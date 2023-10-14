Borsada ‘fast food’ dönemi

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TAB Gıda halka arzı önceki gün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Şirket sermayesinin yüzde 18.5’ini temsil eden 52 milyon 500 bin adet hisse, 130 liradan satılacak. Böylece halka arz tamamlandığında 6 milyar 825 milyon TL’lik hisse satışı gerçekleşmiş olacak.

Bu rakam TL bazında halka arz büyüklüğü bakımından bir rekor. Ben bu satırları yazarken onaylı izahname henüz çıkmamıştı. Bu devasa halka arzla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşecektir. Ancak yine de Borsa İstanbul’a dahil olacak ve büyük bir ihtimal ile BİST 30 şirketleri arasına katılacak bu gıda devini kendi internet sitelerinde yer alan taslak izahnameden aldığım bazı bilgilerle anlatmak isterim.

TAB Gıda ve bağlı ortaklıkları; Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro, Usta Dönerci, Usta Pideci ve Subway markaları altında franchise lisansı veriyor. Aynı zamanda bizzat restoran işletmeciliği de yapıyor. Yani TAB Gıda için fast food (hazır/hızlı yemek) devi dememiz yanlış olmaz.

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Ata Holding çatısı altındaki TAB Gıda, AVM’ler başta olmak üzere cadde restoranları, havalimanları ve otoyollar üzerinde açtığı restoranlar ile dikkat çekiyor. 1500’ün üzerinde restoranı var. Şirkette en yüksek üç pay oranına sahip isimler; yüzde 18.2 ile Erhan Kurdoğlu, yüzde 17.4 ile Korhan Kurdoğlu ve yüzde 14.9 ile ELQ Investors VIII Ltd.

Onaylı izahnamede bir değişiklik olur mu bilmiyorum ama taslak izahnamede halka arz gelirini ‘şirketin kamusal kimliğinin güçlendirilmesi’, ‘sürdürülebilir kurumsal yapının oluşturulması’ ve şirketin karlı bir şekilde büyümesi’ için kullanılacağı açıklanmış.

İzahname çıktığında, analizler yapıldığında kurumsal, bireysel yatırımcılara ne kadar hisse ayrıldığını, hisse fiyatının iskontolu olup olmadığını, beklentileri vs alıp değerlendirme yapmak doğru olacaktır. Bu bilgiler TAB Gıda halka arzına mevcut borsa yatırımcısının ne kadar katılacağını, ne kadar yeni yatırımcının gelme potansiyeli bulunduğunu göstermesi açısından da perspektif sağlayacak.

Aşağıda halka açılmak için ön onay almış, gün sayan şirketlerin listesini bulacaksınız.

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Son bir tespitle bitirelim. Umarım halka arzlar borsadaki parayı emmez, tam tersine yeni yatırımcılara ve taze para girişine vesile olur. Böylece hisse senedi piyasamız gerçek anlamda derinleşir ve değerlenir. Halka arzlarla borsaya girecek ya da borsadan çıkacak paranın hisse senedi piyasasının önümüzdeki günlerdeki seyrinde büyük rol oynayacağına şüphe yok.

HALKA ARZDA TALEP TOPLAMA SÜRECİNDEKİLER

MHR GYO A.Ş.

Borlease Otomotiv A.Ş.

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

TALEP TOPLAMA ONAYI ALANLAR

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

ONAYLI BAŞVURULAR

1000 Yatırımlar Holding

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Artemiz Halı

Agrotech ileri teknoloji ve Yatırım A.Ş.

Gündoğdu Gıda ve Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelk Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Techmine Girşim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mega Metaş

Narlı Feribot İşletmeciliği

Ferbis Tarım Tic. Ve San. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. ve Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

HDM Çelik Boru San. ve Tic A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

BAŞVURU SÜRECİNDEKİLER

Koray Holding

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

HEDEFİMİZ LONDRA BORSASI

HALKA arzlara şirketlerden de yatırımcıdan da ilgi büyük. Borsa İstanbul’daki şirket sayısı her geçen gün artarken bazı şirketler yurtdışı borsaları da hedefliyor. Bunlardan biri de son yıllardaki büyüme atağı ile dikkat çeken Medicana. Özel hastane zincirinin temellerini 1992 yılında kuran diş hekimi Hüseyin Bozkurt’la geçtiğimiz günlerde bir araya geldik. İlk hastanelerini 1995’te İstanbul Avcılar’da açtıklarını hatırlatan Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt “O günlerden bugüne 5-6 kriz yaşadık. Krizlerde ayakta kalmayı öğrendik. 5-10 yıl sonra Medicana’nın hisselerini Londra Borsası’nda halka arz etmek. O zamana kadar 500 milyon dolarlık daha yatırım yapacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

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Geçtiğimiz günlerde açılan Medicana Ataköy ile hastane sayılarının 15’e yükseldiğini de belirten Bozkurt “Önümüzdeki aylarda açacağımız Zincirlikuyu ve ilk yurt dışı yatırımımız Bosna ile bu sayı 17 olacak. Hedefimiz hastane sayısı beş, altı yıl içerisinde en az 30’a çıkarmak. Medicana olarak hedefimiz Türkiye’deki gelişmiş sağlık hizmetini tüm dünyaya yaymak ve tanıtmak” diye konuştu.



Hüseyin Bozkurt

Türk şirketlerinin yurtdışında yaptığı yatırımlar ve hisselerinin uluslararası borsalarda işlem görmesi ülkeye hem ekonomik hem de siyasi alanda büyük katkı sağlıyor.

Medicana Sağlık Grubu 2022 cirosu 5.5 milyar TL’ye ulaşmış. Eğitimi dahil edince bu rakam 6 milyar TL oluyor. 2023 hedefleri 12.5 milyar TL 2024 yılı için ise 30 milyar TL’nin üzeri. Bozkurt gelecek ile ilgili vizyonlarını da şöyle özetledi:

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“Sağlıkta kazandığımızı sağlığa yatırıyoruz, böyle de devam edeceğiz. Gelecekte orta uzun vadede hedefimiz toplam ciromuzun yüzde 50’sini döviz cinsinden kazanmak. Bu sadece ülkemize yabancı hasta getirmekle değil, yurt dışında da yatırım yaparak toplam ciromuzun yüzde 50’sini döviz cinsinden sağlamak amacımız.”