◊ “40 Yılın 40 Şarkısı” serinizin ikinci albümü geldi. Çalışmadan biraz bahsedelim mi? Double albüm sanırım.
- Evet. Birinci bölüm rock müzik, ikinci bölüm ise sadece türkülerden oluşuyor. Çok yeni, daha 15 gün oldu çıkalı.
◊ Artık yeni albüm denince dinleyicinin aklına ilk düşen “yeni klip” oluyor. Var mı yeni klip müjdesi de?
- Bir reklam teaser’ı oynuyor, gördünüz mü?
◊ Maalesef...
- Onu seyretmenizi tavsiye ederim. Kendim yaptım zaten. Van konserimizi koymuşlar internete. O videodan parçaları arka arkaya getirip reklam teaser’ı yaptım. O şekilde duyurduk albümü.
◊ Onu bugün izleyeceğim mutlaka. Teaser harici bir klip olmayacak mı?
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bana kalırsa bu sınavdan alnının akıyla çıktı.
Son dönemde yeniden yeşile kavuşan, bu dönüşümüyle yüz güldüren ilçede, pandemi kısıtlamalarına rağmen ramazan boyunca her gün 2 bin kişiye iki öğün yemek servisi yapıldığını biliyordum.
Onun yanında yaşlılara yemek ve erzak desteği aksatılmadı. 100 bin kişiye gıda desteği verildi.
Sosyal dayanışma çalışmaları sürerken hijyen konusuna da azami dikkat edildi; tüm caddeler, sokaklar, periyodik olarak dezenfekte edildi.
Belediye personeli ve ilçe halkının maske ihtiyacını karşılamak adına Semt Konakları’nda maske üretimi yapıldı. İstiklal Caddesi ve Taksim’de ziyaretçilere her gün ücretsiz 10 bin maske ve dezenfektan dağıtıldı, giriş çıkışlarda vatandaşın ateşi ölçüldü.Hayat aktı ama korona akışına geçit verilmedi.
◊ Öncelikle karantina günlerinden bahsedelim. Sizin için nasıl bir süreçti?
- Pandemi süreci hayatımıza Çin’deki vakalarla girdi ama ülkemize ilk girişi ve bizim tedbirleri almaya başlayışımız 11 Mart’a denk geliyor. İlk vakayla birlikte daha önce hiç tecrübe etmediğimiz, şaşırtıcı bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Yani küresel ölçekte bir salgınla...
◊ Birçok ülkeden hafif atlattık ilk dalgayı...
- Bunda daha ilk vaka görülür görülmez okulların kapatılması, bazı yaş gruplarına kısıtlamalar getirilmesi gibi tedbirlerin alınmasının rolü büyük tabii. Çok hızlı adapte olduk. Birkaç gün içinde “Evde kal” çağrısını paylaştık, bu mesajı yaymak için bütün iletişim kanallarını devreye soktuk. Dijital ortamı çok iyi kullandık.
◊ Siyasiler için pandemi bile olsa mola söz konusu olamıyor... Hatta aksine sorumluluklar daha da arttı denebilir mi?
Sosyal medyada denk geldiğim röportaja bir göz attım, söyledikleri karşısında hayrete düştüm.
Ne demiş, ne kadar uçmuş olabilir derseniz; şöyle buyurmuş Gökçe:
“Amerika’ya 9 kere vize için başvurduğumda ret yemiştim. Şimdi havalimanında beni CIA, FBI polisi uçağın kapısından alıp pasaporttan geçiriyor!”
Sadece CIA ya da sadece FBI da değil. Kendisi için her iki teşkilat birden seferber... İstihbaratı bırakmışlar, Nusret’in güvenliğini, transferini sağlamak için yarışıyorlar.
Şaka yaptı desem değil, belli ki bunu ciddi ciddi söylemiş.
◊ Pandemi dönemini Bodrum’da geçirdiniz. Nasıl bir süreçti sizin için? Orada İstanbul’dakinden daha mı özgür hissettiniz kendinizi?
- Evet, pandemi dönemini Milas-Ören’de geçirdim, hâlâ da buradayım. Herkes ne kadar sıkıntılı geçirdiyse benim için de o kadar sıkıntılıydı aslında. Çok ciddiye aldım çünkü bu dönemi. Sanki burada daha rahatmışız gibi bir izlenim olabilir ama hayır, kurallara tamamen uydum.
◊ En çok kimi, neyi özlediniz bu süreçte?
- Annemi ve oğlumu... Çünkü onlar İstanbul’da kaldı.
◊ Siz niye Bodrum’dasınız?
- Ablam buraya yerleştiği için... Bir de burada daha güvende hissettim.
◊ Anneniz de yanınızda olsaydı.
- Getiremezdik, çünkü doktor kontrolünde. Birçok operasyon geçirdi ve doktorları İstanbul’da. Çok yakınında hastane olmayan yerlere götüremiyoruz artık.
İzlerken hüzünlendim, gurur duydum, göğsüm kabardı.
İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet, topları kendi çizmiş, bununla yetinmemiş gemileri karadan yürütmüştü. Bugün de Fatih’in torunlarından Selçuk Bayraktar aynı ruhla “Akıncı” projesini hayata geçirdi.
Peki bitti mi?
“Hayır” diyor Bayraktar. Sırada uçan araba ve insansız savaş uçağı olduğunu söylüyor ki dualarımız onunla. El Muzaffer daima.
Selçuk Bayraktar’ın dediği gibi; “Akıncı inşallah milyonlarca saat görev yapacak, ülkemizi koruyacak, isminin hakkını verecek.” Allah’ın izniyle.
◊ Eşiniz ve ikiz çocuklarınızla beraber aşağı yukarı 2 aydır evdesiniz. Kısıtlamalara harfiyen uyabildiniz mi gerçekten?
- Evet, tabii ki. Birçoğumuz gibi biz de 2.5 aydır ev ortamında karantinadayız. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için kurallara uyuyoruz. Bu pandemi dönemini ailece birbirimize destek olarak atlatmaya çalışıyoruz.
◊ Çocuklar anne-babalarının sürekli yanlarında olmalarından dolayı şaşkındır herhalde...
- Çocuklarımızla normalde de çok vakit geçiriyoruz ama tabii bu dönem son derece farklı. Çünkü artık her an yanlarındayız. Muhtemelen biraz şaşkınlar ki her sabah “İşe gitmiyor musunuz?” diye sormaya devam ediyorlar. (Gülüyor)
◊ Çok uzun süre evde, her an yan yana olmak evliliğinizi nasıl etkiledi?
- Biz eşimle normal şartlarda da birlikte vakit geçirmeyi severiz zaten. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Aynı evin içinde ama birbirimize özel ve serbest alanlar da tanıyarak geçiriyoruz bu dönemi.
EVDE PROBLEME DEĞİL ÇÖZÜME ODAKLIYIZ
◊ Ama uzmanlar sürekli bir arada kalmanın çiftler arasında gerilime sebep olabildiğini söylüyor. Siz bu tür sorunlar yaşamıyor musunuz hiç?
Açıkçası bazı şeyleri anlamamakta direnenin kendisi olduğunu düşünüyorum.
Sosyal medyada işler rayından çıktı.
İnsanlar sahte hesaplar açarak sürekli birilerini yerden yere vuruyor, tehditler ve küfürler havada uçuşuyor.
Oysa bu mecra kimseye hakaret etme, aşağılama, saldırma ya da taciz hakkı vermez.
Bu tarz hadsizliklerin elbet bir yaptırımı olmalı, siber zorbalık cezasız kalmamalı.
Bu mesele sadece Türkiye’nin değil dünyanın sorunu haline gelmiş durumda.