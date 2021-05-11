Marlon Brando

Ragıb Narin, yeni çıkardığı şarkısı “Mucize”yi dinleyicinin beğenisine sunmuş. Şarkının sözü ve müziği Narin’in kendisine, düzenlemesi ise Batu Çaldıran’a ait.

Ragıb Narin’in müzikal yolculuğunun hikayesi ilk olarak 2013 yılında Facebook’a yüklediği ve kendi bestelerini gitarıyla seslendirdiği amatör videolar ile başlamış. Bu sayede ufak ufak kendisine bir dinleyici kitlesi oluşturan Ragıb, müziğe olan ilgisi ve üretimde olup, bol bol şarkı yapması sayesinde daha çok tanınır olmuş.

2019 yılından bu yana çıkardığı “Sevda Çiçeği”, “Gecekondu”, “Mavi”, “Gel Diyemem” ve “Menekşem” şarkılarıyla dijital platformlarda varlık gösteren Ragıb, şimdi ritmi ve enerjisiyle yaz aylarına hazırlık yapan yeni şarkısı ‘Mucize’ ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor.



Ben Ragıb’ın adını ilerleyen zamanlarda daha çok duyacağımızı düşünüyorum. Kendi şarkılarını yazıp besteliyor olması şu ortamda onun için büyük bir şans. Kumaşı bu sektör için uygun gözüken Ragıb’ın ilerleyen zamanlarda neler yapacağını bekleyip göreceğiz.

Hissediyorum

Trompet sanatçısı Serenad Bayraktar, geçtiğimiz aylarda yayınladığı ilk teklisi “Kabul Ettim” in ardından şimdi tempoyu yükselttiği ve kendisine başarılı prodüktör Genco Arı’nın eşlik ettiği şarkısı ‘Hissediyorum’ ile kah disco kah jazz rüzgarları estirerek dinleyiciyi dansa davet ediyor.

Söz ve müziği Serenad Bayraktar’a, düzenleme ise Genco Arı’ya ait olan şarkının enerjisi insana gayet iyi geliyor. Genco Arı düzenlemede tüm ustalığını yine konuşturmuş. Özellikle kulaklıkla dinlediğinizde katman katman düzenlemenin güzelliklerinin farkına varıyorsunuz. Şarkıya çekilen eğlenceli retro disko tatlardaki videonun yönetmenliğini ise Murat Joker üstlenmiş.

Barbar