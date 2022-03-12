Ankara’ya alternatif kültür kazandırmak istiyoruz

Sevgili okurlar, “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde bu haftaki konuğum, geçen aylarda açılan Şaika Alternatif Meyhane’nin kurucu ortaklarından genç iş insanı Ahmet Kaplan. Farklı şehirlerde yaşayanlar için Ankara ‘gri bir şehir’ gibi görünse de aslında şehri renklendiren birçok alternatif mevcut. Kaplan ile, işte bu alternatiflerden birisi arasına katılan Şaika’yı, konseptini ve lezzetlerini konuştuk...
1-Ahmet Kaplan kimdir?
1987 yılı Gaziantep doğumluyum. Gaziantepli olmam belki de beni bu meslekte bu seviyeye getirdi. Turizm sektörü de dahil olmak üzere bir çok mekân ve işletmede çalışarak mesleğe başladım ve şu an meslekteki konumum executive şeftir. İşletme hayatım ise somut olarak Meyhane Müjgan’da 2019 yılında başladı.
GRUPLAR VE SOLİSTLER SAHNE ALACAK
2-Şaika projesi nasıl gelişti?
Yeni nesil meyhane olan Meyhane Müjgan’la beraber bir başarı elde ettiğimizi düşündük. Ankara’da yeni nesil meyhane kültürü çoğalınca, aklıma ‘neden alternatif meyhane açmayalım ki?’ sorusu geldi. Peki nedir Alternatif Meyhane; biz meyhane kültürünü sadece acıya ya da sadece efkarlanmaya indirgemek istemiyoruz. Meyhanelerde sahne almayan, alternatif gruplar ve solistlerle çalışmak istiyoruz. Ayda bir neden meyhanede bir sahne(stand-up) gösterimiz olmasın. Cem Yılmaz, Ata Demirer, Doğu Demirkol gösteri yaparken neden sadece gösteri merkezlerinde ya da tiyatro sahnelerinde yapıyor. Talk show izleyicileri içecek içmiyor mu? Şaika şu yüzden var; insanların rahatlıkla stand-up izleyebileceği, farklı tatlar deneyebileceği, caz, bluz, rap gibi farklı müzikler dinleyebileceği bir mekân. Biz farklı konseptlerle bu projeyi başlattık. Bu projemizin oluşan ilk takviminde 25 Şubat açılış partimizle birlikte ilk olarak Kolektif İstanbul, ardından 4 Mart’ta Zakkum, 11 Mart’ta İstanbul Arabesque Project sahne aldı. 18 Mart’ta Mansur Ark, 25 Mart’ta Retrobüs (80- 90’lar konsept partisi) konserleri bizleri bekliyor. Biz hiçbir konserimizde bilet kesmiyoruz. Aynı zamanda, lokal anlamda sahne alan alternatif gruplarımızdan Difference sahneye çıkıyor. Grubumuz her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi Şaika’da sahne alıyor, Türkçe pop müziğin kült olmuş şarkılarını seslendiriyor. Yani müşterilerimiz bir nevi zaman yolculuğu yaşıyor...
ANLATILMAZ ŞAİKA’DA YAŞANIR
3-Şaika’yı diğer eğlence mekânlarından ayıran özellikler nelerdir?
Biz meyhane adı altında, alternatif kültürü Ankara’ya kazandırmak istiyoruz. Alışılmışın dışında misafirlerimize alternatif imkanlar sunuyoruz. Alternatif sahne, alternatif meze, alternatif içecek, alternatif iç dekor... Alternatif meyhane bizce anlatılmaz, Şaika’da yaşanır.
MEZE VE ARA SICAKLAR İÇİN SUNUM KONSEPTİ YARATTIK
4-Yeni ve farklı bir projeyle Ankara’ya merhaba dediniz. Bu projenin amacı ne?
Meyhanelerde, meze sunumu olarak ya tepsi ya dolap şov var. Ama biz, gelen misafirlerimize tatmaları için bir sunum konsepti yarattık. Misafirlerimiz, mezelerimiz ve ara sıcaklarımızın tadına bakarak karar veriyorlar. İnsanların ayakta, performans hall sahnelerde dinlediği müzik tarzlarını neden meyhanelerde dinleyemediklerini düşündüğümüzden bu projeyi geliştirdik. Globalleşen dünyada gün geçtikçe her şey değişiyor. Bizde meyhane kültürünü, bizim geliştirdiğimiz ‘Şaika Alternatif Meyhane’ projesiyle değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın ana birim parası sayılan Dolar ve Euro’ya Bitcoin’in dahil olacağını kim tahmin edebilirdi ki... Her şeyin bir ilki ve başlangıcı vardır. Türkiye’de de bunu biz ‘Şaika Alternatif Meyhane’ ailesi olarak gerçekleştireceğiz. Belki klişe olacak ama inanmak başarmanın yarısıdır. Bizde başaracağımıza inanıyoruz. @saikankara, takipte kalın, dostça kalın...
Difference müzik grubu, her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi Türkçe pop müziğin kült şarkılarını seslendiriyor.
Mekânın lezzetlerini, şef Orhan Kapıcı hazırlıyor.
Ankara’ya alternatif kültür kazandırmak istiyoruz
Sevgili okurlar, “SERKAN KIZILBAYIR İLE YAN KOLTUK” sohbetlerimizde bu haftaki konuğum, geçen aylarda açılan Şaika Alternatif Meyhane’nin kurucu ortaklarından genç iş insanı Ahmet Kaplan. Farklı şehirlerde yaşayanlar için Ankara ‘gri bir şehir’ gibi görünse de aslında şehri renklendiren birçok alternatif mevcut. Kaplan ile, işte bu alternatiflerden birisi arasına katılan Şaika’yı, konseptini ve lezzetlerini konuştuk...
1-Ahmet Kaplan kimdir?
1987 yılı Gaziantep doğumluyum. Gaziantepli olmam belki de beni bu meslekte bu seviyeye getirdi. Turizm sektörü de dahil olmak üzere bir çok mekân ve işletmede çalışarak mesleğe başladım ve şu an meslekteki konumum executive şeftir. İşletme hayatım ise somut olarak Meyhane Müjgan’da 2019 yılında başladı.
GRUPLAR VE SOLİSTLER SAHNE ALACAK
2-Şaika projesi nasıl gelişti?
Yeni nesil meyhane olan Meyhane Müjgan’la beraber bir başarı elde ettiğimizi düşündük. Ankara’da yeni nesil meyhane kültürü çoğalınca, aklıma ‘neden alternatif meyhane açmayalım ki?’ sorusu geldi. Peki nedir Alternatif Meyhane; biz meyhane kültürünü sadece acıya ya da sadece efkarlanmaya indirgemek istemiyoruz. Meyhanelerde sahne almayan, alternatif gruplar ve solistlerle çalışmak istiyoruz. Ayda bir neden meyhanede bir sahne(stand-up) gösterimiz olmasın. Cem Yılmaz, Ata Demirer, Doğu Demirkol gösteri yaparken neden sadece gösteri merkezlerinde ya da tiyatro sahnelerinde yapıyor. Talk show izleyicileri içecek içmiyor mu? Şaika şu yüzden var; insanların rahatlıkla stand-up izleyebileceği, farklı tatlar deneyebileceği, caz, bluz, rap gibi farklı müzikler dinleyebileceği bir mekân. Biz farklı konseptlerle bu projeyi başlattık. Bu projemizin oluşan ilk takviminde 25 Şubat açılış partimizle birlikte ilk olarak Kolektif İstanbul, ardından 4 Mart’ta Zakkum, 11 Mart’ta İstanbul Arabesque Project sahne aldı. 18 Mart’ta Mansur Ark, 25 Mart’ta Retrobüs (80- 90’lar konsept partisi) konserleri bizleri bekliyor. Biz hiçbir konserimizde bilet kesmiyoruz. Aynı zamanda, lokal anlamda sahne alan alternatif gruplarımızdan Difference sahneye çıkıyor. Grubumuz her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi Şaika’da sahne alıyor, Türkçe pop müziğin kült olmuş şarkılarını seslendiriyor. Yani müşterilerimiz bir nevi zaman yolculuğu yaşıyor...
ANLATILMAZ ŞAİKA’DA YAŞANIR
3-Şaika’yı diğer eğlence mekânlarından ayıran özellikler nelerdir?
Biz meyhane adı altında, alternatif kültürü Ankara’ya kazandırmak istiyoruz. Alışılmışın dışında misafirlerimize alternatif imkanlar sunuyoruz. Alternatif sahne, alternatif meze, alternatif içecek, alternatif iç dekor... Alternatif meyhane bizce anlatılmaz, Şaika’da yaşanır.
MEZE VE ARA SICAKLAR İÇİN SUNUM KONSEPTİ YARATTIK
4-Yeni ve farklı bir projeyle Ankara’ya merhaba dediniz. Bu projenin amacı ne?
Meyhanelerde, meze sunumu olarak ya tepsi ya dolap şov var. Ama biz, gelen misafirlerimize tatmaları için bir sunum konsepti yarattık. Misafirlerimiz, mezelerimiz ve ara sıcaklarımızın tadına bakarak karar veriyorlar. İnsanların ayakta, performans hall sahnelerde dinlediği müzik tarzlarını neden meyhanelerde dinleyemediklerini düşündüğümüzden bu projeyi geliştirdik. Globalleşen dünyada gün geçtikçe her şey değişiyor. Bizde meyhane kültürünü, bizim geliştirdiğimiz ‘Şaika Alternatif Meyhane’ projesiyle değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın ana birim parası sayılan Dolar ve Euro’ya Bitcoin’in dahil olacağını kim tahmin edebilirdi ki... Her şeyin bir ilki ve başlangıcı vardır. Türkiye’de de bunu biz ‘Şaika Alternatif Meyhane’ ailesi olarak gerçekleştireceğiz. Belki klişe olacak ama inanmak başarmanın yarısıdır. Bizde başaracağımıza inanıyoruz. @saikankara, takipte kalın, dostça kalın...
Difference müzik grubu, her hafta çarşamba, cuma ve cumartesi Türkçe pop müziğin kült şarkılarını seslendiriyor.
Mekânın lezzetlerini, şef Orhan Kapıcı hazırlıyor.