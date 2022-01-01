Önce Bahriye, sonra Şeyh Şamil ve tabii ki Rock and Roll

Bütün bu haritalarda farklı ülke ya da grupların denetimindeki bölgeleri tanımlamak için pek çok renk kullanılmıştı. Sonuçta hepsinin sizde bıraktığı anlam, bir yamalı bohça görüntüsünün çağrışımlarından ibarettir.
Özellikle içsavaş dönemine ilişkin süreklilik içinde -genişleyen, daralan- bölgeleri yansıtan, her biri diğerinden farklı haritalar, 911 kilometre sınır paylaştığımız güney komşumuzun 2011’de başlayan, önümüzdeki ilkbaharda 11’inci yılını geride bırakacak olan içsavaşta ne kadar büyük bir kaosun içinde savrulduğunu anlatmak için yeteri kadar çarpıcıdır.
2020 BAŞINDA ŞEKİLLENEN GEÇİCİ STATÜKO YERLEŞİYOR
İşte bu kaotik tabloda son iki yıldır majör bir değişiklik söz konusu değil. Türkiye’nin 2019 yılı ekim ayında Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı” ile 2020 Şubat’ında İdlib’de yaşanan şiddetli çatışmaların hemen ardından 5 Mart 2020’de Moskova’da varılan Türk-Rus mutabakatıyla şekillenen tablodan sonra, Suriye sahasında cephe hatlarını değiştiren önemli bir değişiklik olmadı.
Bu durum çatışmaların yaşanmadığı, cephe hatlarının zorlanmadığı anlamına gelmiyor kuşkusuz. Ama bu hadiseler sahanın bütününe hakim olan büyük fotoğrafı etkilemiyor. Sonuçta 2019 sonu ile 2020 başında şekillenen geçici statükonun en azından gözle görülebilir bir gelecekte yerleşik bir hal alabileceğini düşünebiliriz. Bununla birlikte, İdlib’in zaman zaman basınç alanı oluşturmaya devam edeceğini göz ardı etmeyelim.
SURİYE’DE SAHADAKİ AKTÖRLER
Bugünkü tabloya baktığımızda sahada çok sayıda aktör ve bunların tuttuğu nüfuz bölgelerini görüyoruz. Sıralarsak:
Önce, tabii ki içsavaşı göreceli olarak kazanmış olan ve uluslararası camiaya dönüş adımları atan
Tam bir yıl sonrasında geriye bakarken, ilişkilerin koptuğu ya da soğuk seyrettiği bölge ülkeleriyle normalleşme arayışının 2021’de Türkiye’nin dış ilişkilerindeki en göze çarpıcı yönelişe dönüştüğünü söylemek mümkün. Bu yöneliş, yaşanan birçok sürprizle hatırlanacaktır; Mısır ile siyasi diyaloğun başlaması, Birleşik Arap Emirlikleri ile üst düzey ziyaretlerin gerçekleşmesi gibi...
Bu normalleşme arayışının gerisinde bir dizi faktör söz konusu. Ama işin başlangıcına gitmemiz gerekirse şu olgunun altını çizmeliyiz: Özellikle 2013 yılında Mısır’da “Müslüman Kardeşler” örgütü liderlerinden, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi deviren darbe sonrasında tepki olarak Mısır ile bütün köprülerin atılması, başka bölgesel faktörlerle de birleşerek, Türkiye’yi hem Doğu Akdeniz’de hem de Ortaoğu’nun geniş bir coğrafyasında büyük bir ittifakla karşı karşıya bıraktı...
TÜRKİYE, ENERJİ DENKLEMİNİN DIŞINDA KALDI
Ortaya çıkan blokun Türkiye açısından yarattığı mahzurlara iki düzlemde bakalım. Birinci mesele, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının dünya pazarına çıkışında güzergâhın nereden geçeceği, daha doğrusu enerji denkleminin bu bölgede nasıl kurulacağı sorusuyla ilgilidir. Mısır, İsrail, Yunanistan ve KRY dörtlüsünün başını çektikleri, başka ülkelerin de katılımıyla genişleyen doğalgaz piyasasına dönük Kahire merkezli “EastMed Forumu”, buradaki en kritik oluşumdur. Türkiye bu yapılanmanın dışında kalmıştır.
İsrail’in açıklarındaki doğalgazın dünya pazarına sevki açısından üzerinde çalışılan güzergâh, çıkartılacak rezervlerin boru hattıyla Kıbrıs adasının güneyi, Girit adası ve Yunanistan ana karası üzerinden Avrupa’ya taşınmasıdır. Türkiye ise, boru hattının kendi toprakları üzerinden geçmesinin çok daha ekonomik olduğu görüşündedir.
Meselenin siyasi yönüne bakarsak... 2013’teki darbe sonrasında bölgeye hâkim olan çatışma ekseninde bir tarafta Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, karşı hatta ise Türkiye ile Katar’ın bulunduğu kanat yer almıştır. Bu cepheleşme Suudi Arabistan ve BAE’nin savaş uçaklarının Girit adasında üslenip Yunanistan’la manevralara katılmaları, Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye karşı bayrak göstermeleri hep bu çatışmanın uzantılarıydı. Türkiye, bu aktörlerle Libya’daki sıcak savaşta cephe hattında da karşı karşıya gelmiştir.
Aslında önemli ölçüde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır’da 2013 darbesi sonrasında askeri rejime karşı sergilediği sert çizginin sonucu olan bu ittifakın bir şekilde çözülmesi, varılan noktada Türkiye açısından artık bir zorunluluk haline gelmişti.
Bu arada, 2020 yılında İsrail ile başta BAE olmak üzere, bir grup Arap ülkesi arasında ilişki kurulması, ABD’de
Erdoğan, muhtelif vesilelerle “Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da tasavvur ettiğini” vurgulayıp “Kendimizi başka yerlerde değil, Avrupa’da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı düşünüyoruz” mesajlarını veriyor, demokrasi ve hukuk alanlarında yeni reformlardan söz ediyordu.
2021 yılına AB ile ilişkilerde Erdoğan’ın söyleminin yol açtığı beklentiler, bu mesajların hayata geçirilip geçirilmeyeceği yolundaki sorularla girilmiştir. Buna karşılık, 2021 ilerlerken geçen haftalar, aylar içinde Türkiye ile Avrupa arasında bu beklentileri teyit edecek yeni bir iklim belirmemiştir.
Öncelikle, Ankara’da mart ayı başında açıklanan yeni insan hakları eylem planı Batı dünyasında bir heyecan yaratmamıştır. İkincisi, Avrupa’da hükümetlerin ve kamuoylarının Türkiye’ye dönük bu alanlarda yerleşmiş olan eleştirel bakışlarını değiştirecek açılımlar, sürprizler da yaşanmamıştır.
TÜRKİYE KARŞISINDA ORTAK AB-ABD TUTUMU
Avrupa cephesinde gözlenen bir değişim, 2020 Kasım ayında ABD’deki başkanlık seçimini Demokrat Joe Biden’ın kazanmasından sonra AB’nin Türkiye ile ilgili konuları ve Doğu Akdeniz meselesini ABD yönetimi ile koordine etme çabasına girmiş olmasıdır.
Bu niyetin AB’nin 2020 yılı aralık ayındaki zirve bildirisine girmesinden sonra 2021 içinde muhtelif yansımalarını izledik. Örneğin, geçen mart ve haziran aylarında olduğu gibi, AB zirve bildirilerinde uzun bir aradan sonra Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları meselelerine yeniden yer verilmeye başlanmıştır.
Keza ABD Başkanı Biden’ın geçen haziran ayındaki Brüksel ziyareti sırasında AB kurumlarının liderleriyle görüştükten sonra AB ile ABD tarafından duyurulan 11 sayfalık “Zirve Açıklaması”nda Türkiye’ye demokrasi vurgusuyla yer verilmesi dikkat çekicidir. Belgede “Demokratik bir Türkiye ile işbirliğine dönük, karşılıklı çıkarlara dayalı bir ilişki hedefliyoruz” denilmiştir.
SURİYELİ
Bu kez Türkiye-ABD ilişkileri ile başlamaya karar verince, önce bundan önceki yılların metinlerine göz gezdirip ilişkilerin yakın tarihinin üzerinden gittim.
2018 yılında casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan Rahip Craig Brunson krizi damgasını vurmuş ilişkilere. Dönemin Başkanı Donald Trump’ın misilleme olarak ekonomik yaptırımlara başvurmasıyla dolar kuru ve ekonomide yaşanan sarsıntı yılın en çok iz bırakan hadiselerinden biri olmuş.
2019 yılı, S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya’dan Ankara’ya gelişinin Washington ile ilişkilerde yol açtığı büyük çatırdamanın ardından, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarının ortak üretim programından çıkartılması, Suriye’de “Barış Pınarı” harekâtının gerçekleşmesinin neden olduğu hareketlilik ve buna paralel giden ekonomik yaptırım tehditleri altında geçmiş.
2020 yılında ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlanması beklenmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın bir çalışma ilişkisi yürüttüğü Trump’ın kaybetmesi Ankara cephesinde belirsizlik yaratmış. Bu arada Trump’ın giderayak S-400 alımı nedeniyle Türkiye’yi CAATSA yaptırım rejimine dahil etmesi sancılı bir başka gelişme.
Özetle, her yıl biraz daha ağırlaşarak artmış Türkiye-ABD cephesindeki sorunlar.
BIDEN’IN 24 NİSAN AÇIKLAMASI BİR İLK OLDU
Geçen yıl bu zamanlarda 2021’e girilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ABD Başkanı Joe Biden ile bu zor gündem üzerinde nasıl bir çalışma ilişkisi tesis edeceği, yeni demokrat yönetimin Türkiye politikasının nasıl şekilleneceği Ankara cephesindeki en önemli sorulardan biriydi.
Biden
Çatlı’nın o araçta bulunması büyük bir skandalı ortaya çıkardı. Çünkü kazada ölen Çatlı, yüklü bir suç dosyasından dolayı uzun yıllardır devlet tarafından aranmakta olan bir kanun kaçağıydı. Aranmasının nedeni, 8 Ekim 1978 tarihinde Ankara Bahçelievler’de Türkiye İşçi Partili yedi gencin vahşice öldürüldüğü katliamı gerçekleştiren ülkücü ekibin lideri olmasıydı. Haluk Kırcı infaz ekibindeki bir diğer isimdi.
Kaza meydana geldiği tarihte Ankara Üçüncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâlâ devam etmekte olan bu katliamla ilgili davada sanık listesinin en başında Çatlı’nın ismi yer alıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aynı zamanda İnterpol’den kırmızı bülten çıkartmayı da ihmal etmemişti Çatlı hakkında.
Ankara’daki mahkemenin tam 18 yıldır aradığı bu şahıs, bir emniyet müdürünün (Hüseyin Kocadağ) sürdüğü, aynı zamanda bir DYP milletvekilinin (Sedat Bucak) de bulunduğu bir otomobilin içinde can vermişti. Mahkemenin aradığı Çatlı’nın, Bahçelievler katliamından sonra MİT tarafından yurtdışında düzenlenen bazı eylemlerde kullanıldığı, kazanın ardından teşkilatın hazırladığı ve kamuoyuna da yansıyan bir rapordan anlaşılmıştı.
DÜĞÜNDEKİ ÖZEL KONUKLAR
Kazadan sonraki günlerde ortaya saçılan ilişkiler ağı, Çatlı’nın devletin bir dizi üst kademe görevlisiyle yıllardır birlikte faaliyet gösteren bir yapılanmanın en önemli aktörlerinden biri olduğunu göstermişti. Bu ekibin mensupları arasında bir grup özel harekâtçı polis görevlisi de yer alıyordu.
Hepsi topluca “Susurluk Çetesi” olarak adlandırıldı. Bu dönemde ortalığa saçılan tarihi fotoğraflardan biri, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanı İbrahim Şahin ile Abdullah Çatlı’yı bir düğünde yan yana göbek atarken gösteren bir fotoğraftı.
Peki bu fotoğraf nerede çekilmişti? Yanıt: Özel harekâtçı Ziya Bandırmalıoğlu’nun oğlunun sünnet düğününde...
Peki
Şûra’nın sonunda yapılan oylamada “Okul öncesi programlarında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır” şeklindeki bir madde oy çokluğuyla kabul edildi.
Milli Eğitim Şûrası’nda alınan kararlar her ne kadar tavsiye niteliği taşısa da, yine de konunun tartışmaya açılıp olgunlaştırılması ve ardından uygulamaya geçirilmesi yönünde önemli bir ağırlık yaratıyorlar.
TÜRKİYE’NİN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM HEDEFLERİ
Bu tavsiye kararı ne anlama geliyor? İlkokul eğitiminin altıncı yaşta başladığı düşünülürse, bu yaştan önce özellikle 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklardan okul öncesi eğitime katılabilenlere din, ahlak ve değerler konularının da öğretilmesini öngörüyor.
Çocukların gelişmesi açısından yaşamsal önemde görülen okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, uzun bir zamandır Türkiye’nin hedeflediği ve aslında belli bir mesafe de kat edilmiş olan bir konu. Okul öncesi eğitim, ağırlıklı olarak mevcut ilköğretim kurumları bünyesinde ve ayrıca resmi ve özel anaokullarında da veriliyor.
2019-2020 öğretim dönemi başladığında, 5 yaş grubundaki çocukların okullaşmasında yüzde 71.2 gibi bir orana kadar çıkılmıştı, 2020 Mart ayında pandeminin patlak vermesinden önce. Geçen 2020-21 öğretim döneminde ise bu oran 56.9’a gerilemişti.
İçinde bulunduğumuz dönemde okulların açılmasıyla birlikte okul öncesi eğitimin de başlamasına karşılık, bu kategorideki okullaşma oranı konusunda henüz paylaşılmış bir veri yok.
Bu arada, 4 yaşında okul öncesine dahil edilen çocukların okullaşma oranı öncelikli küme olan 5 yaşa kıyasla oldukça geride kalıyor. Örneğin Milli Eğitim’in verilerine göre, 2020-2021 döneminde bu yaş grubundaki çocukların okullaşma oranı yüzde 16.4’tü.
Son dönemde giderek sıklaşmaya başlayan bu yöndeki haberler özellikle genç hekimler cephesinde son derece kaygı verici bir yönelişin yerleştiğini gösteriyor.
Bir süredir gözlemekte olduğum bu haberlere ilişkin verilere dün biraz daha yakından baktığımda gerçekten de alarm sinyalleri çalan bir tabloyla karşılaştım.
Aslında durumun ne kadar ciddi olduğunu görmek için Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yurtdışına gitmek isteyen hekimlerin talepleri üzerine düzenlediği “iyi hal belgesi” rakamlarına bakmak bile tek başına yeterlidir.
İYİ HÂL BELGESİ TALEPLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Yurtdışındaki sağlık kurumlarında işe girmek isteyen hekimler etik açıdan sicillerini gösteren iyi hal belgesi için TTB’ye başvuruda bulunuyor. Bu belgeler il tabip odaları tarafından yapılan ilk incelemenin ardından ikinci aşamada Ankara’da TTB’nin sekreteryası ve Yüksek Onur Kurulu’ndan geçtikten sonra kesinleşiyor.
Bu şekilde verilen iyi hal belgelerinin yıllara göre dağılımına baktığımızda, grafiğe dökülmesi halinde tırmanan bir çizgi göze çarpıyor. Tablo şöyle:
2012: 59 2017: 482
2013: 90 2018: 802
İlk karşılaşma vesilemiz “Baba Beni Okula Gönder” kampanyası için düzenlenen bir çalıştaydı. Kurucusu olduğu “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği”nin (ÇYDD) başkanlığını yürütüyordu.
Gazetenin ÇYDD ile birlikte yürüttüğü ve o dönemde büyük yankı yaratan bu kampanya sırasında toplanan bağışlarla çok sayıda kız yurdu inşa edildi, ayrıca binlerce kız öğrenciye burs imkânı sağlandı. Bu kampanya sırasında yurtların temel atma ve daha sonra açılışları için kurdele kesme törenlerine katılmak üzere Anadolu’nun birçok köşesine onun da bulunduğu heyetlerle bir dizi seyahat yaptık.
*
Kendisini kız çocuklarının eğitimine adamıştı. Özellikle Anadolu’da kız çocuklarının önemli bir bölümünün eğitime erişimdeki dezavantajlı durumlarını değiştirmek, sağlanacak eğitim imkânlarıyla hayatlarına dokunmak, onlara aydınlık bir geleceğin kapısını açmak, Prof. Saylan açısından kendisinin varlık nedeni olmuştu.
Ona göre Türkiye’nin temel sorunlarından biri eğitimden mahrum kalan kızların durumuydu. Küçük yaştan itibaren eğitim seferberliğine dahil edilmeleriyle, kadınların zihinsel gücü, yaratıcı enerjileri üzerindeki örtünün kaldırılıp atılması, bu enerjinin harekete geçirilmesi Türkiye’nin temel hedeflerinden biri olmalıydı.
Bu hedefe ulaşılması, toplumda kadınlara karşı ayrımcılığın aşılmasını, onların geri plana itilmişliklerinin kırılmasını, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasını mümkün kılacaktı.
Hayatı karşılarına çıktığı şekliyle kabul etmemek, okula gidip kader çizgilerini ileriye doğru pekâlâ değiştirebilecek güce sahip olduklarını kız çocuklarına göstermekti bütün amacı. Bütün yapmak istediği, daha küçük yaşta onlara bu özgüveni aşılamaktı.
Eğitimle buluşan bir kız çocuğunun çevresine saçacağı ışığın gücüne inanıyordu.
Söz konusu duyuru 3 Nisan 2021 Cumartesi akşamı geç saatlerde basına verilirken, bunu izleyen haftanın ilk mesai günü olan 5 Nisan Pazartesi Ankara’da İçişleri Bakanlığı’nın başkanlığındaki Merkez Koruma Komisyonu üç emekli kuvvet komutanının özel koruma statülerinde değişikliğe gitti.
Bu uygulama, 2009-2011 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinde bulunan Oramiral Uğur Yiğit, 2011-2013 döneminde kendisinin halefi olarak bu görevi sürdüren Oramiral Murat Bilgel ve 2013-2017 döneminin komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nu hedef alıyordu. Oramiral Bostanoğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışmasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak görevdeydi. Bostanoğlu, o gece darbeye karşı tavır almış, ardından bir yıl daha bu görevde kalmıştı.
Peki Ankara’da alınan bu karar eski kuvvet komutanlarını nasıl etkiledi?
KORUMALAR ÇEKİLDİ, LOJMANLAR BOŞALTILDI
Merkez Koruma Komisyonu, İçişleri Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Adalet Bakanlığı, Genelkurmay, Jandarma Komutanlığı, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi devlet birimlerinin temsilcilerinden oluşuyor. İşte bu komisyon, duyurunun yayımlanmasının ardından geçen 5 Nisan’da toplandı.
Komisyonun gündeminde, amiraller duyurusuna katılan eski deniz kuvvetleri komutanlarının özel koruma statülerinin değerlendirilmesi vardı. Yapılan bu değerlendirmede özel komutanlar hakkında verilmiş olan özel koruma kararlarının derecesi düşürülerek, önlem düzeyi “çağrılı koruma” statüsüne indirildi.
Bu karar düzenli olarak emekli komutanları izlemekte olan koruma ekiplerinin çekilmesi sonucunu doğurdu. Yeni statüde komutanların herhangi bir faaliyetlerinde ya da tehdit algılamaları halinde ancak talepte bulundukları takdirde kendilerine koruma tahsis edilebilecekti.
Komutanların özel koruma statüsünün değişmesi korumalı lojman imkânlarını da etkiledi. Bir gün sonra 6 Nisan günü bu kez Milli Savunma Bakanlığı, komisyonun bu kararına dayanarak, emekli kuvvet komutanlarına İstanbul’da kaldıkları özel korumalı lojmanları boşaltmalarını tebliğ etti.
Bu davanın ana konusu toplam 102 emekli amiral ile bir emekli kara tuğgeneral olmak üzere toplam 103 sanığın anayasal düzene karşı faaliyet yürütmekle suçlanmasıdır.
İddianamede, “Şüphelilerin ortak bir iştirak iradesiyle hazırladıkları bildiriyi kamuoyuyla paylaşarak, meşru iktidara karşı harekete geçmek üzere ve hükümetin görevlerini yapmasının kısmen veya tamamen engellenmesi amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde emir komuta dışında hareket edilmesini hedefledikleri” suçlaması yöneltiliyor.
Savcılık makamı bu çerçevede sanıkların Türk Ceza Kanunu’nun “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar”ın düzenlendiği beşinci bölümünde yer alan “Suç İçin Anlaşma” fiilini düzenleyen 316’ncı maddesinden cezalandırılmasını talep ediyor. Bu maddede, suçların ağırlık derecesine göre üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
SANIKLAR ARASINDA ÜÇ KUVVET KOMUTANI
Kamuoyunda kısaca “Montrö ve Sarıklı Amiral Bildirisi” diye bilinen bu metin, 3 Nisan 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulduğunda açıklamaya katılmış olan emekli amirallerin sayısı 104’tü. İddianamenin sonuçlanmasına kadar geçen süre içinde imzacılardan iki amiral vefat etmiştir. Bir açıklamayla amiraller bildirisine destek çıkan Türkiye Emekli Subaylar Derneği Başkanı emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan da soruşturmaya dahil edilerek sanık yapılmıştır.
İddianamenin dikkat çekici birçok yönü var. Bunlardan birincisi, emekli üç deniz kuvvet komutanının da bildiriye onay verdikleri için yargılanacak olmasıdır. Bu şüpheliler, 2009-2011 yıllarında bu görevde bulunan Oramiral Eşref Uğur Yiğit, 2011-2013 dönemindeki komutan Oramiral Murat Bilgel ve 2013-2017 arasında toplam dört yıl süreyle aynı görevi yürüten Oramiral Bülent Bostanoğlu’dur.
Bostanoğlu’nun durumu özellikle kayda değerdir. FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Bostanoğlu, o gece 01.30 sularında CNN Türk’e açıklama yaparak darbeye karşı tavır almış, komuta kademesi olarak bu girişimi kesinlikle kabul etmediklerini belirtmişti. Bostanoğlu, kalkışma sonrasındaki dönemde bir yıl daha kuvvetin başında göreve devam etmişti. Aynı komutan, bu kez anayasal düzene karşı faaliyetten 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacaktır.
Bu arada, sanıklar arasında Balyoz gibi kumpas davalarında FETÖ’nün hedefi olarak mağdur edilerek hapis yatan 22 amiralin de bulunduğu anlaşılıyor.
Dr. Koca, TBMM’de resmi vefat rakamı dışında “Dolaylı kayıplarla, iki hatta üç kez fazla vefatların olduğunun tahmin edildiğini” söylüyor.
“Dolaylı kayıplar”la kastedilen hangi vefatlardır?
İHTİYATLA BAKILMASININ ARKASINDAKİ FAKTÖRLER
Pandeminin 2020 Mart ayında, yani bundan iki yıla yakın bir süre önce Türk toplumunun hayatına girmesinden bu yana ülkemizde bu konuda yürütülen tartışmaların değişmeyen çekişmeli bir başlığı var: COVID-19 kaynaklı vefatların sayısı...
Sağlık Bakanlığı’nın turkuvaz tobloyla her akşam açıkladığı resmi vefat rakamları başından itibaren ciddi görüş ayrılıklarının, polemiklerin konusu haline gelmiş bulunuyor. Sağlık alanındaki örgütler, siyasi çevreler ve medyada gerçek rakamın açıklanandan daha yüksek olması gerektiği hususunda kuvvetli eleştiriler var başından beri.
Öncelikle, Bakanlık’ın salgının ilk döneminde PCR testleri pozitif çıkan günlük vakaların tümünü açıklamayıp, bu durumu 2020 sonbaharında gecikmeli olarak kabul edip, ardından eksik bildirilen vakaları listedeki toplama eklemesinin yaratmış olduğu bir güven sorunu var. Kabul edelim ki yaşanan bu hadise Bakanlık’ın resmi verilerine birçok çevrede ihtiyat payıyla yaklaşılmasına yol açan önemli bir faktör oldu.
Tabii bir faktör daha var. Türkiye’deki vefat/vaka oranı, (yaklaşık binde 8) başka ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük. Nüfusu çok daha küçük olup, daha az vakaya rastlanan ülkelerdeki (örneğin Polonya ve Ukrayna) toplam vefat sayısının Türkiye’deki rakamın üstünde çıkması gibi durumlar bu alandaki tereddütleri besliyor.
İ
“Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden?”
Bakana göre, bu soruların ilk sıradaki yanıtı “aşı” olgusudur. Bakan, ardından “Eksik aşılarınızı tamamlayın” çağrısında bulunuyor.
Salgınla mücadeleye oldukça iyimser bir bakış yansıtan bu paylaşımı Koca’nın önceki akşam günlük COVID-19 kaynaklı vaka, vefat ve ayrıca aşı verilerini paylaştığı tweet mesajından aktarıyorum.
Bu mesajın altındaki rakamlara baktığımızda, önceki gün 18 bin 796 vakanın tespit edildiği ve 171 kişinin vefat ettiği yazılıdır.
AŞILAMADA DÜŞÜŞ YÖNELİŞİ
COVID-19 kaynaklı vakalar ve vefatlar, son zamanlarda küçük oranda düşüşler kaydedilmekle birlikte, geçen ağustos ayından bu yana ana doğrultu olarak bir plato şeklinde yüksek bir eşikte seyretmektedir.
Bu rakamlar kadar düşündürücü olan bir gelişme, dünkü yazımızda bizzat Sağlık Bakanlığı’nın resmi rakamlarıyla göstermeye çalıştığımız üzere aşılama rakamlarında da ciddi bir düşüş eğrisinin belirmiş olmasıdır.
Örneğin, geçen kasım ayında ilk kez aşı olanların toplam sayısı 855 bine, ikinci doz aşı olanların sayısı ise 1.7 milyona kadar gerilemiştir. Bir doz aşı yaptıranlar ülke nüfusunun 67.2’sini oluşturmaktadır. İki doza çıkanlarda bu oran yüzde 60.2’ye düşüyor.
Bu tabloya bakarak iki ay önce 13 Ekim’de yayımlanan bir yazım “Aşı Kampanyasının Hız Kesmesi Kaygı Verici” başlığını taşıyordu. Aşağı doğru yöneliş devam edince geçen 17 Kasım’da çıkan ve grafikle desteklediğim yazıya “Dikkat, Aşı Kampanyası İrtifa Kaybediyor” başlığını atmıştım.
Dün sabah son haftaların seyrine baktığımda “hız kesme”, “irtifa kaybı” gibi nitelemelerin artık yetersiz kaldığı bir eşiğe doğru inmekte olduğumuzu gördüm. Aşılamada klasik kaygı ifadelerinin anlatmaya yetersiz kaldığı bir noktaya doğru savruluyoruz ne yazık ki...
AŞILAMADA YOKUŞ AŞAĞI GİDİŞ
Aslında aşılamanın ne kadar yavaşladığını izleyebilmek için yazımızı tamamlayan grafiğe göz atmak yeterlidir. Eylül ayında birinci ve ikinci doz ile hatırlatma aşısı olarak üçüncü ve dördüncü dozlar dahil toplam 15.7 milyon dolayında aşı yapılmıştır. Ekim ayında ise bu toplam yarıdan da fazla azalarak 7 milyona düşmüştür. Aşılananların toplam sayısı geçen kasım ayında aynı sert düşüşü sürdürerek 4 milyona inmiştir.
Geçen hafta pazartesi sabahı saat 09.00 ile dün sabah aynı saatte açıklanan verileri kıyasladığımda, 83.6 milyon nüfuslu Türkiye’de bir hafta boyunca birinci, ikinci ve hatırlatma dozları olmak üzere toplam 747 bin dozun biraz üzerinde aşı yapıldığını hesapladım.
Bu toplamda birinci doz aşılar 146 bin, ikinci doz aşılar 263 bin gibi bir sayıyı gösteriyor. Toplam içinde hatırlatma aşıları yarıdan biraz daha fazladır, 338 binin üzerindeki sayısıyla.
Kendisine yöneltilen soruda konunun “Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi kararları” şeklinde formüle edilmesine ve Erdoğan’ın da yanıtında bu kararların öznesini “Avrupa Birliği” şeklinde telaffuz etmesine karşılık, burada kastedilen organın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi olduğunu anlıyoruz.
Bu arada, aynı açıklamasında “Bizim yargımızın vermiş olduğu kararlar üzerinde biz Avrupa Birliği kararı tanımıyoruz. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar” şeklindeki ifadesiyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) çıkan kararları daha genel bir çerçevede tanımama şeklinde yorumlanabilecek bir tutum da ortaya koymuş bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
ÇATIŞMACI BİR SÖYLEM ÖN PLANA ÇIKABİLİR
Cumhurbaşkanı’nın bu açıklamaları, AİHM kararlarının uygulamasını denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Kavala ve Demirtaş ile ilgili son kararlarına duyduğu tepkinin kamuoyu karşısında sert bir şekilde ifade edildiği siyasi bir hamle midir? Yoksa Erdoğan, siyasi bir tepki koymanın bir adım ilerisine geçerek, Türkiye’nin Avrupa Konseyi sistemi içinde AİHM kararlarının uygulanmasıyla ilgili yükümlülüklerini gözden geçireceği bir noktaya kadar gidecek midir?
İkinci şıkkın seçilmesi, kuşkusuz Türkiye’nin genelde Batı dünyası ile ilişkileri bakımından çok hassas bir durum yaratacaktır. Çünkü Türkiye, öncelikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf bir ülke olarak AİHM kararlarını uygulama taahhüdü altındadır.
Ayrıca, bu tartışmanın Anayasa’nın 90’ıncı maddesini de ilgilendiren bir yönü var. AK Parti iktidarının ilk döneminde gerçekleştirdiği en önemli reformlardan biri, 2004 yılında Anayasa’nın 90’ıncı maddesinde yapılan değişiklik olmuştur. Bu değişiklikle, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile Türkiye’deki yasaların aynı konuda farklı hüküm içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda -uluslararası antlaşma hükümlerinin uygulanması- benimsenmiştir.
Bu alandaki uluslararası antlaşmaların en önemlilerinden biri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir. AİHM’nin bu sözleşmeyi yorumlayan içtihatları da bu kapsamdadır. Söz konusu değişiklikle, Sözleşme ve AİHM kararları normlar hiyerarşisinde Türkiye’deki yasaların ve mahkeme kararlarının üstünde bir konum kazanmıştır. Bu durumda 2004 yılında yapılan değişiklik tersyüz mü edilecektir?
Bütün bu soruların yanıtlarını görebilmek açısından önümüzdeki dönemdeki uygulamayı beklemek en doğrusu olacaktır. Cumhurbaşkanı
Bu koalisyon modelinin Almanya’daki ilk denemesi 1998 yılında Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller arasında kurulan ve 2005’teki erken seçime kadar iki dönem devam eden ikili koalisyonla yapılmıştı aslında. Aradaki farklardan biri, Hür Demokratlar’ın da katılımıyla üçlü bir çerçeveye geçilmesidir.
Kayda değer bir diğer fark, Yeşiller’in bu kez çok daha geniş bir kitlesel desteğe ve Meclis’te sayıca daha güçlü bir gruba sahip bulunmalarının yanı sıra, buna paralel bir zeminde koalisyon protokolüne tuğralarını eskiye kıyasla daha kuvvetli bir şekilde vurmuş olmalarıdır.
Yeni koalisyonun önemi, ortak protokole de yansıdığı üzere “yeşil ekonomi”ye yönelen, bu çerçevede yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik veren, buna dönük bir takvim üzerinden son derece iddialı hedeflerle yola koyulmasıdır.
Üçlü koalisyon hükümetinin mutabık kalınan ayrıntılı koalisyon protokolünü hayata geçirip başarılı olması, Avrupa’da uzlaşı kültürünün iyice kökleştiğini göstermesi açısından bütün demokrasiler için değerli bir emsal oluşturacaktır.
Hükümette Yeşiller Partisi’nden Türkiye kökenli Cem Özdemir Tarım Bakanı olurken, Türk kamuoyunun yakından tanıdığı Claudia Roth da Kültür ve Medyadan sorumlu DevletBakanlığını üstlenmiştir.
Sonuçta, Almanya’daki koalisyon hükümeti Yeşiller’in siyasi hareket olarak bir yükseliş ivmesi yakaladıklarına işaret ediyor.
YEŞİLLER PARTİSİ’NİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİ KAZANMASINDA GÜÇLÜK
Almanya’daki yeni koalisyon hükümetinin kuruluş sürecinde Yeşiller’in kazandığı konumu incelemem, Türkiye’de kurulmak istenen Yeşiller Partisi’nin karşılaştığı sorunların ne durumda olduğu hususunda merakımı da tetikledi. Geçen 7 Temmuz’da kaleme aldığım “
Özellikle Birleşik Krallık’ın 2016 referandumuyla başlayan Brexit süreciyle Avrupa Birliği’nden ayrılması, bu arada son dönemde Fransa ile sürekli inişli çıkışlı bir şekilde seyreden ilişkilerin Emmanuel Macron’un cumhurbaşkanlığı ile birlikte iyice öngörülemez bir çizgiye savrulması, Türkiye’yi AB cephesinde başlıca muhatap olarak Almanya ile karşı karşıya bırakmıştır.
Aslında yakın tarihte Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefinin serüvenine baktığımızda, Almanya’nın burada ne kadar belirleyici bir rol oynadığını kolaylıkla görebiliriz. 1997 aralık ayında Lüksemburg’da düzenlenen AB zirvesinde 11 ülkeye tam üyelik taahhüdünü içeren tarihi genişleme kararı alınırken, Türkiye’nin bu grubun dışında bırakıldığını hatırlayalım. Türkiye’de derin bir hayal kırıklığına yol açan Lüksemburg kararında dönemin Almanya Şansölyesi Hırıstiyan Demokrat Helmut Kohl’un olumsuz tutumu kilit bir rol oynamıştır.
Gelgelelim bu hadiseden iki yıl sonra AB’nin 1999 aralık ayında toplanan Helsinki zirvesinde Türkiye’nin tam üyelik adaylığı resmen tescil edildiği ve ardından tam üyelik müzakereleri 2005 Ekim ayında başladığında, Almanya’da başbakanlık koltuğunda sosyal demokrat Gerhard Schröder oturmaktaydı. Schroder’ın gelişi, AB’nin tutumundaki farkı yaratan temel faktörlerden biriydi. Tabii, dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair’in bu süreçteki destekleyici rollerini de teslim etmek gerekir.
Ardından 2005 Kasım ayı sonunda görevi Schröder’den devralan Hıristiyan Demokrat Angela Merkel, tam üyelik müzakerelerinde muhtelif fasılların açılmasını engellememekle birlikte, zaman içinde frene basarak tüm üyelik sürecinin ivmesinin kaybolmasına neden olan Avrupa cephesindeki en önemli oyuncu olmuştur; 2007’de işbaşı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile birlikte... Kuşkusuz, buna paralel bir şekilde Türkiye cephesinde AK Parti’nin tam üyelik heyecanını kaybetmesi de diğer faktörler arasında kayda geçirilmelidir.
MERKEL VE JEOSTRATEJİK BAĞIMLILIK FAKTÖRÜ
Şansölye Merkel, Türkiye’nin tam üyeliğine sıcak bakmadığını hiçbir zaman saklamamıştır. Bununla birlikte, her zaman Türkiye ile yakın bir diyalogu savunmuştur. Merkel döneminde Almanya’nın Türkiye’ye bakışında, 2016 yılında AB ile imzalanan Göç Mutabakatı ile Ortadoğu’dan Avrupa’ya dönük göçmen dalgasını frenleyecek bir tampon ülke işlevi ön plana çıkmıştır.
Merkel’in vurgulanması gereken bir başka yönü, son dönemde Almanya’nın ağırlığını kullanarak AB’nin Türkiye ile diyaloğunu da önemli ölçüde üstlenmiş olmasıdır. Örneğin, 2020 sonbaharında Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında patlak veren tehlikeli askeri gerginliğin yatıştırılmasında kendisinin doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yürüttüğü diyalog kayda değer bir rol oynamıştır. Merkel’in bu arada AB içinde Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerin Türkiye karşıtı hamlelerini belli ölçülerde dengelediği de bu muhasebeye dahil edilmelidir.
Buna karşılık
Bakanlar Komitesi’nin geçen hafta Strasbourg’da yaptığı bu toplantıda, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararlarının yanı sıra, mahkemenin Alevi meselesinin muhtelif yönleriyle ilgili verdiği bir dizi kararın ne ölçüde hayata geçirildiği de bir bütün halinde değerlendirildi.
Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin daimi delegeler düzeyinde temsil edildiği Bakanlar Komitesi, bu değerlendirme sonunda, Türkiye’deki Alevilerin durumu hakkında verilen AİHM kararlarının uygulanmasında bir ilerleme sağlanmadığı tespitini yaparak, bu kararların gereğinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.
MASADA UYGULAMA BEKLEYEN DÖRT KARAR VAR
Bakanlar Komitesi kararı, AİHM’nin geçmişte muhtelif tarihlerde Alevilerle ilgili almış olduğu toplam dört kararın uygulamasına odaklanıyor. Ancak her birini değerlendirmeden önce AİHM’nin bu konuda Türkiye’ye bakışına dönük genel bir hatırlatma yapıyor. Bu çerçevede AİHM’nin Türkiye’deki “Devlet makamlarının Alevi topluluğuna, dini ibadetlerine ve ibadet yerlerine dönük tutumunun, devletin nötr ve tarafsız olma sorumluluğu ile dini toplulukların özerk bir şekilde var olma hakkı ile bağdaşmadığını” tespit ettiği vurgulanıyor.
Ele alınan AİHM kararlarından biri, AİHM’nin 2014 yılında aldığı “Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfı/Türkiye Davası Kararı”dır ve cemevlerinin elektrik faturalarının devlet tarafından ödenmemesi nedeniyle Türkiye’ye verilen ihlalle ilgilidir.
AİHM’nin bir diğer kararı, 2007 tarihli “Hasan ve Eylem Zengin/Türkiye Davası Kararı”dır. AİHM, bu dosyada Alevi ailelerin çocuklarının zorunlu din derslerine sokulmasında ihlal bulmuştur. Bunun üzerine hükümetinin getirdiği bir düzenlemeyle -dini kimliğin beyan edilmesi koşuluyla- çocukların bu dersten muaf tutulmasının yolu açılmıştır. Ancak AİHM yapılan bir başvuru üzerine, bu kez 2014 yılında aynı başlıkta ikinci bir karar alarak (Mansur Yalçın ve Diğerleri/Türkiye Davası) “öğrenci velilerini dini veya felsefi inançlarını açıklamaya zorlamayacak koşulların geciktirilmeden oluşturulmasını” istemiştir. Mahkemenin Eylem Zengin ve Mansur Yalçın kararları birbirini tamamlayan metinlerdir.
Ve nihayet AİHM Büyük Dairesi, 2016 yılında aldığı “İzzettin Doğan ve Diğerleri/Türkiye Davası Kararı”nda meseleyi çok kapsamlı bir şekilde değerlendirmiştir. Büyük Daire, bu kararında Türkiye’de devletin Alevilere ayrımcılık yaptığını kayda geçirmiş, Alevilere Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden pay ayrılmasından cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasına kadar uzanan bir dizi adımın atılması beklentisini kayda geçirmiştir.
CEMEVLERİNİN ELEKTRİK
Türkiye Cumhuriyeti’nin kültür ve sanat alanında yarattığı birikim içinde çok ayrı bir yeri var İdil Biret’in. Yerkürede nereye giderse gitsin Türkiye’nin yüzünü ağartmış, Cumhuriyet’in yolculuğuna müzik evreninde evrensel ölçekte katkılar sağlamış bir dünya sanatçısı o.
Bir dâhi çocuk olarak yeteneği çok küçük yaşta keşfedilen İdil Biret’in, yedi yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün girişimiyle 1948 yılında TBMM’den geçirilen ve “Harika Çocuklar Yasası” diye bilinen özel bir yasayla yurtdışına eğitime gönderilmesi, kuşkusuz bu serüvendeki en önemli dönemeçlerden biridir. (Yasadan yararlanan diğer harika çocuk, keman virtüözümüz Suna Kan’dır.)
Küçük bir çocukken adım attığı Paris Konservatuvarı’nda aldığı eğitimle çıktığı müzik yolculuğu, onu beş ayrı kıtada prestijli konser salonlarında konser piyanisti olarak büyük saygı toplayan bir dünya sanatçısı kimliğine taşıyacaktır.
İdil Biret, parlak konser kariyerinin yarı sıra plak kayıtlarında da üretkenliğiyle iz bırakmıştır. Sanat eleştirmeni Erhan Karaesmen’in geçenlerde Cumhuriyet’te yazdığına göre, çeşitli firmalar adına kayıt yapıp sonradan “İdil Biret Arşivi” başlığı altında yayımladığı CD’lerinin sayısı, bugüne dek hiçbir piyanistte rastlanmayan bir sayıya, 140’a ulaşmış bulunuyor.
‘BİR HARİKA ÇOCUĞUN PORTRESİ’ BELGESELİ
Kendisinin 80’inci yaş günü, beni ilk gösterimi 2015 yılında yapılan “İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi” isimli belgeseli izlemeye yöneltti. Bu belgeseli izlemekte bu kadar gecikmiş olduğum için kendime içerlediğimi de ifade etmeliyim. Herkese de izlemesini öneriyorum.
Yapımcılığını
Kullandığı resmi unvanıyla, Suriye Demokratik Konseyi’nin İcra Kurulu Eş Başkanı... Bir başka anlatımla, YPG’nin başını çektiği askeri örgütlenme olan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanattaki yapılanmasının başındaki kişi.
Üstelik bu temas İlham Ahmed’in Rusya’nın tecrübeli Dışişleri Bakanı ile ilk buluşması da değildi.
ANKARA, GEÇEN YILKİ GÖRÜŞMEYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Lavrov, Ahmed’i geçen yıl ağustos ayının sonunda da kabul etmiş, bu görüşme o tarihte Ankara’da büyük rahatsızlığa yol açmıştı.
Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos 2020 tarihinde bir açıklama yaparak, “sözde” Suriye Demokratik Konseyi’nin “Terör örgütü PKK/YPG güdümünde olduğunu” hatırlatmıştı. Dışişleri, heyetin Rus resmi makamları tarafından üst düzeyde kabulünün “kaygıyla karşılandığını” duyurmuştu.
Açıklamada, PKK’nın bir terör örgütü olması nedeniyle, bu temasın Rusya’nın terörle mücadele taahhüdüne “uygun bir hareket olmadığı” belirtilerek, Rusya’nın “terör örgütü PKK-YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınması” beklentisi vurgulanmıştı. Yani, Rus tarafına dolaylı bir ifadeyle “teröre hizmet ediyorsunuz” mesajı verilmişti.
Ankara’nın diplomatik kanallardan da ilettiği bu beklentiye karşılık, Lavrov bir yıl sonra geçen salı günü Ankara’nın “PKK güdümünde” gördüğü İlham Ahmed’i kabul etmekte bir beis görmemiştir.
Dün bu yazıyı gazeteye gönderirken kontrol ettiğimde, Dışişleri Bakanlığı’nın web sitesinde bu görüşmeyle ilgili konmuş bir açıklama yoktu.
Önce Bahriye, sonra Şeyh Şamil ve tabii ki Rock and Roll
Yakın zamanda kaybettiğimiz Türkiye’de popüler batı müziği tarihinin efsane ismi Durul Gence’nin yaşam öyküsü
Sahnenin önüne yerleştirilen iri gövdeli timpani, onun repertuarının alameti farikası olan Şeyh Şamil’in habercisiydi her zaman.Durul Gence programa başladığında herkes gecenin zirve noktasının Şeyh Şamil olacağını bilirdi. Ve o an beklenirdi. Durul Gence kuvvetli bir tempoyla yürüyen bu geleneksel Kafkas şarkısının ortasına doğru baterinin başından kalkar, eline “mallet” denilen ucu yumuşak bir dokuyla kaplı özel bagetleri alıp solo bölümü için timpaninin başına gelirdi.
Durul Gence benim 1990’lı yılların başından itibaren tanıdığım, çok sevdiğim bir dostumdu. Hatta beni bas gitar çalmaya teşvik ederek yaşamımda önemli bir pencere açtı. Sonradan onunla birçok ortamda birlikte müzik yapmak, onun yanında çalmak gibi bir ayrıcalığa da sahip oldum. Çok önemli bir müzisyendi ama ondan önce büyük bir gönül insanıydı. Çevresine hep iyilik, sevgi ışığı ve güven duygusu yayan biri oldu. Onu çok özleyeceğim. Sedat Ergin
Şeyh Şamil’deki solosunu büyük bir ciddiyetle icra ederdi. O an salonda herkes pür dikkat kesilir, çıt çıkmazdı. Çalgıdan yükselen tok, boğuk seslerin yarattığı gerilimle birlikte sanki bulunduğu mekandan ayrılıp Kafkaslar’a, Şeyh Şamil’in efsanesinin hala hüküm sürdüğü o zor topraklara doğru bir yolculuğa çıkardı. Timpaniden çıkan ve daha çok bir çatışmayı çağrıştıran o sesler, muhtemelen ruhunun derinliklerinde Kafkas Kartalı’nın atlılarının seslerine karışırdı.
Şeyh Şamil’le birlikte aslında kendi köklerine, Kafkasya coğrafyasına doğru uzanırdı. Aile soyağacına baktığımızda da, geçen yüzyılın başında Azerbaycan’ın kuzeybatı sınırındaki Şeki’de başlayan, göçlerle önce Dağlık Karabağ’da Şuşa’ya, oradan aileye soyadını da veren Gence kentine kadar uzanan bir güzergahın izlerini görüyoruz.
Bu yolculuk babası Mehmet Gence’nin ailesiyle birlikte küçük bir çocuk olarak 1910’ların sonlarında Erzincan’a ayak basmasıyla artık Türkiye sınırları içinde devam edecektir.
Askeri okula giren babası Mehmet Gence yarbaylığa kadar yükselecek ve 1940’da Ankara’da doğan oğlu Durul’u da bahriye subayı olarak yetişmesi için İstanbul Heybeliada’daki Deniz Lisesi’ne, eski adıyla Bahriye Mektebi’ne kaydedecektir. 1954 yılında 14 yaşında ayak basar Deniz Lisesi’ne Durul Gence.
‘GENÇ DENİZCİLER’ ORKESTRASI KURULUYOR
Deniz Lisesi, ona yaşamındaki en önemli pencereyi açar. Evet, babası deniz subayı olması için onu Heybeliada’ya göndermiştir ama o buradan bir müzisyen olarak ayrılır. Deniz Lisesi’ndeki en yakın arkadaşlarından biri Türkiye’nin ilk rock and roll şarkıcılarından biri olan Erkut Taçkın’dır. Okul bandosunda elinde bagetlerle trampetle kurduğu ilişki, Durul Gence’nin kader çizgisini de belirler. Daha lise yıllarında Erkut Taçkın ve piyanoda Erkan Gürsal ile ilk gruplarını kurarlar. “Genç Denizciler” isimli bu orkestranın diğer üyeleri Güngör Yücel ve Ersin Yüce’dir.
"Genç denizciler" sahnede
1950’lerin ikinci yarısında çekildiği anlaşılan bu fotoğrafta Durul Gence davul çalarken piyanonun başında Erkan Gürsal (Somer Soyata) var. En solda Erkut Taçkın ve Güngör Yücel. Sağdaki vokalist muhtemelen Ersin Yüce.
Ülkedeki ilk rock and roll orkestralarından birinin disiplini esas alan bir askeri okulda kurulması Türkiye’ye özgü bir durum olmalıdır. 1950’lerin ortalarından söz ediyoruz. Lise kısmını bitirdikten sonra subay olarak yetişmek üzere Deniz Harp Okulu’na başlar. Tabii bu orkestranın etkinlikleri yalnızca Heybeliada’da kalmayacak, hafta sonları İstanbul’un bazı mekanlarında, okullarda konserlerde sahne almalarına kadar uzanacaktır. Konser verdikleri okullardan biri de Galatasaray Lisesi’dir.
Sonuçta Durul Gence ve Erkut Taçkın cephesinde müzik ağır basar ve 1959 yılına Deniz Harp Okulu’ndan ayrılırlar. 2019 yılı sonunda vefat eden Erkut Taçkın’ın “ElvisTurk.com” sitesine verdiği bir mülakata bakılırsa, aslında “kendilerini attırmışlardır.” Okuldan ayrılan bir diğer grup üyesi de Güngör Yücel’dir. Buna karşılık Ersin Yüce ve Erkan Gürsal okulda kalıp albaylığa kadar terfi ederler. Sonradan kurmay subay olup Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevini üstlenen Erkan Gürsal sahnede Somer Soyata ismini kullanır.
Ancak sınıf arkadaşlarının temas ve müzikal beraberlikleri hiç kesilmez. Gence, Taçkın, Yüce, Gürsel ve Yücel 70’li yaşlarına vardıklarında da bir araya gelip vokal yapacaklar, örneğin Brothers Four grubunun ünlü “Green Fields” şarkısını söyleyeceklerdir.
“Bahriyeli” olmak Durul Gence’nin kimliğinin en başat öğelerinden biridir. Deniz Harp Okulu’ndan mezun olmasa da kendisini her zaman önce bir Bahriyeli olarak görmüş, bu yönüyle hep gurur duymuştur. 2001 yılında Hürriyet’ten Yener Süsoy’a verdiği bir mülakatta dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Alpkaya (2001-2003) ile devre arkadaşı olmaktan duyduğu mutluluğu anlatırken “Bülent Amiral o zaman da çok prensip sahibi bir arkadaşımızdı. Sevgili Bülent’in gelecek vaat ettiği o günlerden belliydi. Çok istikrarlı bir şekilde yükseldi ve sonunda hak ettiği yere geldi” diye konuşacaktır.
Gence, 14-19 yaşları arasında o camiada bulunmasının kendisinde “bozulmayacak sağlam temel taşlar oluşturduğunu” vurguluyor aynı mülakatta: “Bendeki Bahriyelilik ruhu hiç ölmedi, ölmeyecek. İnsan bir işi yaparken şarkı söyler, ben marş söylerim. “
Ve parmağında Deniz Harp Okulu’nun yüzüğünü hep taşımıştır.
2010 konseri öncesinde
Durul Gence 2010 Mayıs ayında İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Gürer Aykal’ın yönettiği klasik müzik orkestrası eşliğinde çalan dörtlü grubuyla bir prova esnasında. Sağdan sola Büyükelçi Burak Gürsel (gitar), Büyükelçi Murat Sungar (piyano), Durul Gence ve Sedat Ergin (bas gitar). Grup, Murat Sungar’ın “Pop Sinfonietta” isimli bestesini icra etmişti.
ANKARA VE SWEATERS DÖNEMİ
Deniz Harp Okulu’ndan ayrıldıktan sonra ailesinin yanına Ankara’ya döner ve 1960 yılında ODTÜ idari bilimler fakültesine kaydolurken kendisini başkentte son derece canlı bir müzik ortamının içinde bulur Durul Gence. Ankara’da ağırlıklı olarak TED Ankara Koleji öğrencilerinin kurduğu ve daha çok Amerikan tarzı pop şarkılarını seslendiren bir grup olan Sweaters rüzgarı esmektedir o dönemde. Vokal grubunda Alp Arıkoğlu, Burak Gürsel, Erdem Kayaalp, Kemal İnan ve Murat Sungar, gitarda ise Ferit Ergin, piyanoda Caner Tunaman, kontrbasta Emin Fındıkoğlu ve davulda Cansın Onaran yer almaktadır Sweaters’ın ilk formatında.
Durul Gence’nin gruba baterist olarak katılımından bir süre sonra“Genç Denizciler” grubundan Erkut Taçkın ve Güngör Yücel’in de Ankara’ya gelmeleriyle birlikte 1961 yılında iki grubun kısmi birleşmesiyle önemli bir dönüşüme uğrar Sweaters. Yeni formatta Erkut Taçkın ve Güngör Yücel vokal bölümünü üstlenirken, Murat Sungar piyanoda, Burak Gürsel gitarda, Caner Tunaman basta ve Durul Gence davulun başındadır. Orkestra Ankara’nın muhtelif mekanlarında sahne alırken, müzik çalışmaları Durul Gence’nin öğrenciliğinin önüne geçmeye başlar. Bu arada Üstün Poyrazoğlu’nun profesyonel çalışması yolundaki önerisini kabul ederek orkestrasına katılır. Sonuçta Durul Gence’nin ODTÜ’deki öğrenciliği uzun süreli olmaz.
İşte muhteşem beşli
1960’lı yılların ikinci yarısında Türkiye’nin en ünlü orkestrası olarak kabul edilen Durul Gence 5 bir arada: Soldan sağa arkada Attila Özdemiroğlu, Durul Gence ve Ahit Oben. Ön sırada Mehmet Şahinbaş ve Mehmet Horoz.
Sonrasındaki dönem, 1960’lı yıllar boyunca önce Ankara, ardından İstanbul’da devam edecek olan profesyonel müzik hayatıdır. Ankara döneminde birçok plak kaydında da yer alır. Türkiye’nin en önemli şarkıcılarından biri olarak sivrilecek olan Alpay’ın 1963 yılındaki ilk 45’lik plak kaydı “Norma Mia”da davulu Durul Gence çalmaktadır.
ÖNCE DURUL GENCE 5
1965 yılında hayatının en kritik kararlarından birini alıp İstanbul’a taşınmaya karar verir ve burada Durul Gence-5’i kurar. Buna yaparken attığı stratejik bir adım, birçok enstrümanı (keman, vibrafon, flüt, trombon) olağanüstü bir beceriyle çalabilen Attilla Özdemiroğlu’nu da İstanbul’a davet edip birlikte çalmaya ikna edebilmesidir. Durul Gence-5’i diğer enstrümanlarda Mehmet Horoz (bas gitar), Ahit Oben (klavye, piano) ve Mehmet Şahinbaş (gitar) tamamlar.
İstanbul’da büyük bir rüzgar estirir Durul Gence-5. Daha önce müzik mekanlarında çalınan pop müziğinde Fransızca ve İtalyanca şarkılar ön planda iken Durul Gence-5 ile Amerikan standartları ağırlık kazanır. Kentin önde gelen gece kulüplerinde kendi repertuarlarını çalarken, aynı zamanda pek çok ünlü sanatçıya da eşlik ederler. Ayrıca, o dönemde birçok ünlü şarkıcının 45’lik plak çalışmalarında da stüdyo orkestrası olarak Durul Gence-5’i görürüz. Örneğin Ajda Pekkan’ın ilk dönem 45’liklerinden 1966 yılındaki “İki Yabancı” ve “Dönmem Sana”da Durul Gence-5 vardır.
O yıllarda pop müziğinde Türkçe söz yazılan yabancı cover şarkılarda bir patlama yaşanırken, grubun plakta eşlik ettiği sanatçılar arasında Tayfun, Rüçhan Çamay, Ertan Anapa, Erkut Taçkın, Tanju Okan, Özdemir Erdoğan sayılabilir
Bu dönemde yakın çalıştığı isimlerden biri pek çok plağında ve sahnesinde kendisine eşlik ettiği Ajda Pekkan’dır. Durul Gence, o yıllarda sahne hayatına yeni başlamakta olan şarkıcının her zaman destekçisi olmuştur. Ünlü şarkıcı, kendisiyle sohbetimizde şarkıcı olarak başlangıç döneminde Durul Gence’nin büyük desteğini gördüğünü belirterek şöyle konuştu:
“Kendimi hep güvende hissediyordum. İnanılmaz çalıyorlardı. Şarkıcılığa başlarken kendime güveniyordum, ancak ‘acaba’larım vardı. Onların arkamda olması çok önemli oldu. Durul benim için bir başlangıç oldu. Onların bana inanması da çok önemliydi. Aslında onlarla müzik yapmak okul bitirmek gibi bir şeydi. Ayrıca, Durul şahane bir insandı. İnsan gibi insandı. Herkese iyi davranırdı. Ondan sadece gerçek dostluk görürdünüz.”
Bahriye Mektebi’nin davulcusu
Durul Gence’nin bu fotoğrafın arkasına düştüğü nottan 15 Aralık 1956 tarihinde çekildiğini anlıyoruz. Yani Durul Gence henüz 16 yaşında Deniz Lisesi’nin ikinci sınıfında okuduğu yıl. Fotoğraf Deniz Harp Okulu’nun ikinci sınıfı için düzenlenen çayda çekilmiş.
SONRA DURUL GENCE 10
Durul Gence’nin önemli bir yönü, sürekli arayış içinde olması, yenilikçi hamleler yapmasıydı. İşte bu arayışları onu nefesli çalgıların ağırlıklı olduğu büyük orkestra kavramına götürdü. Ve Durul Gence-5’in 1968 yılında dağılmasından sonra 1969 yılında Durul Gence-10’u kurdu. Grup, üç trompet, bir trombon, iki saksafon, iki bateri, bir gitar ve bastan oluşuyordu. Yenilikçiliği, aynı zamanda ilk kez iki davul konseptini getirmesi ve o dönemde piyasanın en yetenekli genç davulcularından Cezmi Başeğmez’i yanına almasıydı. Bas gitarı sonradan Türkiye’nin en değerli bestecilerinden biri olarak müzik tarihine geçecek olan Onno Tunç çalıyordu.
Büyük orkestra kavramı aslında ilk kez 1967 yılında Emin Fındıkoğlu’nun müzik direktörlüğünde kurulan ve Erkut Taçkın’a eşlik eden “Big Soul Band” ile ortaya çıkmıştı. 1969 yazında da yeni kurulan İstanbul Gelişim de bir ara ve nefeslilerin yanı sıra yaylı çalgılar bölümü de alarak 23 kişiye çıkmıştı.
Ancak büyük orkestraların sürdürülebilirliği kolay değildi. Bu dönem uzun süreli olamadı. O dönemden geriye kalan Durul Gence-10’un 1969 yılında çıkardığı bir konser albümü ve bir de 45’lik plak var. Bu plağın ön yüzünde “Şeyh Şamil”, arka yüzünde ise “Ceddin Deden” diye bildiğimiz klasik mehter marşı “Hilal” başlığıyla yer alıyor. Bu yüksek ritmi, nefeslilerin kuvvetli yorumu ve bir bu kadar önemlisi iki davulcunun gürül gürül sololarıyla bildiğimizden çok farklı bir mehter marşı. Her iki şarkı da müzikal fikir olarak kafasında yönelmek istediği istikameti, yani geleneksel, yerel olanla, Batı formları arasında bir sentez arayışını gösteriyordu.
Tabii, hem Durul Gence-5’in hem de Durul Gence-10’un altı çizilmesi gereken bir yönü daha vardı. Her ikisinde de birinci solistliği yumuşak bir tonu olan sesiyle bizzat kendisini üstleniyordu. Türkiye’nin en önemli caz müzisyenlerinden gitarist Neşet Ruacan, Durul Gence’nin bu yönünü TRT’ye şöyle anlatacaktı:
“Durul, çok enteresan, çok iyi bateri çalıyor aynı zamanda şarkı söylüyor. Bu ikisini, yani davulculuğu ve şarkıcılığı aynı anda yürütmek biraz zordur. Yani bateri çalarken belli bir zaman, tempo içindesiniz ve ona rağmen temponun dışındaymış gibi başka bir şarkıcı söylüyormuş gibi rahat bir tempoda aynı anda şarkı söyleyebiliyor. Bu çok fazla insanın yapabileceği bir şey değildir.”
AVRUPA’DA YAŞADIĞI HAYAL KIRIKLIĞI
Durul Gence, 1972 yılında müzik kariyerinin yüksek bir noktasında iken yine kritik bir karar alır. Türkiye’deki profesyonel müzik hayatını bitirip Avrupa’ya gitmeye karar verir. Yıllar sonra TRT’de kendi hayatını anlatan belgesele konuşurken, bu kararının gerisindeki nedenlere de açıklık getiriyor.
Özellikle kulüp patronlarının müzisyenleri suistimal ettiklerini kuvvetli ifadelerle kayda geçiriyor. Kendi gerçek kimliği dışında bir Durul Gence imajı oluşturulduğu gerekçesiyle basından da şikayetçidir. Türkiye’deki müzik hayatından çekilmesini Namık Kemal’in ünlü Hürriyet kasidesinden “Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten” dizesi ile süsleyecektir.
Ama belli ki müzik anlayışıyla ilgili arayışları da söz konusudur. Neden yurtdışı tercihinde bulunduğunu müzik yazarı Murat Meriç’in “gazeteduvar”da yayımlanan ve kendisini konu alan “45 Yıl Saklı Kalmış Hazine” başlıklı yazısındaki şu ifadelerinden aktaralım:
“Benim gibi düşünen ve kafası kafama uyan birkaç müzisyen arkadaşla uzaklara gitmek, sessiz sakin bir yerde biraz vakit geçirip müzikal eğilimlerimizi yeniden keşfetmek, bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine neler katabileceğimizi görmek istiyorduk.”
Bu arayış onu 1973-74 yıllarını geçirdiği Norveç’e getirir. Beraberindeki ekipte klavyede Uğur Dikmen, soprano saksafonda İrfan Sümer ve basta Oğuz Durukan vardır. “Asia Minor Mission”, adını da aldığı Anadolu’nun motiflerini, ezgilerini, batı formlarıyla, caz dokusuyla harmanlamaya çalışan, etno caz denilebilecek bir müziği hedefler.
Gelgelelim bu grup Norveç’te verdikleri bir dizi konsere rağmen kalıcı olmaz ve dağılır. Durul Gence, tek başına Hollanda’ya geçerek bir süre burada yaşar, “Black Cat” ve “Boo Song” isimli iki şarkısının kaydını yapar. Bu durağı Almanya izleyecektir. 1970’li yılların ikinci yarısının önemli bir bölümünü Almanya’da geçirir. Hamburg’da kaldığı yıllar profesyonel müzikten uzaklaştığı bir dönemdir. Ardından 1979 yılında Kohenhag’a giderek gitarist Mehmet Ozan’la “İstanbul Ekspres” albümünü kaydeder, Danimarka ve İsveç’te konserler verirler.
Ancak bir bütün olarak bakıldığında Türkiye’de kurduğu gruplarla yakaladığı şöhretten sonra Avrupa yılları onun için büyük ölçüde hayal kırıklığı ile örülüdür.
HACETTEPE VE ODTÜ’DE CAZ DERSLERİ
Sonunda 1980’li yılların başında yeniden Türkiye’ye döner ve doğduğu şehir Ankara’ya yerleşir. Bundan sonraki dönem Durul Gence’nin profesyonel çalışmadığı ama müzikten de kopmayıp Ankara’nın önde gelen müzisyenleriyle belli aralıklarla muhtelif mekanlarda sahne aldığı, konserlere çıktığı bir dönemdir.
Aile şirketinin işleriyle de ilgilenirken, müziği artık daha çok keyif almak için yapmaktadır. Bu yıllarda birlikte çaldığı müzisyenler arasında Tuna Ötenel (piyano, saks), Bilgehan Erten (klavye), Murat Ulus (bas) ve Ümit Eroğlu (piyano), Atilla Şentin (klarinet ve soprano saksafon) gibi isimleri görürüz. Yıllar içindeki çizgisiyle Ankara müzik dünyasının duayenlerinden biri konumuna gelecektir.
Bir taraftan TRT televizyonuna müzik programları hazırlarken, en çok önemsediği uğraşlarından biri önce 1984 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde başlayan ve daha sonra ODTÜ’de uzun yıllar sürdürdüğü “İnsan, Müzik ve Caz” başlıklı seçmeli derstir. Öğrenciler arasında büyük ilgi görür bu ders. Kaydolamayan öğrencilerin de dışarıdan gelip ilgiyle dinlediği bir derstir bu. Bu gruptakilerden biri de Türkiye’nin önde gelen müzik yazarlarından Murat Meriç’tir:
“Onun verdiği dersler pek çok öğrencinin ufkunu açtı. Bende kendi adıma ODTÜ’deki tıklım tıklım Durul Gence derslerine utanarak sızdığımı, saklanarak onu dinlediğimi itiraf etmeliyim. Öğrenci bile değilken gittiğim bu derslerde öğrendiklerim bugün sadece bilinçli dinleyiciliğimin değil müzik yazarlığımın da temelini oluşturur. Keşke bu ders notları yayımlansa, elimizde güvenilir bir kaynak olsa.”
Bu arada hayatında açılan ilginç bir parantez, 1990 yılında Atlantic Records’un efsanevi prodüktörü Arif Mardin’in desteğiyle ABD’de Boston’daki dünyanın en prestijli caz okullarından Berklee College of Music’e kaydolup, burada kısa süreli bir programa katılarak derece almasıdır. Öğrenciliğe dönüş yaptığında 50 yaşındadır.
1990’lı yıllar hayatının dingin bir çizgide seyrettiği bir dönemidir. Oran’daki evinin ikinci katını aynı zamanda pek çok müzik aletinin bulunduğu bir stüdyo şeklinde tasarlar. Burası, özellikle hafta sonlarında arkadaşlarının, Ankaralı müzisyenlerin, diplomatların, gazetecilerin, İstanbul’dan gelen müzik insanlarının uğradıkları, sohbetlerin yapıldığı, konukların bir araya gelip doğaçlama çaldıkları yaşayan bir ortamdır.
Bu arada, 1980’lı yılların ikinci yarısındaki kısa süreliği ilk evliliğinden sonra 1997 yılında ikinci evliliğini yapar ve 1998 yılında hayatında çok önemli bir yer tutacak olan kızı Elvin dünyaya gelir.
PARKİNSON’LA MÜCADELE YILLARI
2000’li yıllar Durul Gence’yi hayatını ve müzik yaşantısını zora sokacak kötü bir sürprizle karşıladı. Sol el ve ayağında tutukluk ve ağırlık hissetmeye başladı. Durul Gence’ye 2001 yılında nörolojik bir hastalık olan Parkinson teşhisi kondu.
Hayatı boyunca baterinin başında hiç şaşmayan bir ritmi yakalamış efsane davulcu için el ve ayak hareketlerinde baş gösteren sorunlar başına gelebilecek en büyük talihsizliklerden biriydi. Bu satırların yazarı, hastalığının ilk döneminde bir gün Durul Gence’nin davul çalarken bageti elinden düşürdüğüne üzülerek tanıklık edecekti.
Önce kabullenmek istemedi bu durumu, hatta bir süre ilaç tedavisini reddetti. Sonra kabullendi. Bunu izleyen dönem Durul Gence’nin düzenli ilaç kullanarak Parkinson’a rağmen de davul çalabileceğini, şarkı söyleyebileceğini kanıtlama mücadelesiyle geçti.
Bunda azımsanmayacak bir başarı sağladı da. Davuldan kopmadı, grubuyla belli aralıklarla sahneye çıkmaya, konserlere devam etti, bu arada açtığı müzik okulunda davul dersleri verdi. Sonunda Parkinson’a rağmen de davulun başında ritmi aksatmayacağını herkese gösterdi. 2010 yılı mayıs ayında İstanbul’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda şef Gürer Aykal’ın yönettiği küçük formattaki klasik müzik orkestrasının eşliğinde Büyükelçi Murat Sungar’ın “Pop Sinfonietta” adlı üç bölümlük eserini çalmak üzere sahneye çıkışı bu dönemdeydi.
Ancak bunu izleyen zamanda ilaçlarını aksatmadığı halde istem dışı hareketler baş göstermeye başladı. Bu kez sağ tarafında da benzer şikayetler vardı. İlacı kestiğinde ise iki taraflı tutukluk, yürüme güçlüğü ve donakalmalar oluyordu. Durul Gence’nin vücudu ilaç tedavisine artık yanıt vermiyordu. Durumunun kötüleşmesi üzerine 2012 yılında İstanbul’da yapılan bir ameliyatla kendisine beyin pili takıldı.
DURUL GENCE’NİN DÖNÜŞÜ
Ameliyat gerçekten de Durul Gence’nin hareketlerinde, dolayısıyla hayatında önemli bir normalleşme getirdi. Ameliyattan tam dokuz ay sonra 2013 Mart ayında İstanbul’da TİM Maslak Show Center’da kendisine saygı amacıyla düzenlenen iddialı bir dayanışma konseri ile sahneye kuvvetli bir dönüş yaptı Durul Gence. Müzik serüveni boyunca birlikte çaldığı ya da çalmasa da tanıdığı dostları onun için sahneye çıktılar. Nilüfer, Nükhet Duru, Timur Selçuk, Özdemir Erdoğan, Modern Folk Üçlüsü, Fatih Erkoç, Lale Akad bunlar arasındaydı. Tabii “Genç Denizciler” de sahnedeydi.
Ve gecenin doruk noktası her zamanki gibi Şeyh Şamil’de yaptığı soloydu. O gece neredeyse üç buçuk saat sahnede davulun başında kaldı Durul Gence. “Ben buradayım” diyordu.
O günlerde Durul Gence’yi en çok mutlu eden olaylardan biri 2013 yılında İstanbul Caz Festivali’nin açılışında Türkiye’de caz müziğine hem icracı hem de hoca olarak yaptığı katkılardan dolayı kendisine “Yaşam Boyu Başarı” ödülü verilmesiydi.
Sonrasında Ankara’da Murat Ulus, Bilgehan Erten ve Atilla Şentin’den oluşan grubuyla zaman zaman sahneye çıkmaya, konserlere devam etti. Buna karşılık son dönemde gruba ikinci bir davulcu (Serkan Alagök) almaları ve onun daha çok solistliğe geçmesi müzik kariyerinin sonuna yaklaştığını gösteriyordu. Sahneye en son 2016’da çıktı.
SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞİYOR
Bunu izleyen yıllar sağlığında süratli bir çöküş dönemiydi. Birbirine eklenen sağlık sorunları durumunu ağırlaştırırken, konuşma güçlüğü de yaşamaya başladı. Bu, çevresiyle iletişimini de etkiliyordu. Son dönemi, hepsi iç içe geçmiş sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalıştığı, fiziken iyice güçten düştüğü ve konuşma yetisini tümüyle yitirdiği bir dönemdi.
Durul Gence geçen eylül ayı ortalarında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldığında artık geri dönüşü olmayan bir sürece girmişti. 20 Ekim 2021 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni olarak akciğer iltihabı kaydedildi. 24 Ekim Pazar günü Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Durul Gence’nin Gretsch marka davulu ve timpanisi ailesinin kararıyla şimdi Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda hatırasını yaşatmak üzere adını taşıyan bir köşede duracak.
Geceleri konservatuarın koridorlarında sessizliğin içinden bir timpaniden gelen seslerin yankılandığı anlatılırsa sakın şaşırmayın. Şeyh Şamil olmasın?