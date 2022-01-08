Riskli gebelik takibi ve merak edilenler

Epilasyon, her dönem en çok ilgi gösterilen medikal uygulamalardan biridir. Geleneksel eski yöntem olan iğne epilasyonların yerini alan, daha kalıcı ve konforlu olan lazer epilasyonlar son yıllarda en yaygın uygulamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kadınların yüksek ilgi gösterdiği epilasyon işlemi son zamanlarda erkeklerin de ilgisini çekiyor. Fakat fazla bilgi karmaşası ve çeşitlilikten dolayı kişiler hangi cihaz ve uygulamayı seçeceklerini bilemiyor. 1997’de Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmış ve günümüz şartlarında vücudumuzda istenmeyen kıllardan kurtulmamız için en etkili yöntemlerden lazer epilasyonla ilgili merak edilenleri Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Ergin Işık’a sordum.
MEDİKAL BİR İŞLEMDİR
Zayıflayan bağışıklık sistemi ise içine girdiğimiz mevsimde vücudumuzu hastalıklara açık hale getirir. Sıcaklık değişimlerindeki ani değişiklikler sebebiyle hastalıklara açık hale gelen bedenimizi beslenmemize dikkat ederek koruyabiliriz. Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendireceğimizle ilgili Diyetisyen Neslihan Aktepe, şu bilgileri verdi:
ÜŞÜMEMİZİ DE ÖNLERLER
“Özellikle kış aylarında, iç organlarımızın ısısını arttıracak besinlere beslenmemizde yer vermeliyiz. Örneğin, içerdiği kapsaisin isimli pigment sayesinde kırmızı pul biber, zencefil, demir mineralini en çok içeren kırmızı et, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, acı biber turşusu, çorbalardan özellikle sebze, tarhana ve kestane, zeytinyağı, zeytin, avokado, biber salçası. Özellikle her gün bir fincan yeşil çay tüketmek ise metabolik hızı yüzde bir-iki kadar arttıracağı için üşümemizi önler ve bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.
Aşılama tedavisi, erkeğin sperm hücrelerinin alınarak labaratuvar ortamında yıkanıp, iyi spermler seçildikten sonra yumurtlama gününde kadının rahminin içine bırakılmasıdır. Aşılama işlemi esnasında, erkekten alınan spermler cihazlar sayesinde ayrıştırılarak en iyi, en hareketli ve kalitelileri rahim içine bırakılır. Aşılama yöntemi çiftlerin çocuk sahibi olma şanslarını yüzde 20 oranda arttıran bir faktördür. Aşılama, son derece basit ve kısa süren bir yöntemdir. Tıbbın gelişmesi ve teknolojinin de ilerlemiş olmasına bağlı olarak gelişmiş enjektörler yardımı ile ağrısız ve acısız bir işlemdir. Babanın spermi gelişmiş enjektörlerin yardımı ile enjektöre çekilir ve yumurtlama saatinden bir saat önce anne rahminin içine bırakılır.
KİMLERE YAPILMAKTADIR
Eğer kadında tüpler açık, yumurtlama var ise erkekte de sperm 20 milyon üzerinde ise aşamalı tedavi de ilk önce aşılama ile başlanır. 20 milyonun altında veya şiddetli sperm morfoloji (yüzde 4’ün altı) bozukluğu varsa, direkt tüp bebek yapılmalıdır.
Ailesinde yumurtalık veya meme kanseri hikâyesi olan kadınların hastalığa yakalanma riski daha yüksektir. Kadınlarda görülen jinekolojik kanserler arasında en sık ölüme neden olan hastalıkların başında gelmektedir. Her 100 kadında 1.4 oranında görülen yumurtalık kanserinde erken teşhis çok önemli. Erken teşhis ve uygun tedavi ile yüzde 80-90 oranında iyileşme mümkün.
BU ŞİKÂYETLERE DİKKAT
Erken evrelerde belirti vermeyen yumurtalık kanseri, sinsi bir şekilde ilerler. Yumurtalık kanserinin en önemli belirtilerini şöyle sıralanabiliriz. İlerlemiş olan hastalıkta hazımsızlık, şişkinlik, karnın özellikle alt bölgesinde ve kasıklarda ağrı, gaz şikâyetleri gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler genellikle birçok rahatsızlıkta görülebilen ve yumurtalık kanserine spesifik olmayan belirtiler olduğu için sıklıkla önemsenmez, hastalık ilerlemeye devam eder.
Doğuma bağlı olarak doğum sonrası süreçte bazı istenmeyen fiziki değişikliler ve durumlar ortaya çıkabilir. Doğum sorası vajen genişlemesi, idrar kaçırma şikâyetinin olması, idrar torbası sarkması ve rahim sarkmasına neden olabilmektedir. Özellikle zor doğumlar sonrası sıklıkla bu durumlarla karşılaşırız. Annenin ileri yaşta olması, sık aralıklarla doğum yapılması, doğum sayısının fazla olması, annede bir kronik hastalık olması, doğum eyleminin uzaması, iri bebek olması, müdahaleli doğumun olması zor doğuma neden olabilmektedir. Zor doğumlar sonrası ‘perine yırtığı veya vajina genişlemesi gibi durumlardan sonra neler yapılır? Nasıl tedavi edilir?’ sorularını Doç. Dr. Coşkun Şimşir’e sordum.
PELVİS KASLARI GEVŞEMEKTEDİR
Diş sıkma, anksiyete giderici tedavilerinin yanı sıra, girişimsel bir uygulama olan yüzdeki masseter kasının (insan anatomisinde yüzdeki çiğneme kaslarından biridir) içine yapılan botoks uygulaması ile de tedavi edilmektedir. Bu tedavi aynı zamanda masseter kası belirgin geniş yüzü olan kişilerde de kozmetik amaçlı yapılmaktadır. Masseter botoks uygulaması tedavisi ile ilgili bu uygulamayı Dr. Serkan Öztürk’e sordum.
DİŞ SIKMA TEDAVİSİ
Tıptaki birçok yeni gelişme sayesinde insanların “estetik kaygısı” ve “estetik beklentisi” de değişim/gelişim gösteriyor.
Ve estetik artık insan vücudunun tüm alanlarını kapsıyor.
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Geçen ay yazmış olduğum “Genital estetik ve PRP” ve “Labioplasti...” başlıklı yazılarımdan sonra tam da benim ilgi alanım olan bir konuda soru soran/bilgi almak isteyen okurlarımız oldu:
“Genital dolgular.”
Erken teşhis meme kanserinde çok önemlidir. Her yıl ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Geçen ekim ayında da tüm dünyada meme kanseri farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Meme kanserinden korunmak için doymuş yağ oranı yüksek besinlerden kaçınılması gerektiğini kaydeden Kanserde Güncel Tedavilere Erişim ve Geliştirme Derneği (KANSERTED) Başkanı, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, lif açısından zengin tahılların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Coşkun, ayrıca meme kanseri tanı ve tedavisindeki yeni gelişmeler hakkında şu bilgileri verdi:
İLTİHAP YAPICI GIDALARDAN KAÇINMALI
19 Ekim Salı günü, ‘laparoskopik(kapalı) safra kesesi ameliyatı’ oldum. Bu yöntem halk arasında ‘kansız ameliyat’ diye de biliniyor ve birçok kişi tarafından hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası çok merak ediliyor.
Ameliyattan bir gün sonra işe başladım. “Bu haftaki yazımı yazamam” diye düşünürken, bu süreçte yaşadığım tüm psikolojiyi ve tecrübelerimi siz okurlarımızla paylaşmaya karar verdim.
Ve bu defa soruları meslektaşlarıma değil, kendime sordum.
İşte aşama aşama ameliyat öncesi sonrasında yaşadıklarım:
Ameliyatı gerçekleştiren
Mide rahatsızlıkları, insanın iş ve sosyal hayatını kötü etkilemekte ayrıca hayat kalitesini düşürmektedir. Halk arasında mide koruyucu olarak bilinen ve mide asidini azaltıcı ilaçlar (Proton pompa inhibitörleri-PPI), mide asidi ile ilişkili hastalıkların tedavisinde çok yaygın kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, midenin asit salınımını azaltma özelliği taşıyor. Mide hastalıklarının çok çeşitli tedavileri bulunmakta ve halk arasında bu tedaviler bilinçsizce kullanılmaktadır. Bu konuda farkındalığı arttırmak ve ilaçlarla ilgili özellikle proton pompa inhibitörlerinin artıları ve eksilerini Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Gürol Öksüzoğlu’na sordum.
ASİT SALGISINI AZALTIRLAR
“Labioplasti” gibi jinekolojik operasyonlar, kadınların dış genital organlarındaki bozukluğun düzgün bir görünüme kavuşmasını sağlar.
Yani bu da bir “estetik”tir.
Özellikle son yıllarda sosyal medyanın da etkisiyle tıbbi bilgilere ulaşmak kolaylaştı. Estetik cerrahi işlemlerin daha yaygın hale gelmesi ile birlikte kadınlar kendi vücutlarına daha fazla dikkat etmeye başladı. Ve tabii pandemi süreci de kadınların kendi vücutlarındaki bir takım normal dışı yapıları fark etmelerini sağladı.
Peki “labioplasti” nedir, nasıl uygulanır?
İşte bu konuda merak edilen birçok bilgiyi, Op. Dr. Aslıhan Yazıcıoğlu’ndan aldım.
Şunları anlattı:
Misal...
Günümüzde, “genital bölgenin görünümü ve foksiyonundan memnun olmayan” birçok kadın mevcut.
Ve kadınlar...
Doğum, yaşlılık ve başka nedenlerle önceki sıkılığını, esnekliğini ve doğal rengini kaybetmiş dış genital organlar(vulva, vajina, klitoris, dış dudak, iç dudak)sebebiyle biz hekimlere başvuruyor, soruna çözüm arıyor.
Bunun yanı sıra isteksizlik, orgazm olamama, idrar kaçırma ve kuruluk gibi yakınmalarla da yine biz hakemlere yapılan başvurular artıyor.
Cardiff Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırmada, Aspirin’in kanser hastalarında diğer tedavilerin yanında kullanılmasının önemli sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. 50 yıldan uzun süredir bu ilacın etkilerini araştıran Cardiff Üniversitesi onursal profesörü ve baş araştırmacı Peter Elwood, “Kanser teşhisi konulduktan sonraki herhangi bir zamanda Aspirin kullanan hastaların, kullanmayanlara göre yüzde 20 oranla daha fazla hayatta kaldığını gördük” ifadelerini kullandı.
TAVSİYELER HENÜZ NET DEĞİL
Öte yandan Aspirin’in bazı kanserleri de azalttığı öne sürülmektedir. Kanser görülme sıklığı ve kanserden ölüm üzerine olumlu etkilerinin olduğunun gösterilmesiyle primer korunmada bu ilacın rolü değişebilir. Beş yıldan daha uzun süre düşük doz Aspirin kullanılmasıyla kalın bağırsak kanseri, kadın rahim kanserleri, lenfoma ve sarkom oluşumunun azaltılabileceği ileri sürülmüştür. Aspirin ile 8-10 yıllık zaman süresinde kanser sıklığında görece yüzde 12 azalma elde edilebilmiştir. Ancak, kanserden koruyucu olarak bu ilacın kullanılması hususunda tavsiyeler henüz net değildir.
Kulak Burun Boğaz(KBB) kliniklerinde en sıklıkla yapılan işlemlerden biridir. Burun ameliyatı denilince, akla ilk gelen, cerrahi sonrası kullanılan tamponlardır. Eskiden ameliyat sonrası hasta birkaç gün tampon kullanmak zorunda kalıyordu ve bu tamponlar nefes almayı zorlaştırıp, kulaklarda da basınca neden oluyordu. Teknolojinin de gelişmesiyle günümüzde artık hastalar ameliyat sonrası tampona ihtiyaç duymadan, rahat ve hızlı şekilde gündelik yaşamına dönebiliyor. Tamponsuz burun ameliyatı yapan hekim sayısı giderek artarken, konuyu KBB uzmanı Doç. Dr. Taylan Gül’e sordum.
RAHATSIZLIK HİSSİ OLUŞTURUYORDU
Gebelik döneminde değişen hormon seviyelerinin etkisiyle ağız ve diş sağlığı bozulabilir. Diş etleri, zararlı bakterilere karşı daha korunmasız hale gelebilir. Hamilelikte, kadınlar çok hassas hassas olurlar öyle ki ilaç bile kullanmak istemezler. Bu nedenle hamilelik dönemindeki diş tedavileri de genellikle doğum sonrasına ertelenir. Ancak ağız ve diş hastalıklarından kaynaklanan şikâyetler, hamile kadın için bu çekilmez bir hale gelebilir. Zamanında tedavisi uygulanmayan şikâyetler, anne ve bebeğin sağlığı için büyük bir tehdit oluşturabilir. Bu sebeple koruyucu diş hekimliği, hamilelik sürecinin rahat geçirilmesi açısından da oldukça önemlidir. Hamilelik planlayan her kadın mutlaka bir diş hekimi kontrolünden geçmeli, gereken tedavilerini yaptırmalıdır. Hamilelik sürecinde ortodonti tedavisi ve anne adaylarının alması gereken önlemleri Diş Hekimi Ortodondi Uzmanı Saliha Alkan’a sordum.
KULLANILAN MALZEMELER GÜVENLİ
TEDAVİ KİŞİYE ÖZELDİR
“Almanya’da 1755’te Samuel Hahneman tarafından prensiplendirilmiştir. Homeopati; homeos (benzer) ve pathos (hastalık) kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur. Homeopati, ‘benzeri benzer ile tedavi etme’ prensibine dayanır. Örneğin ağrı yapan ajanla ağrıyı tedavi etmek gibi. Batıda en sık kullanılan tamamlayıcı tıp yöntemlerinden biridir. Homeopatide kullanılan ilaçlara remedi denir; bitkiler, mineraller, hayvanlar, hastalıklı dokular gibi tamamen doğal kaynaklardan hazırlanır. Belli oranlarda seyreltilerek etkili olabilecek en düşük dozda kişiye verilir. Günümüzde üç binden fazla homeopatik remedi bulunmaktadır. Remedilerin yan etkileri yoktur ve alışkanlık yapmaz. Yetişkinlerde uygulandığı gibi çocuklar, yenidoğan, hayvan ve bitkilerde de güvenle kullanılabilir. Homeopatide, ‘hastalık yoktur, hasta vardır’ yani tedavi kişiye özeldir. Örneğin baş ağrısı olan herkese aynı remedi kullanılmaz.
Saç boyası ve saç boyamasında kullanılan kimyasal maddelerin kanser riskini arttırıp arttırmadığı konusunda yapılan bir araştırmaya göre, düzenli saç boyatan kadınların meme kanserine yakalanma olasılığı diğerlerine oranla daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bu konu ile ilgili güncel durumu Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, şöyle anlattı:
BİNLERCE KİMYASAL MADDE BULUNUYOR
“Saç boyalarının içerisinde 5 binden fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Bunların içinde paraben, amonyak gibi kanserojen olduğu düşünülen birçok madde Avrupa ve ABD’deki sağlık ajanslarının önerisi ile saç boyası içeriklerden çıkarılmıştır. Fakat bunların çıkarılmış olması tek başına kanser riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Bu kimyasal maddelerin deriden emilmesi ya da nefes yolu ile içe çekilmesi sonucu kanser riskinin artabileceği düşünülmektedir.
MEME KANSERİ YÜZDE 9 DAHA FAZLA
Son dönemde bu konuda araştırmaların en çok odaklandığı kanser türü meme kanseridir. Aralık 2019 tarihinde yayınlanan ve 50 bin kadının dahil edildiği çalışmada, belirli aralıklarda saç boyatan kadınlarda meme kanseri riskinin yaklaşık yüzde 9 daha fazla olduğu gösterildi. Haziran 2020 tarihinde yayınlanan ve 117 bin kadının dahil edildiği başka bir çalışmada ise düzenli saç boyamasının hormon duyarsız meme kanseri ile birlikte bazal hücreli cilt kanseri ve yumurtalık kanseri riskini arttırdığı ortaya çıktı. Bu sonuçların yanında saç boyalarının kanser riski artışı yapmadığına da dair yayınlar bulunmaktadır. Yine idrar kesesi kanseri ve lösemi risk artışına yönelik çelişkili çalışmalar vardır. Bu çalışmaların birçoğunda özellikle saç boyayan kuaförlerde idrar kanseri riskinin bir miktar arttığı kabul edilmektedir. Bu kadar yoğun kullanılan saç boyalarındaki minimal risk artışı bile halk sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır.
ORGANİK SAÇ BOYALARI DAHA GÜVENLİ
Sıklıkla çukurlaşmış göz altları, sarkmış yanaklar, sönmüş dudaklar, derinleşmiş nazolabial oluklar, ağız kenarı olukları problemlerini düzeltmekte bu işleme başvurulur. Daha güzel yaş almak, daha sağlıklı görünmek için yağın değeri gün geçtikçe anlaşılırken bu işleme karşı ilgi de gün geçtikçe artmaktadır. Yağ enjeksiyonu uygulaması ile ilgili Kulak, Burun, Baş ve Boyun Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tevfik Sözen, şu bilgileri paylaştı.
YAŞLANMA KARŞITI MEKANİZMAYI TETİKLER
“Aynen bir ressamın yaptığı tabloda geçişleri ayarlaması gibi bu ışık ve gölgelenmeleri de yüzümüzdeki yumuşak dokular sağlar. Bu yumuşak dokuları oluşturan en önemli yapılar da yüzümüzdeki yağ dokularıdır. Vücudumuzdaki yağların kök hücreleri açısından en iyi kaynağı barındırıyor olması ve bu kök hücrelerin içerdiği büyüme hormonları, başlıca kolajen sentezinin tetiklenmesi gibi birçok yaşlanma karşıtı mekanizmayı otomatik olarak tetikler. Bütünsel yüz yenilenmesine ve genç görünüme katkı sağlar.
Vücuttan alınan yağın santrifüje edilerek anestezi altında istenilen bölgeye verilerek desteklenmesi şeklinde uygulanır, yapılan miktara ve bölgeye bağlı olarak bir iki saat sürebilir. Bu işlem iyileşmesi ağrılı olmamakla birlikte uygulanan yerde şişme, yağ dokusunun alındığı yerde de morarma ve hassasiyete neden olabilir. Bu işlemi yaptırdıktan bir hafta sonra rahatlıkla normal yaşantıya dönülebilir.
SONUÇLARI AŞAMALI OLARAK GÖRÜNÜR
Yüze yapılan yağ enjeksiyonunun sonuçları aşamalı olarak görünür, yapıldıktan sonraki ilk üç ayda, enjekte edilen yağ hücrelerinin yüzde 40 kadarında bir azalma görülebilir. Yağ kaybı beklentisiyle ‘aşırı düzeltme’ yapmak yüzde aşırı şiş görüntüye sebebiyet verebilir. İlk üç ayda yağ hücreleri hacim açısından en düşük duruma gelir fakat dördüncü aydan sonra tekrar hacim kazanmaya başlar. Bu sebeple aşırı düzeltme yapmak hastanın nihai sonucunu etkiler ve tedaviden memnuniyet duymamasını sağlayabilir. Aktarılan yağ hücreleri hayatta kalamadığı için bazı hastalarda minimal sonuç alınabileceğini unutmamak önemlidir. Genel olarak, yaşlandıkça daha az yağ hayatta kalır. Ayrıca sigara içenlerin daha kötü sonuçlara sahip olduğu düşünülmektedir. Dokuz ay sonra, kalan yağ emilemeyeceği için sonuçlar kalıcıdır.
YARA VE SİVİLCE İZLERİNE DE FAYDALI
Çene eklemi ile ilgili rahatsızlıklar ise toplumda her 10 kişiden üçünü etkilemektedir. Çene eklemi rahatsızlıkları, çene ekleminde ve çiğneme kaslarında sürekli tekrarlayan ağrı veya eklemde meydana gelen fonksiyon bozukluğu olarak tanımlanabilir. Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen bu sorunun ana nedeni ise çene ekleminin yüzeyi ve eklemdeki diskin uyumunu kaybetmesidir. Çene eklemi rahatsızlıkları pek çok sebeple oluşabilir. Günümüzde eklem rahatsızlıklarının en önemli sebebi diş sıkma ya da gıcırdatma olarak karşımıza çıkmaktadır. Diş sıkma nedir? Manuel tedavi ne derece etkilidir? Tüm merak edilenleri Fizyoterapist Aslı Turgut Üstündağ’a sordum.
STRES VE KAYGI İLE ARTTI
“Diş sıkma (bruksizm), dişlerin istem dışı ve güçlü bir şekilde sıkılmasıdır. Bruksizminiz varsa, uyanıkken farkında olmadan dişlerinizi sıkabilir (uyanık bruksizm) ya da uyku sırasında dişlerinizi sıkabilir veya gıcırdatabilirsiniz (uyku bruksizmi). Stres, diş sıkmayı ya da gıcırdatmayı hem oluşturan hem de olayın şiddetini arttıran en önemli faktördür. Son dönemde pandeminin sonucu olarak toplumdaki stres ve kaygı seviyesinin de artmasıyla halihazırda yaygın olan bu probleme daha sık rastlamaktayız.
Riskli gebelik takibi ve merak edilenler
Gebelik, bebeğin anne rahminde 38 hafta kaldığı (adetin ilk gününden hesaplandığı için 40 hafta olarak bilinir ve kullanılır ama aslında gebelik oluşması adetin 14. günü olur ve 38 hafta anne rahminde kalır) normal ve doğal bir süreçtir.
Bazı durumlarda ise gebe kalmadan önce anne adayının vücudunda bulunan hastalıklar (annenin mevcut hastalıkları) veya hamilelikten dolayı sonradan gebelik döneminde ortaya çıkan sorunlar çeşitli risklerin ortaya çıkmasına yol açar. Böyle gebeliklere ‘riskli gebelik’ veya ‘yüksek riskli gebelik’ denir.
ERKEN TANI ÖNEMLİ
Riskli ve yüksek riskli gebelikler, bazı durumlarda hem hamile annenin hem de anne karnındaki bebeğin sağlığını ve hatta hayatını tehdit edebilir. Riskli gebelik önceden tanı konursa ve yakın takip edilirse hayati riskler azaltılabilir, önüne geçilebilir bir durumdur.
RİSKİN SEBEPLERİ
Bebekte genetik veya anatomik sakatlık saptanması, gebelik şekeri (gestasyonel diyabet), gebelik hipertansiyonu, gebelik zehirlemesi (preeklampsi, eklampsi), vajinal kanama, çoğul gebelik, bebekte gelişim geriliği olması, bebekte kalp anomalisi durumları, bebeğin suyunun azalması, kan uyuşmazlığının olması gibi sebepler gebeliğin riskli olmasına neden olurlar.
YAKIN TAKİP EDİLMELİ
Riskli ve yüksek riskli gebelikler, mutlaka bir riskli gebelik uzmanı (perinatolog) tarafından, çok daha yakından takip edilmelidir. Riskli gebelik doktorları ile yapılması gereken riskli gebelik takibi, normal gebelik takibine göre çok farklı yönler içermektedir. Riskli gebelik takibinde geleneksel ultrason cihazları yetersiz kalabilir bu nedenle ‘renkli doppler ultrason’ ihtiyaç halinde kullanılır. Bunun yanı sıra NST (nonstres test) cihazları gebeliğin 32. haftasından itibaren kullanılır. Bazen tanıda Fetal MR değerlendirilmesi de yapılmaktadır.
TANI YÖNTEMLERİ
Riskli gebelik takiplerinde anomali şüphesi olduğunda, birçok kez ‘amniosenteze (anne karnından özel iğnelerle girilerek bebeğin amnion suyunu örnek almak)’ ihtiyaç duyulur. Çoğunlukla bebeğin kromozomal anomalisini saptamak için veya gebeliğin son dönemlerinde bebeğin akciğer gelişimini tamamlayıp tamamlamadığının teyidi için de yapılır. Son yıllarda kullanıma başlanan ‘prenatal test’ ise yüzde 96 güvenilirlikle gebeliğin 10. haftasından itibaren, anneden kan almak suretiyle yapıldığı için son derece rahat ve risksiz bir testtir. Prenatal testte anneden alınan kanda fetal DNA taranır ve buna göre sonuç verilir, bu nedenle düşük riski yoktur ancak ‘amniosentez’de bebeğin kesesi içine girildiği için binde 1 oranında düşük riski mevcuttur.
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Doğum yapılacak hastaneye, riskli gebelik uzmanı karar vermelidir. Tabii ki bu hastanenin ‘yeni doğan ünitesi’ çok iyi olmalı ve cihaz ekipman açısından yeterli olmalıdır. Ayrıca bebeğin durumuna göre, doğuma yakın dönemde yeni doğan doktorlarıyla irtibat kurulmalı ve bebek hakkında bilgi verilmelidir.