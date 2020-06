◊ Eşiniz ve ikiz çocuklarınızla beraber aşağı yukarı 2 aydır evdesiniz. Kısıtlamalara harfiyen uyabildiniz mi gerçekten?

- Evet, tabii ki. Birçoğumuz gibi biz de 2.5 aydır ev ortamında karantinadayız. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için kurallara uyuyoruz. Bu pandemi dönemini ailece birbirimize destek olarak atlatmaya çalışıyoruz.

◊ Çocuklar anne-babalarının sürekli yanlarında olmalarından dolayı şaşkındır herhalde...

- Çocuklarımızla normalde de çok vakit geçiriyoruz ama tabii bu dönem son derece farklı. Çünkü artık her an yanlarındayız. Muhtemelen biraz şaşkınlar ki her sabah “İşe gitmiyor musunuz?” diye sormaya devam ediyorlar. (Gülüyor)

◊ Çok uzun süre evde, her an yan yana olmak evliliğinizi nasıl etkiledi?

- Biz eşimle normal şartlarda da birlikte vakit geçirmeyi severiz zaten. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Aynı evin içinde ama birbirimize özel ve serbest alanlar da tanıyarak geçiriyoruz bu dönemi.

EVDE PROBLEME DEĞİL ÇÖZÜME ODAKLIYIZ

◊ Ama uzmanlar sürekli bir arada kalmanın çiftler arasında gerilime sebep olabildiğini söylüyor. Siz bu tür sorunlar yaşamıyor musunuz hiç?