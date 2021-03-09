Ölü fare gösterip ellerimi bağladılar

Azez Yunus Emre Enstitüsü kursiyerlerinden oluşan ve ocak ayında düzenlenen sertifika töreninde de sahneye çıkan Zeytin Ağacı tiyatro grubu ile yine enstitü bünyesinde oluşturulan müzik grubu, 2 Mart’ta Mardin’de, 3 Mart’ta ise Kahramanmaraş’ta izleyiciyle buluştu.
Kahramanmaraş’taki organizasyonu ben de izledim.
Tiyatro gösterisi ve konser öncesi Türk halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun ile beraber Kahramanmaraş Geçici Sığınma Merkezi’ne uğrama şansı bulduk.
Merkezde, aynı anda hem yürek burkan hem de mutluluktan ağlatan bir kavuşma hikayesi yaşandı.
Savaş bölgesinde kıl payı hayata tutunan Adnan’ın, 2013 yılından bu yana görmediği ailesi ile bir araya gelip kavuşmasına tanıklık ettik.
Böylesi hüzünlü, olağanüstü mutluluk tablosuna kimin içi titremez ki? Savaşın acısı o mutlu dakikalarda bile olağanca şiddetiyle yüzümüze vurdu.
Dilerim pandemi sonrası sık sık dile getirdiğimiz “yeni dünya düzeni”, barışı da kapsıyor olsun. Tüm dünyada barış rüzgarları essin. Hiçbir çocuk ailesinden ayrı düşmesin, kimse topraklarını terk etmek zorunda kalmasın...
Teknoloji peşine TIR’la düştüler
◊ Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü dünyaya tanıtmak hedefiyle önemli projeleri hayata geçiriyor. Öğrendiğim kadarıyla bu hedef doğrultusunda birincil önceliğiniz, Türkçeyi daha yaygın bir dil haline getirmek...
- Öncelikle şunun altını çizmek isterim, kültür dediğimiz şey medeniyetten farklı. Kültür, bizim örf dediğimiz şeydir.
◊ Yani...
- Yani nasıl oturup kalktığınız, mutfak kültürünüz, yemek tarzınız, konuşmanız, sevgi ve hüznü ifade ediş şekliniz, hepsi kültürü oluşturur. Kültür dediğimiz şeyi biz “bir işi yapış şekli” olarak tanımlıyoruz. Anadolu’yu çevreleyen coğrafyada da Türk kültürünün önemli bir etkisi var.
◊ Anadolu tek bir kültür değil, tam anlamıyla bir kültür mozaiği ama...
- Tabii ki... Bu çok kültürlülük asırlar öncesine dayanıyor. Onun için 2021’in hem Yunus Emre, hem Hacı Bektaş-ı Veli hem de Ahi Evran yılı ilan edilmesi çok kıymetli. Onlar bu toprakların mayası...
SINIRIN ÖTESİNDE İNSANLAR TÜRKÇE ÖĞRENMEK İSTİYOR
Çünkü ailemden ötürü yaz denince aklıma ilk orası gelir.
Benim için gurbetin bittiği yerdir.
Alanya’nın fetih yıldönümü kutlamalarına davet edildiğimde çok sevindim.
Paldır küldür valizimi hazır edip Alanya için yola çıktım.
Alanya’nın tarihi inanılmaz etkileyici... Kimlerin kurduğu bile tam olarak bilinmiyor.
Ama tarihinin “Karanlık Çağlar” olarak tabir edilen M.Ö. 20.000’li yıllara dayandığı tahmin ediliyor.
Böyle bir geçmişin izlerini gezmekle, görmekle bitiremiyor, gezerken adeta bir masal diyarına yolculuk ediyorsunuz.
Pandemi dinlemedin, daha fazla beklemek istemedin ve ilk single’ını çıkardın. Öncelikle hayırlı olsun diyeyim Burak...
- Çok teşekkür ederim. Hem ilk single’m hem de ilk röportajım hayırlı olsun diyeyim ben de o zaman.
◊ Şarkından ve müzikal yolculuğundan bahsedeceğiz tabii ama bana çıkış noktan ilginç geldi asıl... Genetik okuyorken müzik ne alaka?
- Biraz ailemin yönlendirmesiyle moleküler biyoloji ve genetik bölümüne girdim...
◊ Yani istediğin o değildi...
- Yani... Orada okurken de istediklerimden vazgeçmedim zaten. Önce birkaç dizide rol aldım, sonrasında oyunculuk eğitimi almak üzere Los Angeles’a gittim. Bu arada müzik ve dans derslerine de katıldım. Bu yolculuk beni biraz daha müziğe doğru yöneltti ve Türkiye’ye dönüşte ona ağırlık verdim. Sinema-televizyon yüksek lisansı yaparken de şan ve dans dersleri almayı sürdürdüm.
◊ Dört gözle senin bilim insanı olmanı bekleyen ailen ve arkadaşların, şarkıcı olma kararını nasıl karşıladı?
- Zaten hayallerim hep bu yöndeydi ama ailem daha garanti bir mesleğim olmasını istediği için genetik bölümünü tercih ettim. Yine de orada okurken hayallerimden vazgeçmeden yoluma devam ettim. Onlar da yeteneğimi fark etti ve sonunda bana destek verdiler.
Kültür mirasları, yerin onlarca metre altında karşımıza çıkıyor.
Bu hayalin gerçek olmasını, İletişim Başkanlığı’nın tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği proje sağladı.
Proje kapsamında son olarak Türk minyatür sanatının en önemli eserlerinden Nakkaş Osman’ın “Surnâme-i Hümayun Dijital Sergisi” yolcularla buluştu.
Hologram ve özel projeksiyon teknolojisiyle hazırlanan sergi, Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda görülebilir.
Marmaray yolcusuysanız, bu fırsatı kaçırmayın derim ben.
Dubai’de büyük rekabet
İki Türk markası, Dubai’de kıyasıya bir rekabet yaşıyor.
◊ 2020 senin açından nasıldı?
- İş yönünden herkes gibi biraz eksik... Ama sosyal medya yönünden bereketli...
◊ “Sosyal medya bereketi” mi? İlk kez duyuyorum...
- Sosyal medya bereketinden kastım şu; evde daha fazla içerik ürettim, daha fazla insana bunları sunabildim. Tek sorun şu; bazıları diyor ki “Koca adam oldun, niye böyle videolar çekiyorsun?”... Yaşlı gösteriyorum galiba...
◊ Kaç yaşındasın ki sen?
- 25...
Bu durum geçmişte başlı başına bir keyifken, salgın sonrası panik atağa dönüştü. Her uçuşta aynı korku, takip eden birkaç gün içinde akıldan çıkmayan “Acaba bana virüs bulaştı mı?” sorusu...
Hem kendimi hem de sevdiklerimi korumak adına tüm önlemlere uymaya çalışsam da yaşadığım korkunun üstesinden gelemiyordum.
Ta ki yolculara PCR testi zorunluluğu getirilene kadar...
Sadece Türkiye değil, birçok ülke uçuştan en geç 72 saat önce PCR test yaptırılmasını zorunlu tutuyor artık. Türkiye de yurtdışından gelecek yolcular için 1 Mart’a kadar test zorunluluğu getirdi.
Planladığım Amerika seyahati de tesadüfen o kararın sonrasına denk geldi. Neredeyse bir yıldır ne havalimanında ne de uçakta kendimi bu kadar rahat hissetmiştim.
Uçakta bulunan herkesin test yaptırdığını ve sonuçlarının negatif olduğunu bilmek ne büyük huzur, ne büyük konformuş meğer.
Saatlerce uçmama rağmen tedirginlik duymadan gidip döndüm. Diğer yolcularda da aynı rahatlığı gözlemledim.
Test zorunluluğu, herkes için güvenli uçuş demek.
Öncelikle şunu sormak istiyorum; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın görevleri, sorumlulukları tam olarak nelerdir?
- İletişim Başkanlığı, misyonu ve fonksiyonu itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ihdas edilen en kritik kurumlardan biri. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu yeni ve dinamik kurumun ilk başkanı olma bahtiyarlığını yaşadım. Tabii bu aynı zamanda milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı büyük bir sorumluluk... Cumhurbaşkanımızın belirlediği politika ve stratejilere uygun şekilde, ulusal ve küresel çapta iletişim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca milletimiz ile devletimiz arasındaki iletişim akışını yönetiyoruz. Etkin ve nitelikli bir medya alanının inşasına katkı vermeye, basın mensuplarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Stratejik iletişim, kriz yönetimi ve kamu diplomasisine ilişkin politikaların belirlenmesi, koordine edilmesi ve uygulanması da Başkanlığımızın sorumluluğunda. Diğer taraftan içeriden ve dışarıdan ülkemiz aleyhine algı operasyonlarına karşı tüm mecralarda etkin bir mücadele yürütüyoruz.
KRİTİK BİR ZAMANDAYIZGenel olarak bir gününüz nasıl geçiyor? Mesai süresince en çok hangi konular zamanınızı alıyor?
- Doğrusu, benim günümün nasıl geçtiği Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisinin ve ülkemizin gündemine paralel olarak şekilleniyor. Çünkü ülkemiz, bölgemiz ve bütün dünya açısından önemli olayların, sıcak gelişmelerin yaşandığı kritik bir zamandayız.
Böyle bir dönemde iletişim tali değil asli bir alan olarak öne çıkıyor. Bütün bu çalışma süreci, bizim için zaman mefhumunu ortadan kaldırıyor.
CUMHURBAŞKANIMIZIN ENERJİSİNE YETİŞMEK ZOR
Sizi bu görevde en çok zorlayan konular neler?
Pandemi dönemi içinde daha önce de Miami’ye uçmuştum ama bu kez prosedürler farklıydı. İpler iyice sıkı tutulmaya başlanmış. Tüm çaba üçüncü dalgaya geçit vermemek için elbette...
Değişiklik ne derseniz, artık ister geliş ister gidiş olsun, Amerika-Türkiye seyahatlerinden en fazla 72 saat önce PCR testi yaptırmak zorunlu. Negatif olduğunu belgeleyemezsen uçman mümkün değil. Bunu öğrenince soluğu arkadaşım Seycan Tanfer’in sahibi olduğu Tanfer Hastanesi’nde aldım.
Salgının ilk döneminde yaşanan test ücreti kaosunun sona erdiğini zaten biliyordum.
Nitekim bu konuda bir sürpriz yaşamadım.
Açıklandığı üzere test ücreti olarak 250 lira talep edildi.
Bu arada, yola çıkmaya hazırlananlar için de hemen bir not düşeyim, sonuçlar en geç ertesi gün elinizde oluyor, planlarınızı ona göre yapın.
Geleyim sadede; nurtopu gibi bir negatif belgem oldu, yolculuğun önündeki tek engel de kalktı. Biletler alınsın, valiz yapılsın...
Bu ne kalabalık
◊ Markasını İngiltere’de kurmuş bir modacısınız ama bildiğim kadarıyla bu maceranın öncesi de var. Sektörde kaç yıl geride kaldı?
- Aslında eşimin 2004 yılında İngiltere’den aldığı iş teklifi Zeynep Kartal markasının doğmasına ve köklenmesine olanak sağladı. Türkiye’den başlayıp İngiltere’ye uzanan moda yolculuğumda bu yıl 30 seneyi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçmişe baktığımda, kurduğum hayallerin gerçeğe dönüşmesinde işime olan tutkumla beraber ailemin ve sevdiklerimin manevi desteğinin payı çok büyük...
◊ Uzun yıllardır yurtdışındasınız. Gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş ya hani... Zaman içinde Türkiye’den koptunuz mu? Gönül bağları zayıfladı mı?
- Hayır, bu süreç boyunca hiçbir zaman anavatanımdan kopmadım. İngiltere’de yaşadım ama ülkeme duyduğum özlem ve hayata geçirdiğim her proje, “Bir sonrakinde daha iyisini nasıl yapabilirim” düşüncesini güçlendirdi. Bu düşüncenin de daha azimli bir şekilde çalışmamın önünü açtığına inanıyorum.
KOCA BİR OKYANUSTA TEK BAŞIMAYDIM
◊ Şu an orada kabul görmüş, sevilen bir modacısınız ama merak ediyorum, başlarda İngiliz moda sektörünün bir Türk tasarımcıya yaklaşımı nasıldı?
- Yurtdışında yaşamaya başlamanın ve burada bir markayı hayata geçirmenin zorluklarını tabii ki yaşadım. Yeni bir ülkede iş kurmak, koca bir okyanus içinde tek başına kalmaktı benim için...
Emine Erdoğan’ın gençlik yıllarından beri israf konusunda çok hassas olduğunu da biliyorum.
Ancak gördüğüm kadarıyla ne kadar konuşulursa konuşulsun, yazılırsa yazılsın, “sıfır atık” konusunda yeterli mesafe alınamıyor.
Sebebi de biziz.
Vatandaş olarak üzerimize düşeni gereğince yapmıyoruz.
Eğer evlerde böyle bir hareket başlamazsa, hassasiyetin genele yayılmasını ve sonuç alınmasını beklemek hayal olur.
Nasıl mı?
Bir Almanya örneğiyle açıklayayım. Almanya’da elinizdeki çöpü mutfaktaki yanlış çöp torbasına atarsanız kıyamet kopar. Çünkü atıklar türlerine göre ayrılır ve onlara göre belirlenen renkteki torbalara konur.
◊ Çok yönlülüğünüz herkesçe malum. Öğrendiğim kadarıyla yaptığınız işlere yeni başlıklar eklenmek üzereymiş. Bu kadar bölünmek normal mi?
- Bu bana pek garip gelmiyor da çevremde garip bir his uyandırıyor... Bir oyuncu, bir yönetmen ya da bir fotoğrafçı sonuçta kendi sanat kariyeriyle ilgilidir. Yani aynı zamanda bu işlerin sergileneceği yerlerin sahibi değildir. Ben hem oyuncuyum, hem tiyatrom var hem de tiyatro işlerinin yapıldığı kabareyi idare etmek zorundayım.
◊ Televizyonu atlamayalım.
- Evet, “bir şov programı varsa o programın moderatörü de benim” gibi bir komikliği yaşıyorum. Bir yandan medyayla mütevazı bir ilişkim var. Bu sezon TV100 kanalında bir programım var. Ayrıca bu işi hibrit olarak sürdürmek için adım attım, dijital platforma da iş yapmaya başlıyorum.
Fotoğraflar: Emre Yunusoğlu
“Kutlayalım yeni zamanını” dedi.
Bu paylaşım sonrası kimi veryansın etti, “ayıp” diye hop oturup hop kalktı, kimi de “sünnet davulla zurnayla kutlanıyorsa bu niye ayıp olsun” diyerek Düvenci’ye destek verdi.
Ben ayıplamıyorum da alkışlamıyorum da...
Öncelikle ne mutlu bu güzel aileye diyorum...
İki pırlanta gibi çocukla hayatlarını paylaşıyor, onların büyümelerine tanıklık ediyorlar.
Ve çok mutlular...
Sağlıkları da mutlulukları da daim olsun.
◊ 2020 zor geçti ama astrologlar 2021 için de iyi konuşmuyor. “2020 fragmandı, asıl film şimdi başlıyor” benzeri açıklamalar var. Şimdi oturup felaketin ikinci perdesini mi bekleyeceğiz yani?
- Aslına bakarsanız 2021 kumar yılı olacak.
◊ Nasıl yani?
- Yani doğru adımlar atıp akıllıca risk alan, yeniliğe açık olup kendini adapte edenler bu yıl kazanacak. Kapalı, değişime açık olmayanlarsa bu yılın kaybedenleri olacaktır.
◊ Gerçekten bu yıl öngörüldüğü kadar zor mu geçecek?
- Evet, zorlu bir süreç bizi bekliyor.◊ İyi ama hangi açılardan?
- Bu yıl kıtlık, kuraklık, isyanlar ve özgürlük savaşlarına tanıklık edeceğiz mesela... Özellikle Londra, Paris ve Washington’da büyük gösteriler olacak. Ayrıca Kanada ve Almanya’daki hareketlenmeler de bizi şaşırtacak diyebilirim. Amerika’da İkiz Kuleler benzeri bir olay yaşanabilir. Ayrıca yıl içinde dünyayı etkileyecek bir nükleer tehdit görüyorum.
Hatta 3. Dünya Savaşı’nın ayak seslerini duyacağız. Batı ve doğu arasındaki denge bozukluğu, ülkelerdeki adaletsizlikler, terör olayları ve ayaklanmaları tetikleyecek.
Birkaç gün önce de o karelerin devamı geldi. Bedenine tepeden tırnağa “boş konuşma” anlamına gelen “bla bla bla” yazdırarak çıplak pozlar vermiş.
Ve bu kez altında İngilizce olarak şöyle yazıyordu: “Özgürlüğün doğuşu...”
İtiraf edeyim, bu çıplak fotoğrafın verdiği mesajı ben anlamadım.
“Çıplaklık özgürlük” mü diyor, “Boş konuşmalara kulak tıkadığında özgürsün” mü, yoksa “Siz konuşun, ben istediğimi yapar, istediğimi yaşarım” mesajı mı veriyor?
Bilemedim. Çözemedim. Bu pozlar bana pandemi döneminde unutulmamak için yapılmış PR çalışması gibi geldi.
Kim bilir belki de gelecek paylaşımlarla sır çözülür, mesaj açığa çıkar diye beklemedeyim ama yine de zannetmiyorum.
2021 nostaljisi
Nostalji severim. Hele nostaljik şarkıları daha da çok... O yüzden “best of” çalışmaları oldum olası yakından takip ederim.
◊ Serencim, geçmiş olsun. Geçirdiğin bir operasyon nedeniyle sürekli kilo kaybı yaşadığını açıkladın. Şimdi nasılsın, biraz toparlayabildin mi kendini?
- Teşekkür ederim. Aslında ilk kez 6 yıl önce mide ameliyatı geçirdim. O dönem gayet rahat ve sağlıklı şekilde kilo vermiştim.
◊ Evet, çok da formda görünüyordun. İkinci kez operasyon geçirme fikri nereden çıktı o halde?
- Çocuk yapmak istedim. Bunun için bir seneye yakın süre hormon aldım. Hormon tedavisi yüzünden de verdiğim kiloların 15 kilo kadarı geri geldi. Ama maalesef ani stres sonucu düşük yaptım. O süreçte evden dışarı çıkmadım. Sabahtan akşama kadar çikolata yiyor, kola içiyordum. İkinci operasyon fikri de düşükten sonra gelişti. Bir an önce kilo vermek, işime konsantre olmak için bu kararı aldım.
8 YAŞIMDAN BERİ SUDAN İĞRENİYORUM
◊ Seni stres, kola ve çikolata yoldan çıkardı yani...
- Alkol ve sigara zaten kullanmıyorum. Ama benim de bir kötü huyum var, su içememek... 8 yaşındayken musluktan gelen paslı suyu gördüm, o gün bugündür su içmiyorum, iğreniyorum. Tabii su içmemek de kolay kilo alma sebebi...
◊
Ne büyük yanılgı...
Geçenlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun attığı bir tweet’le açıldı gözlerim.
“2020’de uyuşturucu ile mücadele çatır çutur devam etti” diye söze girmiş Sayın Soylu...
Okuduğum an bu önemli mücadelede Türkiye’nin ne kadar yol kat ettiğini fark ettim.
Daha birkaç yıl öncesine kadar kriz geçiren çocuklar, hayatlarını kaybeden gencecik bedenler haber bültenlerinden eksik olmuyordu.
Ve şimdi... Elbet kökü tamamen kurumuş değil ama mücadele son sürat devam ediyor, gözünü para bürümüş bu vicdansız uyuşturucu satıcılarına aman verilmiyor.
Sayın Bakan, mücadelenin çarpıcı raporuna da yer vermiş tweet’inin devamında:
1
◊ Yeni “Best of” albümünüz hayırlı olsun. Öncelikle tanıtım için yaptığınız 72 saatlik kayıt maratonunda beni de unutmadığınız için teşekkür ederim.
- Rica ederim, ne demek...
◊ Orgun başına geçmiş, tavernada yaptığınız gibi binlerce sanatçıyı ve medya mensubunu tek tek adlarıyla dansa davet etmişsiniz. Gerçekten sabır işi... Kimin fikriydi bu?
- Polat Yağcı’nın... Sevgili prodüktörüm. 100 yıl düşünsem böyle bir şey benim aklıma gelmezdi zaten.
◊ Projesinden size bahsettiğinde “Hadi canım, nasıl çıkılır o işin içinden?” demediniz mi?
- Demez olur muyum? Aradı beni, “Arif abi, sana çok önemli bir şeyden bahsedeceğim, telefonda anlatamam ama bir zahmete şirkete gel” dedi. Allah’tan ben de o zaman İstanbul’dayım, buradan gelip gitmek zor oluyor çünkü. “Peki” dedim, gittim.
Olan olmayana, varlıklı darlıktakine el uzattı.
Bu sayede pandemiyi mümkün olduğunca az hasarla atlatma yolunda önemli mesafe kat ettik.
Belediyeler “küçük esnafa destek” çağrısı yapıyor, bu çağrılar büyük ölçüde yanıt buluyor.
Büyük işletmelerin imdadına ise genellikle mal sahipleri yetişiyor.
Kısıtlamalar çerçevesinde günlük ciroları ciddi ölçüde azalan mağazalara kimi AVM’lerden yılbaşı hediyesi tadında müjde geldi.
Zaten temmuz ayından beri kiracılarına yüzde 50 indirim sağlayan Capitol de “Gün birlik olma günü” diyenlerden...
2021 Nisan sonuna kadar yüzde 50 indirimli kira uygulamasına devam edecek olan AVM, aralık ayında başlayan hafta sonları sokağa çıkma yasağı nedeniyle ek destek kararı aldı.
Ölü fare gösterip ellerimi bağladılar
Ben türküleriyle tanıdım onu ama her ne hikmetse bir süredir polemikleri, sosyal medya linç haberleriyle takip ediyorum. Söylediğine göre derdi taraf olmak değil, itirazı haksızlığa... Şükriye Tutkun ile yolumuz yüzlerce kilometre uzakta, Kahramanmaraş’taki bir organizasyonda kesişti. Mülteci çocukların arasında geçmişe daldı, 2 yaşında terk edildiği çocuk yurdundaki günlerine döndü. O duygusal anların ardından karşılıklı oturduk, her şeyi açık açık konuştuk. Eski bir belediye başkanını zan altında bırakacak iddialarda da bulundu, yürek burkan anılar da paylaştı.
◊ Sizi zaten yıllardır dinlerdim ama son dönemde türkülerden ziyade sosyal medya linçleriyle, polemiklerle, davalarla gündemdesiniz. Neler oluyor?
- Önce geçen yılki olay, değil mi? Fahrettin Altun’la ilgili olan...
◊ Aynen öyle... Herkes Fahrettin Altun’un çardağı yasal mı değil mi diye konuşurken, sen “Ama bu haksızlık” diye kendini ortaya attın. Neden?
- Ateşe attım hatta... Hem de hiç farkında olmadan. Neden sorusunun cevabı da çok basit; onlara destek olmak amacıyla.
◊ Altun ailesine destek verme gereğini niye duydunuz ki?
- Benim için isimlerin önemi yok. Ortada bir insana yapılan haksızlık vardı. Fahrettin Altun’a laf atanlar, kanser tedavisi gören yoksul bir adam vakfa ait kiralık evinden atılırken sesini çıkarmadı, neden? O da buradaydı. Adam kahrından öldü. Üstelik o ev hâlâ boş duruyor. Buna hiçbir yetkilinin gıkı çıkmıyor, sonra vay efendim Fahrettin Altun orada çardak yapmış. Bunun adı ikiyüzlülük.
◊ Dediniz... Ve eski dostlarınız dahil pek çok kişi ayağa kalktı.
-O zamana kadar beni arayıp sormayan solcu arkadaşlarım arıyor, “Sen ne yaptığının farkında mısın? Sen kendinde misin, ne yapıyorsun?” diyor. Ne yapmışım ben ya! Yıllarca gururla koltuğumun altında taşıdığım gazete, Cumhuriyet gazetesi, inanın benim anneannem bile o gazeteyi okurdu- bugün nasıl yalan haber yapıyor, hiç anlamıyorum. Yalı fotoğrafı basıp “Burada oturuyor” dediler. Zaten en başta ona itiraz ettim, orada değil burada oturuyor, komşumuz.
◊ Siz önceden onları tanıyor muydunuz? Görüşmüşlüğünüz var mıydı?
- Tanıyorum, tanıyorum derken “Hoş Geldin” hediyemi alıp evlerine gitmiştim ilk olarak.
◊ Ev hediyesi... Kaldı mı öyle adetler?
- Tabii. Kuzguncuk öyle bir yerdir. Komşuluğun yok olmadığı çok güzel bir semt. Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun da komşuluk olayına hemen ayak uydurdu. Ayrıca taşınırken kedilerini arkalarında bırakmamışlar, bir hayvansever olarak da çok hoşuma gitti bu durum açıkçası.
◊ Sizin de kedileriniz varmış. Kaç tane?
- 15-16 var. Hiçbiri bana yük değil. Sağlıklarını takip ediyorum, mamalarını veriyorum, enerjim yettiği kadar devam.
MURAT HAZİNEDAR BİZİ DOLANDIRDI
◊ Yine o yalı-çardak çıkışınıza döneyim. Bu çıkış, işlerinize yansıdı mı? İyi ya da kötü anlamda soruyorum.
- Olumlu bir yansıması olmadı, tam tersine işlerim kesildi. Mesela almam gereken bazı ödemeler aksadı, vermeyi reddettiler. Beşiktaş Belediyesi ile mahkemeliğiz şimdi.
◊ Sebep?
- Önce “Vereceğiz parayı” diyorlardı, şimdi “Biz onu ödedik” diyerek reddediyorlar.
◊ İyi de elde bir dekont falan yok mu?
- Sözde aracı firmaya ödemişler. Benimle WhatsApp yazışmaları duruyor ama...
◊ Şimdiki belediye başkanıyla mı yaşadınız bu sorunu?
- Yok, bizi Murat Hazinedar dolandırdı. Önceki belediye başkanı...
◊ Dolandırdı derken... Bu çok ağır bir itham ama...
- Ama konser paramı vermedi benim. Görevden de alındı. Sonrası ha bugün ha yarın... Sonunda gittim yeni belediye başkanına, dedim ki “Bu sizin suçunuz değil, önceki yönetimin suçu.
◊ Bunu yaşayan bir tek siz misiniz?
- Yok yok... Hande Yener’in de 600 bin lirasını vermemişler. Polat Yağcı gitmiş zorla faiziyle birlikte almış.
◊ Yeni başkanla yaptığınız görüşme de mi işe yaramadı?
- Yok. “İsterseniz yeni bir konser yapalım, o parayı da bu şekilde tahsil edeyim” dedim. Bir sene geçti aradan... En sonunda “Ödeyelim” dediler, avukatımı yönlendirdim. Ama konserin üstünden geçmiş üç sene, haliyle faizini hesapladık. Biz faizini hesaplayınca o ödeme de iptal oldu. Belediye başkanı “Vermeyin” demiş. Şimdi de mahkemede “Biz ödedik” diyorlar. Yahu yazışmalar var. Özellikle miktarı da belirttim, “En azından 40 bin liranın bir kısmını verin” falan diye. Bilerek rakam söyledim yani... Elimde belge olsun. O arada Cumhuriyet gazetesini de benimle ilgili “Sümüklerin efendisi” diye bir başlık attığı için mahkemeye verdim.
◊ Sen CHP kökenli olduğunu söylemiyor muydun?
- Öyleyim. Ama ne bileyim işte... O olaydan 3-4 ay önce de Eskişehir’de CHP’lilere konser verdim ben... Çıktık izleyicilerle beraber “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” dedik, yumruklarımız havada falan. Bir AK Partili de çıkıp laf etse ya... Etmediler. Tek kötü yorum yok. O konserin öncesindeyse Zehra Zümrüt Selçuk’la bir paylaşım yapmıştım. Ben 14 yıl devletin yurtlarında kalmışım, benim bakanım sonuçta. Yıllardır her bakanla görüşmüş, “Bir katkım olursa emrinizdeyim” demişimdir.
◊ Evet, yurtlarda büyüdüğünüzü hiç saklamadınız siz.
- Niye saklayayım? En başından beri bunu söylüyorum ki yurtlardaki çocuklara örnek olabileyim. Yurtlarda bulunan çocuklardan biri bile görse, “Aaa Şükriye abla da yurtta yetişmiş. Ben de onun gibi olabilirim” dese, iki çocuk beni örnek alsa, bu bana yeter.
◊ Çok özel olacak belki ama sormak istiyorum. Aileniz sizi neden yurda bıraktı?
- Annem iki kere menenjit geçirmiş. Sara hastasıydı. Akıl hastanesinde de yatmış. Son dönemde bir de demans teşhisi konmuştu.
◊ Yani size bakabilecek durumda değildi.
- Değildi.
◊ Peki sizi görmeye yurda gelir miydi?
- Tabii ki. Onca sorununa rağmen annem kadar melek bir insan görmedim. Nur içinde yatsın. Vefat etmeden benim albüm yaptığımı gördü ama... Televizyonda beni gösterip “Bakın, benim küçük kızım” dermiş.
MÜLTECİ ÇOCUKLAR BANA GEÇMİŞİMİ HATIRLATTI
◊ Sizinle karşılaşmamıza Yunus Emre Enstitüsü vesile oldu. İkimiz de enstitünün düzenlediği organizasyondayız. Ben izleyiciyim, siz sahnede. İlk kez mi bu tür bir işbirliği oldu?
- İlk değil. Daha önce Üsküp’te bir etkinliğine katılmıştım, sonra Ürdün-Amman’da... Bu insanları boşuna sevmemişim. Yunus Emre adına yakışır şekilde çalışıyorlar.
◊ Bugün Suriyeli mülteci çocuklarla bir aradaydık. Neler hissettin?
- Geçmişi hatırladım. Yurttayken bizim de böyle bir bahçemiz, bugünküler gibi ziyaretçilerimiz vardı. Bugün ben ziyaretçiydim, o çocuklar da ben...
◊ Benzerlikler gördünüz mü?
- Görmez olur muyum? Biz de harçlık isterdik, getirilen kurbanların boynuzunu tutmak için yarışırdık, taşır gibi yapardık ki bahşiş versinler.
Buradaki çocukların koşuşturması benim yaşadıklarımdan farksızdı. Hani gelip ziyaretçilere dokunuyorlar, çiçek toplayıp veriyorlar falan ya... Aynı şeyleri zamanında ben yapıyordum.
PANDEMİ YÜZÜNDEN ÇOK OTURDUK, YETER ARTIK
◊ Televizyona dönmek gibi bir niyetiniz var mı?
- Belki hatırlarsınız, 3 yıl önce Rüstem Avcı ile “Arda Boyları” diye bir program yapmıştım.
Yeniden program hazırlığındaydık ki araya pandemi girdi. Yakında “Serenat” adlı yeni programımızın çekimlerine başlayacağız.
◊ Hangi kanal için hazırlıyorsunuz?
- TRT Müzik... Son zamanlarda da çok iyi işler yapıyor TRT. İbrahim Eren’i gerçekten çok takdir ediyorum, genç beyin.
◊ Yani hem sahne hem de televizyon çalışmalarıyla pandemi molasına son veriyorsunuz.
- İnşallah. Pandemi yüzünden çok dinlendik, çok oturduk. Yeter artık...
KÜLTÜR ELÇİSİ OLMAK İSTİYORUM
◊ Yunus Emre ile olan bağınız enstitü işbirliğinden ibaret değil. Bir de özel projeniz varmış.
- Evet. Yunus Emre Yılı kapsamında bir Yunus Emre müzikali, daha doğrusu müzikli gösteri yapmayı düşünüyoruz. Onun hazırlıkları içindeyiz. İçinde dans da olacak, şiir de, Yunus Emre’nin şiirlerinden bestelenmiş eserler de... Bu kültürü, Türk müziğini ve Türkiye’nin sesini duyurmak istiyorum.
◊ Hedefiniz bu projeyle dünyaya açılmak mı?
- Nereye kadar gidebilirsek... 1996 yılında albümüm çıktı, o zamandan beri kültür elçisi olmak istiyorum. Belki Yunus Emre Yılı buna vesile olur...
TAYYİP ERDOĞAN’I BABA GİBİ GÖRÜYORUM
◊ Kaç kardeşsiniz?
- Annemden bir ablam, babamdan da bir abim var. Annemle babamın tek çocuğuyum.
◊ Onlar da mı sizin gibi yurttaydı?
- Yok. Ablam annemin ilk eşinden. Onlar ayrıldığında ablam babasında kalmış, babaannesi bakmış. Abimse babamın yanındaydı, Ordu’da... Sersefil olmuş, babam ona da sahip çıkmamış.
◊ Babanız sizi niye terk etmiş?
- Bir gün annemle kavga ediyorlar. Babam çekip gidiyor, boşanmak için falan da gelmiyor galiba. Yıllar sonra beni bulmak için geldiğinde ise trafik kazası geçiriyor.
◊ Tam Türk filmi...
- Maalesef bu kadar da değil. Sonrasında evde babamın sebep olduğu çok büyük bir yangın çıkıyor. Annemden sonraki eşi ve iki kızları, o yangında can veriyor. Babam daha da iflah olmuyor. 59’unda vefat etti.
◊ Hiç görüşme fırsatı bulmuş muydunuz?
- İki kere. İkisinde de hastanedeydi... Yani toplasan bir saat konuşmuşluğumuz yok. Yani “Tayyip Erdoğan’ı baba gibi görüyorum” sözümü, benim yaşadıklarımı yaşayanlardan, babasız büyüyenlerden başka kimse anlamaz.
◊ Yaşadığınız son sosyal medya lincinin konusunu da böylece siz açmış oldunuz. Neden öyle bir paylaşım yapma gereği duydunuz?
- Ya siz Tayyip Bey’in torunuyla olan o fotoğrafı gördünüz mü? O kadar güzel bir fotoğraf ki, açıkçası özendim. Çünkü ben hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım.
Aslında aynı fotoğrafı, yanlış hatırlamıyorsam babamın ölüm yıldönümüydü, paylaşmıştım ben. O kare bir kez daha karşıma çıkınca yine paylaşayım dedim.
◊ Sosyal medyadaki dalgalanmadan sonra kendisiyle hiç bunları konuştunuz mu?
- Tayyip Bey’le mi?
◊ Evet...
- Yok. Tayyip Bey’le bugüne kadar hiç görüşmedim ki bunu konuşayım. Bir kere el sıkışmışlığım var, o kadar. Ama Emine Hanım ile çok konuştuk. Sağ olsun sever, destekler beni, ben de kendisini çok severim.
◊ Siz kaç yaşındaydınız yurda bırakıldığınızda?
- 2... Çocuklar için yurttakiler artık ailen oluyor. Çok yakın bir arkadaş ediniyorsun mutlaka, her şeyini onunla paylaşıyorsun. ABirbirinizi koruyorsunuz. Ablaların koruduğu küçük kızlar oluyor ayrıca...
◊ Ablalar, küçükleri neden koruyorlardı?
- Her çocuk o kadar da iyi ve uyumlu olmuyor maalesef. Bazıları bana da işkence ederdi. Ölü fare getirip gösterirlerdi, ellerimi bağlarlardı. Belki küçükken aynı şeyleri başkaları da onlara yaptı. Bilemezsin ki... Ama istisna onlar tabii. Sevgi ilişkisi ve dayanışma çok daha fazladır çocuklar arasında...
◊ O dayanışma günleri yurttan ayrılınca unutuluyor mu?
- Yoo... Benim hâlâ görüştüğüm arkadaşlarım var. Beni koruyan Ayten mesela, 8-9 yaşlarından beri beraberiz.
BENİ KEŞFEDEN YURTTAKİ HOCALARIMDI
◊ Şarkı söylemeyi sever miydiniz?
- Severdim. Çok da söylerdim. Bana hep şarkı söyletirlerdi. Zaten oradaki hocalarım keşfetti beni. Kimileri çıkıp kötülüyor ya onları, çok yanlış. Zamanında Uğur Dündar yatılı yurtlarla ilgili bir program hazırladı hani, ondan sonra insanlar bütün yurtlara “taciz yuvası” gözüyle bakmaya başladı. Tabii bu durumda biz de taciz mağduru! Herkes acıyarak bakıyordu. Sonra bir de iğrenç dizi yaptılar; “Kırgın Çiçekler”. Yurt kızları arasında hırsız mı ararsın, katil mi...
◊ Ama algı zaman içinde değişti sanki, siz ne düşünüyorsunuz?
- Emine Erdoğan hanımefendi bunun için çok uğraşıyor. Konuyu önemsiyor, “koruyucu aile” diyor. Yurt diye bir şey kalmadı zaten, Sevgi Evleri oldular artık.
◊ Değişen sadece isim mi?
- Hayır tabii ki. En azından çocuklar normal yatakta yatıyor. Benim zamanımda demir karyola vardı, Hapishane gibiydi. Biz dışarıya da çıkamıyorduk, öyle bakkalmış çakkalmış falan yoktu. Yıllar önce benim de kaldığım Kasımpaşa Çocuk Yuvası’na uğradım bir gün, çocuklar okçuluk kursuna başlamış, inanamadım. Ayrıca her çocuğu iş sahibi yapmaya çalışıyorlar. Eskiden 18 yaş dedin mi sokağa bırakırlardı, şimdi öyle bir şey yok. Devlet, her şekilde destek olmaya çalışıyor.