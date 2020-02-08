Dünyanın gündemine oturan koronavirüs

Çin’de ortaya çıkan ve dünya gündemini oldukça meşgul eden ‘koronavirüs’ hızla ve kolayca yayılabilmesi sebebiyle kısa sürede bir çok insanı etkisi altına aldı. Bütün dünyanın konuşmasına karşın koronavirüsün ne olduğu ve nasıl yayıldığını çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Çin’den sonra dünyanın farklı yerlerinde de yayılmaya başlayan virüs için yapılan ilaç denemelerinde, bazı ilaçlara hastaların iyi tepkiler verdiği gözlendi.
Koronavirüs (Corona), hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Bu virüsler insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olur. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. Koronavirüs semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve birkaç gün süren ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. Pnömoninin de hızla yayılması ve bağışıklık sisteminin gün geçtikçe azalmasıyla virüs ölümcül bir hal alabiliyor.
YAKIN TEMASTAN KAÇINILMALI
Virüsün ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak, öksürük, hapşırık veya el sıkışma gibi durumlar da virüse maruz kalmaya neden olabilir. Virüs, enfekte olmuş bir kişinin temas ettiği bir yere ve eşyaya dokunmanız, ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize temas ettirmeniz halinde size de bulaşabilir. Hastalığa yakalanmayı ve bulaşmasını önlemek için en önemlisi el hijyeni, kalabalık ortamlarda maske kullanmak ve öksürme, hapşırma gibi solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmaktır. Güvenli gıda kullanımı da göz önünde bulundurulmalı, et, yumurta gibi hayvansal gıdalar iyice temizlenmeli ve iyice pişirilmelidir.
Çin ulusal sağlık komisyonunun yaptığı açıklamalara göre Hubey eyaleti merkezli yayılan hastalık şimdiye kadar 304 kişinin ölümüne sebep oldu. Etkilenen 2 bin 110 kişinin durumunun ağır olduğu toplam 14 bin 30 kişi var.
İLAÇLA İLGİLİ DENEMELER YAPILIYOR
Çalışmaları hızla devam eden virüs için Amerika’dan gidip etkilenen birine uygulanan bir ilaç tedavisinin işe yaradığı ve hastalığı gerilettiği gözlendi. The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan makaleye göre Remdevisir adlı ilacın klinik bulgularının iyileşme sağladığı gözlendi. Hastalığı kapmış birinin hastane gözetimi devam ederken önce sol sonra sol akciğer grafisinde pnömoni gözlendi. Ancak ilacı aldıktan sonra çok kısa bir sürede grafilerin düzeldiği, nefes alış verişlerinin normal düzene girdiği, öksürüğün çok azaldığı ve son olarak da iştahın eski haline geldiği gözlendi. Çok kısa sürede olumlu sonuç veren bu ilaçla ilgili denemeler devam ediyor. Ancak birden yayılan ve herkesi korkutan bu salgınla ilgili güzel bir çözüm yolu olacağa benziyor.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
VAJİNAL MANTAR
Uzun süreli antibiyotik kullanımı, doğum kontrol haplarının kullanımı gibi sebepler vücudunuzda doğal olarak bulunan mantarların çoğalmasına sebep olabilir. Bahsettiğimiz mantar, vajinal florada doğal olarak bulunan candida mantarı. Candida aslında zararlı bir mantar değil. Doğal olarak vücut yüzeylerinde de bulunuyor. Ayrıca vajinada ‘döderlein basilleri’ dediğimiz bakterilerle beraber bulunur ve vajinal ph’nin asit olarak kalmasını da sağlarlar. Ancak vajinal ph’nin değişmesi veya bağışıklık sisteminin zayıflaması halinde durum değişiyor ve candida bir hastalık halini alıyor. Candidanın çoğalmasını sağlayan diğer faktörler, antibiyotik almak, şekeri ve rafine karbonhidratı yüksek beslenme şekli, alkol alımı, zayıflamış bağışıklık sistem, şeker hastalığı, yüksek stres altında olmaktır. Bunun yanında candidanın cinsel yolla da bulaşması mümkündür. Görünüş olarak beyaz ‘yoğurt kesiği’ gibi bir akıntı oluşturuyor. Tanısı muayneyle ve vajinal kültürle kolayca konur.
Hekim kontrolü gerektiren vajinal tedavisi çok basittir. Piyasada bulunan antifungal tabir edilen hap ve fitil, krem tedavileri enfeksiyonu geçirir. Ayrıca, pamuklu ve temiz iç çamaşırları kullanmak gibi basit önlemler de tedavi sürecinin hızlanmasını sağlar.
Dünyanın gündemine oturan koronavirüs
Çin’de ortaya çıkan ve dünya gündemini oldukça meşgul eden ‘koronavirüs’ hızla ve kolayca yayılabilmesi sebebiyle kısa sürede bir çok insanı etkisi altına aldı. Bütün dünyanın konuşmasına karşın koronavirüsün ne olduğu ve nasıl yayıldığını çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Çin’den sonra dünyanın farklı yerlerinde de yayılmaya başlayan virüs için yapılan ilaç denemelerinde, bazı ilaçlara hastaların iyi tepkiler verdiği gözlendi.
Koronavirüs (Corona), hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Bu virüsler insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olur. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. Koronavirüs semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve birkaç gün süren ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. Pnömoninin de hızla yayılması ve bağışıklık sisteminin gün geçtikçe azalmasıyla virüs ölümcül bir hal alabiliyor.
YAKIN TEMASTAN KAÇINILMALI
Virüsün ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak, öksürük, hapşırık veya el sıkışma gibi durumlar da virüse maruz kalmaya neden olabilir. Virüs, enfekte olmuş bir kişinin temas ettiği bir yere ve eşyaya dokunmanız, ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize temas ettirmeniz halinde size de bulaşabilir. Hastalığa yakalanmayı ve bulaşmasını önlemek için en önemlisi el hijyeni, kalabalık ortamlarda maske kullanmak ve öksürme, hapşırma gibi solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmaktır. Güvenli gıda kullanımı da göz önünde bulundurulmalı, et, yumurta gibi hayvansal gıdalar iyice temizlenmeli ve iyice pişirilmelidir.
Çin ulusal sağlık komisyonunun yaptığı açıklamalara göre Hubey eyaleti merkezli yayılan hastalık şimdiye kadar 304 kişinin ölümüne sebep oldu. Etkilenen 2 bin 110 kişinin durumunun ağır olduğu toplam 14 bin 30 kişi var.
İLAÇLA İLGİLİ DENEMELER YAPILIYOR
Çalışmaları hızla devam eden virüs için Amerika’dan gidip etkilenen birine uygulanan bir ilaç tedavisinin işe yaradığı ve hastalığı gerilettiği gözlendi. The New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan makaleye göre Remdevisir adlı ilacın klinik bulgularının iyileşme sağladığı gözlendi. Hastalığı kapmış birinin hastane gözetimi devam ederken önce sol sonra sol akciğer grafisinde pnömoni gözlendi. Ancak ilacı aldıktan sonra çok kısa bir sürede grafilerin düzeldiği, nefes alış verişlerinin normal düzene girdiği, öksürüğün çok azaldığı ve son olarak da iştahın eski haline geldiği gözlendi. Çok kısa sürede olumlu sonuç veren bu ilaçla ilgili denemeler devam ediyor. Ancak birden yayılan ve herkesi korkutan bu salgınla ilgili güzel bir çözüm yolu olacağa benziyor.
ÖĞRENMEDEN GEÇMEYİN
VAJİNAL MANTAR
Uzun süreli antibiyotik kullanımı, doğum kontrol haplarının kullanımı gibi sebepler vücudunuzda doğal olarak bulunan mantarların çoğalmasına sebep olabilir. Bahsettiğimiz mantar, vajinal florada doğal olarak bulunan candida mantarı. Candida aslında zararlı bir mantar değil. Doğal olarak vücut yüzeylerinde de bulunuyor. Ayrıca vajinada ‘döderlein basilleri’ dediğimiz bakterilerle beraber bulunur ve vajinal ph’nin asit olarak kalmasını da sağlarlar. Ancak vajinal ph’nin değişmesi veya bağışıklık sisteminin zayıflaması halinde durum değişiyor ve candida bir hastalık halini alıyor. Candidanın çoğalmasını sağlayan diğer faktörler, antibiyotik almak, şekeri ve rafine karbonhidratı yüksek beslenme şekli, alkol alımı, zayıflamış bağışıklık sistem, şeker hastalığı, yüksek stres altında olmaktır. Bunun yanında candidanın cinsel yolla da bulaşması mümkündür. Görünüş olarak beyaz ‘yoğurt kesiği’ gibi bir akıntı oluşturuyor. Tanısı muayneyle ve vajinal kültürle kolayca konur.
Hekim kontrolü gerektiren vajinal tedavisi çok basittir. Piyasada bulunan antifungal tabir edilen hap ve fitil, krem tedavileri enfeksiyonu geçirir. Ayrıca, pamuklu ve temiz iç çamaşırları kullanmak gibi basit önlemler de tedavi sürecinin hızlanmasını sağlar.