Bundan sonra farklı bir Simge geliyor

Ziynet Sali’nin yeni albümü "Yaşam Çiçeği' geçtiğimiz hafta çıktı. Albümün çıkış şarkısı “Efkarım Var” radyo ve dijital ortamda hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. ‘Kalbim Tatilde’ ile güzel bir başarı yakalayan Sali, yeni albümün ilk video klip şarkısı ‘Efkarım Var’da tekrar Emrah Karakuyu ile güç birliği yapmış. Bu ikilinin müzikal enerjisi bir başka tutuyor.

Dijital dünyayı dibine kadar yaşadığımız şu ortamda, eskiye özlemini sık sık dile getiren Sali, cd olarak çıkan belki de son albümüm dediği çalışma için ince elemiş sık dokumuş. “Yaşam Çiçeği”, 9 tane yeni ve önceden çıkmış, hatırı sayılır başarılar elde etmiş 6 single ile tam 15 şarkıdan oluşan dolu dolu bir albüm olmuş.

Albümde tüm hakları Umut Çocukları Derneği’ne bağışlanacak olan, Cem Adrian’ın bestelediği "Yaralım" şarkısı güzel bir amaca hizmet ediyor. Ziynet Sali aynı zamanda "İçime Atıyorum" şarkısında Mustafa Ceceli ile gönül telini sızlatan bir düet yapmış. Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyan ‘Uyutmaz Bu Gece ‘ isimli şarkı ise yaz aylarında kliplenirse tadından yenmez diye düşünüyorum.

Ziynet Sali her zaman kendine yakışan ve içine sinen şarkıları seslendirdi. Yeri geldiğinde sırf trend diye bazı türleri yapmış olmak için yapmamak için elinin tersiyle itmesini bildi. Kendi tarzını koruyup, günceli müziğine adapte etmeyi iyi başardığını düşündüğüm Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ albümü yine güzel başarılar elde edecek gibi gözüküyor.

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21 Aralık 2020'de Jüpiter ve Satürn Kova burcunda bir araya gelerek, 200 yıllık Kova çağını başlattı. Bu Kova çağında bizi neler bekliyor diye araştırdığımda yapılan yorumlarda karşıma sıklıkla çıkan şey teknoloji ve dijital dönemin altın çağı olacağıydı. Dijital yaşama ve sunduklarına yavaş yavaş alışmamız gerektiğinin altı çiziliyordu.