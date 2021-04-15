Venüs Boğa burcunda: İnsan hür doğmuştur ama bir yerde zincirlenmiştir.

Bugün koç burcunda bir yeniay gerçekleşti.
Hem bununla birlikte yeniay doğarken Ramazan Ay’ının ilk gününe uyanış sağlayacağız.
Hoş geldin Ramazan ayı diyoruz.
Allah, tekrardan bu aya bizleri birlikte kavuşturdu. Ben hem ramazan ayının ilk girişi hem de yeniay zamanı olması durumuyla “nasibini alma” yeniayı diyorum.
Venüs gezegenin bu kadar etkin olması ve koç burcunda olması bu Ay’ın nasibinizi almak olarak değerlendirebilirsiniz. Bu önünüze gelenlere bu şekilde bir farkındalık katabilirsiniz.
Nasip nedir?
Hayat içerisinde debelenip giderken bu hafta salı günü bir de koç burcunda yeniay yaşayacağız. Yeniaylar çok güzeldir. Yeni başlangıçlara ve yeni kazanımlara muhakkak sizleri ilerletir. Bu zaman zaman acı verici şekilde hayatınıza gelse de her durumda bir hayır vardır kısmını size hatırlatır.
Koç yeniayı der ki; Dinleyici olun. İnsan anlayanı olmadığında sessizleşir.
İçinizde her an patlamaya hazır ve sabrınızın artık dayanmadığı bir nokta olabilir. Yaralarınız acıyor ve siz bu acıyı artık kesmek istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ama daha fazla yaranın açılmasından da korkuyorsunuz.
Öfkenizden kalan boşluğu sevgiyle doldurmaya çalışın. Biliyorum bu çok kolay değil. Bunun için daha fazla empati yapmanız gerekmektedir. Seni öfkelendiren insanın kendine ait bir hayatı ve sorunları olduğunu kendine hatırlatmayı seç. Öfke yüzünden yönetmek zorunda olduğun ilişkilerden ve kalitesiz iletişimlerden kendinizi kurtarın. Böyle bedbaht bir hayatı hak etmeyecek kadar değerli olduğunuzu kendinize söyleyin. Koç burcu “ben” demektir. Bu yeniay sizlere sadece sizin kendinizi ayağa yeniden kaldıracağını göstermektedir.
İçinizde yükselen her duygu kendinizi tanımanız için bir fırsat!
Satürn Kova burcunda bizlere aslında kendi içimizi ve insanlığımızı yeniden inşa etme fırsatları sunmaktadır.
Kuru bir kuyuya kova sarkıtırsanız dışarı hiçbir şey çıkmaz. Suyla dolu bir kuyuya kova sarkıtırsanız su çıkarma kısmı kuyudandır. Kova sadece onun dışarı çıkmasını sağlar. Kova burçları da böyledir. Boş kuyulara tahammül edemez. Bu yüzden sizlerde bu iki yıl boyunca yaşadığınız olaylarla ne kadar su çıkarttığınıza bakın. Kaynak sizsiniz. Kendi öz kaynaklarınızı bu yeniay ile birlikte lütfen keşfetmeyi seçin.
Biri bana nasıl cuma gününe geldiğimizi söylesin yahu,
Zaman oldukça şaşırtıcı hızıyla geçip gitmiyor mu?
Bıkmışlık ile sıkışmışlığın arasında bir yerlerde yaşamaya çalışıyoruz. Nereden bakarsan bak, denizden çıkarılıp toprağa atılmış çırpınan balık gibi hissediyorsunuz. Nereden bakarsanız bakın ipi kopmuş uçurtma gibi görüyorsunuz, nereden bakarsanız bakın yönünü bulamayan bir kuş gibisiniz…
Fazla düşünüp akıl sınırlarını zorlamayı sevmeyen insanoğlu gündelik dünya işleriyle kendini oyalayarak bir şekilde vadesini doldurup gitmeyi düşünüyor. Kimi vadeyi doldurmadan bile bunu düşünebiliyor ama sırf anlamsız diye çoğu insan ölmeyi seçmez çünkü o daha büyük bilinmezlik…Farkındaysak hiçbir şeyi bilmiyoruz. Bilmek istediğimiz ve tatmak istediğimiz tek bir duygu var o da “sevmek” …
Dün bir okuyucumdan mail aldım. Kendisinin izniyle duygularını paylaşıyorum. Bu hisler aslında hepimizin başka alanlarında sahip olduğu şeyler ama yine de zaman ayırıp kendiyle bir savaş vermiş ve bana mektup yazmış. Sorguluyor ve düşünüyor. Belki yanlış düşünüyor belki yanlış sorguluyor belki de doğru…
Bu sabah hava puslu, sisli ve yağmurlu…
Kiminiz çok sever kiminiz hiç…
Bugün tropikal desenli bir maske takarak güne başladım. Kız kardeşim beni gördü ve gülmeye başladı.
Abla, hayata nasıl tutunmaya çalıştığını anlıyorum diye.
Sonra ikimizde gülme krizine girdik.
Hayattan bezmiş ve nereye gittiğini bilmeyen ruh halimizle kuyruğu da dik tutmaya çalışan tavrımıza benim rengarenk tropikal görünümlü maskem bir değişim kattı.
En azından başardık…
Sonra clubhouse rutin yol sohbetimizi açtık.
Bazı zamanlar çok gelen sorularınıza karşılık onları da cevaplamak adına yazılar hazırlama kararı aldım. Son dönemlerde en büyük problemimiz olan ilişkiler konusunu gündeme aldım.
Doğum haritanıza göre karşınızdaki partneri anlamak mümkün olabilir.
Doğum haritamızda görünmeyen özellikler hayatımızda da ortaya çıkmaz. Bireysel haritaları inceleyerek kişinin haritasının ne kadar evlilik vaat ettiğini; ilişkide olduğu kişinin, doğum haritasındaki eşin özelliklerini taşıyıp taşımadığını ve evlilikte ya da ilişkilerde ne gibi deneyimlerle karşılaşabileceğini öngörebiliriz. Bu bilgileri geçmiş yüzyıllar önce elde edilmiş kadim bilgilerden alarak günümüze uyarlayabiliyoruz.
Bireyler arasındaki ilişkileri incelerken, bu bireylerin doğum haritalarının karşılaştırılmasına ihtiyaç vardır. Haritaların karşılaştırılmasına “sinastri” adı verilir. Basitçe, iki kişinin haritasını göz önüne alarak, birbirlerinin kişiliklerini ve yaşam tarzlarını nasıl etkilediklerine yönelik bilgi verir.
Doğum haritası biliyorsunuz ki; doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri ile ortaya çıkar. Bunlar yoksa bu karşılaştırmayı yapmak pek mümkün değildir.
Astroloji sizlere; İlişkilerinde mutluluk yaratan veya gerginliğe sebep olan durumlar hakkında ya da birlikteyken yarattıkları enerjinin niteliğine ilişkin belki de başka hiçbir yöntemin veremeyeceği kadar detaylı bilgiye sahip olma şansı sunabiliyor.
İş birlikleri, iş ilişkileri, ortaklıklar, iki arkadaş, ebeveyn çocuk ilişkisi sinastri danışmanlıklarından istifade edebilir.
Artık zaman kaybetmek istemiyoruz!
Hayatımızın yönünün değiştiği güçlü zamanlara ilerliyoruz. Burada yazdığım yazılar sizlere genel yorumlar tadında olsa da asıl gerçekliğinizin doğum haritanız olduğunu artık biliyorsunuz.
Hayat çok tuhaf bir mekanizma…
Bir gün bir şey yapıyorsunuz ve onun o gün son kez yaptığınız şey olduğunu bilmeden günü geçirebiliyorsunuz. Hayatın sürprizlerini o kadar önemsemiyoruz ki…
Çünkü hayatın acılarına odaklanmak daha az hayal kırıklığı veriyor.
Gökyüzünde neler oluyor?
Bu hafta oldukça kendinizi ifade etmeniz gereken ve olayların akışını değiştirme imkânınız olan bir hafta diyebiliriz. İnsanların fütursuzluğunun bu hafta canınızı sıkmasını istemiyorsanız mümkün oldukça kendinizi savunmak zorunda kalacağınız olaylar içinde olmamalısınız. İnsanlar sanıyorlar ki kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Bu kavramların peşine takılıp büyük savaşlar ve münakaşalar içine giriyorlar. Gerçekten komik duruma düştüklerini görmüyorlar mı?
Bu hafta hedeflerinizi iyi belirleyin.
Hedefleriniz iyi para kazanmakla ilgiliyse bu konudaki girişimler için ideal bir zaman. Üzerinde çalıştığınız konuların hangisi yaşam koşullarınızı iyi yönde değiştirecekse artık ona yönelmelisiniz. Yetenek ve birikimlerinizi yönelteceğiniz alanlar, size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.
Farkına varacağınız her şey sizi bir adım daha ileriye götürebilir.
Kimse bu sürecin kolay olacağını söyleyemez ama sabırlı olup istikrarlı bir şekilde devam ettiğiniz takdirde tüm zorluklara değdiğini görebilirsiniz. Adım atmakla ilgili endişeleriniz yerini kazancınız ve yatırımlarınızla ilgili planlara bırakıyor. Şu an var olan sorunlara odaklanmak yerine yeni bir projenin ya da yeni bir başlangıcın görüşmelerini yapmayı denemelisiniz. Önemli bir 8 yıllık güçlü ve başarılı bir döngü başlıyor. Bunu değerlendirin. Yıllar sonra ne demek istediğimi anladığınızda iş işten geçmemiş olsun!
4 Nisan Merkür Koç burcuna giriş yaptı!
Merkür uzun süren balık burcu seyahatine son verdi ve bugün koç burcuna giriş yaptı. Zaten bu hafta koç burcuna giriş yaptığını çok iyi anlayacaksınız. Ne kadar gereksiz ve yersiz sözsel mücadele varsa içine çekilebilirsiniz. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Sizi bulacak zaten. Bu noktada sadece sizlerin nazik ve sakin bir üslup belirlemeniz ve asla hakkınızı yedirmemeniz gerekmektedir. Merkür koç insana adalet arayışı getirir ve her şeyi çat çat söyleme isteği verir. Artık dayanma gücünüz zayıflamıştır. Hiç ummadığınız taşlar baş yarabilir. Bu yüzden özellikle bu Ay’ın sonuna kadar sabırlı ve özenli olmayı seçin. Tabi ben size bunları yazarken kendi hayatımdan da örnek vereyim. Çok umursadığım ve önemsediğim bir konu değil ama Merkür’ün Koç burcuna girmesiyle siz hiçbir şey yapmasanız da başınıza neler gelebilir örneği olarak paylaşalım. Kısaca bu Merkür koç zamanını kimsenin sizle kavga etmesine izin vermeyerek geçirin. Kimseyi kavgayla beslemeyin. Bırakın onlar kendi yaptıklarını kendileri bulsunlar.
Yaşamın içinden bir kesit!
Cuma gününden beri bir olayın üzerinde düşünüp duruyorum. Kafamda deli sorular.
Haddini bilmeyen saygısız insanlarla karşılaşmak biliyorsunuz ki sürpriz yumurtadan istemediğiniz oyuncağın çıkması gibi bir şeydir. Geçenlerde biri benim için başka birine şu soruları sormuş:
İşe yarıyor mu?
Kullanabiliyor musunuz?
Uzun zamandır size dedemin hazinesindeki mektuplardan paylaşmıyordum. Bugün Ay akrep burcundayken sizlere bir mektup seçtim.Mektubuna “başlığını yitiren yazılar” yazmış. Devamı şöyle..
Satürn Kova burcunda 1991 yılında nisan ayında yazdığı mektuplar.
“Bir gün, bir yerde çocuk bir ana baba buluyor ve de dünyaya geliyor. Bütün canlılarda, böylesine gizem dolu bir başlangıç. Nedenleri, niçinleri, nasılları bir türlü açıklığa kavuşamayan… Artık açık alandaki, görülür, gözlenir yaşam başlamıştır. İsimler, sıfatlar, yüklemler, nüanslar, yorumlar başlar, yaşam da artık sürmektedir. Ayakta kalmak savaşı verilir, şartlar ne olursa olsun. Birileri birilerine artık borçludur, sanki kanunları kendi içinde oluşur, kanunlardan ileri. Beslenecek, soğuk sıcak ve her türlü tehlikelerden korunacak sınırsız verilecek. Genel yapı, kendi özendirici kurallarını kendisi koymuş, aslında var olan bu bağıntıyı anlamaya çalıştığımız zaman zorlanıyoruz. Aslında her şey kendi kuralları içinde, kendi varlığını korumak, devam ettirmek için çok sarmal bir yapıda sürüyor, anlasak da anlamasak da sürüyor, sürecektir.”
Doğru değil mi?
Sürüyor ve sürecek…
Terazi dolunayı sonrası en güçlü haftalardan birine giriyoruz. Ayrıca bu hafta artık nisan ayına giriş yapıyoruz.
Astroşifa 2021 Ajandamızdan yazdığımız Nisan ayı gündeminizi aşağıya bırakıyorum. Çıktısını alıp ay sonuna kadar kullanın.
04 Nisan Pazar saat 06.42’de Merkür, Koç̧ burcuna geçiyor. Hislerine veya inançlarına güven, yolunda inançla ilerle! Bu süreçte hataları görüp seni uyarmaya çalışanları anlayışla karşıla, bu uyarıları saldırı gibi görme. Bu kişisel bir durum değil. Dinle ve geliştir. 12 Nisan Pazartesi saat 05.30’da koç̧ burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor. Yalnızca zaman dolduran aktiviteler yerine, kendinle gurur duymanı sağlayacak anlamlı işler yapmaya çalış̧. Yardıma ihtiyacı olan insanlarla kuracağın bağ̆ sana çok iyi gelecektir. Bir destek grubuna katıl.
14 Nisan Çarşamba saat 21.22’de Venüs, Boğa burcuna geçiyor. Kimi zaman çitin öbür yanındaki çimenler gerçekten daha yeşil olabilir. Bunu yeni bir başlangıç̧ yapmadan ve eskiden kurtulmadan bilemezsin.
19 Nisan Pazartesi saat 13.30’da Merkür, Boğa burcuna geçiyor. En iyi seçeneğin değişmek olduğunu düşünüyorsan, somut bir plan yapıp harekete geç̧ ve korkuyla suçluluğun sana engel olmasına izin verme.
19 Nisan Pazartesi saat 23.36’da Güneş̧, Boğa burcuna geçiyor. İçinde bulunduğun durum yerine elverişli bir alternatif seçme şansının olup olmadığını araştır. Benzer değişiklikleri yapmış̧ insanlarla konuş̧.
20 Nisan Salı saat 01.49’da Güneş̧, Merkür ile Boğa burcunda kavuşuyor.
28 Mart Pazar Günü Terazi Burcunun 8. Derecesinde dolunay gerçekleşiyor. Dolunaylar doğasında tamamlanma, sonlanma, aydınlanma gibi parametreleri barındırır. İnsan vücudu dolunay zamanlarında en görünür halini ortaya dökmektedir. İbn-i Sina hastalık tedavisinde gökyüzü transitlerini kullanarak dolunay zamanları yaklaştıkça tetkiklerini artırmıştır.
Hakikatin en saf halini dolunay ışığı aydınlatarak gereken doğru soruların sorulmasını ve doğru cevapların alınmasını sağlar.
Terazi Dolunayı, dengede kalabilmeyi, dengeyi kurabilmek için neleri feda etmek gerektiğini öğretirken, insan ilişkilerindeki uyumun nasıl sağlanabilmesi gerektiği sorularının cevaplarını alıyor. Terazi dolunayı ikili ilişkilerde yıpranan, bitmesi gerektiği halde bitirilemeyen birlikteliklere son dokunuşunu yaparak kişilerin son kararlarını vermelerini sağlayacak.
Terazi, anlamaktır, anlayıştır, anlaşılabilmektir. Düşünceler içerisinde kaybolurken nezaketi elden bırakmadan karşıdaki kişinin ruh halini okuyabilmektir. Mutlu olmak için bilmek isterken, öğrenmek için sadece inanmayı seçmektir.
Dolunay, Koç burcunda hareket eden Güneş ve Venüs’e karşıtlık yaparken gezegenlerle kavuşan şifacı chiron açısı ile de yaraların sarılmasını sağlıyor. İlişkilerinde son bir fırsat yakalamak isteyenlere bu fırsatı sunarken, kangren olmuş ilişkileri ise her iki kişinin sağlığı için sonlandıracaktır. Güneş Venüs kavuşumu 8 yıllık döngüyü başlatırken Terazi Dolunayı ile birbirlerini dengeye taşımak isteyen kişiler için ise kaderin ağlarını örmesine yardımcı olacak.
Dolunay görünmezi görünür kılar ve arka planda gerçekleşen olayları ortaya çıkarır. Gördüğünü doğru anlamak maharetse de Terazi Dolunayına eşlik eden İkizler burcunda kavuşum yapan Mars ve Kuzey Ay Düğümü büyütücü etkisi ile gizli kalmış her şeyi aşikâr edecektir. Kavuşum kadersel etkilere sahip olurken yaşam içerisinde gereken hareketi de sizlere sağlayacak.
Hayatın anlamı içerisinde mutluluk her zaman önem teşkil etmiştir. Madde ile özdeşleşmek yerine manevi ruha sarılan bireyler daha fazla mutlu olabilmeyi başaran kişilerdir. Mutlu olmak için neleri bırakabileceğimizi, fazlalıklardan kurtulabilmeyi, suni mutluluğun kaynağını fark etmemizi sağlayan dolunay ışığı yaratılış gayesine yeniden dönüşün yolunu aydınlatmıştır her zaman.
Dolunay da korkularımız ve endişelerimizde artışlar gözlemleyebiliriz. Endişelerimiz ve korkularımız bizleri biz yapan yapı taşlarımızdır. Kendi yönümüzü ararken karşılaştığımız sorunlar kendimizi bulmak için birer çakıl taşından ibaret setlerdir.
Herkes merak ediyor ve her yerde okuyorsunuz öyle değil mi?
Güneş-Venüs kavuşuyor şimdi ne yapmalıyım. O saatler hangisi?
Eyvah, o saati kaçırdım mı?
Şimdi ne yapacağım? Ya da ama ben o sırada bir toplantıda olacağım gibi bir sürü soru ve panik durumu söz konusu olabilir.
Bunun dışında bir kesimde aman napayım kavuşuyorlarsa kavuşuyorlar, bırakın bu yalan dolanı diye söyleniyor da olabilir.Ya da ben kavuşamadıktan sonra diye iç geçiriyor da olabilir :)
Bunun size faydası ya da eksikliği nedir. Kendi yorumuma göre paylaşayım.
Birkaç gün önce Clubhouse Astroloji Türkiye kulübünde bir oda açtım. Venüs Burçlarda sevgi anlayışınız nasıl diye?
Söz alıp yukarı katılanların tek tek yorumlarını not aldık. Odaya eşlik eden ve durumu modere etmeye yardımcı olan sevgili Özkan, astrolog Selin ve bu yazıları sözcü olarak toparlayan değerli İpek vardı. Hep birlikte sosyal deneyi yaptık. Ben herkese söz verdim. Bunları köşede toparlayacağım ve sizler için deneysel olarak bu durumu paylaşacağım diye…
İşte Venüs burçlarına göre halkımızın söyledikleri aşağıdaki gibidir. Bakalım sizlerde kendi Venüs burcunuza göre neler düşünüyorsunuz?
Venüs Kova
-Ben seçilmem seçerim. Karşı taraf beni etkileyemez, ben istersem bir gülüşüne yakarım abayı. İlişki içerisine girdikten sonra fedakârlık abidesiyim. Hayatımdaki insanın mutlaka sıcak kanlı ve geleneksel olması gerekir.
Bugün Ay yengeç burcunda ve akşam saatlerinde aslan burcuna geçiş yapacak. Eğer öfkeliyseniz ve savaşma dürtüsü hissediyorsanız kendinize şu soruyu sorun: Bu mesele gerçekten önemli mi ve ben doğru kişiyle mi bu meselenin savaşını veriyorum? Eğer bu sorunun cevabını kendinize verebiliyorsunuz ne istediğinizi biliyorsunuz. Öfkenizi yaratıcılık olarak kullanın.
Haftanın en iyi günündesiniz.
Tüm gücünüzü ve potansiyelinizi geliştirecekseniz, Sadece artık kullanılmayan ve size hizmet etmeyen şeyleri ortadan kaldırmalısınız. Artık bırakmaya hazır olmak çok önemlidir. Gereksiz ve ağır yüklerden kurtulmak, inançlarınızı ve ihtiyaçlarınızı tespit etmek çok önemlidir.
Devlet Bahçeli’nin attığı twit astroloji camiasında büyük ses getirdi!
Oldukça hareketli ve güçlü bir haftanın başlangıcına giriyoruz. Önümüzdeki en önemli gökyüzü olaylarından biri olan Terazi dolunayı bulunmaktadır.28 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan bu dolunay genelde hem ülkemiz hem de dünya adına önemli karışıklıklar vaat ediyor. Genelde terazi dolunaylarında dost ve düşman arasında farklılığı anlamaya çalışırız. Bir bakarsınız dost dediğiniz düşman olur, düşman dediğiniz dost olur. Hayatta böyle değil midir. Hiç kimseye aslında yeterince süper iyi ya da çok kötü dememek gereklidir. Bazı yüzleşmeler her zaman kolay olmaz. Oldukça zordur ve bunları yönetmek her zamankinden daha fazla yürek ister. Çünkü sınırlarımızı çizmemiz gerekir. Terazi dolunayları bazı zamanlar garip bir tembellikte insana verebilir. Bu yüzden bu döneme ilerlediğinizi bilip daha sistemli ve asla işlerinizi ertelemeden ilerlemeyi seçmelisiniz.
Bu hafta özellikle Mars ve Kuzeydüğüm kavuşumu kişisel hayatlarınızda sizleri 2019 Haziran aylarını düşündürtebilir. Bu zamanlarda neler yapıyordunuz ve ne tür haksızlıklarla mücadele verdiniz. Şimdi artık burayla ilgili rövanş alma zamanı olarak tanımlayabilirsiniz.
Kural 1: Bu dönem en fazla öfke sizin için tuzak olabilir. Hiç olmadığınız kadar 19 Nisan’a kadar öfke içinde olduğunuz konuların aslında size içsel bir pusula olduğunu düşünerek bunları tanımaya çalışın. Dışarı vereceğiniz tepkiler asla sizi mutlu etmeyecek. Bu durumu sizde yaratan konulara odaklanın ve gelişiminize katkı sağlayın.
Kural 2: Şu an gelişen ekonomik, sosyolojik ve ekolojik birçok durum sizde kaygı yaratıyor olabilir. Bu tür konular yüzyıllarca oldu ve bir şekilde geçti. Zaman her zaman bizleri birtakım konulardan sorumlu tutar. Elinizden geldikçe sizlerin kolektife hizmetiniz nedir buna bakın.
Kural 3: Minimal ve sade bir yaşam içine çekilin. Kesinlikle güçlü tasarruf yöntemleri kendinize geliştirin. Devir şu an için tasarruf devri olarak tanımlanabilir.
Kural 4: Kendinizi üzmeyin. Her şey olacağına varıyor. Sizlerin yapması gereken yeni zamanı tanımak ve kendinizi uyumlamak. Yapabileceğiniz onca şey varken küçücük bir üzüntünün sizi gölgelemesine izin vermeyin.
Kural 5: İsveç atasözü derki; “Bir anlık sabır, büyük bir felaketi önleyebilir. Bir anlık sabırsızlık bütün bir yaşamı berbat edebilir.”
Günün notu: 20 Mart 2021 tarihinde 12:37'de İstanbul’da doğan bir çocuk koç burcudur. 12:36'da doğan balık burcudur. Yeri gelmişken bu şekilde doğum saatinin önemini anlatabilirim.
20 Mart 2021'de başlayan Koç sezonunu astrolojik yeni yılın başlangıcı olarak düşünün. Bahar bize çiçek açan ağaçları ve yükselen sıcaklıkları getirmenin yanı sıra taze bir başlangıç şansı sunuyor. Şimdi istediğimiz vizyonları ve hayatı yaratma zamanı geldi.
Zodyak’ın ilk burcu olan koç, uyanma çağrısıdır.
Eski zamanlarda, bahar ekinoksu dönemin başlangıcını işaret eder ve yeni yaşamın doğuşunu yeni başlangıçları onurlandırmak için fırsatları anlatır.
Güneş Koç burcundayken doğanlar, güneşin astrolojik açıdan yüceldiği yerde doğanlardır. Çünkü gün ışığının karanlığın üstesinden gelmeye başladığı Zodyak noktasına dönmesi, güneşin gücünü yeniden kazanması ve yükselmesi olarak görülür. Kontrolü ele geçirmek için yaratıcılık, enerji, coşku ve cesaret nitelikleriyle çok ilgisi vardır. Güneş, bilincin, bireyselliğin, açık yönün ve tanımın sembolüdür.
İçgüdünün üzerine çıkma ve kontrolü ele alma iradesinin gücünü içinde taşır. Geçtiğimiz son birkaç gün içinde yaşadığınız yenilgilerin aslında yenilenmek olduğunu göreceksiniz.
Üzerimizden geçen zayıflık ve kayıp dönemler sonrasında yenilenmiş güç, yeniden ortaya çıkma cesareti hissedeceğiz.
Biliyorsunuz elden geldikçe size balık yemeği değil ama balık tutmayı öğretiyorum. Son zamanlarda astrolojiye ve doğum haritalarınıza artan ilgi beni oldukça heyecanlandırıyor. Bende mümkün oldukça hafta sonları sizi kendi haritanızla ilgili önemli incelemeleri paylaşmak istedim. Konudan konuya atladığımız ve sizlere verilen hap bilgiler olarak düşünün.
Bazı terimler sizin dikkatinizi dağıtacak olsa da sorgulamanıza yardımcı olacak diye umutluyum.
Astroloji kişisel zayıflarımızı en güçlü hale getiren bir de üzerine zamanla zayıflıklarımızda ilham almayı öğreten harika bir sanattır.
Doğum haritanızda gezegenleri anlamak için şifreler nelerdir?
Venüs Boğa burcunda: İnsan hür doğmuştur ama bir yerde zincirlenmiştir.
Günaydın Yıldız savaşçıları,
Dün akşam saat 21:21’de Venüs boğa burcuna geçiş yaptı. Bu hepimiz için iyi haber.
İlişkilerde olsun, maddi konularda olsun biraz daha kendimizi güvende hissedeceğimiz ve bu tarz insanlarla karşılaşma fırsatımızın olduğu bir dönem içine giriyoruz.
Zamanın ruhunu okumak gerekirse ilişkisel anlamda güven duygumuzun daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz.
Venüs Boğa burcundayken herkesten daha çok sevinecek burçlar: Boğa, Başak ve Oğlak (yükselen ve ay burçları dahil)
Venüs Boğa burcundayken zorluklarla karşılaşabilecek: Oleyyy sonunda hiç kimse! Boğa burcundaki Venüs, herkes için sakin ve rahat bir zamandır.
Venüs Boğa zamanı; Hoşgörülü ve daha rahat bir zaman dilimidir. Venüs Boğa, tüm biçimleriyle zevk arayan bir zamandır. Kendinize ve kişisel bakımınıza önem vermek istediğiniz bir zamanın içine giriyorsunuz. Bugüne kadar hiç önemsemediğiniz kişisel görüntünüzü daha fazla önemseyebilirsiniz. Venüs'ün bir sloganı olsaydı, "tadını çıkar" olurdu. Hayatınızda var olan güzelliklere şükrederek tadını çıkartmaya çalışın.
Dokunarak ve hissederek hareket etmek isteyeceğimiz bir zaman dilimi içindeyiz. Kısıtlamalarında bu kadar arttığı bir dönemde Venüs’ün boğa süreci daha temaslı olma isteğimize karşı bizi biraz daha zorlayabilir. Dokunmayı, göz göze gelmeyi ya da işlerimizi daha iyi yapmak için bu hisse ihtiyacımız daha fazla olabilir. Bu dönem gerçekten hoşlandığınız kişiyi fark edeceksiniz.
Bu soru tüm her şeyi çözebilecek. Ondan gerçekten hoşlanıyor muyum?
Finansal noktada Venüs oldukça sizleri büyük hedeflere götürebilir. Bu dönem başlatacağınız projeler sizlere kolay ve rahat kazanımlar getirmesi adına büyük bir fırsat taşıyabilir.
Sadece yüksek kaliteli lüks ürünlere daha fazla para harcamakla zaman kaybetmeyin. Aynı zamanda daha akıllı finansal kararlar alarak, parasal durumunuzu iyileştirebilecek bu zamanı yatırım yaparak değerlendirebilirsiniz. Aynı anda hem para harcamak hem de para kazanmak? Bu mümkün olabilir. Bunu tekrar gözden geçirin.
Dün doğum günümdü. Kendime bir not yazdım. Sizle de paylaşmak isterim.
37 yaşında insan hala bunlarla uğraşıyor olmamalı dediği şeylerle hala uğraşıyorum. Verim almak için seyreltmek gerekti gereksiz bile sayılmayan otları.
En sonunda tahammül bile edemediğim olayları/davranışları kendime göre optimize edeceğim bir proje olarak görmeye başladım.
Beni geliştiren bir projeydi hepsi. Hayatın yüzeyi buz tutmuş bir nehir gibi görünmez olması gerekmiyor artık sanki. Bir şeyler var değişiyor sanki kızım kırıyorsun şeytanın bacağını diyorum. Biraz daha mı özgür hissediyorum acaba? Emin değilim. Tek emin olduğum bir şey var korkmuyorum. İnsanın kendine yapacağı en büyük kötülüklerden biri korkmakmış. Ne kadar Yaşayacağının belli bile olmadığı bu zamanda umarım bundan sonra bunu kendime yapmadan yaşamayı başarabilirim. Gidilecek yol, gelinen yoldan daha mı uzun daha mı kısa bilmiyorum ama büyük bir hayalle giriyorum bu yaşa. Dünya insanın belki de kaderini değiştirecek bir hayale baş koydum.37 yaşında bunun peşine düştüm.
17 yaşında olduğum doğum günümü dün gibi hatırlıyorum. Aradan geçen 20 yıl sanki birkaç gün sürmüş gibi. Tabi o günden bugüne şükürler olsun ki istediği her şeyi hemen hemen başarmış gibiyim ama yine de çok zalim bu zaman. Dile kolay 20 yıl geçmiş. Keşke yine o zamanlara dönüp tek derdi 100 kontör almak ve walkmanı ile Radyo’da Muzo’yu dinlemek olsaydı demiyor değilim. Ergenlikte bile sorunsuzdum. Aileme sıfır sorundum. Kimseye sorun olmadım. En çok bununla övünebilirim. Sivilcem bile yoktu :)
Özetle;
Bugün çok zengin olduğumu öğrendim. Hepinize güzel mailleriniz ve mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sezen Aksu’nun dediği gibi; insan zenginiyim.
Mutlu yıllar bana.
Mutlu günler size…