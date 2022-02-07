Krize dirençli kent

İZMİR yine seller ve fırtınalarla dolu bir hafta geçirdi.
Dereler taştı, yollar çöktü.
Neyse ki zarar fazla olmadı.
Ancak meteoroloji ve valiliğin İzmir için verecekleri tehlikeli hava alarmlarının giderek artacağı anlaşılıyor.
O nedenle iklim krizine dirençli bir kent olmak zorunda.
İstanbul’da son 50 yılın en yoğun kar yağışlarının kentte yol açtığı sorunlarla ilgili bir tartışma programında, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Füsun Sümer, önemli bir uyarıda bulundu.
Türkiye’de yapı mevzuat ve yönetmeliklerinin iklim krizine göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.
YENİ İKLİME YENİ YÖNETMELİK
Yerinde bir uyarı.
Örneğin, eski yönetmelikler metrekareye en fazla 100 kg yağış düşüyor varsayımıyla hazırlandıysa söz gelimi 150-200 kg gibi yeni gerçeklere göre düzenlenmeli.
İnşaatların yük hesapları hala eski iklim istatistiklerine göre hazırlanan yönetmeliklere göre yapılırsa fazla kar yağdığında çatılar çöker, yağmur suları şehri göle çevirir, fırtınalar çatıları uçurur.
Geçen hafta İzmir’de metre kareye 125.6 kg yağış düştü.
Halbuki şubat ortalaması 100 kg.
Geçen yıl ise birkaç saatte 126 kilogram yağış düşmüştü.
Bir yılda toplam yağış miktarının 717 kg olduğu düşünülürse birkaç saatte düşen 100 kg üzeri yağışın ne büyük riskler yaratacağı ortada.
120 KM RÜZGARA DAYANMALI
Yeni yapılar ve kanalizasyon sistemleri gibi altyapılar artık hızı saatte 100 kilometreyi geçen fırtınalara, yakın zamana kadar hiç görülmeyen hortumlara dayanacak şekilde yapılmalı.
Yönetmelikler buna göre düzenlenmeli.
Aslında iklim krizine dirençli kentler yaratmak için bütün dünyada çalışmalar yapılıyor.
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar projeler yapıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı da bu çalışmalarda yer alıyor.
Ancak görünen o ki kriz beklenenden çok daha hızlı gelişiyor.
Dirençli kentler yaratmak için hızlanmak gerek.
İzmir’de fiyatlar hızlı
BUGÜNLERDE en büyük derdimiz fiyatlar.
Her gün değişen etiketlerden başımız döndü.
Nitekim bu durum Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak enflasyon rakamlarına da yansıdı.
Ancak dikkat çeken bir durum var.
TÜİK verilerine göre İzmir’de fiyatlar Türkiye ortalamasının üzerinde artmış.
Geçtiğimiz ocakta Türkiye genelinde fiyatlar ortalama yüzde 11.10 artarken, İzmir’de yüzde 11.28 olmuş.
Balıkesir, Çanakkale bölgesi ise geçen ay yüzde 12.76 ile fiyatların en fazla arttığı yerler.
NEDEN DAHA YÜKSEK?
Buna karşılık İzmir’in yıllık enflasyonu yüzde 46.65.
Bu oran Türkiye’nin son bir yılda yüzde 48.69’a ulaşan fiyat artışlarının 2 puan altında.
İzmir’de belki mevsimsel olarak fiyatlar geçen ay diğer illerden daha fazla artmıştır.
Önümüzdeki aylarda yine ülkelerine ortalamalarına paralel hale gelebilir.
Ama İzmir’e göç dalgasının etkisiyle fiyatlar Türkiye ortalamalarının üzerine çıkmaya başladıysa o zaman işimiz zor.
Krize dirençli kent
İZMİR yine seller ve fırtınalarla dolu bir hafta geçirdi.
Dereler taştı, yollar çöktü.
Neyse ki zarar fazla olmadı.
Ancak meteoroloji ve valiliğin İzmir için verecekleri tehlikeli hava alarmlarının giderek artacağı anlaşılıyor.
O nedenle iklim krizine dirençli bir kent olmak zorunda.
İstanbul’da son 50 yılın en yoğun kar yağışlarının kentte yol açtığı sorunlarla ilgili bir tartışma programında, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Füsun Sümer, önemli bir uyarıda bulundu.
Türkiye’de yapı mevzuat ve yönetmeliklerinin iklim krizine göre güncellenmesi gerektiğini söyledi.
YENİ İKLİME YENİ YÖNETMELİK
Yerinde bir uyarı.
Örneğin, eski yönetmelikler metrekareye en fazla 100 kg yağış düşüyor varsayımıyla hazırlandıysa söz gelimi 150-200 kg gibi yeni gerçeklere göre düzenlenmeli.
İnşaatların yük hesapları hala eski iklim istatistiklerine göre hazırlanan yönetmeliklere göre yapılırsa fazla kar yağdığında çatılar çöker, yağmur suları şehri göle çevirir, fırtınalar çatıları uçurur.
Geçen hafta İzmir’de metre kareye 125.6 kg yağış düştü.
Halbuki şubat ortalaması 100 kg.
Geçen yıl ise birkaç saatte 126 kilogram yağış düşmüştü.
Bir yılda toplam yağış miktarının 717 kg olduğu düşünülürse birkaç saatte düşen 100 kg üzeri yağışın ne büyük riskler yaratacağı ortada.
120 KM RÜZGARA DAYANMALI
Yeni yapılar ve kanalizasyon sistemleri gibi altyapılar artık hızı saatte 100 kilometreyi geçen fırtınalara, yakın zamana kadar hiç görülmeyen hortumlara dayanacak şekilde yapılmalı.
Yönetmelikler buna göre düzenlenmeli.
Aslında iklim krizine dirençli kentler yaratmak için bütün dünyada çalışmalar yapılıyor.
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar projeler yapıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı da bu çalışmalarda yer alıyor.
Ancak görünen o ki kriz beklenenden çok daha hızlı gelişiyor.
Dirençli kentler yaratmak için hızlanmak gerek.
İzmir’de fiyatlar hızlı
BUGÜNLERDE en büyük derdimiz fiyatlar.
Her gün değişen etiketlerden başımız döndü.
Nitekim bu durum Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ocak enflasyon rakamlarına da yansıdı.
Ancak dikkat çeken bir durum var.
TÜİK verilerine göre İzmir’de fiyatlar Türkiye ortalamasının üzerinde artmış.
Geçtiğimiz ocakta Türkiye genelinde fiyatlar ortalama yüzde 11.10 artarken, İzmir’de yüzde 11.28 olmuş.
Balıkesir, Çanakkale bölgesi ise geçen ay yüzde 12.76 ile fiyatların en fazla arttığı yerler.
NEDEN DAHA YÜKSEK?
Buna karşılık İzmir’in yıllık enflasyonu yüzde 46.65.
Bu oran Türkiye’nin son bir yılda yüzde 48.69’a ulaşan fiyat artışlarının 2 puan altında.
İzmir’de belki mevsimsel olarak fiyatlar geçen ay diğer illerden daha fazla artmıştır.
Önümüzdeki aylarda yine ülkelerine ortalamalarına paralel hale gelebilir.
Ama İzmir’e göç dalgasının etkisiyle fiyatlar Türkiye ortalamalarının üzerine çıkmaya başladıysa o zaman işimiz zor.