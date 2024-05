Gebelikte beslenme

Haberin Devamı

Gebelikte günlük kalori ihtiyacına 350 Kcal/gün ilave edilir. Her gebe günde, 80g protein, 1,5g kalsiyum 30-60g demir, A, B1, B2 ve C vitamini almalıdır. Hamilelikte beslenme listesi, yeterli miktarda protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineralleri içermelidir. Özellikle folik asit, demir, kalsiyum, omega-3 yağ asitleri ve vitamin D gibi besin maddeleri, bebeğin sağlıklı büyümesinde etkin bir rol oynar. Örneğin: 2 su bardağı süt veya 1 kâse yoğurt veya 2 kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir. 1 porsiyon et veya balık, karaciğer veya kuru fasulye, mercimek gibi kuru baklagiller veya 1 yumurta. Meyveler; 2-3 elma, portakal içeren bir diyet, gerekli ek kalori, protein ve demir ihtiyacını karşılar.

GEBELİK BOYUNCA 10-12 KİLOGRAM İDEALDİR

Gebelikte önemli olan fazla gıda almak değil, dengeli gıda almaktır. Üç öğün arasında ek öğünler alınarak enerji ihtiyacının düzenli karşılanması sağlanır. Tüm gebelik boyunca alınması gereken ideal kilo 10-12 arasıdır. Salam, sosis, sucuk gibi katkı maddesi içeren besinler mümkün olduğu kadar seyrek tüketilmelidir.

MUTLAKA İYOTLU TUZ KULLANILMALI

D vitamini besinlerde bulunmaz. Ancak güneş ışınlarının direkt cilde yansıması ile sağlanır. Bu nedenle güneşlenmeye özen gösterilmelidir. Mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. Kansızlığı önlemek için yemeklerle birlikte çay içilmemeli, kahve sayısı en fazla iki fincan ile sınırlanmalıdır. Kola ve hazır meyve suları içilmemelidir. Doktora danışılmadan ilaç kullanılmamalıdır. Sonuç olarak, anne adayları hamilelik sürecinde özellikle doğal ve işlenmemiş gıdaları tercih etmeli, yeterli miktarda su içmeli ve günlük olarak taze meyve ve sebze tüketmelidir. Ayrıca, kafein ve işlenmiş gıdalar gibi zararlı maddelerden kaçınılmalıdır.