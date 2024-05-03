Feng shui ile evinizin enerjisini değiştirin

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Peki, Feng Shui ile evinizin enerjisini değiştirmek için neler yapmalısınız? Cevabı merak ediyorsanız, okumaya devam... Çince ‘rüzgâr’ ve ‘su’ anlamına gelen Feng Shui’nin iyileştirici gücünden faydalanabilmek için öncelikle yaşam alanlarınızı doğal enerjilere uyumlu olarak dekore etmeniz gerekiyor. Çünkü bu öğretiye göre her rengin ve eşyanın bir enerjisi var. Enerjiyi evlerinize doğru bir şekilde yansıtabilmek içinse Feng Shui’nin olmazsa olmaz kurallarını uygulamanız şart. Her ne kadar modern hayatın getirdiği apartman yaşantısı tüm ilkeleri uygulamanızı engellese de yine de pozitif enerji atmosferini hissedebileceğiniz küçük değişimler yapmanız mümkün.

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ESKİLERİ ATIN YENİLERE YER AÇIN

Feng Shui tarzı dekorasyona başlamadan önce evlerinizde önce güzel bir temizlik yapmanız gerekiyor. Çünkü enerjinin doğru bir şekilde akabilmesi için evlerinizin temiz, sade ve düzenli olması şart. Bunun için de ihtiyacınız olmayan, kırılmış, eskimiş ve bozuk tüm eşyalara veda etmelisiniz. Çünkü Feng Shui öğretisine göre dağınıklık, enerji akışını engelliyor ve akıl karışıklığına neden oluyor.

DAVETKÂR BİR GİRİŞİNİZ OLSUN

Fen Shui öğretisine göre ev girişleri oldukça önemli. Bu nedenle giriş kapınızın yaşam alanına girme isteği yaratması gerekiyor. Bunun yolu da açık renk tonlarında bir kapı tercih etmekten geçiyor. Giriş holünüz ise düzenli, temiz ve huzur verici olmalı. Ayrıca eve gelen enerjinin geri dönmemesi için kapının karşısında cam ya da ayna bulundurmamalısınız. Giriş alanınızda kullanacağınız huzur verici dekoratif nesneler veya bitkiler de evinizi daha davetkâr yapmanıza yardımcı olacaktır. Banyo, yatak odası veya çalışma odası gibi kişisel alanlarınızın da evinizin girişinden görünmemesine özen gösterin. Gün ışığının sıcaklığı da evdeki enerji akışını etkileyen önemli bir unsurdur. Bu nedenle evinizde doğal ışıktan olabildiğince faydalanmalısınız. Eviniz yeterince gün ışığı almadığını düşünüyorsanız, o zaman doğal ışık veren lambalardan yararlanabilirsiniz.

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EVİNİZİN RUHUNU TEMSİL EDER

En çok vakit geçirdiğimiz ve misafirlerimizi ağırladığımız alan ise salonlardır. Aslında salonlar için evinizin kalbi ve ruhu diyebiliriz. Salonunuzda Feng Shui dekorasyon uygulayabilmeniz için öncelikle koltuklarınızı duvara dayalı bir şekilde konumlandırın. Böylece kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz. Chi enerjisinin salonunuzda rahatça dolaşabilmesi için de altı açık koltukları tercih etmelisiniz. Bitkiler, salonlarımızın vazgeçilmez parçalarından biridir. Yapay çiçekler yerine dengeli bir şekilde canlı çiçeklerle salonunuzu dekore edebilirsiniz. Ancak çiçeklerinizin bakımını iyi yapın. Çünkü kurumuş ve solmuş çiçekler, chi enerjisini de olumsuz etkiler. Ayrıca bu öğretiye göre mobilyaların kenar kısımlarının yuvarlak hatlara sahip olması da önemli. Unutmadan belirteyim, Feng Shui öğretisine göre yemek masanızın karşısına ayna asmak, hayatınıza bolluğu ve bereketi çekmenize yardımcı olur. Salonunuzda chi enerjisinin rahat dolaşabilmesi için ayrıca pencerelerin ve balkon kapılarının önlerinde eşya bulundurmamaya özen gösterin.

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YATAK ODASI DEKORASYONU

Feng Shui öğretisinde yatak odasının yaşam alanı enerjisi üzerinde büyük bir etkisi olduğuna inanılır. Bu nedenle eşyaların yerleşimi, enerji akışını engellemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bunun için de yatağınızı duvara dayamalı ve kapının yanına yerleştirmelisiniz. Odanın içinde mümkün olduğunca az mobilya kullanmaya özen göstermeli ve yüksek mobilyalarınızı odadan çıkarılmalısınız. Yatak odanızda ayna bulundurmamak da bu öğretinin bir kuralı. Tüm bunların yanında odanızda doğal ışığın içeriye girmesini sağlayacak bir pencere olmasına da dikkat etmelisiniz. Feng Shui yatak odaları için renk seçimi de oldukça önemlidir. Bunun için beyaz, bej, yeşil, mavi, pembe ve lavanta gibi renkleri kullanabilirsiniz. Çok fazla elektronik alete de odanızda yer vermekten kaçının. Mümkünse televizyonu bile odanızdan çıkarın.

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BEREKETİN SEMBOLÜ MUTFAKLAR

Bolluğun ve bereketin sembolü olarak değerlendirilen mutfaklar, Feng Shui öğretisi için en önemli alanlardan biridir. Mutfağınızda Feng Shui bir dekorasyon yapacaksanız, her zaman temiz, ferah ve düzenli olmasına dikkat etmelisiniz. Enerji akışını sağlayabilmek için mutfağınızı minimal tarzda dekore etmelisiniz. İhtiyacınızdan fazla olan gıdaları da depolamaktan vazgeçmelisiniz. Ancak masanızda ya da tezgâhınızda bolluk ve bereketi temsil eden nar veya ayva gibi meyvelere yer verebilirsiniz. Mutfağınızda dikkat etmeniz gereken diğer önemli bir unsur da suyu ve ateşi temsil eden iki elementin yan yana gelmemesine özen göstermek olacaktır. Mesela fırınınız buzdolabının yanındaysa ya da ocağınız lavabonuza yakınsa, bu ikili grubu birbirinden uzak yerlerden konumlandırmaya çalışın. Çünkü öğretiye göre, bu elementlerin yakın olması enerji akışını olumsuz etkiliyor.

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