sürprizli finaliyle kendini hayatın akışına bırakmayı bilenler ve asla vazgeçmeyenler için dünyada hâlâ mucizelerin var olduğunu kanıtlıyor...”
Bunu okuyunca sürprizi öğrenmek için daha da sabırsızlandım.
Pandemi yüzünden evinde her zamankinden çok vakit geçiren, kitapları da birbiri ardına bitirenlere öneririm...
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