◊ Pandemi dönemini Bodrum’da geçirdiniz. Nasıl bir süreçti sizin için? Orada İstanbul’dakinden daha mı özgür hissettiniz kendinizi?

- Evet, pandemi dönemini Milas-Ören’de geçirdim, hâlâ da buradayım. Herkes ne kadar sıkıntılı geçirdiyse benim için de o kadar sıkıntılıydı aslında. Çok ciddiye aldım çünkü bu dönemi. Sanki burada daha rahatmışız gibi bir izlenim olabilir ama hayır, kurallara tamamen uydum.

◊ En çok kimi, neyi özlediniz bu süreçte?

- Annemi ve oğlumu... Çünkü onlar İstanbul’da kaldı.

◊ Siz niye Bodrum’dasınız?

- Ablam buraya yerleştiği için... Bir de burada daha güvende hissettim.

◊ Anneniz de yanınızda olsaydı.

- Getiremezdik, çünkü doktor kontrolünde. Birçok operasyon geçirdi ve doktorları İstanbul’da. Çok yakınında hastane olmayan yerlere götüremiyoruz artık.