Al siteden ver siteden

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Ancak bu girişimler her zaman tüketicinin lehine olmuyor. Bakın bir örnek ile anlatmaya çalışayım. Türkiye’de mobilyadan züccaciyeye, tekstilden aksesuara kendi markasıyla üretim yapan dünya devi bir market zinciri var. Bu market zinciri kendi alışveriş platformunu da oluşturmuş. İnternet mağazasına giriyorsunuz, istediğiniz ürünü mağazaya gitmeden alabiliyorsunuz. Rende, ayna, gümüşlük, kitaplık, raf aklınıza ne gelirse. Uyanık bir girişimci Türkiye’nin en büyük alışveriş platformlarından birinde bir mağaza açmış. Kendi markasıyla üretim yapan dünya devinin ürünlerini burada satışa çıkarmış. Görseller aynı, açıklamalar aynı, marka bile aynı. Tek fark var... Uyanık girişimci iki katı fiyat talep ediyor. Bu girişimciden alışveriş yaparsanız süreç şöyle işliyor... Siz siparişi onun satış yaptığı platform üzerinden veriyorsunuz. Girişimci sipariş kendi ekranına düşer düşmez dünya devinin mağazasında alıyor soluğu. Ya bizzat gidip alıyor, ya da dünya devinin alışveriş platformundan talep ediyor. O gün için topladığı tüm siparişleri toplu halde alıyor ardından sipariş sahiplerine kargoluyor. 3 liraya aldığını 6 liraya, 15 liraya aldığını 30 liraya 150 liraya aldığını 300 liraya size satmış oluyor. Aradaki fark girişimcinin kârı...

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Ne var bunda diyebilirsiniz...Haklısınız, alan razı satan razı....Ben sadece tüketiciyi uyarmak isterim. Alışveriş platformlarından toplu iğne bile alsanız, markasına boyuna posuna fiyatına iyi bakın...Aynı ürün nerede kaça satılıyor incelemeden asla alışveriş yapmayın. Benden uyarması.

TÜRKİYE’YE GELEN TURİSTLER NEREDE NE HARCIYOR

ORTADOĞULU GİYİNİYOR AVRUPALI YİYİP İÇİYOR

KREDİ kartı bu çağın en önemli buluşlarından biri. Dünyada kâğıt para giderek yok oluyor. Hem fiziki hem sanal kredi kartları çoktan tahta kurulmuş durumda. Dün 2022 Mastercard Turizm Raporu’nun sonuçları ulaştı elime. Bu rapor turizmin nereye gittiğini, turistlerin en çok hangi kente harcadığını, en çok neye para harcadığı vs gösteriyor. Yani bir nevi turizm gerçeğine ışık tutuyor. Son rapora göre Türkiye’deki yabancı kart işlemleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında yüzde 225, dolar bazında ise yüzde 65 artış göstermiş. İstanbul, Antalya ve Muğla en çok ziyaret edilen ilk 3 il olmuş. Nevşehir ise turist harcamalarının en çok arttığı destinasyon halinde. Diğer sonuçlar daha dikkat çekici. Rapordan aynen aktarıyorum:

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* Yurtdışı kartlar tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen harcamalara bakıldığında ilk üç ülke sırasıyla; Almanya (%16), İngiltere (%14) ve ABD (%10).

* Türkiye’ye seyahat eden 10 ülke arasında; geçtiğimiz yıla kıyasla harcamalarını katlayan Suudi Arabistanlılar 9.5 kat artışla en yüksek büyüme oranına ulaştı.

* Türkiye Kuveytlilerin en çok tercih ettiği ikinci destinasyon oldu. Kuveytli turistlerin Türkiye’deki harcamaları geçen yıla göre yüzde 82’lik artış gösterdi.

* Kuveytlilerin kart başına harcama ortalaması bin 749 dolar ile genel ortalamanın yaklaşık 3 katı oldu.

* Ortadoğulu turistlerin en çok harcama yaptığı dört sektör ise yüzde 40 ile giyim ve aksesuar, yüzde 22 ile konaklama, yüzde 7 ile market ve AVM’ler, yüzde 6 ile yemek ve sağlık/kozmetik oldu.

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* Avrupalı turistler Türkiye’de en çok yeme içmeye para harcarken, rakip destinasyonlardan farklı olarak Türkiye’de kuyumculuğa da ilgi gösteriyorlar.

* Başka ülkelere yaptıkları seyahatlerde kuyumculuk harcamaları yüzde 1’i geçmezken, Türkiye’de yapılan harcamaların yaklaşık yüzde 10’u kuyum harcamalarına ayrılıyor.

* İngiltere ve Almanya kartları ise Türkiye’de yurtdışı kartların sağlık sektöründe yaptığı harcamaların yaklaşık yüzde 40’ına tekabül ediyor. Sağlık harcamalarının yüzde 47’si İstanbul’da gerçekleşirken, ilk 5 il içinde bir önceki yıla kıyasla en önemli artışın adresi yüzde 179 ile Muğla oldu.