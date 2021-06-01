Gökhan Türkmen’den ‘7’

Didomido dijital dünyada tanınmış ve başarılı olmuş genç bir isim. Şu ana kadar iki şarkı çıkardı. Yolun daha çok başında olan Didomido, içindeki müzik aşkıyla uzun yıllar şarkı söylemek istediğinin sinyalini veriyor.

İlk single çalışması 'Nimet'le YouTube'da 160 milyon dinlenmeye ulaşan Didomido, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bu şarkı onu geniş kitlelere tanıtmada büyük rol oynadı. O dönem Spotify'da 'Global Viral' listesine 2 numaradan giriş yapan Didomido, genç yaşında güzel bir başarıya imza atmış oldu.

Şimdi söz ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sezer Dinç’e ait olan yeni şarkısı ‘Yarım’ ile tekrar sevenlerinin karşısına çıkan Didomido, müzikal kariyerini inşa etmeye devam ediyor. ‘Yarım’ şarkısında duygusal yanının altını daha çok çizen Didomido yarım kalmış bir aşk hikayesini anlatıyor.

Didomido tanındığı günden itibaren yüzünün yarısını göstermiyor. Bu gizemli durum bana kalırsa ona yakışıyor. Said Ateş yönetmenliğinde ‘Yarım’ şarkısına çekilen video klipte kullandığı maskelerle yüzünün yarısını gizlemeye devam eden Didomido, bu maskeleri ilerleyen zamanlarda konserlerinde kullanırsa çok şık olur ve onunla özdeşleşir diye düşünüyorum.

Eurovision özlemişiz

Geçtiğimiz hafta sonu Eurovision şarkı yarışmasını izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Meğer ne kadar özlemişim televizyon başındaki heyecanlı dakikaları, şarkıları oylamayı ve yakın arkadaşlarla kritik yapmayı. Aynı duygulara sahip çok kişi olacak ki o gece sosyal medyada gördüğüm kadarıyla herkes Eurovision şarkı yarışmasına kitlenmişti.

Yarışma süresince favorilerimiz, eleştirilerimiz ve özlemlerimiz havada uçuştu. Beni en çok etkileyen şey ise yarışmanın yapıldığı yerdeki kalabalık seyirci kitlesi oldu. Şu pandemi bizde öyle bir travma yaratmış ki nerede bir kalabalık görsek irkilir hale geldik. Ama bu sefer o kalabalık seyircinin coşkusu ve eğlenceli hallerine bir hayli özendim. Umarım her şey yoluna girer de böyle konser ve organizasyonlarda keyifle yer alır ve anın tadını çıkarırız.

Gecenin kritiğine gelecek olursak bu sene katılımcıların şarkıları tür açısından çeşitlilik gösteriyordu. Ne ararsanız fazlasıyla mevcuttu. Görsel şölen hadisesi teknoloji ilerledikçe daha şaşalı hale gelmişti. Her şarkıda sahnenin şekilden şekle girmesi gayet etkileyiciydi.

Gönüller yarışmayı bu sene Azerbaycan’ın kazanmasından yanaydı. Gerek şarkının enerjisi gerekse koreografinin güzelliği ortaya ateş gibi bir performans çıkarmıştı. Gelgelelim puan açısından yüzler gülmedi ve geceyi İtalya birincilikle kapattı. İtalya’nın yarışmacısı hakkında çıkan iddialar ise Eurovision’a ayrı bir damga vurdu.